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Примож Роглич – победитель Тура Романдии-2019

Примож Роглич и Руй Кошта о Туре Романдии-2019

 

 

  Примож Роглич одержал победу на Туре Романдии-2019, защитив свой титул победителя прошлого года. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma завершил гонку победой на финальном, 5-м этапе, 16,85 км разделке.

 

  На промежуточной отсечке Примож Роглич показал лучший результат, опережая ближайшего соперника Виктора Камперантса (Lotto Soudal) на 15 секунд. Проехав дистанцию со средней скоростью 50.634 км/ч, на финише словенский гонщик выиграл у Кампенартса 13 секунд.

 

   Примож Роглич, ставший победителем трёх этапов Тура Романдии-2019, надел майку лидера после 1-го этапа и удержал её на плечах до финального дня гонки. Руй Кошта (UAE Team Emirates) дважды финишировал вторым на этапах Тура Романдии-2019 и занял второе место в генеральной классификации, уступив Приможу Рогличу 49 секунд. Тройку призёров замкнул Герант Томас (Ineos), проигравший Рогличу 1 минуту 12 секунд.

 

  Тур Романдии-2019 стал в этом сезоне третьей многодневной гонкой, выигранной Приможем Рогличем. Его следующей целью является борьба за победу в генеральной классификации Джиро д’Италия-2019. Если это ему удастся, он станет первым с 1995 года после Тони Ромингера гонщиком, выигравшим в один сезон Тур Романдии и итальянский Гран-тур.

 

Примож Роглич – победитель Тура Романдии-2019

 

  Примож Роглич: «Я очень счастлив, что выиграл три этапа и одержал победу в общем зачёте. Эта победа – достижение всей команды, которая фантастически работала всю неделю. Результат показывает, насколько мы выросли как команда. Приятно это видеть. Я не выступал в гонках с Тиррено-Адриатико, в апреле тренировался на высоте, так что результат Тура Романдии-2019 стал немного неожиданным, и я очень доволен. Это была идеальная подготовка к Джиро д’Италия-2019».

 

  Руй Кошта: «Дистанция разделки была интересной, селективной, с очень скоростной последней частью. Я хорошо разложил силы по дистанции. Шесть километров, которые шли под небольшой спуск, были главными. Седьмое место в разделке и второе в общем зачёте дали прилив уверенности. На такой гонке опередить Роглича было практически невозможно, тем ценнее моё второе место. Теперь продолжу работать и постараюсь взять максимум с Тура Швейцарии».

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Теги к статье: Примож Роглич Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:03 | Регистрация: 15.04.2018

    У Роглича очень нравится, что он во всех интервью хвалит команду. У него нет "я",всегда "мы "

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • Arciv
    Примож Роглич – победитель Тур ... (1)
    Arciv-Фото
    У Роглича очень нравится, что он во всех интервью хвалит команду. У него нет "я",всегда "мы "
  • EL-Fenomeno
    Тур Йоркшира-2019. Этап 4 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот первый же старт с вывеской ИНЕОС и первая победа в итоговом зачёте. И пускай Тур Йоркшира на самая престижная гонка в календаре UCI, но зато ДОМАшнаяя победа + "бронзовая медаль" тоже в экс СКАЙа.

    Цитата: Pi-man
    Yesss! У Авермата наконец всё сложилось!

    Это его первая победа в сезоне (и за ССС) да? Может ГВА надо в будущем пеключаться с классических однодневок именно вот на такие мини-туры в 3-4 этапа.

  • Astanaforever
    Тур Романдии-2019. Этап 5 (28)
    Astanaforever-Фото
    Да, рогличу вы все насовали дифирамбы прям как Фрумми ...вечному обладателю желтой майки тур де франс.
  • Rokka
    Тур Йоркшира-2019. Этап 4 (4)
    Rokka-Фото
    Понравилось негодование Отара когда Данбар атаковал. Все всё начали внезапно делать не так, как оказывается)) Ну а ГВА по моему просто отдали победу дабы с уверенностью забрать ГК. А так Инеос могла бы сегодня праздновать двойной успех.
  • GTX
    Тур Романдии-2019. Этап 5 (28)
    GTX-Фото
    Цитата: uran
    Цитата: veloster
    Пока все выглядит так, что Роглич на Джиро возьмет как минимум четыре-пять этапов. Ну и генерал в придачу.
    Прям как Ейтс в прошлом году
    В этом году Саймон немного темная конячка, начало сезона невнятное, но вероятнее всего целенаправленно готовят, что бы форма всю гонку была на пике
  • uran
    Тур Романдии-2019. Этап 5 (28)
    uran-Фото
    Цитата: veloster
    Пока все выглядит так, что Роглич на Джиро возьмет как минимум четыре-пять этапов. Ну и генерал в придачу.
    Прям как Ейтс в прошлом году
  • LLL
    Предварительные составы команд ... (39)
    LLL-Фото

    О, как давно я не заходила сюда. Но впереди Джиро и все начинается сначала... Почитала комменты, решить надо за кого болеть. Из предоставленных списков пока выделила только Винченцо. Точно не болею за Дюмулона. Ильнур, как генеральщик, вряд ли пробьется наверх, хотя в десятке надеюсь будет. Еще  интересен Ланда. Пожелаю гонщикам здоровья и терпения. Не падать!!!

  • veloster
    Тур Романдии-2019. Этап 5 (28)
    veloster-Фото

    Пока все выглядит так, что Роглич на Джиро возьмет как минимум четыре-пять этапов. Ну и генерал в придачу.

  • VLAD BRAMBILLA
    Тур Йоркшира-2019. Этап 4 (4)
    VLAD BRAMBILLA-Фото
    Красава!
  • GTX
    Тур Романдии-2019. Этап 5 (28)
    GTX-Фото
    Цитата: sixpack
    посмотрим. но я как-то не помню, чтобы победитель Романдии особо хорошо ехал Джиро на ГК. Выше было сравнение с Виго и Фрумом, но от Дофине до Тура больше трех недель.

    кстати, в календаре Роглича значится и ТДФ. Он точно собирается Джиро на ГК ехать?
    У Роглича гоночных километров на данный момент меньше чем у 2/3 пелотона, так что переживать не стоит. Все по плану, в Лотто же не дураки у руля

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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