Дуэль Приможа Роглича и Виктора Кампенартса на 9-м этапе Джиро д'Италия-2019

- Категория:
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- Дата:
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Примож Роглич – победитель 9-го этапа Джиро д’Италия-2019
На индивидуальной гонке на время протяжённостью 34,8 км на 9-м этапе Джиро д’Италия-2019, завершившей первую неделю итальянского Гран-тура, Примож Роглич (Jumbo-Visma) одержал победу, сокрушив своих соперников по общему зачёту, а также 27-летнего бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Виктора Кампенартса.
Виктор Кампенартс, стартовавший в первой тридцатке гонщиков, удерживал лучший результат до того, как дистанцию проехал словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич. Гонщики стартовали и проходили дистанцию при разных погодных условиях.
Кампенартс стартовал, когда на старте не было дождя, а на финише он ещё не превратился в ливень. Однако бельгийскому гонщику пришлось менять велосипед из-за технических проблем за 1,5 км до финиша.
Did THIS cost the Stage 9 victory to @VCampenaerts by @Lotto_Soudal? #Giro pic.twitter.com/qBkkOE0iVh— Giro d'Italia (@giroditalia) 19 мая 2019 г.
Виктор Кампенартс показал лучший результат на двух отсечках и проехал дистанцию за 52 минуты 3 секунды, в итоге проиграв Приможу Рогличу 11 секунд.
Финальный 12,6 км подъём, которому была присвоена 2-я категория, Примож Роглич преодолел со средней скоростью 31.261 км/час, всю дистанцию прошёл со средней скоростью 40.257 км/час.
Виктор Кампенартс проехал подъём со средней скоротью 29,98 км/ч, всю дистанцию – со скоростью 40.115 км/час.
29-летний словенский гонщик Примож Роглич стал единственным гонщиком пелотона, проехавшим дистанцию быстрее 52 минут. Он также вошёл в историю как первый за 19 лет гонщик, выигравший две разделки в одном выпуске Джиро д’Италия-2019.
Из соперников Роглича в общем зачёте лучше всех разделку на 9-м этапе проехал Бауке Моллема (Trek-Segafredo), уступивший словенскому гонщику 1 минуту, а также Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), проигравший словенцу 1 минуту 5 секунд.
Благодаря результату на 9-м этапе Примож Роглич поднялся на вторую строчку генеральной классификации и уступает 1:50 Валерио Конти (UAE Team Emirates), который удержал розовую майку лидера.
Результаты 9 этапа Джиро д’Италия-2019
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