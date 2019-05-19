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Дуэль Приможа Роглича и Виктора Кампенартса на 9-м этапе Джиро д'Италия-2019

Примож Роглич – победитель 9-го этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

  На индивидуальной гонке на время протяжённостью 34,8 км на 9-м этапе Джиро д’Италия-2019, завершившей первую неделю итальянского Гран-тура, Примож Роглич (Jumbo-Visma) одержал победу, сокрушив своих соперников по общему зачёту, а также 27-летнего бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Виктора Кампенартса.  

 

  Виктор Кампенартс, стартовавший в первой тридцатке гонщиков, удерживал лучший результат до того, как дистанцию проехал словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич. Гонщики стартовали и проходили дистанцию при разных погодных условиях.

 

  Кампенартс стартовал, когда на старте не было дождя, а на финише он ещё не превратился в ливень. Однако бельгийскому гонщику пришлось менять велосипед из-за технических проблем за 1,5 км до финиша.

 

 

 

 

 

 

Виктор Кампенартс показал лучший результат на двух отсечках и проехал дистанцию за 52 минуты 3 секунды, в итоге проиграв Приможу Рогличу 11 секунд.

 

  Финальный 12,6 км подъём, которому была присвоена 2-я категория, Примож Роглич преодолел со средней скоростью 31.261 км/час, всю дистанцию прошёл со средней скоростью 40.257 км/час.

 

 Виктор Кампенартс проехал подъём со средней скоротью 29,98 км/ч, всю дистанцию – со скоростью 40.115 км/час.

 

  29-летний словенский гонщик Примож Роглич стал единственным гонщиком пелотона, проехавшим дистанцию быстрее 52 минут. Он также вошёл в историю как первый за 19 лет гонщик, выигравший две разделки в одном выпуске Джиро д’Италия-2019.

 

 

  Из соперников Роглича в общем зачёте лучше всех разделку на 9-м этапе проехал Бауке Моллема (Trek-Segafredo), уступивший словенскому гонщику 1 минуту, а также Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), проигравший словенцу 1 минуту 5 секунд.

 

Благодаря результату на 9-м этапе Примож Роглич поднялся на вторую строчку генеральной классификации и уступает 1:50  Валерио Конти (UAE Team Emirates), который удержал розовую майку лидера.

 

 

Результаты 9 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Примож Роглич Виктор Кампенартс Primoz Roglic Victor Campenaerts Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур ITT разделка индивидуальная гонка на время

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    Николай Н.-Фото

    Разделка сильно изменила таблицу, но это ещё не вечер. Горы всё исправят. Роглич селён в горах, но у него нет команды для гор.

  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    Бакеша-Фото
    Спасибо всем за различные комментарий и мнение здесь. Очень интересно было читать отзывы, рассуждение или же критику (К сожалению, кроме одного гонимого тут) обсуждать те и иние ситуации и моменты и т.д. Этим и инересен настоящий спорт, в данном случае шоссейная велогонка.
  • veloster
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    veloster-Фото

    Очень интресно, как теперь поведет себя Саймон. Будет ли играть в переглядки или пойдет в "пан-или-пропал"?

    На одной отдельно взятой горе никто у Роглича ничего выиграть не может. Скорее даже наоборот, он еще у всех выиграет пару этапов.

    А вот если устроить феерию с самого начала, то тут все будет непросто. Ну и смотря кто из генеральщиков ринется в раннюю атаку.

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    kwwk-Фото
    Нибали наоборот с Рогличем союзники по тактике езды - крейсерский ход, они могут быть союзниками в борьбе с чистыми горняками.
  • З.О.Ж
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    З.О.Ж-Фото
    Цитата: ktilp-12
     Атаки в горах будет много. Горняки Нибали, Йетс, Ланда, Лопес, Карапас, Бильбао будут атаковать, тем более все атакующие гонщики, но выиграть у Роглича должны  3-4 минуты, т.к. впереди опять его любимая  разделка.
    Согласен.им нужна отыграть 3-4 сверху ещё нужно стока привезти это не реально.Рогличу должен остановится или упасть и сойти конечно этого не желаю,такая победа не красит не кого.
  • ktilp-12
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    ktilp-12-Фото

     Атаки в горах будет много. Горняки Нибали, Йетс, Ланда, Лопес, Карапас, Бильбао будут атаковать, тем более все атакующие гонщики, но выиграть у Роглича должны  3-4 минуты, т.к. впереди опять его любимая  разделка.

  • ararat
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    ararat-Фото
    Роглич пока крут. Ох и интересная борьба нас ещё ожидает в переди! Бахрейн, Мувики, Мичелтон и Астана будут "рвать" Роглича и его команду.
  • LLL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    LLL-Фото
    Нибали старик...ну это уж слишком...
  • vova-55
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    vova-55-Фото

    По поводу чистоты. 

    Странно когда астматики выигрывают у здоровых. 

    И не честно больным с разрешенными лекарствами выигрывать у здоровых.

    Если что-то разрешать то всем, а если запрещать то тоже всем. 

    Пусть больные с лекарствами соревнуются отдельно. 

    К счастью Роглич не астматик :-)

     

  • tim147
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    tim147-Фото

    Вроде бы Роглич пока выглядит непобедимым, однако в перспективе на общую победу мне кажется критическим для него может оказаться 16-й этап, в частности Мортироло - гора исключительно для чистых горняков, где в первую очередь Йейтс с  Лопесом, а возможно Ланда с Карапасом и Нибали, а еще лучше впятером просто обязаны найти слабину в обороне словенца. Во всяком случае, очень надеюсь на подобный сценарий гонки!

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