Яспер Филипсен – 2-й на 1 этапе Тура Даун Андер-2020, Александр Рябушенко сошёл с гонки

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 08:29
Яспер Филипсен: «Я довольно рано начал спринт»
21-летний бельгийский гонщик команды UAE Team Emirates Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) по итогам 1-го этапа Тура Даун Андер-2020 облачился в белую майку лучшего молодого гонщика. На самой финишной черте Филипсен проиграл чемпиону Ирландии, гонщику команды Deceuninck-Quick Step Сэму Беннетту, и занял 2-е место.
В середине 1-го этапа 24-летний белорусский гонщик UAE Team Emrirates Александр Рябушенко был увезён в в больницу с подозрением на перелом запястья.
Photo (c) BettiniPhoto/UAE Team Emirates
Яспер Филипсен: «Я довольно рано начал спринт и набрал хорошее преимущество, на финишной черте почувствовал, что другие спринтеры меня нагоняют. Я сделал всё, что мог. Здесь у нас сильная команда, ребята отлично вывезли меня на правильную позицию для финиша. Мы нацелены на большее на следующих этапах.
К сожалению, мы потеряли Рябушенко, он упал во время этапа. Желаем ему скорейшего восстановления».
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