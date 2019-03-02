VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар – победитель Вольты Альгарве-2019

Тадей Погачар и Сёрен Краг Андерсен о Вольте Альгарве-2019

 

 

  20-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар (Tadej Pogačar) одержал победу на первой в карьере многодневной гонке, выиграв генеральную классификацию Вольты Альгарве-2019. Перед стартом финального этапа с финишем в подъём Альто де Мальян (Alto do Malhão) преимущество Погачара над ближайшим соперником Sunweb Сёреном Крагом Андерсеном составляло 29 секунд.

 

  Атака Андерсена за 23 км до финиша на Альто де Вермельос позволила датскому гонщику команды Sunweb на какое-то время стать виртуальным лидером общего зачёта. Но на финальном подъёме Альто де Мальян преимущество Сёрена Крага Андерсена начало таять, и он не смог перехватить майку лидера у молодого словенского гонщика, проиграв ему в общем зачёте 14 секунд. Тройку лучших в общем зачёте Вольты Альгарве-2019 замкнул Ваут Пулс (Sky), уступивший Погачару 21 секунду.

 

Тадей Погачар – победитель Вольты Альгарве-2019

 

 Тадей Погачар: «Я немного запаниковал, но успокоился, когда увидел, что Симоне Петилли и Валерио Конти в порядке. Когда соперники начали атаковать, стало тяжело, но мои товарищи по команде такие сильные, я верил в них. Где-то со 120 километра гонка пошла на высокой скорости, хотя и до этого было нелегко. Когда начались атаки, со мной были помощники, и это придало уверенности.

Когда пересекал финишную черту, не знал, какой разрыв. Но мне сказали, что я выиграл. Эмоции зашкаливали. Это невероятно. Не могу описать, как я счастлив.

 

  Сегодня исполнилась моя мечта. Мне сложно поверить, что я выиграл многодневную гонку, только начав карьеру. Когда стартовал здесь, не думал о генеральной классификации. Но после завала на первом этапе, перечеркнувшего шансы нашего капитана, я обнаружил, что нахожусь впереди, а победа на этапе принесла мне жёлтую майку. Мои товарищи по команде поддержали меня, укрепили веру в свои силы, помогли остаться впереди».

 

 

  Сёрен Краг Андерсен: «Жаль, что упустил и победу в общем зачёте, и на этапе. Но я очень доволен тем, как выступала команда. Форма в порядке, мы можем гордиться нашим выступлением здесь. На финальном этапе команда приложила все силы. Ребята мощно тянули во время первого прохождения Альто де Мальян. Всё шло по плану. Потом мы подождали, что предпримут другие команды. Я хорошо себя чувствовал и попробовал надавить на жёлтую майку».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Вольта Альгарве Volta ao Algarve em Bicicleta многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

9 марта 2019

Strade Bianche

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico


ОПРОС

Будете ли вы следить за гонкой Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2019?

Комментарии

  • Roscomsport
    Двойная победа «Астаны»: Якоб ... (2)
    Roscomsport-Фото

    Убедительное начало сезона. Продолжайте!

  • Astanaforever
    Тур ОАЭ-2019. Этап 1 (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: MinoR
    Подскажите, где бесплатно трансляцию можно посмотреть?
    http://kineskop.tv/?page=watch&ch=91 http://telego19.net/eurosport-2.html

    Или там или там
  • Astanaforever
    Двойная победа «Астаны»: Якоб ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Поздрааление Фульсу и команде... Но, планы выступления Якоба капитаном на туре считаю утопическими. Все таки три недели он не потянет как генеральщик. Лучше я думаю ему и лучшим горнякам команды стоит помочь Лопесу взять или Джиро или Вуэльту не распыляясь на все три грантура. Время Астаны на тур де Франс еще не подошло да и не с кем. А цель места в десятке думаю не устроит команду и руководство. Если только отдельные этапы.
  • EL-Fenomeno
    Команда Jumbo-Visma – победите ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, Примо, давай как настоящий многодневщик на ГТ. Одел (или надел) лидерскую майку после первого этапа и не отдавать до самого финиша последнего этапа!

  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2019. Маршрут (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    спасибо; да уж, выходит у них там свои заморочки..."восток (Ближний ) дело тонкое") umnik
    Но если честно, я не против такого 2-недельного ГТ по дорогам Катара, Омана, Бахрейна и ОАЭ в календаре UCI. Было бы интересно поГлазеть на всех сильных в начале сезона, вот только не факт что все сильные выкладывались бы на 100%, да и февраль, пожалуй единственный месяц для такого многодневного тура.

  • MinoR
    Тур ОАЭ-2019. Этап 1 (4)
    MinoR-Фото

    Подскажите, где бесплатно трансляцию можно посмотреть?

  • Rokka
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (13)
    Rokka-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Он говорил, что Якоб пытается уехать от Изагирре, боясь что тот может угрожать его первому месту в генерале. Призрачно намекая, что в команде царит конкурентная обстановка. Но не о каком расколе речь не шла. Как то так.
    Интересный вывод Отара. Спасибо!
  • kwwk
    Вольта Альгарве-2019. Этап 5 (1)
    kwwk-Фото

    Погачар и Андерсен (вдвойне) просто молодчаги, практически в одиночку обыграли Скай. Штыбару мое личное - ФУ, невпервой въехал на победу на чужом горбу.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (13)
    Николай Н.-Фото

    Прорвало Астану. Не рано ли они так собирают призы. Вить ещё только февраль.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (13)
    Zhanzhak-Фото

    Я не приняла в штыки, как раз таки наоборот, я высказала своё мнение в поддержку победам Астаны. Это я писала к отсылу на вчерашние дебаты в комментариях, которые, как мне показались были спровоцированны комментариями Отара, который обозначил, что не все гладко внутри команды. Как говорится: слово не воробей. Согласна, может не так резко, но все же. Человек обычно говорит, то что думает или знает, правильно? Он сказал, то что думал. И странно, что в моих суждениях вы увидели чёрные тучи. Я наоборот позитивный человек и скорее оптимист и на многие вещи смотрю так, как оно есть без полу тонов.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 февраля

Pello Bilbao (Astana Pro Team)

Heinrich Haussler (Bahrain Merida)

Eric Young (Rally - UHC Cycling)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2019 (118)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)