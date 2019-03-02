Тадей Погачар – победитель Вольты Альгарве-2019

Тадей Погачар и Сёрен Краг Андерсен о Вольте Альгарве-2019

20-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар (Tadej Pogačar) одержал победу на первой в карьере многодневной гонке, выиграв генеральную классификацию Вольты Альгарве-2019. Перед стартом финального этапа с финишем в подъём Альто де Мальян (Alto do Malhão) преимущество Погачара над ближайшим соперником Sunweb Сёреном Крагом Андерсеном составляло 29 секунд.

Атака Андерсена за 23 км до финиша на Альто де Вермельос позволила датскому гонщику команды Sunweb на какое-то время стать виртуальным лидером общего зачёта. Но на финальном подъёме Альто де Мальян преимущество Сёрена Крага Андерсена начало таять, и он не смог перехватить майку лидера у молодого словенского гонщика, проиграв ему в общем зачёте 14 секунд. Тройку лучших в общем зачёте Вольты Альгарве-2019 замкнул Ваут Пулс (Sky), уступивший Погачару 21 секунду.

Тадей Погачар: «Я немного запаниковал, но успокоился, когда увидел, что Симоне Петилли и Валерио Конти в порядке. Когда соперники начали атаковать, стало тяжело, но мои товарищи по команде такие сильные, я верил в них. Где-то со 120 километра гонка пошла на высокой скорости, хотя и до этого было нелегко. Когда начались атаки, со мной были помощники, и это придало уверенности.

Когда пересекал финишную черту, не знал, какой разрыв. Но мне сказали, что я выиграл. Эмоции зашкаливали. Это невероятно. Не могу описать, как я счастлив.

Сегодня исполнилась моя мечта. Мне сложно поверить, что я выиграл многодневную гонку, только начав карьеру. Когда стартовал здесь, не думал о генеральной классификации. Но после завала на первом этапе, перечеркнувшего шансы нашего капитана, я обнаружил, что нахожусь впереди, а победа на этапе принесла мне жёлтую майку. Мои товарищи по команде поддержали меня, укрепили веру в свои силы, помогли остаться впереди».

Сёрен Краг Андерсен: «Жаль, что упустил и победу в общем зачёте, и на этапе. Но я очень доволен тем, как выступала команда. Форма в порядке, мы можем гордиться нашим выступлением здесь. На финальном этапе команда приложила все силы. Ребята мощно тянули во время первого прохождения Альто де Мальян. Всё шло по плану. Потом мы подождали, что предпримут другие команды. Я хорошо себя чувствовал и попробовал надавить на жёлтую майку».