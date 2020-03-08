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Джакомо Ниццоло – победитель 2 этапа Париж-Ницца-2020

Джакомо Ниццоло, Максимилиан Шахманн о 2-м этапе Париж-Ницца-2020

 

 

  31-летний итальянский гонщик команды NTT Джакомо Ниццоло одержал победу на 2-м этапе гонки Мирового тура Париж-Ницца-2020. Когда пелотон раскололся на группы за 32 км до финиша, Джакомо Ниццоло остался в первой группе, которая на финише разыграла спринт. Ниццоло обошёл гонщика команды Bora-hansgrohe Паскаля Акерманна и гонщика команды Trek-Segafredo Яспера Стейвена, и одержал вторую в сезоне победу. Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) также финишировал в первой группе и удержал на плечах жёлтую майку лидера.

 

 

Photo © ASO/Fabien Boukla

 

  Джакомо Ниццоло: «С начала сезона чувствую себя хорошо, и это очень высокий результат, я счастлив. Конечно, ветер и дождь добавили напряжения. Вообще-то, сегодня мы не ожидали дождя, так что гонка с ним стала ещё тяжелее. Я знал, что команда Bora-hansgrohe будет тянуть, защищая генеральную классификацию, так что старался беречь силы. В конце, конечно, Акерман был главным соперником, так что я сел ему на колесо и смог обойти его на финишной черте».

 

  Бьярне Риис, директор команды NTT, в интервью Cyclingnews подвёл итоги этапа: «Думаю, Джакомо отлично провёл зиму. У него не было никаких проблем в отличие от прошлых лет, когда он получал травмы. На этот раз тренировки проходили правильно, он подошёл к сезону в хорошей форме. В Австралии он уже показал, что находится в форме. Сегодня у него не было развозящего поезда. Команда вывезла его на хорошую позицию перед финалом, но в общем он просто в отличной форме. Он стал более уверен в себе и обошёл Акерманна в спринте. Чтобы это сделать, нужна сила.

 

  Не думаю, что он настолько быстр, как Акерманн, Калеб Юэн и Сэм Беннетт, но скорость у него есть, он может бороться. У него появляется шанс на таких гонках, как сегодня, как на классике Кюрне. Когда гонка тяжёлая, он преодолевает её лучше большинства спринтеров. У него есть мощность, в этом его сила. Я поговорил с ним после финиша сегодня. Он очень счастлив, но также разочарован, что не сможет поехать Милан-Сан-Ремо, которая идеально ему подходит, когда он в такой форме. Он умеет проходить эти небольшие подъёмы, выживать на них. Беннетт и Юэн, как вы видели, сегодня не смогли побороться, потому что для них этап был слишком трудным».

Photo © ASO/Fabien Boukla

 

  Максимилиан Шахманн: «Сегодня я не ожидал дождя, из-за которого было очень холодно и тяжело в начале этапа, а потом во всей этой одежде стало жарко. Хочу поблагодарить ребят, которые помогали мне, несколько раз вывозили меня вперёд. На боковых ветрах нога у меня пошла, я отлично поехал, смог выбраться вперёд. Петер приложил огромные усилия, чтобы разорвать пелотон.

 

  В итоге я оказался впереди с Феликсом, Паскалем и Петером. Мы с Феликсом постарались сделать развоз, но сегодня нам немного не хватило до победы. Мы хорошо поработали, я увеличил преимущество в общем зачёте, но, конечно, мы ничего не принимаем как должное, потому что другие соперники тоже сильны».

 

 

Результаты 2 этапа Париж-Ницца-2020

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Теги к статье: Джакомо Ниццоло Giacomo Nizzolo NTT Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Kitsune-taichou
    ASO ограничивает зрителям дост ... (2)
    Kitsune-taichou-Фото

    больше 1000? а если 999, уже безопасно?

  • Серафим
    ASO ограничивает зрителям дост ... (2)
    Серафим-Фото

     Лучше так, чем в Италии. Вчера запретили проведение всех спортивных мероприятий, вплоть до неприкасаемой серии"А". Впрочем, итальянцы удивительно недисциплинированные, отсюда и проблемы. Опять вспоминаю, что за Джиро стало что-то беспокойно. 

  • levonardo
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Что то в этом году Ницца не похожа на предыдущие. Второй этап, а такие разборки. Сегодня как будто равнинный этап, а получились эшелоны.
    В прошлом году было то же самое.
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    Николай Н.-Фото

    Что то в этом году Ницца не похожа на предыдущие. Второй этап, а такие разборки. Сегодня как будто равнинный этап, а получились эшелоны.

  • GTX
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    GTX-Фото
    Коментатор ситуацию на дороге вообще не читает
  • Александра
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    Александра-Фото

    И все же Кинтану не узнать. Едет - жилы рвет! Куда делся унылый колесник Мувистар?))

  • Earl57
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    Earl57-Фото

    Ряды генеральщиков редеют. У Кинтаны падение, у Алафилипа прокол. Пино не выдержал и капнул.

  • knakis
    Тиш Беноот и Жулиан Алафилипп ... (1)
    knakis-Фото
    congrats max
  • VeloVelo
    Варран Баргиль дисквалифициров ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Они не имели намерений нарушать правила или обманывать..."

    Старо как мир... ))

    "Гражданин судья, у меня не было намерения украсть,
    единственной моей целью было защитить эти бриллианты от недостойных владельцев."

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жулиану и Тьешу спасибо за отрыв, но когда к ним добрался Шахман (и Тюнс) на 99% сразу стало понятно кто возьмёт этап.
    Погодка конечно порадовала...болельщиков-телевизонщиков, но для спортсменов дополнительное испытание, которое не все прошли удачно.

    Хорошо сказал после финиша СК: такие этапы нужно смотреть максимально в полном объеме, а не так как я punish последние 25 км.

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