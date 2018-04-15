Примож Роглич – победитель Тура Романдии-2019

Примож Роглич и Руй Кошта о Туре Романдии-2019

Примож Роглич одержал победу на Туре Романдии-2019, защитив свой титул победителя прошлого года. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma завершил гонку победой на финальном, 5-м этапе, 16,85 км разделке.

На промежуточной отсечке Примож Роглич показал лучший результат, опережая ближайшего соперника Виктора Камперантса (Lotto Soudal) на 15 секунд. Проехав дистанцию со средней скоростью 50.634 км/ч, на финише словенский гонщик выиграл у Кампенартса 13 секунд.

Примож Роглич, ставший победителем трёх этапов Тура Романдии-2019, надел майку лидера после 1-го этапа и удержал её на плечах до финального дня гонки. Руй Кошта (UAE Team Emirates) дважды финишировал вторым на этапах Тура Романдии-2019 и занял второе место в генеральной классификации, уступив Приможу Рогличу 49 секунд. Тройку призёров замкнул Герант Томас (Ineos), проигравший Рогличу 1 минуту 12 секунд.

Тур Романдии-2019 стал в этом сезоне третьей многодневной гонкой, выигранной Приможем Рогличем. Его следующей целью является борьба за победу в генеральной классификации Джиро д’Италия-2019. Если это ему удастся, он станет первым с 1995 года после Тони Ромингера гонщиком, выигравшим в один сезон Тур Романдии и итальянский Гран-тур.

Примож Роглич: «Я очень счастлив, что выиграл три этапа и одержал победу в общем зачёте. Эта победа – достижение всей команды, которая фантастически работала всю неделю. Результат показывает, насколько мы выросли как команда. Приятно это видеть. Я не выступал в гонках с Тиррено-Адриатико, в апреле тренировался на высоте, так что результат Тура Романдии-2019 стал немного неожиданным, и я очень доволен. Это была идеальная подготовка к Джиро д’Италия-2019».

Руй Кошта: «Дистанция разделки была интересной, селективной, с очень скоростной последней частью. Я хорошо разложил силы по дистанции. Шесть километров, которые шли под небольшой спуск, были главными. Седьмое место в разделке и второе в общем зачёте дали прилив уверенности. На такой гонке опередить Роглича было практически невозможно, тем ценнее моё второе место. Теперь продолжу работать и постараюсь взять максимум с Тура Швейцарии».