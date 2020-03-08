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Сёрен Краг Андерсен – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2020

 Сёрен Краг Андерсен, Максимилиан Шахманн, Каспер Асгрен о 4-м этапе Париж-Ницца-2020

 

 

  25-летний датский гонщик команды Sunweb Сёрен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen) одержал первую в карьере победу в индивидуальной гонке на время на 4-м этапе велогонки Мирового тура Париж-Ницца-2020.

 

15,1-км дистанцию с поворотами, двумя  подъёмами, крутым спуском и большим равнинным отрезком Сёрен Краг Андерсен преодолел за 18 минут 51 секунду со средней скоростью 48.064 км/час. Его основным соперником стал лидер генеральной классификации, чемпион Германии, гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн, который на отсечке 7 км опережал Сёрена Крага Андерсена на 7 секунд. Но в итоге Шахманн всё же уступил датскому гонщику на финише 6 секунд.

 

Тройку лучших на этапе замкнул соотечественник Сёрена Крага Андерсена, гонщик команды Deceuninck-Quick Step Каспер Асгрен, уступивший победителю 12 секунд.

 

Photo © ASO/Fabien Boukla

 

   Максимилиан Шахманн сохранил и укрепил своё лидерство в генеральной классификации, которое теперь составляет 58 секунд.

 

  Сёрен Краг Андерсен: «Если честно, испытал огромное облегчение от того, что, наконец, взял победу в индивидуальной гонке на время. Я очень счастлив. Не могу полностью поверить, хотя был нацелен сегодня на этот результат. Проехал на своём максимуме, нога шла хорошо, очень рад итогу. Мне не слишком нравятся очень прямые ровные разделки, предпочитаю небольшой рельеф, технические участки и смену темпа. Так что сегодня маршрут был для меня идеальным».

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды Sunweb: «Мы очень довольны выступлением всей команды. Три наших гонщика в топ-15 – очень хороший результат.

Сёрен распределил скорость на подъёме, думал обо всей гонке,  и отлично проехал до финиша, дав полный газ. Он просто летел за победой. Это отличный результат».

 

 

Photo © ASO/Fabien Boukla

 

  Максимилиан Шахманн: «Сегодня испытываю смешанные чувства – удовлетворение от того, что увеличил лидерство в общем зачёте, и лёгкое разочарование, что упустил победу на этапе. Мне хотелось улучшить выступление на Альгарве две недели назад, где я удерживал ровную скорость на всём протяжении этапа. А здесь я хорошо прошёл подъёмы. Думаю, Краг сегодня был великолепен, очень быстр, а я близко подошёл к победе, так что доволен. Я увеличил лидерство, боролся до конца, делал всё, что в моих силах, для защиты жёлтой майки. Подъёмы я уже проверял, знаю, что лежит впереди. Будет трудно, но, думаю, шанс есть».

 

  Стеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Разделка прошла отлично, теперь думаем о том, как удержать жёлтую майку до Ниццы. Для этого мы на хорошей позиции, но это значит, что теперь каждый день мы должны фокусироваться на защите, что будет нелегко.

Феликс (Гроссшартнер) тоже идёт третьим после этого этапа благодаря своему очень хорошему выступлению в разделке. Так что теперь у нас два варианта, поэтому мы можем варьировать тактику. Но будем смотреть, что получается, день за днём. Впереди четыре этапа до Ниццы, борьба будет трудной».

 

  Каспер Асгрен: «Я в основном готовился к классикам, так что в этом году не уделял много времени работе на разделочном велосипеде. Поэтому не знал, в какой форме буду. Я был не так хорош, как надеялся, но лучше, чем опасался. В общем, доволен своим результатом и выступлением. Уверен, что потренировавшись больше, я смогу вернуться на высокий уровень в этой дисциплине во второй части сезона, когда завершу кампанию классик».

 

Результаты 4 этапа Париж-Ницца-2020

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Теги к статье: Сёрен Краг Андерсен Soren Kragh Andersen Sunweb Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-hansgrohe Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • alexmax42
    Президент UCI: «Отмена Джиро д ... (5)
    alexmax42-Фото

    Цитата: motte
    Катастрофа то, что сегодняшние утренние новости по Италии вообще жуть

    Вообще жуть:

    По мнению Прельяско, именно в этот период количество жертв пандемии в Италии может достигнуть двадцати тысяч человек. «Заболеет каждый четвертый итальянец, всего – около 13 миллионов», - цитирует ученого пресса.

     

    Только увы, это не про сегодня, это было более 10 лет назад, во время уже подзабытой паники вокруг "Свиного гриппа". ))))

    За это время интернет и соцсети сильно продвинулись, что позволило давать больше паники богу паники. )))

  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2020. Этап 4 (4)
    SportSpirit-Фото

    Шахманн топит! Пино с Моларом и на разделке в одно время приехали) 

  • RVL
    Президент UCI: «Отмена Джиро д ... (5)
    RVL-Фото
    И гильотину ...чтоб 100%))
    А потом на 46 день кто то чихнул...и понеслась...))
    Откуда такие расчеты?
  • Adriano
    Президент UCI: «Отмена Джиро д ... (5)
    Adriano-Фото

    Самый разумный способ ввести на 45 дней всемирную самоизоляцию граждан с контролем нацгвардии и армии, выдача продовольствия два раза в неделю из гос резерва введению стопов на нынешнем уровне для экономики и финансов. И дать на подготовку 15 дней дабы подготовить все процессы.

  • дрокер
    Париж-Ницца-2020. Этап 4 (4)
    дрокер-Фото

    Многие говорили, что Педерсен случайный чемпион, но что творят датчане!

    На прошедшем ЧМ в Берлине они трижды (!!!) улучшали мировой рекорд в командной гонке преследования. В медисоне уверенно уехали от всех на круг.

    Сегодня в тройке два датчанина.

    Феноменальные результаты для такой маленькой страны!

    Впереди классики, думаю, еще пошумят.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 4 (4)
    RVL-Фото

    Когда форма есть, она видна. Шахман разделкой подтвердил. Но посмотрим что будет в горах. Там в минуте другой Нибали , зверь Кинтана и др..так что запас так себе. 

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 4 (4)
    Николай Н.-Фото

    Шахман показал, что он настоящий лидер. Хороший запас сделал перед горным этапом. Думаю, что он не проиграет Париж-Ницца.

  • veloster
    Сэм Беннетт избежал переломов, ... (9)
    veloster-Фото

    Нихренасебе. Чудак. Чуть завал не устроил на ровном месте. В чем там была необходимость так нагло Кинтану выпихивать? Его развозящие вообще вправо поехали.

    По итогу, карма справедливо прилетела в обратку. 

  • RVL
    Сэм Беннетт избежал переломов, ... (9)
    RVL-Фото

    Это что за гонки такие? Что за формат? Когда Фрума завозят и он спринтует - это моветон?
    ЗЫ. На таких   ветрах за 5 км можно  нормально отхватить. А судя вашей логике ,бенет побыковал и поплатился. Сидел бы тихо сзади

  • rossa2005
    Сэм Беннетт избежал переломов, ... (9)
    rossa2005-Фото

    Цитата: Ice
    Толкать Кинтану плечом - это ли не заявление о собственном бессилии Беннета?))) Считал его профессионалом, а он как семиклассница обиженная - вымещает злобу на тех, кто не ответит. Аккермана толкнул бы, так улетел бы за ограждение, а не просто ободрался)))

    А когда было иначе? Всегда на спринтерских финишах лишних людей щемили. Просто так много камер небыло.

    Ну в самом деле, за какую позицию Кинтана боролся? Глупо генеральщику/горняку, который точно ничего не сможет противопоставить в спринте чистым спринтерам торчать в голове за 5 км до финиша. Сидел бы тихо сзади, спокойно доехал бы до нейтральной зоны без приключений и лишнего риска.

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