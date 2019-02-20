Тадей Погачар – победитель 2 этапа Вольты Альгарве-2019

Тадей Погачар, Ваут Пулс, Энрик Мас о 2-м этапе Вольты Альгарве-2019

20-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар (Tadej Pogačar) одержал первую в карьере победу, выиграв 2-й этап Вольты Альгарве-2019. На финальном подъёме Фойа, 7,8 км со средним градиентом 6,7% победитель Тура де л’Авенир-2018 Тадей Погачар атаковал за 300 м до финиша, опередив Ваута Пулса (Sky) и Энрика Маса (Deceuninck-Quick Step). Победа на этапе принесла Тадею Погачару и майку лидера генеральной классификации.

Тадей Погачар: «Мои товарищи по команде защищали меня перед подъёмом. Затем в финале я просто отвечал на атаки, а на последних ста метрах увидел, что могу продавить больше. Поэтому начал спринт и одержал первую победу в качестве профессионального велогонщика. Я очень счастлив, потому что это великолепно – выиграть финиш в гору у таких уважаемых соперников.

Наш первый план состоял в том, чтобы работать на Фабио Ару, но вчера он попал в завал вместе с остальными ребятами, поэтому сегодня команда дала мне возможность бороться за генеральную классификацию.

Мечта сбылась, это самый прекрасный день. Спасибо всем, кто помогал мне достичь этой мечты, команде UAE Team Emirates, поверившей в меня, предоставившей мне такой большой шанс. Я чувствую, что команда в меня верит, и это позволяет мне достигать большего. Завтра разделка, я выйду на старт в майке лидера и сделаю всё, чтобы защитить её. Я не большой эксперт в разделке, но выложусь на сто процентов».

Ваут Пулс: «Ветер был довольно сильным. Давид задал высокую скорость, поэтому мне не хотелось атаковать слишком рано, так как если рвануть и выдохнуться, то назад уже не вернуться. Атаку Антунеса мы держали под контролем. Я подумал, что хорошо бы переложиться, и поехал немного рано.

Насколько я понял, в прошлом году на этом подъёме был встречный ветер, а сейчас – попутный, немного боковой. Возможно, это сыграло роль. Финиш довольно трудный, и на подходе к подъёму мы ехали извилистыми дорогами. Но наша команда держалась вместе, рядом с гонщиками Quick Step. В финале мы просто контролировали. Ребята отлично поработали. К сожалению, я поехал слишком рано, но мы на хорошей позиции в общем зачёте».

Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Энрик Мас: «Я доволен результатом, особенно учитывая, что финишировал так после долгого перерыва. Моей последней гонкой была Ломбардия четыре месяца назад. Команда сегодня работала потрясающе, контролировала отрыв, затем вывезла меня в голову пелотона, когда мы начали финальный подъём. Сейчас я уступаю лидеру всего три секунды. Должен сказать, что это хорошо – быть так высоко после первого горного этапа».