 Зденек Штыбар – победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2019

Зденек Штыбар, Грег Ван Авермат, Тим Велленс о классике Omloop Het Nieuwsblad-2019

Зденек Штыбар одержал победу на классике Мирового тура Omloop Het Nieuwsblad-2018, став первым чешским гонщиком, выигравшим бельгийскую брусчатую классику. 33-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step отобрался в группу лидеров, сформировавшуюся за 40 км до финиша на подъёме Моленберг. После связки Мюра-Капельмюра и Босберга преимущество группы, в которой помимо Штыбара находились Грег Ван Авермат (ССС), Тим Велленс (Lotto Soudal), Алексей Луценко (Astana), Дилан Тёнс (Bahrain-Merida) составляло около полуминуты. За 2 км до финиша Зденек Штыбар атаковал своих попутчиков и за 1 км до финиша набрал 10 секунд преимущества. Грег Ван Авермат финишировал вторым, Тим Велленс замкнул тройку призёров.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Зденек Штыбар: «Наконец, это случилось. Я смог выиграть брусчатую классику! Ощущения прекрасные, форма хорошая, команда уверена во мне, что очень важно. Сегодня всё сложилось, я так рад, что не могу подобрать слов.

По сравнению с прошлым годом гонка шла по-другому. На этот раз на второй дистанции нам помогал попутный ветер. Настоящая гонка началась на Моленберге. Мы работали слаженно, даже на Мюре и Босберге верили, что доедем до финиша. Вначале я хотел ждать спринта, но за 2 км до финиша почувствовал, что надо атаковать, и дал полный газ.

Я также мотивирован, как и в прошлом году, верил, что смогу побеждать на крупных гонках, особенно учитывая, что зимой подготовка прошла отлично. Из командной технички Том Стилс говорил мне, как команда в меня верит. Такое отношение команды уникально, поддержка невероятная, никто не называет себя лидером, мы все работаем вместе ради одной цели, потому что мы «Стая волков». Поэтому мы так успешны».

Грег Ван Авермат: «Я очень доволен тем, как прошла гонка. Мы поехали довольно рано, с Моленберга, в большой группе. Конечно, мы хотели подойти к финишу в группе, где бы было как можно меньше гонщиков. Но невозможно было сбросить всех. Я чувствовал, что у меня есть силы выиграть спринт, но начались атаки. Победить не удалось, но не думаю, что смог бы разыграть финал по-другому. Я старался держаться поближе к Штыбару, когда он атаковал в финале. Но мои силы кончились, когда закрыл просвет до Велленса. Велленс поехал по правой стороне, и я приложил много сил, потому что там был ветер. Когда я переложился, атаковал Штыбар. Я попытался сразу сесть ему на колесо, но ноги налились молочной кислотой. Всё было кончено. Всем было тяжело, но они знали, что я не смогу закрывать все просветы. Я надеялся, что Луценко, который был очень силён, отреагирует.

В общем, я доволен выступлением, своей формой. Надеюсь, смогу удержать её как можно дольше, сначала на Страде Бьянке на следующей неделе, потом на классиках».

Тим Велленс: «Думаю, мы можем быть довольны. Команда сработала идеально, я оказался впереди в решающий момент, после которого гонка началась по-настоящему. Не чувствовал себя сильнейшим из пяти гонщиков группы. Мне было сложно усидеть за ними на Босберге. Думал, что выбрал верный момент для атаки, но Авермат отреагировал в ту же секунду. Когда же контратаковал Штыбар, все уже шли на пределе, и его рывок стал победным. Гонка была более открытой. Финальные 50 км все шли, выкладываясь по максимуму. Я хорошо проехал Руту дель Соль, теперь «Омлоп Хет Ниусблад», с нетерпением жду Страде Бьянке».