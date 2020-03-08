Максимилиан Шахманн – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2020

Максимилиан Шахманн и Дилан Тёнс о 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2020

Чемпион Германии, 26-летний гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) одержал первую победу в этом сезоне и десятую в карьере, выиграв 1-й этап гонки Мирового тура Париж-Ницца-2020.

На 154-км этапе, осложнённом холодной дождливой погодой, Максимилиан Шахманн вместе с товарищами по команде Патриком Конрадом и Феликсом Гроссхартнером оказался в первой многочисленной группе, преследовавшей атаковавших Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) и Тиша Беноота (Sunweb).

За 5 км до финиша на брусчатом подъёме преимущество беглецов составляло около 10 секунд. Шахманн и 28-летний бельгийский гонщик команды Bahrain-McLaren Дилан Тёнс (Dylan Teuns) атаковали и добрали Алафилиппа с Беноотом. В финишном спринте Максимилиан Шахманн опередил Дилана Тёнса и Тиша Беноота.

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Максимилиан Шахманн: «Я так счастлив, что выиграл. Вообще-то, исправить ситуацию мне немного помог попутный ветер. В центре дороги был островок безопасности, который я проехал слева, поэтому на боковом ветре оказался почти последним. Мне удалось постепенно вернуться вперёд.

Хочу поблагодарить команду за их работу. В какой-то момент мне помогал Петер, он буквально спас меня и финал этапа. Феликс тоже фантастически отработал. Для меня в этом году это первая по-настоящему трудная гонка, я приехал сюда, не зная, какова моя форма. Ноги в финале немного болели, но я видел, что другим ещё тяжелее, и это придало мне уверенности. Очень рад принести команде Bora-hansgrohe победу.

Я хорошо начал сезон, упустил победу на Вольте Альгарве из-за нескольких сантиметров, поэтому так приятно выиграть этап здесь. А майка лидера принесла великолепные ощущения, а также ответственность. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы её защитить. У нас здесь сильный состав».

Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы приехали сюда, во Францию, с составом, в котором несколько сильных гонщиков, и должны были составить план, который бы давал возможность каждому из них проявить свои сильные стороны. Поэтому сегодня мы были готовы к трём различным сценариям развития гонки.

Мы весь день находились в голове пелотона, Патрик Конрад и Феликс Гроссхартнер вошли в лидирующую группу из 16 гонщиков. Затем из этой группы атаковали Алафилипп и Беноот, и нам пришлось тратить силы на их преследование, потому что мы знали, что на финальных 15 км будет попутный ветер. Феликс фантастически отработал, догоняя дуэт, он вернул их назад, и к тому же занял 9-е место на этапе. Как и планировалось, Макс атаковал на вершине брусчатого подъёма за 5 км до финиша. В конце он одержал впечатляющую победу. Теперь будем стараться защищать майку, завтра, похоже, этап для спринтеров».

@Bettiniphoto @TeamBahrainMcLaren

Дилан Тёнс: «Когда пошёл опасный участок, где начали образовываться эшелоны, мы с ребятами поехали не по той стороне дороги и оказались немного заблокированными. Нам пришлось снова возвращаться на правильную дорогу, поэтому в решающий момент я оказался в третьей группе. С помощью товарищей по команде я быстро переложился во вторую группу.

Ребята потратили очень много сил, чтобы снова вывезти меня с Пельо на хорошую позицию. Они работали, чтобы вернуть нас в первую группу. Нам удалось туда вернуться как раз перед тем, как атаковали Беноот и Алафилипп. Иван Кортина взял на себя ответственность в погоне за двумя сильными гонщиками.

На финальном подъёме я увидел момент для атаки. Подождал немного, потому что ко мне приближался гонщик, так что потом мы поехали двое против двух и смогли добрать дуэт, находившийся впереди. Я немного поторопился начать спринт, забыл про встречный ветер, а Шахманн очень силён. Но я доволен своим вторым местом».

Горазд Штангельж (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды Bahrain-McLaren: «Этап был очень коварным, опасным из-за ветра и дождя, который лил с самого старта. В конце мы хорошо рассчитали время и выставили сильную команду впереди. Иван Кортина отлично отработал, так же, как и Пельо. Нам пришлось пожертвовать и им тоже, потому что два атаковавших гонщика были слишком сильны, нам надо было вернуть их назад. Дилан тоже мощно отработал, чтобы закрыть просвет и попробовать выиграть этап или подумать о генеральной классификации. Теперь после этапа кажется, что мы могли действовать по-другому, но как сложилось, так сложилось».