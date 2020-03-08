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Яну Тратнику не хватило 25 метров до победы на 5-м этапе Париж-Ницца-2020

Ян Тратник пойман пелотоном за 25 м до финиша 5-го этапа Париж-Ницца-2020

 

 

  Яна Тратника (Jan Tratnik) пелотон, стремившийся разыграть спринт, прошёл всего за 25 м до финишной черты 5-го этапа Париж-Ницца-2020. 30-летний словенский гонщик команды Bahrain-McLaren отобрался в отрыв дня на самом протяжённом, 227-километровом этапе Париж-Ницца-2020.

 

  Отрыв сформировался через 8 км после старта, а за 7 км до финиша Тратник остался единственным из этого отрыва, кто продолжал сопротивляться пелотону. Отпраздновать победу не удалось,  а его товарищ по команде Иван Гарсия Кортина, победитель 4-го этапа, финишировал 2-м.

 

 

photo Nico Vereecken/PN/BettiniPhoto©2020

 

  Ян Тратник: «Это был самый длинный этап. Я знал, что если буду выжидать в пелотоне, у меня не будет возможности выиграть. И я использовал свой шанс, отобравшись в отрыв. Нога шла отлично. Я работал вместе с ребятами в отрыве, а за 30-40 км до финиша увеличил скорость. Я отдал все силы, атаковал ещё, но в конце упустил победу на этапе, мне не хватило 30 метров. Ужасно разочарован, но приму это как опыт. Надеюсь, победа скоро придёт».

 

 


Результаты 5 этапа Париж-Ницца-2020

 

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Теги к статье: Ян Тратник Jan Tratnik Bahrain McLaren Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Комментарии

  • s75
    Гент-Вевельгем и E3 BinckBank ... (2)
    s75-Фото

    С этой частью сезона давно всё понятно, под вопросом весь сезон.

  • s75
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    s75-Фото
    То есть, они знают о чем говорят и способны думать.
  • ЧОРНЫЙ
    Тиджей ван Гардерен сошёл с Па ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Оставь надежду...

  • Николай Н.
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Это будет не честно, и так уже много гонок закрыли. Ниццу нужно всё же провести до конца.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Николай Н.-Фото

    Не надо было ему оглядываться. И он бы смог дотянуть. И всё таки он молодец.

  • strmy
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    strmy-Фото

    То есть раз нас закрыли, то давайте и вас?!

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Серафим-Фото
    Если виноват, то виновным его должен объявить суд.
  • Earl57
    Президент UCI: «Отмена Джиро д ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Alya
    10 комментов, ни одного про велоспорт и велогонки. А на меня еще бочку катили, что я тут офф-топлю) 
    И эти люди запрещают мне ковырять в носу?

    Аля, блог про вялоспорт на спортсе ваш? Неужели есть еще кто-то, ненавидящий и презирающий российский велоспорт больше чем вы?

  • sqrudgmcduck
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    sqrudgmcduck-Фото
    Мне кажется Вы не понимаете о чём говорите. Тратник не то что последние 500 м на "морально волевых" шёл. Он последние километров 30 именно на них и ехал. В концовке он был просто полностью опустошён во всех отношениях. Он большой молодец! Заставил, по моему, всех болеть за себя. Большая уважуха! По мне так он победитель.
  • Camel
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Camel-Фото

    Тратник сам виноват. Ему оставалось 500 метров. Из этих 500 метров ни разу не привстал из седла, даже когда оставалось метров 30, когда все уже валили так, что глаза навыкате были. Ему не сил не хватило, а силы воли.

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