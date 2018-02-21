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Михал Квятковски – победитель Вольты Альгарве-2018

Михал Квятковски, Герант Томас и Тиджей Ван Гардерен о 5-м этапе Вольты Альгарве-2018

 

 

  Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski), сделал дубль на Вольте Альгарве, выиграв два этапа, победа на финальном этапе с финишем в подъём Мальхан принесла 27-летнему польскому велогонщику команды Sky и победу в генеральной классификации.  На 5-м этапе Вольты Альгарве-2018 сформировался большой отрыв из 31 гонщика, куда вошёл и Михал Квятковски, который затем атаковал на финальном подъёме и в одиночку пересёк линию финиша, опередив ближайшего преследователя Рубена Геррейро (Trek-Segafredo) на 4 секунды. Герант Томас, финишировавший через 1:50, отдал майку лидера своему товарищу по команде, заняв в итоге в общем зачёте 2-е место. Тиджей Ван Гардерен (BMC) после 5-го этапа поднялся на третью ступень подиума общего зачёта.

 

Михал Квятковски – победитель Вольты Альгарве-2018

 

Михал Квятковски – победитель Вольты Альгарве-2018

 

 

Photos © Tim De Waele/Sky

 

  Михал Квятковски: «Мы были внимательны со старта, понимая, что это лучший способ защитить жёлтую майку и второе место в общем зачёте, и даже побороться за победу на этапе. Я очень благодарен команде, особенно Геранту, за эту возможность. Никто не ожидал, что гонка будет разворачиваться именно так, защита жёлтой майки получилась нетипичной.

 

  Михал Голась потрясающе отработал сегодня, огромное ему спасибо, он защитил меня в отрыве, победа стала возможной благодаря ему. В отрыве сложилась трудная ситуация, когда очень много ребят шли близко в общем зачёте, они давили на нас, стараясь разбить группу. И я чувствовал это давление. Ситуация, что я взял майку у Геранта, получилась странной. Победа на этапе была единственной возможностью, позволявшей мне посмотреть в глаза Геранту после гонки.

 

  Для меня немного неожиданно, что я в такой хорошей форме. Не думал, что смогу так пройти подъёмы здесь, я не приезжал сюда заранее, чтобы привыкнуть.

 

  Вольта Альгарве всегда была одной из моих любимых гонок, чтобы подготовить себя к сезону. Здесь хорошая погода, сложная гонка, думаю, всем понравилось, как команда Sky выступила. В итоге наша команда выиграла здесь три этапа».

 

  Герант Томас: «Уехал большой отрыв, конечно, Квятковски туда отобрался. Все команды были довольны, потому что у всех в отрыве были представители. Мы держали отрыв в пределах трёх – четырёх минут. Никто не хотел догонять, и разрыв вырос. С тем количеством гонщиков, уехавших в отрыв, каждая команда просто искала свой шанс выиграть этап. Поэтому всё так получилось. По крайней мере, выиграла наша команда, но, конечно, я бы хотел сохранить майку. Форма у меня в порядке, нога идёт, так что старт сезона получился хорошим.

 

  На последнем подъёме я про себя думал, за что мы тут боремся, когда все начали атаковать. Я просто потом обнаружил, что всё ещё на подиуме, так что, думаю, всё сложилось довольно хорошо».

 

  Тиджей Ван Гардерен: «Чувствую себя хорошо. Команда Sky была явно сильнее, они забрали первое и второе места, выиграли три этапа, так что они на уровень выше нас. То, что я стал 3-м на первой гонке в сезоне, показывает, что моя форма прогрессирует. Я там, где и должен быть на пути к большим целям. Когда отрыв уехал, я был озадачен. Вся тактика выглядела довольно странно. Квятковски, который шёл вторым в общем зачёте, поехал в отрыв. Команда Sky могла или преследовать отрыв ради Томаса или радоваться победе Квятковски в гонке. В тот момент в гонке начался хаос, но у нас впереди тоже было два гонщика, мы смогли разыграть эту карту и не слишком работали в голове. Было очевидно, что догнать Квятковски в общем зачёте в любом случае будет сложно. Поэтому тот факт, что он находился в отрыве, не играл для меня особого значения. Я должен был следить за Бобом Юнгельсом (Quick Step Floors) и Нельсоном Оливерой (Movistar).

 

 Дэн Мартин (UAE Team Emirates) атаковал, я ответил на его рывок за 600 м до финиша и создал просвет. Только Бауке Моллема (Trek-Segafredo) сумел за мной удержаться. Я понимал, что победа на этапе ушла, мне хотелось выжать максимум из ситуации, и в итоге я попал на подиум».

 

 

Результаты 5 этапа Вольты Альгарве-2018

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Теги к статье: Михал Квятковски Michael Kwiatkowski Вольта Альгарве Volta ao Algarve em Bicicleta гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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Комментарии

  • Denison
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5)
    Denison-Фото
    Цитата: Rokka
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)


    Ну приятнее Отара слушать...

    Цитата: Denison
    Цитата: Rokka
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)


    Ну приятнее, чемОтара слушать...
    Цитата: Denison
    Цитата: Rokka
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)


    Ну приятнее Отара слушать...
  • VeloVelo
    Тур Омана-2018. Этап 6 (16)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Луценко
    Но, это не предел для него. Удачи, Лёша!

  • EL-Fenomeno
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вуэльта Альгарве - 100% КВЯТОтовская гонка. И не только в этом году. Португалия любит поляка, а он её, т.е. гонку) Да и вся СКАЙ выглядела мощно на этом Туре.

  • EL-Fenomeno
    Тур Омана-2018. Этап 6 (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    будут, но смотря какой у вас Евроспорт, ибо на одном только ОИ до 25 февраля, а на другом (с тем же названием канала) всё остальное кроме ОИ.
    Я так понял разница только в" приставке" HD ибо и там, и сям пишет EUROSPORT 1

  • GTX
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 5 (6)
    GTX-Фото
    Цитата: veloster
    Да уж... Разделка это была или что вообще такое?
    Разделка в стиле кросскантри
  • motte
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Квято двинул в свою гору и поделом!

    Кто каким номером шел...неизвестно, но они взяли свое...на Омане Астана, здесь скай...я о генподиуме

    Зы вот как Моллему скинул с подиума Тиджей..да уж.

  • RVL
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5)
    RVL-Фото

    даже ни Оливейру, а Оливьеру (новый год недавно, а китайский на днях..оливье))). до того, на Андалусии был некий Фульсганг...и кого то еще переименовал. ну и понравилось Воут Пульс...
    просто Пульс. Пульс -это по-нашему. а то попробуй вычитай как там его))
    но в целом неплохо, Квято двинул в свою гору и поделом!

  • Rokka
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5)
    Rokka-Фото
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме. Ну и Кунг очень порадовал)) Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)
  • hodorik
    Тур Омана-2018. Этап 6 (16)
    hodorik-Фото

    [quote=Юджин]У меня вопрос к администрации сайта.
     
    Раньше вы всегда выкладывали видео, обзор этапа или только финиш. Потом видео начали банить, за нарушение прав.
     
    Понимаю, что можно и самому найти в гугл. Но не факт что получится.
     
    Может для удобства пользователей будете размещать ссылки где можно посмотреть хотя бы финиш?
     
    А в представлении маршрута гонки ссылку на сайт где будет прямая трансляция?
     
    Если конечно вы знаете где их найти.
     
    К примеру хотел найти прямую трансляцию тура Омана, час времени - так и не нашел. В ютубе видео появляется через полдня.
     
    Уверен, что мою просьбу поддержат многие пользователи вашего замечательного сайта. 
     
     
    [/ прани смотрите в одноклассниках там по часу , а то и по два трансляции есть и до и после .

  • Бакеша
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 5 (6)
    Бакеша-Фото
    И Веленс и Пулс молодцы! Защитили свои призовые места. Ланда опустился с 3го на 6е. Зато Марк Солер сделал прыжок на подиум

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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