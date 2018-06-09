VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Сёрен Краг Андерсен и Ричи Порт о 6-м этапе Тура Швейцарии-2018

Сёрен Краг Андерсен – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2018

 

 

  23-летний датский гонщик команды Sunweb Сёрен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen) одержал самую большую победу в своей карьере, первую на этапе гонки Мирового тура, выиграв 6-й этап Тура Швейцарии-2018.

 

 На королевском горном этапе с прохождением двух подъёмов высшей категории и финишем подъём 3-й категории Сёрен Краг Андерсен отобрался в отрыв дня, от которого к финалу этапа впереди осталось пять гонщиков. У подножия финального подъёма у отрыва оставалось около 2 минут преимущества. Первым из отрыва атаковал Михаэль Гогль (Trek-Segafredo), но Сёрен Краг Андерсен обошёл его за 1,4 км до финиша и удержал преимущество в 10 секунд над ближайшим преследователем, гонщиком команды Katusha-Alpecin Нейтаном Хаасом, финишировавшим 2-м.

 

  В то время как отрыв разыгрывал этап, из группы генеральщиков за 1,3 км на участке с самым крутым градиентом финального подъёма атаковал Ричи Порт (BMC), благодаря чему упрочил своё положение лидера общего зачёта.

 

Сёрен Краг Андерсен и Ричи Порт о 6-м этапе Тура Швейцарии-2018

 

Photo credit:©Team Sunweb/CORVOS

 

 

  Сёрен Краг Андерсен: «Я очень рад. Должен поблагодарить команду за то, что дали мне шанс побороться сегодня за победу на этапе. Когда Михаэль Гогль атаковал в финале, я удивился, что никто за ним не поехал. Я рисковал, потому что ждал реакции других гонщиков. Но в итоге всё сработало, хотя я и не лучший горняк, довольно тяжёлый парень. Все мои тяжёлые тренировки нескольких последних недель принесли результат. Наш тренер говорил мне из технички, чтобы я ехал свою гонку и доверился своему инстинкту. Победа принесла такое облегчение. Для меня это был очень долгий спринт, но я удержался впереди. В прошлом у меня были шансы, но никогда не получалось взять победу. Поэтому я так счастлив, что, наконец, выиграл на гонке Мирового тура».

 

  Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Сегодня был супертяжёлый этап с финишем в двухкилометровый подъём. Мы хотели, чтобы в отрыве были наши гонщики, если уедет большая группа. И нам удалось отправить в отрыв Сёрена. В финале оказалось, что пелотон не успевает догнать отрыв. Рядом с Вилко Келдерманом у нас было достаточно ребят, поэтому мы решили, что Сёрену надо бороться за победу на этапе. Хотя к финальному километру разрыв уменьшился, Сёрен атаковал и взял фантастическую победу».

 

  Ричи Порт: «Я подумал, что после всей огромной работы, которую сегодня сделала ради меня команда, я должен был что-то попробовать. Не ожидал, что вот так выиграю время. Вчера чувствовал себя не лучшим образом, но сегодня у меня был хороший день, команда невероятно работала. Каждый из ребят был хорош, особенно Михи Шэр, который большую часть этапа отработал на меня. Ребята вывезли меня на удобную позицию.

 

  Эта гонка – генеральная репетиция Тур де Франс, и сегодняшний этап показал, что как мы можем работать. Хорошо, что удалось выиграть немного времени у некоторых сильных раздельщиков. Завтрашний этап по бумаге выглядит для меня более подходящим. Я предельно мотивирован. Аллан Пейпер сказал мне по радио, что если у меня есть силы, я должен ехать. Я подумал, что атаковал слишком рано, но когда услышал, что они не поехали за мной, то прибавил ещё чуть-чуть. Было очень тяжело, но приятно выиграть немного времени».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Швейцарии-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Сёрен Краг Андерсен Soren Kragh Andersen Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

13 - 17 июня 2018

Tour de Slovenie

14 - 17 июня 2018

La Route d'Occitanie

21 - 24 июня 2018

Le Tour de Savoie Mont Blanc

7 - 29 июля 2018

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2018?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Календарь велогонок UCI WorldT ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    а Чемпионат мира 2019 ?

  • Володя
    Тур Словении-2018. Этап 2 (5)
    Володя-Фото

    Ещё с Эмиратов Киттель не может найти общий язык со своим поездом. А до Тура уже времени совсем мало осталось. Может Ильнуру больше помощников на ТДФ предоставят раз уж у Марселя такие непонятки со своими товарищами по спринту?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Календарь велогонок UCI WorldT ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Квебек и Монреаль?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Словении-2018. Этап 2 (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Рябушенко красавчик,молодец ,впереди носится постоянно.
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2018. Этап 6 (2)
    kwwk-Фото
    Соглашусь, да и футбол подоспел
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2018. Этап 6 (2)
    Astanaforever-Фото
    Неинтересный тур и профили тоже.

    Может это из за комментатора?
  • RVL
    Предварительные составы команд ... (43)
    RVL-Фото
    Время покажет. Вы все верно описали. Только как бы без учёта описанных выше глобальных факторов. У Фрума все в гору..и со спуска...
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (43)
    velodoctor-Фото

    Это 100% написано чтобы услышать чью-то реакцию, логики тут нет относительно именно Ильнура, то что вели остальных гонщиков и готовили к стартам спору нет, поэтому по уходу из проекта у всех без исключения такой спад.
    У Ильнура совсем другие проблемы, которые он не решает и ему не помогают. Спуски зак проходит чуть ли не хуже всех, пару лет назад на какой-то гонке в норвегии было прямо видно что в группе из 3 человек он после каждого поворота из-за неправильного радиуса отстает на 2-5 метров, там где кто-то отыгрывает, Ильнур теряет и это заметно чуть ли не на каждой гонке. Сложные покрытия, узкие бельгийские дороги это тоже слабое место, хотя до падения в 2016 он был высоко на ЛБЛ, возможно ему удастся тут не проиграть, а вот слабая команда, которой предстоит решать сразу 2 задачи не имея на то ресурсов, это в случае поломки, прокола или еще какого-то форс-мажора станет сразу же фатальным.

  • Volodia1987
    Предварительные составы команд ... (43)
    Volodia1987-Фото
    Цитата: RVL
    я буду рад его увидеть в топ 5-10 гонок, озвученных Вами.
    прошлая Вуэльта кмк была его апогеем.
    нужен был Кате как проекту велоспорта и РФ, герой из России...подводили как могли, единственного, потенциально возможного на ГТ. с тура Адыгеи...
    но кончился проект, и кмк шансов все меньше и меньше.
    вот такая логика ;)
    Катя в том году уже была Швейцарской командой)))) Какой герой?)) из какой России?))))

    Человеку 28 лет, он растет, все есть для больших побед. Верю в Ильнура. Вот только оглядывается часто в горе, вот это не нравится.
  • RVL
    Предварительные составы команд ... (43)
    RVL-Фото

    я буду рад его увидеть в топ 5-10 гонок, озвученных Вами.
    прошлая Вуэльта кмк была его апогеем.
    нужен был Кате как проекту велоспорта и РФ, герой из России...подводили как могли, единственного, потенциально возможного на ГТ. с тура Адыгеи...
    но кончился проект, и кмк шансов все меньше и меньше.
    вот такая логика ;)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 июня

Mekseb Debesay (Dimension Data)

Peter Kennaugh (Bora-hansgrohe)

16 июня

Pim Ligthart (Roompot NL Loterij)

Bert-Jan Lindeman (Team Lotto NL - Jumbo)

Andrea Palini (Androni Giocattoli)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1303
6 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
7 Вальгрен М. (Den) (AST) 1215
8 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
10 Барде Р. (Fra) (ALM) 1080

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2018 (67)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)