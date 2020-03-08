Яну Тратнику не хватило 25 метров до победы на 5-м этапе Париж-Ницца-2020

Ян Тратник пойман пелотоном за 25 м до финиша 5-го этапа Париж-Ницца-2020

Яна Тратника (Jan Tratnik) пелотон, стремившийся разыграть спринт, прошёл всего за 25 м до финишной черты 5-го этапа Париж-Ницца-2020. 30-летний словенский гонщик команды Bahrain-McLaren отобрался в отрыв дня на самом протяжённом, 227-километровом этапе Париж-Ницца-2020.

Отрыв сформировался через 8 км после старта, а за 7 км до финиша Тратник остался единственным из этого отрыва, кто продолжал сопротивляться пелотону. Отпраздновать победу не удалось, а его товарищ по команде Иван Гарсия Кортина, победитель 4-го этапа, финишировал 2-м.

photo Nico Vereecken/PN/BettiniPhoto©2020

Ян Тратник: «Это был самый длинный этап. Я знал, что если буду выжидать в пелотоне, у меня не будет возможности выиграть. И я использовал свой шанс, отобравшись в отрыв. Нога шла отлично. Я работал вместе с ребятами в отрыве, а за 30-40 км до финиша увеличил скорость. Я отдал все силы, атаковал ещё, но в конце упустил победу на этапе, мне не хватило 30 метров. Ужасно разочарован, но приму это как опыт. Надеюсь, победа скоро придёт».