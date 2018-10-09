VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Сёрен Краг Андерсен – победитель классики Париж-Тур-2018

Сёрен Краг Андерсен и Ники Терпстра о классике Париж-Тур-2018

 

 

  24-летний датский гонщик команды Sunweb Сёрен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen) одержал победу на классике Париж-Тур, гонке, где в прошлом году финишировал на второй ступени подиума. Он выиграл классику из одиночного отрыва. Сёрен Краг Андерсен атаковал за 30 км до финиша. За ним смог поехать лишь Ники Терпстра (Quick Step Floors). Вдвоём они набрали полуминутное преимущество, а затем к ним переложился французский гонщик команды AG2R Бенуа Конфруа (Benoit Cosnefroy). За 11 км до финиша Сёрен Краг Андерсен атаковал ещё раз и уехал от своих попучтиков, которых на финише опередил на 25 секунд. Ники Терпстра занял 2-е место, Бенуа Конфруа замкнул тройку лучших.

 

 

 Photo © Team Sunweb

 

 

  Сёрен Краг Андерсен: «Я очень хотел выиграть, но не верил, что у меня получится. Сегодня я был предельно сконцентрирован. Маршрут был потрясающим, мне он понравился. Это мой первая победа в стиле классики, поэтому не мог бы быть счастливее, чем сейчас. Я смог полностью насладиться победой на последних ста метрах до финиша. Финальные 10 км было очень тяжело, но это полностью того стоило. Ребята, которых я смог опередить, великолепные гонщики, я удивлён, что у  меня получилось их победить».

 

Photo credit: © Vincent Kalut / Photonews.be

 

  Ники Терпстра: «Я очень старался выиграть на этой гонке, отфинишировать в том стиле, который сформировала у меня команда за восемь лет работы в Quick Step. Мы очень слаженно работали с Крагом Андерсеном, но Конфруа сбил эту слаженность, потому что отказался сотрудничать. Когда Андерсен атаковал, я колебался около секунды, а он в это время уже сделал просвет и доказал ,насколько силён, удержавшись до финиша. В итоге я рад, что снова, как и в прошлом году, попал в топ-3 на этой тяжёлой выматывающей гонке».

 

 

Результаты Париж-Тур-2018

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Париж - Тур Сёрен Краг Андерсен

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

9 - 14 октября 2018

Tour of Turkey

13 октября 2018

Il Lombardia

16 - 21 октября 2018

Gree-Tour of Guangxi


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Париж - Тур-2018 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Это новшенство с секторами весьма классная штука, очень оживило спринтерскую классику. Вышло что-то среднее между Париж-Рубэ и Страде Бьянке.

    и Быть очередной победе Квиков, да вот прокол колеса у Жильбера и немного (как по мне) непонятное решение Терпстры на последних 10 км. подарило победу Андерсену; хотя не спорю, этот молодой заслужил первое место вполне резонно.

     

    Я так понял команда Aqua Protect Veranclassic снялась полным составом из гонки из-за смерти своего молодого велогонщика Jimmy Duquennoy (23 года) днём ранее.

    http://www.cyclingnews.com/news/jimmy-duquennoy-dies-aged-23/

  • tim147
    Gran Premio Bruno Beghelli-201 ... (2)
    tim147-Фото

    Ланда уже четвертую гонку не может завершить! Как я понял, снова падение и снова на больной бок. Очень жаль парня, попал в полосу невезения! 

  • Shalam s Urala
    Париж - Тур-2018 (4)
    Shalam s Urala-Фото

    ну вот.. я стал свидетелем чего-то странного..

    Сорен: - ну так я поехал?

    Ники: - ок, Сорен, ехай

    Бенуа: - ...

  • tim147
    Париж - Тур-2018 (4)
    tim147-Фото

    За два дня удалось посмотреть три гонки, из них сегодняшние две были явно спринтерскими. Тем не менее во всех трех победили гонщики из отрыва, при этом  все победители - известные гонщики с приличным индивидуальным ходом и хорошо отдерживающиеся в горах. Т.е. при определенном раскладе даже на спринтерском этапе всегда существует возможность оставить узкоспециализированных спринтеров не у дел. Это факт мне очень даже нравится, потому что, грешен, всегда предпочитал универсалов (и не только в велоспорте). 

  • byvshiy
    Gazprom — RusVelo и Александр ... (6)
    byvshiy-Фото

    Пацану в уши залили ,бабок чуть подняли ,сейчас кредит на хату в Питере возьмет и все плакал про-тур ,бабки в этой конюшне многих похоронили ....

    Ну будем ждать ,а вдруг...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gran Premio Bruno Beghelli Int ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Валькар вырос сильно, и чемпионка Италии и Бальзамо . ,Консонни подоспела.
  • Николай Н.
    Париж - Тур-2018 (4)
    Николай Н.-Фото

    С начало всё шло по сценарию обычной спринтерской гонки, но когда началась грунтовка, стало ясно, что гонку выиграет одиночка. Очень интересная гонка. Похожа на Париж- Рубо.

  • Camel
    Эган Берналь продлил контракт ... (11)
    Camel-Фото

    Цитата: Student
    Берналь, на мой взгляд, изначально не много другой. Все таки разделку он выиграл) а по сути, чкс так плох Кинтана, тем что не оправдал надежд, и не набрал задницу фруму? У этого индейца две победы на ГТ, не у кого в латинской Америке нет больше)

     

    Внимательно прочтите своё сообщение. Понять смысл крайне трудно.

    Кстати, вы действительно студент?

     

    Что касается Берналя, так вот этот парень в своём возрасте УЖЕ надрал задницу тому же двукратному ЧМ Мохоричу, довольно успешно возил на колесе на ГТ легендарного Фрума (кстати, пишется с заглавной буквы), имеет победы на Калифорнии и всё такое... Так что Кинтане ПРОСТО необходимо курить бамбук, сидя на унитазе.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gran Premio Bruno Beghelli-201 ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Даааа ,молодец ,очень хорошо разыграли карту, дома у спонсора.

    По девочкам Бальзамо становится гонщицей топ уровня. Ждём гонку во вторник ?
  • Серафим
    Эган Берналь продлил контракт ... (11)
    Серафим-Фото
    Многие от него ждали большего. Я, кстати, не очень ждал. У Берналя хороший ход, может и дальше пойдет. Время покажет, тем более команда не Мувистар, а Скай. Как никак.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 октября

Yousif Banihammad (UAE Team Emirates)

Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen - Baloise)

10 октября

Pierre Rolland (EF Education First-Drapac)

Paolo Simion (Bardiani - CSF)

David Gaudu (Groupama - FDJ)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2018 (33)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)