Дуэль Приможа Роглича и Виктора Кампенартса на 9-м этапе Джиро д'Италия-2019

Примож Роглич – победитель 9-го этапа Джиро д’Италия-2019

На индивидуальной гонке на время протяжённостью 34,8 км на 9-м этапе Джиро д’Италия-2019, завершившей первую неделю итальянского Гран-тура, Примож Роглич (Jumbo-Visma) одержал победу, сокрушив своих соперников по общему зачёту, а также 27-летнего бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Виктора Кампенартса.

Виктор Кампенартс, стартовавший в первой тридцатке гонщиков, удерживал лучший результат до того, как дистанцию проехал словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич. Гонщики стартовали и проходили дистанцию при разных погодных условиях.

Кампенартс стартовал, когда на старте не было дождя, а на финише он ещё не превратился в ливень. Однако бельгийскому гонщику пришлось менять велосипед из-за технических проблем за 1,5 км до финиша.

Виктор Кампенартс показал лучший результат на двух отсечках и проехал дистанцию за 52 минуты 3 секунды, в итоге проиграв Приможу Рогличу 11 секунд.

Финальный 12,6 км подъём, которому была присвоена 2-я категория, Примож Роглич преодолел со средней скоростью 31.261 км/час, всю дистанцию прошёл со средней скоростью 40.257 км/час.

Виктор Кампенартс проехал подъём со средней скоротью 29,98 км/ч, всю дистанцию – со скоростью 40.115 км/час.

29-летний словенский гонщик Примож Роглич стал единственным гонщиком пелотона, проехавшим дистанцию быстрее 52 минут. Он также вошёл в историю как первый за 19 лет гонщик, выигравший две разделки в одном выпуске Джиро д’Италия-2019.

Из соперников Роглича в общем зачёте лучше всех разделку на 9-м этапе проехал Бауке Моллема (Trek-Segafredo), уступивший словенскому гонщику 1 минуту, а также Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), проигравший словенцу 1 минуту 5 секунд.

Благодаря результату на 9-м этапе Примож Роглич поднялся на вторую строчку генеральной классификации и уступает 1:50 Валерио Конти (UAE Team Emirates), который удержал розовую майку лидера.