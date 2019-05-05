Дубль Приможа Роглича на Туре Романдии-2019

Примож Роглич и Руй Кошта о 4-м этапе Тура Романдии-2019

Примож Роглич сделал дубль на Туре Романдии-2019, выиграв второй этап. На 4-м этапе, который был сокращён организаторами на 70 км из-за низкой температуры и угрозы снегопада, основная борьба за победу на этапе развернулась на финальном подъёме 1-й категории протяжённостью 10,5 км со средним градиентом 6,8%. Многочисленные атаки соперников Приможа Роглича не увенчались успехом.

29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma спринтовал на финальных метрах дистанции и взял победу на 4-м этапе. Португальский гонщик команды UAE Team Emirates Руй Кошта финишировал вторым и поднялся на вторую строчку общего зачёта, где теперь уступает Приможу Рогличу 12 секунд.

Примож Роглич: «Этап был трудным, холодным и дождливым. Я счастлив, что мне удалось взять победу после вчерашнего плохого спринта. Команда отлично работала, Стевен вывез меня на идеальную позицию к подножию финального подъёма. У меня не хватает слов, чтобы в полной мере отблагодарить команду за то, что они сделали для меня».

Руй Кошта: «Я знал, что форма у меня хорошая. Но такой длинный подъём для меня всё равно оставался неизвестным фактором. В последнее время я больше готовил себя для классик, концентрировался на более взрывных подъёмах. Но я доволен своим выступлением. У меня хватило сил хорошо спринтовать, хотя у Роглича с таким высоким уровнем готовности выиграть практически невозможно. Я вернулся на второе место в общем зачёте, надеюсь, что смогу хорошо проехать разделку, чтобы удержаться на подиуме».