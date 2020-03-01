Яспер Стёйвен – победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2020

Яспер Стёйвен, Ив Лампарт и Сёрен Краг Андерсен о классике

27-летний бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) одержал самую крупную в своей карьере победу, выиграв классику Мирового тура Omloop Het Nieuwsblad-2020.

На 200-км гонке победный отрыв, в состав которого вошёл Яспер Стёйвен, образовался за 70 км до финиша. За 100 км до финиша был нейтрализован ранний отрыв, после чего пелотон порвался на эшелоны, а затем после нескольких атак просвет создали пять гонщиков – Тим Деклерк и Ив Лампарт (Deceuninck-Quick Step), Яспер Стейвен, Маттео Трентин (CCC), Фредерик Фризон (Lotto Soudal) и Джонас Рутш (EF Pro Cycling).

Затем к ним переложились Майк Тёниссен (Jumbo-Visma) и Сёрен Краг Андерсен (Sunweb). Рутш вскоре выпал из отрыва, а остальные продолжили держать просвет, который у подножия решающего подъёма Мюр-Капельмюр составлял около полутора минут.

Яспер Стёйвен атаковал на Капельмюре, за ним поехали Ив Лампарт и Сёрен Краг Андерсен. Маттео Трентину не удалось переложиться к тройке лидеров, которые находились от него в пределах 20 секунд. За 2 км до финиша Ив Лампарт попытался уехать от попутчиков, но Яспер Стёйвен закрыл просвет, а Сёрен Краг Андерсен не смог ответить на ускорение. В финале Яспер Стёйвен опередил Ива Лампарта и одержал победу.

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Яспер Стёйвен: «Я сказал команде, что мы весь день должны находиться впереди. И мы от старта до финиша были внимательны. И сегодня я одержал лучшую из своих побед!

Вчера с командой мы обсуждали, что из-за такой погоды решающий отрыв может уехать рано, а боковой ветер с самого старта измотает пелотон. Я реагировал на атаки, увидел, что уезжает группа, в которой представлены крупные команды, подумал, что важно туда переложиться, чтобы не пришлось обороняться. Потом по радио услышал, что сзади в пелотоне все замедляются, так что сформировалась хорошая группа, которая могла удержаться до финиша.

Стевен (де Йонг), спортивный директор, подбодрил меня, сказал попробовать на Мюре. Я не чувствовал себя сильнейшим, но знал, что все тоже устали. Когда мы поехали Мюр, и никто не начал ускоряться, я подумал, что это надо сделать самому и посмотреть, что получится. Я оглянулся только один раз, на вершине, увидел, что сделал хороший просвет.

После Мюра Сёрен не слишком помогал в работе. Мне было непонятно, кончились ли у него силы или он немного играет. Было тяжело, я не хотел брать на себя большую часть работы, и, конечно, не был уверен в победе.

Стевен мне сказал, что это мой день, что я самый быстрый из всех. Ив тоже сказал мне: «Ты самый быстрый». Но я не хотел быть самонадеянным. Не был на 100 процентов уверен, что смогу опередить Ива в спринте, но мне это отлично удалось.

Когда мы начали спринт, Ив находился слева от моего колеса, так что я немного сдвинулся влево, удерживал позицию, смог хорошо закрыть перед ним дверь.

В 2018 году я всегда был впереди, но не побеждал. В прошлом году у нас были высокие ожидания и в отношении меня, и в отношении каждого из команды, но всё прошлом ужасно.

Поэтому так приятно одержать победу, особенно в начале сезона классик После огромной работы, проделанной командой всё сложилось. Отлично, что уже есть победа, теперь могу немного успокоиться».

Ив Лампарт (Deceuninck-Quick Step): «Я доволен своей гонкой. Разочарован в том плане, что хотел бы выиграть, чтобы отплатить за усилия команды, особенно огромную работу Тима. Он был феноменально силён и финишировал пятым. А доволен, потому что финишировать на подиуме первой классики года не так плохо. В общем, это хороший результат для открывающего сезон уик-энда».

Сёрен Краг Андерсен (Sunweb): «Ребята атаковали при встречном ветре, я отвечал. После нескольких ускорений подумал, почему бы не попробовать самому, потому что мы хотели быть активными в гонке. Внезапно мы сделали просвет, образовалась хорошая группа. Мы сработались, разрыв рос и рос. Ноги дали о себе знать на Мюре и Босберге.

Двое других были немного сильнее меня на этих подъёмах, поэтому я играл в ожидании спринта. Надеялся, что они будут пустыми. Они атаковали, а у меня ничего не осталось, я просто старался как можно быстрее добраться до финиша. Очень доволен подиумом на «Омлоп Хет Ниусблад». Это крупная гонка, все здесь в топовой форме. И для команды хорошо начать сезон классик с подиума. Мы будем нацеливаться на победы в будущем. Конечно, хотелось бы выиграть сегодня, но надо откуда-то начинать. Я очень счастлив, команда тоже довольна результатом».