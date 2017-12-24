VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Эдди Данбар сошёл после завала на 1-м этапе Вольты Альгарве-2019

Завал на 1-м этапе Вольты Альгарве-2019

 

 

  На 1-м этап Вольты Альгарве-2019 за 7 км до финиша произошёл массовый завал, отсёкший от первой группы большую часть пелотона. Около 80 гонщиков были вынуждены остановиться. Упали несколько человек, но больше всех пострадал 22-летний ирландский гонщик команды Sky Эдди Данбар, получивший предположительно вывих плеча и травму головы. Гонщики команды Trek-Segafredo Джон Дегенкольб и Яспер Стейвен также пострадали, но финишировали на этапе. Гонщик команды Caja Rural Йон Ирисарри после этапа был отправлен в больницу.

 

 

 

 

  Ричард Ашер, врач команды Sky: «Эдди упал с другими в большом завале, куда, как мы поняли, попало около 80 гонщиков. Из наших гонщиков упали четверо (Эдди Данбар, Тео Геоган Харт, Иэн Стэннард и Дилан ван Барле). Эдди ударился головой, у него также была сильная боль в левом плече. Очень похоже на вывих. Его отправили в больницу на рентген. К счастью, остальные смогли финишировать, у них просто ссадины и синяки».

 

 

 

  Стив Де Йонг, спортивный директор команды Trek-Segafredo в интервью Cyclingnews сказал, что Яспер Стейвен и Джон Дегенкольб продолжат гонку: «Ребята сильно ударились, у них ссадины по всему телу. Удар был довольно сильным на такой скорости. Но я точно не знаю, что произошло, потому что наша техничка была позади. У них нет переломов, ноги в порядке, но ссадины большие. После падения на такой большой скорости им следующие несколько дней будет больно. Но могу сказать, что, завтра они обязательно выйдут на старт».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вольта Альгарве Volta ao Algarve em Bicicleta многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 08:45 | Регистрация: 24.12.2017

    Здоровья ,и скорейшего выздоровления

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


ОПРОС

Будете ли вы следить за гонкой Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 февраля

Miguel Florez (Androni Giocattoli)

Alexander Porsev (Gazprom - RusVelo)

Louis Meintjes (Dimension Data)

David Gonzalez Lopez (Caja Rural - Seguros RGA)

Loris Rouiller (Corendon - Circus)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2019 (88)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)