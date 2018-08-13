Яспер Стейвен – победитель 4 этапа Binck Bank Tour-2018

Яспер Стейвен выиграл 4-й этап Binck Bank Tour-2018, атаковав за километр до финиша

26-летний бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo Яспер Стейвен (Jasper Stuyven) стал победителем 4-го этапа Binck Bank Tour-2018, который выиграл в красивом стиле, атаковав за километр до финиша. Победа имеет особое значение для команды Trek-Segafredo, потому что одержана в Ардойе (Ardooie), родном городе спортивного директора команды Дирка Демоля.

Cor Vos/BettiniPhoto©2018

Яспер Стейвен: «Каждый год Дирк говорит, что когда этап финишрует в Ардойе, для него и команды это важный день. Поэтому мы всегда старались выступить здесь как можно лучше. Мы разработали план, и Дирк, и Стевен де Йонг поддержали идею, что ребята должны вывезти меня на первую позицию за километр до финиша. Там всегда начинается яростная борьба за позиции. Но мы следовали плану, верили, что у нас всё получится, именно это принесло победу.

Возможно, наша команда не самая быстрая, но сильная. За километр до финиша начинаются тесные повороты. Мы собирались начать развоз довольно поздно, но пойти на максимальной скорости. Потом кто-то просто открыл просвет.

На местных кругах мы держались в хвосте, прятались от ветра. Потом выдвинулись вперёд с Маркелем Ирисаром и Рубеном Герейро, затем подключились Маттиас Брэндле и Райан Маллен. Они - очень мощные моторы. Невероятно, как им удалось ехать в первых рядах и ускориться. Мы хотели зайти в поворот первыми. Благодаря ребятам это удалось.

Потом Бой (Ван Поппель) прокололся, а по плану он должен был создать просвет на повороте. Тогда Мадс Педерсен атаковал со мной на колесе, открыл просвет. А мне оставалось удержаться до финиша. Я старался не оглядываться, но, конечно, удержаться невозможно.

Если честно, последние несколько недель я был немного расстроен, но ребята продолжали в меня верить, и я смог принести им эту победу.

Бороться за генеральную классификацию будет тяжело, потому что меня опережает много сильных гонщиков. Конечно, в прошлом году я стал победителем финального этапа, и все думают, что у меня получится ещё раз. Но в велоспорте так не бывает. Этап интересный ,мне нравится, что он немного более протяжённый, что усложняет его после таких трудных этапов. Сегодня тоже было нелегко. Этапы подходят сильным классикам. Я фокусируюсь на том, чтобы приносить результаты, делать гонку. Если мы будем впереди, то, возможно, и с общим зачётом что-то получится».