Giro dell’Emilia-2019

Вчера, 17:48 Casalecchio di Reno - San Luca, 207,4 км 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 5:08:08 2 Michael Woods (Can) Ef Education First 0:00:14 3 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Ef Education First 4 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:00:16 5 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 6 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 0:00:20 7 Pierre Latour (Fra) Ag2R La Mondiale 0:00:23 8 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 9 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 0:00:27 10 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 0:00:31 11 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 0:00:34 12 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:00:44 13 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:45 14 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 15 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama - Fdj 0:00:49 16 Diego Rosa (Ita) Team Ineos 0:00:53 17 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:00:58 18 Daniel Martin (Irl) Uae Team Emirates 0:01:07 19 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Ineos 0:01:24 20 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 0:01:31 21 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton - Scott 0:01:41 22 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:02:21 23 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain - Merida 0:02:25 24 Mikael Cherel (Fra) Ag2R La Mondiale 0:02:36 25 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 26 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 27 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 0:02:39 28 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 0:02:42 29 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 30 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 0:02:46 31 Mattia Bais (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:02:49 32 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani Csf 0:02:58 33 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 0:03:07 34 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 0:04:04 35 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:04:12 36 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:04:46 37 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 0:04:51 38 Tanel Kangert (Est) Ef Education First 0:05:02 39 Simon Clarke (Aus) Ef Education First 40 Sergei Chernetskii (Rus) Caja Rural - Seguros Rga 41 Clément Chevrier (Fra) Ag2R La Mondiale 42 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 43 Jaakko Hanninen (Fin) Ag2R La Mondiale 44 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 45 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Ineos 46 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education First 47 Andrea Garosio (Ita) Bahrain - Merida 0:06:13 48 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - Fdj 0:06:41 49 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain - Merida 0:06:44 50 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane' 0:06:52 51 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:06:55 52 Filippo Zana (Ita) Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis 53 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - Rusvelo 54 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural - Seguros Rga 55 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj 0:07:09 56 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 57 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural - Seguros Rga 0:07:14 58 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:07:22 59 Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale 0:07:27 60 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton - Scott 61 Dylan Teuns (Bel) Bahrain - Merida 62 Mathias Frank (Swi) Ag2R La Mondiale 63 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:19 64 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane' 0:08:32 65 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 0:13:41 DNS Thomas Degand (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNS Jerome Baugnies (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo DNF Peter Stetina (Usa) Trek - Segafredo DNF Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo - Visma DNF Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo - Visma DNF Damien Howson (Aus) Mitchelton - Scott DNF Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton - Scott DNF Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team DNF Mikel Landa Meana (Spa) Movistar Team DNF Jaime Castrillo Zapater (Spa) Movistar Team DNF Eduard Prades Reverter (Spa) Movistar Team DNF Carlos Betancur (Col) Movistar Team DNF Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team DNF Valerio Conti (Ita) Uae Team Emirates DNF Marco Marcato (Ita) Uae Team Emirates DNF Manuele Mori (Ita) Uae Team Emirates DNF Aleksandr Riabushenko (Blr) Uae Team Emirates DNF Jan Polanc (Slo) Uae Team Emirates DNF William Bonnet (Fra) Groupama - Fdj DNF David Gaudu (Fra) Groupama - Fdj DNF Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj DNF Lachlan Morton (Aus) Ef Education First DNF Alex Howes (Usa) Ef Education First DNF Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team DNF Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team DNF Hugo Houle (Can) Astana Pro Team DNF Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team DNF Axel Domont (Fra) Ag2R La Mondiale DNF Damiano Caruso (Ita) Bahrain - Merida DNF Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Merida DNF Antonio Nibali (Ita) Bahrain - Merida DNF Leonardo Basso (Ita) Team Ineos DNF Aurélien Doleatto (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Brice Feillu (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Romain Le Roux (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Jérémy Maison (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm DNF Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm DNF Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli Selle Italia Ktm DNF Bart De Clercq (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Fabien Doubey (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Marco Minnaard (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizane' DNF Joan Bou Company (Spa) Nippo - Vini Fantini - Faizane' DNF Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane' DNF Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane' DNF Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizane' DNF Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom - Rusvelo DNF Artem Nych (Rus) Gazprom - Rusvelo DNF Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - Rusvelo DNF Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - Rusvelo DNF Alexander Aranburu Deba (Spa) Caja Rural - Seguros Rga DNF Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural - Seguros Rga DNF Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural - Seguros Rga DNF Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros Rga DNF Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani Csf DNF Enrico Barbin (Ita) Bardiani Csf DNF Umberto Orsini (Ita) Bardiani Csf DNF Francesco Romano (Ita) Bardiani Csf DNF Daniel Savini (Ita) Bardiani Csf DNF Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Nicola Graziato (Ita) Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis DNF Riccardo Ciuccarelli (Ita) Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis DNF Dario Puccioni (Ita) Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis DNF Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis DNF Gianni Pugi (Ita) Sangemini - Trevigiani - Mg.K Vis DNF Davide Appollonio (Ita) Amore & Vita - Prodir DNF Andrea Meucci (Ita) Amore & Vita - Prodir DNF Yukinori Hishinuma (Jpn) Amore & Vita - Prodir DNF Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Prodir DNF Rubens Rosini (Ita) Amore & Vita - Prodir DNF Filippo Baroncini (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Matteo Domenicali (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Nicolo' Parisini (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Wilson Estiben Pena Molano (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Thomas Pesenti (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Felix James Meo (Nzl) Team Colpack DNF Lucio Pierantozzi (Ita) Team Colpack DNF Paul Double (Gbr) Team Colpack DNF Jalel Duranti (Ita) Team Colpack DNF Filippo Rocchetti (Ita) Team Colpack DNF Andrea Toniatti (Ita) Team Colpack DNF Emil Dima (Rom) Giotti Victoria DNF Marino Kobayashi (Jpn) Giotti Victoria DNF Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria DNF Riccardo Stacchiotti (Ita) Giotti Victoria DNF Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria DNF Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera DNF Andrea Berzi (Ita) Biesse Carrera DNF Diego Bosini (Ita) Biesse Carrera DNF Jacopo Menegotto (Ita) Biesse Carrera DNF Matteo Carboni (Ita) Biesse Carrera DNF Raul Colombo (Ita) Biesse Carrera DNF Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Giro dell'Emilia классика категория 1.HC гонка Европейского тура Europe Tour



