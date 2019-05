Дуэль Приможа Роглича и Виктора Кампенартса на 9-м этапе Джиро д'Италия-2019

На индивидуальной гонке на время протяжённостью 34,8 км на 9-м этапе Джиро д’Италия-2019, завершившей первую неделю итальянского Гран-тура, Примож Роглич (Jumbo-Visma) одержал победу, сокрушив своих соперников по общему зачёту, а также 27-летнего бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Виктора Кампенартса.

Виктор Кампенартс, стартовавший в первой тридцатке гонщиков, удерживал лучший результат до того, как дистанцию проехал словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич. Гонщики стартовали и проходили дистанцию при разных погодных условиях.

Кампенартс стартовал, когда на старте не было дождя, а на финише он ещё не превратился в ливень. Однако бельгийскому гонщику пришлось менять велосипед из-за технических проблем за 1,5 км до финиша.

