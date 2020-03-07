Микель Ланда отказался от участия в гонке Париж-Ницца-2020

Микель Ланда снялся с гонки Париж-Ницца-2020 из-за травмы

Микель Ланда отказался от участия во французской гонке Мирового тура Париж-Ницца-2020 из-за недавней травмы. 30-летний испанский гонщик команды Bahrain-McLaren во время тренировки 1 февраля получил перелом ребра, когда его сбила машина.

В пресс-релизе команды говорится, что хотя перелом небольшой и без осложнений, для лечения требуется время. После консультаций с медиками команды Микель Ланда принял решение, что тренировочный блок будет больше полезен при подготовке к главным целям сезона, чем участие в Париж-Ницце-2020.

Photo @ScottMitchell @TeamBahrainMcLaren

Врач команды Bahrain-McLaren Карло Гуардашионе: «Преодоление болевых ощущений, вызванных инцидентом на дороге, требует от Микеля менее сложного с физической точки зрения расписания на ближайшие две недели».

Микель Ланда: «Я разочарован, что пропущу эту знаменитую гонку, с нетерпением ждал выступления с моими товарищами по команде Bahrain-McLaren перед французскими болельщиками, которые очень любят велоспорт. Но лучшее сейчас – тренироваться и как можно скорее вернуть полноценную физическую форму. С нетерпением жду возвращения в гонки в полной готовности».