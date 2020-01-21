Приглашения на Париж-Ницца-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 15:29
Организаторы велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice), которая пройдёт с 8 по 15 марта 2020 года, сегодня объявили список команд, которые получили приглашения на гонку. Многодневная гонка входит календарь Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) и французской команды Total Direct Energie приглашение на участие в Париж-Ниццу-2020 получили 2 профессиональные французские команды (ProTeam):
Nippo Delko Provence
Team Arkéa – Samsic
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