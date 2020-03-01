VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Яспер Стёйвен – победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2020

Яспер Стёйвен, Ив Лампарт и Сёрен Краг Андерсен о классике

 

 

  27-летний бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) одержал самую крупную в своей карьере победу, выиграв классику Мирового тура Omloop Het Nieuwsblad-2020.

 

  На 200-км гонке победный отрыв, в состав которого вошёл Яспер Стёйвен, образовался за 70 км до финиша. За 100 км до финиша был нейтрализован ранний отрыв, после чего пелотон порвался на эшелоны, а затем после нескольких атак просвет создали пять гонщиков – Тим Деклерк и Ив Лампарт (Deceuninck-Quick Step), Яспер Стейвен, Маттео Трентин (CCC), Фредерик Фризон (Lotto Soudal) и Джонас Рутш (EF Pro Cycling).

 

  Затем к ним переложились Майк Тёниссен (Jumbo-Visma) и Сёрен Краг Андерсен (Sunweb). Рутш вскоре выпал из отрыва, а остальные продолжили держать просвет, который у подножия решающего подъёма Мюр-Капельмюр составлял около полутора минут.

 

  Яспер Стёйвен атаковал на Капельмюре, за ним поехали Ив Лампарт и Сёрен Краг Андерсен. Маттео Трентину не удалось переложиться к тройке лидеров, которые находились от него в пределах 20 секунд. За 2 км до финиша Ив Лампарт попытался уехать от попутчиков, но Яспер Стёйвен закрыл просвет, а Сёрен Краг Андерсен не смог ответить на ускорение. В финале Яспер Стёйвен опередил Ива Лампарта и одержал победу.

 

Яспер Стёйвен – победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2020

 

Яспер Стёйвен – победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2020

Яспер Стёйвен – победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2020

 

 

Яспер Стёйвен – победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2020

Photo (c) Trek-Segafredo

 

 

  Яспер Стёйвен: «Я сказал команде, что мы весь день должны находиться впереди. И мы от старта до финиша были внимательны. И сегодня я одержал лучшую из своих побед!    

 

  Вчера с командой мы обсуждали, что из-за такой погоды решающий отрыв может уехать рано, а боковой ветер с самого старта измотает пелотон. Я реагировал на атаки, увидел, что уезжает группа, в которой представлены крупные команды, подумал, что важно туда переложиться, чтобы не пришлось обороняться. Потом по радио услышал, что сзади в пелотоне все замедляются, так что сформировалась хорошая группа, которая могла удержаться до финиша.

 

  Стевен (де Йонг), спортивный директор, подбодрил меня, сказал попробовать на Мюре. Я не чувствовал себя сильнейшим, но знал, что все тоже устали. Когда мы поехали Мюр, и никто не начал ускоряться, я подумал, что это надо сделать самому и посмотреть, что получится. Я оглянулся только один раз, на вершине, увидел, что сделал хороший просвет.

 

  После Мюра Сёрен не слишком помогал в работе. Мне было непонятно, кончились ли у него силы или он немного играет. Было тяжело, я не хотел брать на себя большую часть работы, и, конечно, не был уверен в победе.

 

  Стевен мне сказал, что это мой день, что я самый быстрый из всех. Ив тоже сказал мне: «Ты самый быстрый». Но я не хотел быть самонадеянным. Не был на 100 процентов уверен, что смогу опередить Ива в спринте, но мне это отлично удалось.

 

  Когда мы начали спринт, Ив находился слева от моего колеса, так что я немного сдвинулся влево, удерживал позицию, смог хорошо закрыть перед ним дверь.

 

В 2018 году я всегда был впереди, но не побеждал. В прошлом году у нас были высокие ожидания и в отношении меня, и в отношении каждого из команды, но всё прошлом ужасно.

 

Поэтому так приятно одержать победу, особенно в начале сезона классик После огромной работы, проделанной командой всё сложилось. Отлично, что уже есть победа, теперь могу немного успокоиться».

 

  Ив Лампарт (Deceuninck-Quick Step): «Я доволен своей гонкой. Разочарован в том плане, что хотел бы выиграть, чтобы отплатить за усилия команды, особенно огромную работу Тима. Он был феноменально силён и финишировал пятым. А доволен, потому что финишировать на подиуме первой классики года не так плохо. В общем, это хороший результат для открывающего сезон уик-энда».

 

  Сёрен Краг Андерсен (Sunweb): «Ребята атаковали при встречном ветре, я отвечал. После нескольких ускорений подумал, почему бы не попробовать самому, потому что мы хотели быть активными в гонке. Внезапно мы сделали просвет, образовалась хорошая группа. Мы сработались, разрыв рос и рос. Ноги дали о себе знать на Мюре и Босберге.

 

  Двое других были немного сильнее меня на этих подъёмах, поэтому я играл в ожидании спринта. Надеялся, что они будут пустыми. Они атаковали, а у меня ничего не осталось, я просто старался  как можно быстрее добраться до финиша. Очень доволен подиумом на «Омлоп Хет Ниусблад». Это крупная гонка, все здесь в топовой форме. И для команды хорошо начать сезон классик с подиума. Мы будем нацеливаться на победы в будущем. Конечно, хотелось бы выиграть сегодня, но надо откуда-то начинать. Я очень счастлив, команда тоже довольна результатом».

 

Результаты Omloop Het Nieuwsblad-2020

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Яспер Стёйвен Jasper Stuyven Trek-Segafredo Omloop Het Nieuwsblad классика однодневная велогонка гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

1 марта 2020

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

7 марта 2020

Strade Bianche

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

11 - 17 марта 2020

Tirreno-Adriatico

21 марта 2020

Milano-Sanremo

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 марта

Ruben Fernandez (Equipo Euskadi - Orbea)

Dylan Teuns (Bahrain McLaren)

Johan Jacobs (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2020 (1)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)