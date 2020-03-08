Джакомо Ниццоло – победитель 2 этапа Париж-Ницца-2020

Джакомо Ниццоло, Максимилиан Шахманн о 2-м этапе Париж-Ницца-2020

31-летний итальянский гонщик команды NTT Джакомо Ниццоло одержал победу на 2-м этапе гонки Мирового тура Париж-Ницца-2020. Когда пелотон раскололся на группы за 32 км до финиша, Джакомо Ниццоло остался в первой группе, которая на финише разыграла спринт. Ниццоло обошёл гонщика команды Bora-hansgrohe Паскаля Акерманна и гонщика команды Trek-Segafredo Яспера Стейвена, и одержал вторую в сезоне победу. Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) также финишировал в первой группе и удержал на плечах жёлтую майку лидера.

Photo © ASO/Fabien Boukla

Джакомо Ниццоло: «С начала сезона чувствую себя хорошо, и это очень высокий результат, я счастлив. Конечно, ветер и дождь добавили напряжения. Вообще-то, сегодня мы не ожидали дождя, так что гонка с ним стала ещё тяжелее. Я знал, что команда Bora-hansgrohe будет тянуть, защищая генеральную классификацию, так что старался беречь силы. В конце, конечно, Акерман был главным соперником, так что я сел ему на колесо и смог обойти его на финишной черте».

Бьярне Риис, директор команды NTT, в интервью Cyclingnews подвёл итоги этапа: «Думаю, Джакомо отлично провёл зиму. У него не было никаких проблем в отличие от прошлых лет, когда он получал травмы. На этот раз тренировки проходили правильно, он подошёл к сезону в хорошей форме. В Австралии он уже показал, что находится в форме. Сегодня у него не было развозящего поезда. Команда вывезла его на хорошую позицию перед финалом, но в общем он просто в отличной форме. Он стал более уверен в себе и обошёл Акерманна в спринте. Чтобы это сделать, нужна сила.

Не думаю, что он настолько быстр, как Акерманн, Калеб Юэн и Сэм Беннетт, но скорость у него есть, он может бороться. У него появляется шанс на таких гонках, как сегодня, как на классике Кюрне. Когда гонка тяжёлая, он преодолевает её лучше большинства спринтеров. У него есть мощность, в этом его сила. Я поговорил с ним после финиша сегодня. Он очень счастлив, но также разочарован, что не сможет поехать Милан-Сан-Ремо, которая идеально ему подходит, когда он в такой форме. Он умеет проходить эти небольшие подъёмы, выживать на них. Беннетт и Юэн, как вы видели, сегодня не смогли побороться, потому что для них этап был слишком трудным».

Photo © ASO/Fabien Boukla

Максимилиан Шахманн: «Сегодня я не ожидал дождя, из-за которого было очень холодно и тяжело в начале этапа, а потом во всей этой одежде стало жарко. Хочу поблагодарить ребят, которые помогали мне, несколько раз вывозили меня вперёд. На боковых ветрах нога у меня пошла, я отлично поехал, смог выбраться вперёд. Петер приложил огромные усилия, чтобы разорвать пелотон.

В итоге я оказался впереди с Феликсом, Паскалем и Петером. Мы с Феликсом постарались сделать развоз, но сегодня нам немного не хватило до победы. Мы хорошо поработали, я увеличил преимущество в общем зачёте, но, конечно, мы ничего не принимаем как должное, потому что другие соперники тоже сильны».