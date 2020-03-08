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Тиш Беноот и Жулиан Алафилипп о 1-м этапе Париж-Ницца-2020

Тиш Беноот и Жулиан Алафилипп о 1-м этапе Париж-Ницца-2020

 

 

  На 1-м этапе гонки Мирового тура Париж-Ницца-2020 25-летний бельгийский гонщик команды Sunweb Тиш Беноот (Tiesj Benoot) и 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe), разыграв первый промежуточный спринт, создали просвет и уехали в отрыв. Их преимущество перед финальным брусчатым подъёмом за 5 км до финиша составляло около 20 секунд, но когда подъём начался, разрыв стал уменьшаться.

 

  За 3.5 км до финиша Беноота и Алафилиппа добрали атаковавшие из группы Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) и Дилан Тёнс (Bahrain-McLaren). Тиш Беноот попытался оторваться от своих попутчиков, атаковав за 1 км до финиша, но его добрали за 300 м до финишной черты. Жулиан Алафилипп дважды закрывал опасные поздние атаки, но в итоге ему не хватило сил бороться за победу на этапе и он финишировал 4-м, в то время как чемпион Германии Шахманн выиграл этап, а Тиш Беноот финишировал 3-м.

 

 

Тиш Беноот и Жулиан Алафилипп о 1-м этапе Париж-Ницца-2020

 

Тиш Беноот и Жулиан Алафилипп о 1-м этапе Париж-Ницца-2020

 

Тиш Беноот и Жулиан Алафилипп о 1-м этапе Париж-Ницца-2020

 

Photo © ASO/Fabien Boukla

 

 Тиш Беноот: «Я думал о том, чтобы взять несколько секунд, а после небольшого спуска оказалось, что у нас 20 секунд преимущества над группой. Мы хотели надавить на другие команды, я продолжил работать с Алафилиппом. В финале несколько гонщиков атаковали и присоединились к нам.

 

  Я просто попытался побороться за этап, атаковал за 800 м до финиша, но недооценил последний поворот, потерял момент и финишировал третьим. Вся команда сегодня работала отлично. Нас было пятеро в группе из 16 гонщиков, что очень хорошо и даёт надежду на остальные этапы. Мы будем бороться за генеральную классификацию день за днём, первый этап прошёл хорошо, продолжим в том же духе».

 

  Жулиан Алафилипп: «Моя атака не была запланирована. Мы только хотели не терять концентрации, держаться впереди, потому что знали, что боковой ветер мог посеять хаос, что и получилось. Когда пелотон порвался, я оказался в очень хорошей позиции вместе с Каспером Асгреном и Зденеком Штыбаром. Потом я поехал за бонусными секундами, так открыл просвет и продолжал его удерживать.

 

  Мы хорошо сработались с Тишем, жаль, что он прекратил сотрудничать на последнем подъёме и нас догнали. Со своей стороны я хотел сделать всё, что в моих силах, работать до самого финиша, но в холод ехать очень тяжело. Я не разочарован, вполне доволен, потому что этап показал, что нога идёт, что я постепенно улучшаю форму».

 

 

Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2020

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Теги к статье: Тиш Беноот Tiesj Benoot Sunweb Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • VeloVelo
    Варран Баргиль дисквалифициров ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Они не имели намерений нарушать правила или обманывать..."

    Старо как мир... ))

    "Гражданин судья, у меня не было намерения украсть,
    единственной моей целью было защитить эти бриллианты от недостойных владельцев."

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жулиану и Тьешу спасибо за отрыв, но когда к ним добрался Шахман (и Тюнс) на 99% сразу стало понятно кто возьмёт этап.
    Погодка конечно порадовала...болельщиков-телевизонщиков, но для спортсменов дополнительное испытание, которое не все прошли удачно.

    Хорошо сказал после финиша СК: такие этапы нужно смотреть максимально в полном объеме, а не так как я punish последние 25 км.

  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    SportSpirit-Фото

    3-й сезон наблюдаю за Шахманном персонально, интересно, как в итоге раскроется его потенциал. Опыт набирается разный, возраст подходящий. 

     

    Но вот я не помню, чтобы он так лучезарно улыбался на награждении) жаждал он этой победы после прошлогодней травмы и второго этапа на Алгарве, когда упустил Ремко.  

     

     

  • salomon
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    salomon-Фото
    Цитата: RVL
    Понравилось, что Шахман и Тенс взорвали оборону Квиков.
    Согласен ! Наконец , кто-то смог их переиграть!
  • Earl57
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Earl57-Фото

    Баргилю надо было сразу сходить и не мучиться. А так все равно дисквалифицировали и еще спортдиру штраф впаяли.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап, а красиво получился. Алафилиппа надеялся, что дотянет до финиша, но пока он ещё не в той форме, да он и сам об этом говорил. Саган тоже сырой, раньше такие горки он брал и выигрывал финиши.

  • Earl57
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Earl57-Фото
    Пока что шансы на генерал окончательно потеряли только Барде и Порт.
  • Sezar
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Sezar-Фото
    Игита с Кинтаной очевидные фавориты, у них прекрасный год. Еще б отрывы не зевали и разделку нормально ехали.
  • Александра
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Александра-Фото

    Хороший этап!

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Серафим-Фото

     Шахман сделал все правильно. С опытом приходит класс. Но в прошлом году Жужу не отдал бы такой финиш.  Не зря он жаловался, что этой весной хуже входит в форму, чем прошлой.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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