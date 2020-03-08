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Максимилиан Шахманн – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2020

Максимилиан Шахманн и Дилан Тёнс о 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2020

 

 

  Чемпион Германии, 26-летний гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) одержал первую победу в этом сезоне и десятую в карьере, выиграв 1-й этап гонки Мирового тура Париж-Ницца-2020.

 

   На 154-км этапе, осложнённом холодной дождливой погодой, Максимилиан Шахманн вместе с товарищами по команде Патриком Конрадом и Феликсом Гроссхартнером оказался в первой многочисленной группе, преследовавшей атаковавших Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) и Тиша Беноота (Sunweb).

 

  За 5 км до финиша на брусчатом подъёме преимущество беглецов составляло около 10 секунд. Шахманн и 28-летний бельгийский гонщик команды Bahrain-McLaren Дилан Тёнс (Dylan Teuns) атаковали и добрали Алафилиппа с Беноотом. В финишном спринте Максимилиан Шахманн опередил Дилана Тёнса и Тиша Беноота.

 

Максимилиан Шахманн – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2020

 

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Максимилиан Шахманн: «Я так счастлив, что выиграл. Вообще-то, исправить ситуацию мне немного помог попутный ветер. В центре дороги был островок безопасности, который я проехал слева, поэтому на боковом ветре оказался почти последним. Мне удалось постепенно вернуться вперёд.

 

  Хочу поблагодарить команду за их работу. В какой-то момент мне помогал Петер, он буквально спас меня и финал этапа. Феликс тоже фантастически отработал. Для меня в этом году это первая по-настоящему трудная гонка, я приехал сюда, не зная, какова моя форма. Ноги в финале немного болели, но я видел, что другим ещё тяжелее, и это придало мне уверенности. Очень рад принести команде Bora-hansgrohe победу.

 

  Я хорошо начал сезон, упустил победу на Вольте Альгарве из-за нескольких сантиметров, поэтому так приятно выиграть этап здесь. А майка лидера принесла великолепные ощущения, а также ответственность. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы её защитить. У нас здесь сильный состав».

 

  Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы приехали сюда, во Францию, с составом, в котором несколько сильных гонщиков, и должны были составить план, который бы давал возможность каждому из них проявить свои сильные стороны. Поэтому сегодня мы были готовы к трём различным сценариям развития гонки.

 

  Мы весь день находились в голове пелотона, Патрик Конрад и Феликс Гроссхартнер вошли в лидирующую группу из 16 гонщиков. Затем из этой группы атаковали Алафилипп и Беноот, и нам пришлось тратить силы на их преследование, потому что мы знали, что на финальных 15 км будет попутный ветер. Феликс фантастически отработал, догоняя дуэт, он вернул их назад, и к тому же занял 9-е место на этапе. Как и планировалось, Макс атаковал на вершине брусчатого подъёма за 5 км до финиша. В конце он одержал впечатляющую победу. Теперь будем стараться защищать майку, завтра, похоже, этап для спринтеров».

 

 

 

@Bettiniphoto @TeamBahrainMcLaren

 

 

  Дилан Тёнс: «Когда пошёл опасный участок, где начали образовываться эшелоны, мы с ребятами поехали не по той стороне дороги и оказались немного заблокированными. Нам пришлось снова возвращаться на правильную дорогу, поэтому в решающий момент я оказался в третьей группе. С помощью товарищей по команде я быстро переложился во вторую группу.

 

  Ребята потратили очень много сил, чтобы снова вывезти меня с Пельо на хорошую позицию. Они работали, чтобы вернуть нас в первую группу. Нам удалось туда вернуться как раз перед тем, как атаковали Беноот и Алафилипп. Иван Кортина взял на себя ответственность в погоне за двумя сильными гонщиками.

 

  На финальном подъёме я увидел момент для атаки. Подождал немного, потому что ко мне приближался гонщик, так что потом мы поехали двое против двух и смогли добрать дуэт, находившийся впереди. Я немного поторопился начать спринт, забыл про встречный ветер, а Шахманн очень силён. Но я доволен своим вторым местом».

 

  Горазд Штангельж (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды Bahrain-McLaren: «Этап был очень коварным, опасным из-за ветра и дождя, который лил с самого старта. В конце мы хорошо рассчитали время и выставили сильную команду впереди. Иван Кортина отлично отработал, так же, как и Пельо. Нам пришлось пожертвовать и им тоже, потому что два атаковавших гонщика были слишком сильны, нам надо было вернуть их назад. Дилан тоже мощно отработал, чтобы закрыть просвет и попробовать выиграть этап или подумать о генеральной классификации. Теперь после этапа кажется, что мы могли действовать по-другому,  но как сложилось, так сложилось».

 

 

 

Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2020

 

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-hansgrohe Дилан Тёнс Dylan Teuns Bahrain McLaren Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • VeloVelo
    Варран Баргиль дисквалифициров ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Они не имели намерений нарушать правила или обманывать..."

    Старо как мир... ))

    "Гражданин судья, у меня не было намерения украсть,
    единственной моей целью было защитить эти бриллианты от недостойных владельцев."

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жулиану и Тьешу спасибо за отрыв, но когда к ним добрался Шахман (и Тюнс) на 99% сразу стало понятно кто возьмёт этап.
    Погодка конечно порадовала...болельщиков-телевизонщиков, но для спортсменов дополнительное испытание, которое не все прошли удачно.

    Хорошо сказал после финиша СК: такие этапы нужно смотреть максимально в полном объеме, а не так как я punish последние 25 км.

  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    SportSpirit-Фото

    3-й сезон наблюдаю за Шахманном персонально, интересно, как в итоге раскроется его потенциал. Опыт набирается разный, возраст подходящий. 

     

    Но вот я не помню, чтобы он так лучезарно улыбался на награждении) жаждал он этой победы после прошлогодней травмы и второго этапа на Алгарве, когда упустил Ремко.  

     

     

  • salomon
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    salomon-Фото
    Цитата: RVL
    Понравилось, что Шахман и Тенс взорвали оборону Квиков.
    Согласен ! Наконец , кто-то смог их переиграть!
  • Earl57
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Earl57-Фото

    Баргилю надо было сразу сходить и не мучиться. А так все равно дисквалифицировали и еще спортдиру штраф впаяли.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап, а красиво получился. Алафилиппа надеялся, что дотянет до финиша, но пока он ещё не в той форме, да он и сам об этом говорил. Саган тоже сырой, раньше такие горки он брал и выигрывал финиши.

  • Earl57
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Earl57-Фото
    Пока что шансы на генерал окончательно потеряли только Барде и Порт.
  • Sezar
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Sezar-Фото
    Игита с Кинтаной очевидные фавориты, у них прекрасный год. Еще б отрывы не зевали и разделку нормально ехали.
  • Александра
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Александра-Фото

    Хороший этап!

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Серафим-Фото

     Шахман сделал все правильно. С опытом приходит класс. Но в прошлом году Жужу не отдал бы такой финиш.  Не зря он жаловался, что этой весной хуже входит в форму, чем прошлой.

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