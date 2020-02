Omloop Het Nieuwsblad-2020. Результаты Категория:

Дата:

Вчера, 18:49 Gent - Ninove, 200 км 1 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 5:03:24 2 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick - Step 3 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:06 4 Matteo Trentin (Ita) Ccc Team 0:00:39 5 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:01:28 6 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 7 Oliver Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale 8 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 9 Stefan Küng (Swi) Groupama - Fdj 10 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - Quick - Step 11 Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo - Visma 12 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora - Hansgrohe 13 Greg Van Avermaet (Bel) Ccc Team 14 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 15 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 16 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 17 Silvan Dillier (Swi) Ag2R La Mondiale 18 Dylan Teuns (Bel) Bahrain - Mclaren 19 Aime De Gendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 20 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:02:10 21 Michael Valgren Hundahl (Den) Ntt Pro Cycling Team 22 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - Mclaren 0:02:20 23 Sep Vanmarcke (Bel) Ef Pro Cycling 24 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin - Fenix 25 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 26 Nathan Van Hooydonck (Bel) Ccc Team 27 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 28 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 29 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 30 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 31 Michael Schär (Swi) Ccc Team 32 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick - Step 33 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 34 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:02:24 35 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick - Step 0:04:03 36 Zdeněk Štybar (Cze) Deceuninck - Quick - Step 37 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start - Up Nation 38 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 39 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:04:48 40 Dries De Bondt (Bel) Alpecin - Fenix 0:04:53 41 Clement Venturini (Fra) Ag2R La Mondiale 42 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 43 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Ntt Pro Cycling Team 0:05:58 44 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 45 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:06:00 46 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea - Samsic 0:07:26 47 Nils Politt (Ger) Israel Start - Up Nation 48 Marco Marcato (Ita) Uae Team Emirates 49 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 50 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Mclaren 51 Jens Keukeleire (Bel) Ef Pro Cycling 52 Dion Smith (Nzl) Mitchelton - Scott 53 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott 54 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 55 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start - Up Nation 0:09:32 56 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe 57 Boy Van Poppel (Ned) Circus - Wanty Gobert 58 Alexander Konychev (Ita) Mitchelton - Scott 59 Edvald Boasson Hagen (Nor) Ntt Pro Cycling Team 60 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Ccc Team 61 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 62 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 63 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 64 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 65 Petr Vakoč (Cze) Alpecin - Fenix 66 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 67 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 68 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 69 Fred Wright (Gbr) Bahrain - Mclaren 0:09:46 DNF Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe DNF Jonathan Dibben (Gbr) Lotto Soudal DNF Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe DNF Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal DNF Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo DNF Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo DNF Luka Pibernik (Slo) Bahrain - Mclaren DNF Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Gijs Van Hoecke (Bel) Ccc Team DNF Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo DNF Dimitri Claeys (Bel) Cofidis DNF Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick - Step DNF Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Emmanuel Morin (Fra) Cofidis DNF Damien Touze (Fra) Cofidis DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis DNF Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo DNF Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team DNF Jonas Rutsch (Ger) Ef Pro Cycling DNF Lawrence Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale DNF Tom Scully (Nzl) Ef Pro Cycling DNF Dorian Godon (Fra) Ag2R La Mondiale DNF Julius Van Den Berg (Ned) Ef Pro Cycling DNF Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team DNF Jonas Koch (Ger) Ccc Team DNF Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team DNF Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott DNF Hugo Houle (Can) Astana Pro Team DNF Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team DNF Grega Bole (Slo) Bahrain - Mclaren DNF Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team DNF Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - Mclaren DNF Logan Owen (Usa) Ef Pro Cycling DNF Julien Duval (Fra) Ag2R La Mondiale DNF Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Yoann Offredo (Fra) Circus - Wanty Gobert DNF Ludwig De Winter (Bel) Circus - Wanty Gobert DNF Loïc Vliegen (Bel) Circus - Wanty Gobert DNF Danny Van Poppel (Ned) Circus - Wanty Gobert DNF Joel Suter (Swi) Wallonie Bruxelles DNF Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles DNF Samuel Bewley (Nzl) Mitchelton - Scott DNF Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles DNF Floris De Tier (Bel) Alpecin - Fenix DNF Otto Vergaerde (Bel) Alpecin - Fenix DNF Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin - Fenix DNF Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix DNF Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates DNF Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Florian Vachon (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb DNF Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb DNF Nico Denz (Ger) Team Sunweb DNF Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb DNF Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie DNF Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus - Wanty Gobert DNF Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie DNF Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Bram Welten (Ned) Team Arkea - Samsic DNF Clément Russo (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic DNF Benoit Jarrier (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Tom Bohli (Swi) Uae Team Emirates DNF Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie DNF Mads Schmidt Würtz (Den) Israel Start - Up Nation DNF Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates DNF Gabriel Cullaigh (Gbr) Movistar Team DNF Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott DNF Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb DNF Luke Durbridge (Aus) Mitchelton - Scott DNF Kristoffer Halvorsen (Nor) Ef Pro Cycling DNF Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team DNF Krists Neilands (Lat) Israel Start - Up Nation DNF Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Movistar Team DNF Guillaume Boivin (Can) Israel Start - Up Nation DNF Marc Sarreau (Fra) Groupama - Fdj DNF Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj DNF Fabian Lienhard (Swi) Groupama - Fdj DNF Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj DNF Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj DNF Mickael Delage (Fra) Groupama - Fdj DNF Travis Mccabe (Usa) Israel Start - Up Nation DNF Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Julien Vermote (Bel) Cofidis DNF Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates DNF Alexander Kristoff (Nor) Uae Team Emirates DNF Samuele Battistella (Ita) Ntt Pro Cycling Team DNF Rasmus Tiller (Nor) Ntt Pro Cycling Team DNF Juri Hollmann (Ger) Movistar Team DNF Michael Gogl (Aut) Ntt Pro Cycling Team DNF Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates DNF Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma DNF Leonardo Basso (Ita) Team Ineos DNF Luke Rowe (Gbr) Team Ineos DNF Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos DNF Owain Doull (Gbr) Team Ineos DNF Eduard Prades Reverter (Spa) Movistar Team DNF Andreas Nielsen (Den) Ntt Pro Cycling Team DNS Alexis Gougeard (Fra) Ag2R La Mondiale Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Omloop Het Nieuwsblad классика однодневная велогонка гонка Мирового тура Яспер Стейвен Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



