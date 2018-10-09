Сёрен Краг Андерсен – победитель классики Париж-Тур-2018

Сёрен Краг Андерсен и Ники Терпстра о классике Париж-Тур-2018

24-летний датский гонщик команды Sunweb Сёрен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen) одержал победу на классике Париж-Тур, гонке, где в прошлом году финишировал на второй ступени подиума. Он выиграл классику из одиночного отрыва. Сёрен Краг Андерсен атаковал за 30 км до финиша. За ним смог поехать лишь Ники Терпстра (Quick Step Floors). Вдвоём они набрали полуминутное преимущество, а затем к ним переложился французский гонщик команды AG2R Бенуа Конфруа (Benoit Cosnefroy). За 11 км до финиша Сёрен Краг Андерсен атаковал ещё раз и уехал от своих попучтиков, которых на финише опередил на 25 секунд. Ники Терпстра занял 2-е место, Бенуа Конфруа замкнул тройку лучших.

Photo © Team Sunweb

Сёрен Краг Андерсен: «Я очень хотел выиграть, но не верил, что у меня получится. Сегодня я был предельно сконцентрирован. Маршрут был потрясающим, мне он понравился. Это мой первая победа в стиле классики, поэтому не мог бы быть счастливее, чем сейчас. Я смог полностью насладиться победой на последних ста метрах до финиша. Финальные 10 км было очень тяжело, но это полностью того стоило. Ребята, которых я смог опередить, великолепные гонщики, я удивлён, что у меня получилось их победить».

Photo credit: © Vincent Kalut / Photonews.be

Ники Терпстра: «Я очень старался выиграть на этой гонке, отфинишировать в том стиле, который сформировала у меня команда за восемь лет работы в Quick Step. Мы очень слаженно работали с Крагом Андерсеном, но Конфруа сбил эту слаженность, потому что отказался сотрудничать. Когда Андерсен атаковал, я колебался около секунды, а он в это время уже сделал просвет и доказал ,насколько силён, удержавшись до финиша. В итоге я рад, что снова, как и в прошлом году, попал в топ-3 на этой тяжёлой выматывающей гонке».