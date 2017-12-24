Эдди Данбар сошёл после завала на 1-м этапе Вольты Альгарве-2019

Завал на 1-м этапе Вольты Альгарве-2019

На 1-м этап Вольты Альгарве-2019 за 7 км до финиша произошёл массовый завал, отсёкший от первой группы большую часть пелотона. Около 80 гонщиков были вынуждены остановиться. Упали несколько человек, но больше всех пострадал 22-летний ирландский гонщик команды Sky Эдди Данбар, получивший предположительно вывих плеча и травму головы. Гонщики команды Trek-Segafredo Джон Дегенкольб и Яспер Стейвен также пострадали, но финишировали на этапе. Гонщик команды Caja Rural Йон Ирисарри после этапа был отправлен в больницу.

Ричард Ашер, врач команды Sky: «Эдди упал с другими в большом завале, куда, как мы поняли, попало около 80 гонщиков. Из наших гонщиков упали четверо (Эдди Данбар, Тео Геоган Харт, Иэн Стэннард и Дилан ван Барле). Эдди ударился головой, у него также была сильная боль в левом плече. Очень похоже на вывих. Его отправили в больницу на рентген. К счастью, остальные смогли финишировать, у них просто ссадины и синяки».

Стив Де Йонг, спортивный директор команды Trek-Segafredo в интервью Cyclingnews сказал, что Яспер Стейвен и Джон Дегенкольб продолжат гонку: «Ребята сильно ударились, у них ссадины по всему телу. Удар был довольно сильным на такой скорости. Но я точно не знаю, что произошло, потому что наша техничка была позади. У них нет переломов, ноги в порядке, но ссадины большие. После падения на такой большой скорости им следующие несколько дней будет больно. Но могу сказать, что, завтра они обязательно выйдут на старт».