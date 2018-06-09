Сёрен Краг Андерсен и Ричи Порт о 6-м этапе Тура Швейцарии-2018

Сёрен Краг Андерсен – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2018

23-летний датский гонщик команды Sunweb Сёрен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen) одержал самую большую победу в своей карьере, первую на этапе гонки Мирового тура, выиграв 6-й этап Тура Швейцарии-2018.

На королевском горном этапе с прохождением двух подъёмов высшей категории и финишем подъём 3-й категории Сёрен Краг Андерсен отобрался в отрыв дня, от которого к финалу этапа впереди осталось пять гонщиков. У подножия финального подъёма у отрыва оставалось около 2 минут преимущества. Первым из отрыва атаковал Михаэль Гогль (Trek-Segafredo), но Сёрен Краг Андерсен обошёл его за 1,4 км до финиша и удержал преимущество в 10 секунд над ближайшим преследователем, гонщиком команды Katusha-Alpecin Нейтаном Хаасом, финишировавшим 2-м.

В то время как отрыв разыгрывал этап, из группы генеральщиков за 1,3 км на участке с самым крутым градиентом финального подъёма атаковал Ричи Порт (BMC), благодаря чему упрочил своё положение лидера общего зачёта.

Photo credit:©Team Sunweb/CORVOS

Сёрен Краг Андерсен: «Я очень рад. Должен поблагодарить команду за то, что дали мне шанс побороться сегодня за победу на этапе. Когда Михаэль Гогль атаковал в финале, я удивился, что никто за ним не поехал. Я рисковал, потому что ждал реакции других гонщиков. Но в итоге всё сработало, хотя я и не лучший горняк, довольно тяжёлый парень. Все мои тяжёлые тренировки нескольких последних недель принесли результат. Наш тренер говорил мне из технички, чтобы я ехал свою гонку и доверился своему инстинкту. Победа принесла такое облегчение. Для меня это был очень долгий спринт, но я удержался впереди. В прошлом у меня были шансы, но никогда не получалось взять победу. Поэтому я так счастлив, что, наконец, выиграл на гонке Мирового тура».

Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Сегодня был супертяжёлый этап с финишем в двухкилометровый подъём. Мы хотели, чтобы в отрыве были наши гонщики, если уедет большая группа. И нам удалось отправить в отрыв Сёрена. В финале оказалось, что пелотон не успевает догнать отрыв. Рядом с Вилко Келдерманом у нас было достаточно ребят, поэтому мы решили, что Сёрену надо бороться за победу на этапе. Хотя к финальному километру разрыв уменьшился, Сёрен атаковал и взял фантастическую победу».

Ричи Порт: «Я подумал, что после всей огромной работы, которую сегодня сделала ради меня команда, я должен был что-то попробовать. Не ожидал, что вот так выиграю время. Вчера чувствовал себя не лучшим образом, но сегодня у меня был хороший день, команда невероятно работала. Каждый из ребят был хорош, особенно Михи Шэр, который большую часть этапа отработал на меня. Ребята вывезли меня на удобную позицию.

Эта гонка – генеральная репетиция Тур де Франс, и сегодняшний этап показал, что как мы можем работать. Хорошо, что удалось выиграть немного времени у некоторых сильных раздельщиков. Завтрашний этап по бумаге выглядит для меня более подходящим. Я предельно мотивирован. Аллан Пейпер сказал мне по радио, что если у меня есть силы, я должен ехать. Я подумал, что атаковал слишком рано, но когда услышал, что они не поехали за мной, то прибавил ещё чуть-чуть. Было очень тяжело, но приятно выиграть немного времени».

Результаты 6 этапа Тура Швейцарии-2018