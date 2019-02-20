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Тадей Погачар – победитель 2 этапа Вольты Альгарве-2019

Тадей Погачар, Ваут Пулс, Энрик Мас о 2-м этапе Вольты Альгарве-2019

 

 

  20-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар (Tadej Pogačar) одержал первую в карьере победу, выиграв 2-й этап Вольты Альгарве-2019. На финальном подъёме Фойа, 7,8 км со средним градиентом 6,7% победитель Тура де л’Авенир-2018 Тадей Погачар атаковал за 300 м до финиша, опередив Ваута Пулса (Sky) и Энрика Маса (Deceuninck-Quick Step). Победа на этапе принесла Тадею Погачару и майку лидера генеральной классификации.

 

Тадей Погачар – победитель 2 этапа Вольты Альгарве-2019

 

  Тадей Погачар: «Мои товарищи по команде защищали меня перед подъёмом. Затем в финале я просто отвечал на атаки, а на последних ста метрах увидел, что могу продавить больше. Поэтому начал спринт и одержал первую победу в качестве профессионального велогонщика. Я очень счастлив, потому что это великолепно – выиграть финиш в гору у таких уважаемых соперников.

 

  Наш первый план состоял в том, чтобы работать на Фабио Ару, но вчера он попал в завал вместе с остальными ребятами, поэтому сегодня команда дала мне возможность бороться за генеральную классификацию.

 

  Мечта сбылась, это самый прекрасный день. Спасибо всем, кто помогал мне достичь этой мечты, команде UAE Team Emirates, поверившей в меня, предоставившей мне такой большой шанс. Я чувствую, что команда в меня верит, и это позволяет мне достигать большего. Завтра разделка, я выйду на старт в майке лидера и сделаю всё, чтобы защитить её. Я не большой эксперт в разделке, но выложусь на сто процентов».

 

  Ваут Пулс: «Ветер был довольно сильным. Давид задал высокую скорость, поэтому мне не хотелось атаковать слишком рано, так как если рвануть и выдохнуться, то назад уже не вернуться. Атаку Антунеса мы держали под контролем. Я подумал, что хорошо бы переложиться, и поехал немного рано.

 

  Насколько я понял, в прошлом году на этом подъёме был встречный ветер, а сейчас – попутный, немного боковой. Возможно, это сыграло роль. Финиш довольно трудный, и на подходе к подъёму мы ехали извилистыми дорогами. Но наша команда держалась вместе, рядом с гонщиками Quick Step. В финале мы просто контролировали. Ребята отлично поработали. К сожалению, я поехал слишком рано, но мы на хорошей позиции в общем зачёте».

 

 

Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  Энрик Мас: «Я доволен результатом, особенно учитывая, что финишировал так после долгого перерыва. Моей последней гонкой была Ломбардия четыре месяца назад. Команда сегодня работала потрясающе, контролировала отрыв, затем вывезла меня в голову пелотона, когда мы начали финальный подъём. Сейчас я уступаю лидеру всего три секунды. Должен сказать, что это хорошо – быть так высоко после первого горного этапа».

 

 

Результаты 2 этапа Вольты Альгарве-2019

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar Вольта Альгарве Volta ao Algarve em Bicicleta многодневная велогонка

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если верить этой табличке, то в этом году А.Луценко показал 4-й по времени результат покорения "Зелёной горы" на Туре Омана за всю историю

    https://twitter.com/ammattipyoraily/status/1098245495909244929

  • Astanaforever
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Пора и на классики. Могешь.
  • paziz
    Вольта Альгарве-2019. Этап 1 (4)
    paziz-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Цитата: close2you
    Главное, что Ару в конце этого сезона завяжет... а может и по ходу сезона
    Что за карма против Ару?
    Никакой кармы, будем реалистами, Ару выдохся
  • paziz
    Крис Фрум не примет участие в ... (11)
    paziz-Фото
    Подписан на его страву, перед туром Колумбии реально был проделан титанический труд (не являюсь фанатом Фрума)
  • Адриен
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (5)
    Адриен-Фото

    Прежде всего эта победа - доказательство того, что Луценко смог выстоять под ударами судьбы, по мужски выдержать тяжелые жизненные обстоятельства, не сломаться... Конечно, не в упрек сказано, но некоторые его коллеги из других команд прогибались в подобных непростых ситуациях... Поэтому это не просто выигрыш гонки, этот результат Алексея имеет многократное значение прежде всего для него самого, для веры, для надежды...

  • paziz
    Вольта Альгарве-2019. Этап 2 (8)
    paziz-Фото
    Цитата: rude_rider
    Ару сыроват.Тадей мощно.Мас как обычно колесник
    Ару уже года два сыроват
  • rude_rider
    Вольта Альгарве-2019. Этап 2 (8)
    rude_rider-Фото
    Ару сыроват.Тадей мощно.Мас как обычно колесник
  • Earl57
    У велокоманды Vital Concept - ... (9)
    Earl57-Фото
    Дарит Вино периодически. Это же не профессиональные команды, чтобы каждый год велы на новую модель менять. Плюс Астана каждый год обновляет модели велосипедов за счет спонсора, а старые велосипеды идут областникам и юниорам.
  • kwwk
    Вольта Альгарве-2019. Этап 2 (8)
    kwwk-Фото
    Спасибо
  • Earl57
    Вольта Альгарве-2019. Этап 2 (8)
    Earl57-Фото
    Квято в воскресенье стартует на Туре ОАЕ, инфы о программе Кириенко нет.

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