Яспер Филипсен – 2-й на 1 этапе Тура Даун Андер-2020, Александр Рябушенко сошёл с гонки

Яспер Филипсен: «Я довольно рано начал спринт»

21-летний бельгийский гонщик команды UAE Team Emirates Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) по итогам 1-го этапа Тура Даун Андер-2020 облачился в белую майку лучшего молодого гонщика. На самой финишной черте Филипсен проиграл чемпиону Ирландии, гонщику команды Deceuninck-Quick Step Сэму Беннетту, и занял 2-е место.

В середине 1-го этапа 24-летний белорусский гонщик UAE Team Emrirates Александр Рябушенко был увезён в в больницу с подозрением на перелом запястья.

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Яспер Филипсен: «Я довольно рано начал спринт и набрал хорошее преимущество, на финишной черте почувствовал, что другие спринтеры меня нагоняют. Я сделал всё, что мог. Здесь у нас сильная команда, ребята отлично вывезли меня на правильную позицию для финиша. Мы нацелены на большее на следующих этапах.

К сожалению, мы потеряли Рябушенко, он упал во время этапа. Желаем ему скорейшего восстановления».