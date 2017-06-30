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Вольта Альгарве-2019. Маршрут

Вольта Альгарве-2019. Маршрут и участники

 

Вольта Альгарве-2019. Маршрут

 

 

  45-й выпуск португальской велогонки категории 2.HC Вольта Альгарве (Volta ao Algarve em Bicicleta) пройдёт с 20 по 24 февраля. Вольта Альгарве-2019 стартует в Портимане, городе региона Альгарве, расположенного на юге Португалии, а финиширует на Альто де Мальян (Alto do Malhão), как и в прошлом году. Общая протяжённость пяти этапов составит 778,6 км.

 

На старт выйдут 24 команды, из которых 12 – команды Мирового тура:  BORA – hansgrohe, CCC, Deceuninck - Quick Step, Groupama – FDJ, Lotto Soudal, Dimension Data, Jumbo-Visma, Katusha – Alpecin, Sky, Sunweb, Trek-Segafredo и UAE Team Emirates.

 

1-й этап – самый протяжённый из пяти, с прохождением двух подъёмов 3-й и 4-й категории и финишем, подходит спринтерам.

 

2-й этап – среднегорный с финишем в подъём 1-й категории Альто де Фойа (Alto da Foia), 8 км со средним градиентом 6,3%.

 

3-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 20,3 км.

 

4-й этап – второй из этапов, подходящий для спринтерской развязки с прохождением двух подъёмов 4-й категории, последний из которых за 18 км до финиша.

 

5-й этап – решающий, с двойным прохождением подъёма 2-й категории Альто до Мальян (Alto do Malhão), 3 км со средним градиенторм 9,9%, где на первых двух километрах градиент достигнет 10,3%.

 

 

Победитель Вольты Альгарве прошлого года Михал Квятковски не будет защищать свой титул, но команда Sky стартует на португальской гонке сильным составом, в котором за победу смогут побороться и Ваут Пулс, и Давид Де Ла Крус, и Тэо Геоган Харт, и Дилан Ван Барле.

 

  Претендентами в борьбе за подиум и высокие места в общем зачёте можно назвать Энрика Маса (Deceuninck - Quick Step), Патрика Конрада и Максимилиана Шахманна (BORA – hansgrohe), Сэма Оомена (Sunweb), Эдвальда Боассона Хагена (Dimension Data), Сергея Чернецкого (Caja Rural-Seguros RGA), Симона Шпилака (Katusha-Alpecin), Фабио Ару (UAE Team Emirates) и других.

 

 

 

 

Этапы Вольты Альгарве-2019:

 

 

Этап 1. Portimão – Lagos, 199,1 км

 

Вольта Альгарве-2019. Маршрут

 

Этап 2. Almodôvar – Fóia, 187,4 км

Вольта Альгарве-2019. Маршрут

 

 

Этап 3. Lagoa – Lagoa, 20,3 км, ITT

Вольта Альгарве-2019. Маршрут

 

Этап 4. Albufeira – Tavira, 198,3 км

Вольта Альгарве-2019. Маршрут

 

Этап 5. Faro - Loulé/Alto do Malhão, 173,5 км

Вольта Альгарве-2019. Маршрут

 

 

 

 

 

Предварительный стартовый состав Вольты Альгарве-2019:

 

 

BORA-HANSGROHE

 

1 ACKERMANN Pascal (Ger)  

2 BODNAR Maciej          (Pol)    

3 DRUCKER Jean Pierre              (Lux)   

4 KONRAD Patrick        (Aut) 

5 SCHILLINGER Andreas            (Ger)  

6 SCHWARZMANN Michael      (Ger)  

7 SELIG Rüdiger             (Ger)  

 

CCC TEAM

 

11 ANTUNES Manuel Amaro   (Por)   

12 BARTA William        (USA)  

13 BERNAS Pawel         (Pol)    

14 CERNY Josef              (Cze)   

15 KOCH Jonas                (Ger)  

16 TEN DAM Laurens  (Ned)  

17 ZOIDL Riccardo       (Aut) 

 

DECEUNINCK - QUICK-STEP

 

21 DECLERCQ Tim       (Bel)    

22 JAKOBSEN Fabio     (Ned)  

23 LAMPAERT Yves     (Bel)    

24 MARTINELLI Davide             (Ita)     

25 MAS NICOLAU Enric              (Esp)   

26 SENECHAL Florian (Fra)    

27 STYBAR Zdenek       (Cze)   

 

GROUPAMA - FDJ

 

31 DEMARE Arnaud     (Fra)    

32 GUARNIERI Jacopo                (Ita)     

33 KONOVALOVAS Ignatas       (Ltu)    

34 KÜNG Stefan              (Sui)   

35 LE GAC Olivier          (Fra)    

36 SINKELDAM Ramon              (Ned)  

37 VAUGRENARD Benoît           (Fra)    

 

LOTTO SOUDAL

 

41 DE BUYST Jasper     (Bel)    

42 DE WULF Stan          (Bel)    

43 FRISON Frederik     (Bel)    

44 HAGEN Carl Fredrik               (Nor)   

45 MAES Nikolas            (Bel)    

46 NAESEN Lawrence (Bel)    

47 VAN GOETHEM Brian           (Ned)  

 

TEAM DIMENSION DATA

 

51 VALGREN ANDERSEN Michael        (Den)  

52 BAK Lars Ytting        (Den)  

53 BOASSON HAGEN Edvald   (Nor)   

54 CUMMINGS Stephen              (GBr)   

55 KING Benjamin         (USA)  

56 VERMOTE Julien     (Bel)    

57 WYSS Danilo              (Sui)   

 

TEAM JUMBO - VISMA

 

61 GROENEWEGEN Dylan       (Ned)  

62 JANSEN Amund Grøndahl   (Nor)   

63 VAN DER HOORN Taco        (Ned)  

64 POWLESS Neilson   (USA)  

65 ROOSEN Timo          (Ned)  

66 TEUNISSEN Mike    (Ned)  

67 WYNANTS Maarten               (Bel)    

 

TEAM KATUSHA ALPECIN

 

71 DEBUSSCHERE Jens              (Bel)    

72 GONCALVES Jose     (Por)   

73 GUERREIRO Ruben                (Por)   

74 POLITT Nils               (Ger)  

75 SPILAK Simon           (Slo)    

76 STRAKHOV Dmitrii                (Rus)   

77 WÜRTZ SCHMIDT Mads      (Den)  

 

TEAM SKY

 

81 DE LA CRUZ MELGAREJO David     (Esp)   

82 DUNBAR Eddie         (Irl)      

83 GEOGHEGAN HART Tao      (GBr)   

84 POELS Wouter         (Ned)  

85 ROWE Luke               (GBr)   

86 STANNARD Ian         (GBr)   

87 VAN BAARLE Dylan               (Ned)  

 

TEAM SUNWEB

 

91 KRAGH ANDERSEN Søren   (Den)  

92 CURVERS Roy           (Ned)  

93 HIRSCHI Marc           (Sui)   

94 OOMEN Sam              (Ned)  

95 PEDERSEN Casper Phillip   (Den)  

96 TUSVELD Martijn    (Ned)  

97 VERVAEKE Louis    (Bel)    

 

TREK-SEGAFREDO

 

101 BRAMBILLA Gianluca         (Ita)     

102 DEGENKOLB John               (Ger)  

103 KIRSCH Alex            (Lux)   

104 MULLEN Ryan       (Irl)      

105 PEDERSEN Mads  (Den)  

106 STUYVEN Jasper   (Bel)    

107 THEUNS Edward  (Bel)    

 

UAE - TEAM EMIRATES

 

111 ARU Fabio                (Ita)     

112 CONSONNI Simone              (Ita)     

113 CONTI Valerio        (Ita)     

114 DURASEK Kristijan              (Cro)   

115 PETILLI Simone    (Ita)     

116 PHILIPSEN Jasper                (Bel)    

117 POGACAR Tadej    (Slo)    

 

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

 

121 GONCALVES DOMINGOS Andre Maciel     (Por)   

122 ABERASTURI IZAGA Jon   (Esp)   

123 MALUCELLI Matteo            (Ita)     

124 IRISARRI RINCON Jon        (Esp)   

125 CHERNETSKY Sergey         (Rus)   

126 AMEZQUETA MORENO Julen        (Esp)   

127 SERRANO Gonzalo               (Esp)   

 

COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS

 

131 LAPORTE Christophe         (Fra)    

132 CLAEYS Dimitri     (Bel)    

133 HERRADA LOPEZ José       (Esp)   

134 MATHIS Marco      (Ger)  

135 VANBILSEN Kenneth          (Bel)    

136 VAN LERBERGHE Bert      (Bel)    

137 WAEYTENS Zico   (Bel)    

 

W52/FC PORTO

 

141 ALARCON GARCIA Raul     (Esp)   

142 SILVA Joaquim       (Por)   

143 REIS Rafael Ferreira            (Por)   

144 RODRIGUES João  (Por)   

145 MESTRE Ricardo  (Por)   

146 MESTRE Daniel     (Por)   

147 CALDEIRA Samuel José Rodrigues               (Por)   

 

WANTY – GROUPE GOBERT

 

151 BACKAERT Frederik           (Bel)    

152 DE GENDT Aimé   (Bel)    

153 DEVRIENDT Tom                (Bel)    

154 DUPONT Timothy               (Bel)    

155 MEURISSE Xandro               (Bel)    

156 OFFREDO Yoann  (Fra)    

157 VLIEGEN Loïc        (Bel)    

 

AVILUDO - LOULETANO

 

161 RUBIO Vicente Garcia De Mateos (Esp)   

162 DE LA FUENTE RASILLA David    (Esp)   

163 FERNANDES Luis (Por)   

164 HERNÁNDEZ Óscar             (Esp)   

165 GARCIA RUS Francisco      (Esp)   

166 SANTOS BARBOSA Marcio               (Por)   

167 MEIRELES Nuno   (Por)   

 

EFAPEL

 

171 PAULINHO Sergio Miguel Moreira               (Por)   

172 CASIMIRO Henrique            (Por)   

173 MAGALHÃES SILVA Rafael Jorge  (Por)   

174 SILVA Bruno Duarte Ferreira         (Por)   

175 PAULINHO Pedro (Por)   

176 ANGULO SAMPEDRO Antonio       (Esp)   

177 MIHAYLOV Nikolay            (Bul)  

  

1A. ALUMINIOS / L. A. SPORT

 

181 BARBIO António   (Por)   

182 DUARTE Emanuel               (Por)   

183 CRISPIM André      (Por)   

184 RIBEIRO David      (Por)   

185 RAMALHO André  (Por)   

186 OLIVEIRA Fábio    (Por)   

187 SCHEULEN Marvin              (Por)   

 

MIRANDA-MORTÁGUA

 

191 FREITAS Daniel Alexandre              (Por)   

192 DE MATOS SANCHO Hugo               (Por)   

193 GONÇALVES Gaspar            (Por)   

194 NANCLARES HERRAEZ Jesús Angel            (Esp)   

195 VEGA MERODIO Sergio     (Esp)   

196 LEAL Tiago              (Por)   

197 PINHEIRO Ivo        (Por)   

 

RADIO POPULAR - BOAVISTA

 

201 MENDONÇA Luís  (Por)   

202 SILVA Daniel Eduardo Moreira      (Por)   

203 BENTA Joao            (Por)   

204 GOMES Luís             (Por)   

205 GUERRERO BONILLA Pablo           (Esp)   

206 NUNES Hugo           (Por)   

207 RODRIGUES David Miguel Costa   (Por)   

 

SPORTING TAVIRA

 

211 MACHADO Tiago   (Por)   

212 FIGUEIREDO Federico      (Por)   

213 GRIGORIEV Alexander       (Rus)   

214 PIMENTA COSTA MENDES José Joao         (Por)   

215 TOFFALI Nicola     (Ita)     

216 NOCENTINI Rinaldo           (Ita)     

217 MARQUE PORTO Alejandro Manuel           (Esp)   

 

UD OLIVEIRENSE-INOUTBUILD

 

221 GONÇALVES Hélder            (Por)   

222 FERNANDES COSTA Fábio Manuel              (Por)   

223 FERNANDES Venceslau     (Por)   

224 LOPES Pedro José                (Por)   

225 LOPES Pedro Miguel           (Por)   

226 LOURENÇO Rafael               (Por)   

227 SOUSA José              (Por)   

 

VITO - FEIRENSE - PNB

 

231 ARAÚJO MATIAS João Carlos          (Por)   

232 LEITE Joao Moreira            (Por)   

233 DEL PINO CORROCHANO Jesus    (Esp)   

234 PELEGRÍ FERRANDIS Óscar           (Esp)   

235 BARBOSA Joao       (Por)   

236 FERREIRA Antonio              (Por)   

237 SOUSA CARDOSO Filipe Duarte     (Por)   

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Теги к статье: Вольта Альгарве Volta ao Algarve em Bicicleta многодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Будем следить за Ару. Че он там натренировал в межсезонье. Последняя победа аж в 2017 году.Печаль.

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