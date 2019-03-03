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Зденек Штыбар – победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2019

Зденек Штыбар, Грег Ван Авермат, Тим Велленс о классике Omloop Het Nieuwsblad-2019

 

 

  Зденек Штыбар одержал победу на классике Мирового тура Omloop Het Nieuwsblad-2018, став первым чешским гонщиком, выигравшим бельгийскую брусчатую классику. 33-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step отобрался в группу лидеров, сформировавшуюся за 40 км до финиша на подъёме Моленберг. После связки Мюра-Капельмюра и Босберга преимущество группы, в которой помимо Штыбара находились Грег Ван Авермат (ССС), Тим Велленс (Lotto Soudal), Алексей Луценко (Astana), Дилан Тёнс (Bahrain-Merida) составляло около полуминуты. За 2 км до финиша Зденек Штыбар атаковал своих попутчиков и за 1 км до финиша набрал 10 секунд преимущества. Грег Ван Авермат финишировал вторым, Тим Велленс замкнул тройку призёров.

 

 

Зденек Штыбар – победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2019

 Зденек Штыбар – победитель классики Omloop Het Nieuwsblad-2019

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Зденек Штыбар: «Наконец, это случилось. Я смог выиграть брусчатую классику! Ощущения прекрасные, форма хорошая, команда уверена во мне, что очень важно. Сегодня всё сложилось, я так рад, что не могу подобрать слов.

 

  По сравнению с прошлым годом гонка шла по-другому. На этот раз на второй дистанции нам помогал попутный ветер. Настоящая гонка началась на Моленберге. Мы работали слаженно, даже на Мюре и Босберге верили, что доедем до финиша. Вначале я хотел ждать спринта, но за 2 км до финиша почувствовал, что надо атаковать, и дал полный газ.

 

  Я также мотивирован, как и в прошлом году, верил, что смогу побеждать на крупных гонках, особенно учитывая, что зимой подготовка прошла отлично. Из командной технички Том Стилс говорил мне, как команда в меня верит. Такое отношение команды уникально, поддержка невероятная, никто не называет себя лидером, мы все работаем вместе ради одной цели, потому что мы «Стая волков». Поэтому мы так успешны».

 

  Грег Ван Авермат: «Я очень доволен тем, как прошла гонка. Мы поехали довольно рано, с Моленберга, в большой группе. Конечно, мы хотели подойти к финишу в группе, где бы было как можно меньше гонщиков. Но невозможно было сбросить всех. Я чувствовал, что у меня есть силы выиграть спринт, но начались атаки. Победить не удалось, но не думаю, что смог бы разыграть финал по-другому. Я старался держаться поближе к Штыбару, когда он атаковал в финале. Но мои силы кончились, когда закрыл просвет до Велленса. Велленс поехал по правой стороне, и я приложил много сил, потому что там был ветер. Когда я переложился, атаковал Штыбар. Я попытался сразу сесть ему на колесо, но ноги налились молочной кислотой. Всё было кончено. Всем было тяжело, но они знали, что я не смогу закрывать все просветы. Я надеялся, что Луценко, который был очень силён, отреагирует.  

 

 В общем, я доволен выступлением, своей формой. Надеюсь, смогу удержать её как можно дольше, сначала на Страде Бьянке на следующей неделе, потом на классиках».

 

  Тим Велленс: «Думаю, мы можем быть довольны. Команда сработала идеально, я оказался впереди в решающий момент, после которого гонка началась по-настоящему. Не чувствовал себя сильнейшим из пяти гонщиков группы. Мне было сложно усидеть за ними на Босберге. Думал, что выбрал верный момент для атаки, но Авермат отреагировал в ту же секунду. Когда же контратаковал Штыбар, все уже шли на пределе, и его рывок стал победным. Гонка была более открытой. Финальные 50 км все шли, выкладываясь по максимуму. Я хорошо проехал Руту дель Соль, теперь «Омлоп Хет Ниусблад», с нетерпением жду Страде Бьянке».

 

 

Результаты Omloop Het Nieuwsblad-2019.

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Теги к статье: Зденек Штыбар Zdenek Stybar Omloop Het Nieuwsblad гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Alya
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Alya-Фото

    Дизайнер, отсыпь чего курил?
    Девушка целует лягушку и она становится принцем.
    Как поцелуй лягушки из двух девушек превратит тебя в принца? Тем более что лягуха с короной, то есть принц-принцесса уже он-она.
    Исторяи на самом деле такая. В фб гуляет ролик о том как содаются эти фото. Красивый ролик. Дизайнер под впечатлением, думает куда бы вокнуть понравившееся. Подвернулся заказ на брендбук велогонки. Сунул туда, для заказчиков придумал историю.




    И это.

    Тот же дизайнер для той же гонки.

    Посмотрите на фоточку. Если вам это кажется смешным  - ты идиот.
    https://images0.persgroep.net/rcs/YEpVUpqu8aoKVt4z3weDx1jlzbQ/diocontent/101035
    612/_focus/0.500000/0.500000/_fill/415/233?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfe
    b2&quality=0.8

    покажите весь визуал уже, а то выглядит так, словно юсиай прикопалась к лягушкам.

  • Адриен
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Адриен-Фото

    UCI следовало бы заниматься ОЧЕВИДНЫМИ проблемами велоспорта, а не равенством мужчин и женщин в администрации UCI, равенством на подиумных церемониях и рекламными делами. Налицо СИМУЛЯЦИЯ бурной деятельности с нулевым выхлопом для РАЗВИТИЯ и популяризации велоспорта как такового ...

  • Rokka
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Rokka-Фото
    Увы, мы с вами живём во времена расцвета либерастии, политкорректности, равенства с редискаами вроде феминисток, чёрных и прочих. Не подумайте что я расист или сексист, но эта ахинея про равенство уже по горло стоит, особенно в европе/сша
  • Сейтмеметов сейтхалил
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Зря UCI занимается этими глупостями , наверное сегодня многие смотревшие Омлуп видели презентацию команд очень неординарно с ди-джеем, на велотреке,в режиме дискотеки и кстати вперемешку Очень интересно ,не мог оторватся ,( и женских и мужских) Так я к чему , чем больше будет неординарного подхода, тем больше будет зрителей, соответственно в конечном итоге UCI выиграет и все велодвижение.
  • RVL
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    RVL-Фото

    нормально у них там все в Бельгии!

    в ЮСИ что то не так...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Зря UCI занимается этими глупостями , наверное сегодня многие смотревшие Омлуп видели презентацию команд ,( и женских и мужских) Так я к чему , чем больше будет неординарного подхода, тем больше будет зрителей, соответственно в конечном итоге UCI выиграет и все велодвижение.
  • RVL
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    RVL-Фото
    факт. правда Леша и на финише не забожил )
  • Starch27
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    Starch27-Фото

    Цитата: RVL
    видимо да. Грег закрыл Веленса за где-то минуту до атаки Штыбара..на чем ему было закрывать Зденека? но он попытался (во второй раз)..Где были остальные? если вы смотрели-ответьте?

    Просто Грег виноват, что не упахался и не привёз Лёшу к победе :)

  • veloster
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    veloster-Фото

    Валгрена совсем не было видно.

    Трентин все-таки не тянет мюры. Да и во второй группе даже далеко не первым финишировал.

  • Бакеша
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    Бакеша-Фото
    Рад за Алексея . Достойно боролся. Может быть завтра удастся поднятся еще выше.

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