Сёрен Краг Андерсен – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2020

Сёрен Краг Андерсен, Максимилиан Шахманн, Каспер Асгрен о 4-м этапе Париж-Ницца-2020

25-летний датский гонщик команды Sunweb Сёрен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen) одержал первую в карьере победу в индивидуальной гонке на время на 4-м этапе велогонки Мирового тура Париж-Ницца-2020.

15,1-км дистанцию с поворотами, двумя подъёмами, крутым спуском и большим равнинным отрезком Сёрен Краг Андерсен преодолел за 18 минут 51 секунду со средней скоростью 48.064 км/час. Его основным соперником стал лидер генеральной классификации, чемпион Германии, гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн, который на отсечке 7 км опережал Сёрена Крага Андерсена на 7 секунд. Но в итоге Шахманн всё же уступил датскому гонщику на финише 6 секунд.

Тройку лучших на этапе замкнул соотечественник Сёрена Крага Андерсена, гонщик команды Deceuninck-Quick Step Каспер Асгрен, уступивший победителю 12 секунд.

Photo © ASO/Fabien Boukla

Максимилиан Шахманн сохранил и укрепил своё лидерство в генеральной классификации, которое теперь составляет 58 секунд.

Сёрен Краг Андерсен: «Если честно, испытал огромное облегчение от того, что, наконец, взял победу в индивидуальной гонке на время. Я очень счастлив. Не могу полностью поверить, хотя был нацелен сегодня на этот результат. Проехал на своём максимуме, нога шла хорошо, очень рад итогу. Мне не слишком нравятся очень прямые ровные разделки, предпочитаю небольшой рельеф, технические участки и смену темпа. Так что сегодня маршрут был для меня идеальным».

Мэтт Уинстон, тренер команды Sunweb: «Мы очень довольны выступлением всей команды. Три наших гонщика в топ-15 – очень хороший результат.

Сёрен распределил скорость на подъёме, думал обо всей гонке, и отлично проехал до финиша, дав полный газ. Он просто летел за победой. Это отличный результат».

Photo © ASO/Fabien Boukla

Максимилиан Шахманн: «Сегодня испытываю смешанные чувства – удовлетворение от того, что увеличил лидерство в общем зачёте, и лёгкое разочарование, что упустил победу на этапе. Мне хотелось улучшить выступление на Альгарве две недели назад, где я удерживал ровную скорость на всём протяжении этапа. А здесь я хорошо прошёл подъёмы. Думаю, Краг сегодня был великолепен, очень быстр, а я близко подошёл к победе, так что доволен. Я увеличил лидерство, боролся до конца, делал всё, что в моих силах, для защиты жёлтой майки. Подъёмы я уже проверял, знаю, что лежит впереди. Будет трудно, но, думаю, шанс есть».

Стеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Разделка прошла отлично, теперь думаем о том, как удержать жёлтую майку до Ниццы. Для этого мы на хорошей позиции, но это значит, что теперь каждый день мы должны фокусироваться на защите, что будет нелегко.

Феликс (Гроссшартнер) тоже идёт третьим после этого этапа благодаря своему очень хорошему выступлению в разделке. Так что теперь у нас два варианта, поэтому мы можем варьировать тактику. Но будем смотреть, что получается, день за днём. Впереди четыре этапа до Ниццы, борьба будет трудной».

Каспер Асгрен: «Я в основном готовился к классикам, так что в этом году не уделял много времени работе на разделочном велосипеде. Поэтому не знал, в какой форме буду. Я был не так хорош, как надеялся, но лучше, чем опасался. В общем, доволен своим результатом и выступлением. Уверен, что потренировавшись больше, я смогу вернуться на высокий уровень в этой дисциплине во второй части сезона, когда завершу кампанию классик».