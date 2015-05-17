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Константин Сивцов – победитель 3 этапа Тура Хорватии-2018

Константин Сивцов и Евгений Гидич о 3-м этапе Тура Хорватии-2018

 

 

  Константин Сивцов одержал победу на сложнейшем горном этапе Тура Хорватии-2018. 3-й этап финишировал на высоте 1760 м в высшей точке второго по величине горного массива Хорватии, вершине Свети-Юре (Sveti Jure) в национальном парке Биоково.

 

35-летний белорусский гонщик команды Bahrain-Merida атаковал из группы лидеров, в которой после этого ускорения осталось четыре гонщика, а затем сражался за победу с 37-летним нидерландским гонщиком команды Roompot - Nederlandse Loterij Питером Венингом (Pieter Weening) на 28-км финальном подъёме.

 

Константин Сивцов атаковал за несколько десятков метров до финиша и взял победу на этапе, а также надел майку лидера генеральной классификации Тура Хорватии-2018.

 

  Питер Венинг является ближайшим соперником Константина Сивцова в общем зачёте, уступая белорусскому гонщику 8 секунд.

 

Тройку лучших на этапе и в общем зачёте замкнул 21-летний казахстанский гонщик команды Astana Евгений Гидич.

 

Константин Сивцов – победитель 3 этапа Тура Хорватии-2018

 

Константин Сивцов – победитель 3 этапа Тура Хорватии-2018

 

Константин Сивцов – победитель 3 этапа Тура Хорватии-2018

 

Photo credits: Team Bahrain Merida, KL-Photo, @BettiniPhoto

 

 

  Константин Сивцов: «Сначала я дважды или трижды атаковал за 10 км. Потом немного подождал и за 5 км до финиша выбрал удобный момент для ещё одной атаки, после чего сделал всё, что было в моих силах. Немного тактики, немного опыта в итоге принесли мне победу, которая не только моя, -  это победа всей команды. На крутом подъёме я старался распределить скорость, а потом до самого финиша выкладывался полностью».

 

  Горазд Штангельи, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «В первой части этапа мы ехали от защиты, а вперёд вышли только у подножия подъёма, на котором Костя продуманно распределил силы. Он подождал, когда в составе группы из четырёх гонщиков приблизится к финишу, и только потом атаковал. И он выиграл этап».

 

  Евгений Гидич: «Я доволен своим выступлением. За первые два дня гонки понял, что отлично себя чувствую после очень продуктивного тренировочного лагеря в Алматы. Сегодня я был решительно настроен что-то попробовать предпринять, и команда обеспечила мне сильную поддержку. Да, финальный подъём был длинным и тяжёлым, но я чувствовал себя очень хорошо, нога шла отлично.

 

  В конце, когда Сивцов атаковал, я подумал, что смогу ответить на его ускорение, но не был уверен, смогу ли удержать этот ритм потом. Поэтому предпочёл идти своим темпом, что прекрасно сработало. Я смог финишировать 3-м. Теперь я иду на третьей позиции в общем зачёте, предвкушаю борьбу за подиум в ближайшие несколько дней».

 

Результаты 3 этапа Тура Хорватии-2018

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Теги к статье: Константин Сивцов Bahrain-Merida Евгений Гидич Тур Хорватии Tour of Croatia гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 17.05.2015

    Вот такие этапы должны определять победителей ГТ, а не предсказуемые скучные разделки...

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 03:24 | Регистрация: 8.07.2017

    Цитата: Адриен
    Вот такие этапы должны определять победителей ГТ

    Тогда победителя можно будет с 95% вероятностью назвать ещё до начала ГТ: это будет Кинтана или на него похожий. 

    И что тогда весёлого смотреть на гран-туре?

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
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Giro d'Italia


ОПРОС

Комментарии

  • Yuriy 17
    Марко Халлер сбит автомобилем ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: doctor46
    Да когда же это закончится?

    Понятно, что никогда.

    Если только всех гонцов отправить на трек.

  • Yuriy 17
    Константин Сивцов – победитель ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Адриен
    Вот такие этапы должны определять победителей ГТ

    Тогда победителя можно будет с 95% вероятностью назвать ещё до начала ГТ: это будет Кинтана или на него похожий. 

    И что тогда весёлого смотреть на гран-туре?

  • Адриен
    Константин Сивцов – победитель ... (2)
    Адриен-Фото

    Вот такие этапы должны определять победителей ГТ, а не предсказуемые скучные разделки...

  • LANCEer
    Крис Фрум: «Подготовка к Джиро ... (19)
    LANCEer-Фото
    бан
    начнут
    с
    сентабрuа2017
  • doctor46
    Марко Халлер сбит автомобилем ... (2)
    doctor46-Фото
    Да когда же это закончится? Чуть ли не каждую неделю гонцов сбивают. Здоровья Халлеру
  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    RVL-Фото

    Костя кросаучэг! ))

    А что, Нибали Джиро не едет? Что Косте капитанство пророчат..

  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    RVL-Фото
    БЕЛАРУСЬ!
  • FEL1X
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    FEL1X-Фото

    По сути горная разделка в исполнении Кости. Ни на кого не надеялся, шел по ощущениям. Из тех гонщиков кто обретает вторую молодость. С победой! 



    Гора тяжеленная и не типичные разрывы для недельки.

  • uran
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    uran-Фото

    Цитата: GTX
    Венинга жаль, всегда был бойцом до последного

    Глядя на Костю и Питера удивляло как голандец вообще мог отвечать на атаки, на финальных км закручивался узлом но усидел.

    Костя заслуженно победил, атаковал и много работал, чуть расчетливее ехал в гору и сохранил чуть больше сил.

    Красивая битва бывалых гонщиков, аплодисменты обоим.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Сивцов вообще то Костя...
    Я вам приношу свои извинения , за написаное мной несколько дней назад , по поводу евгения. Ооооочень удивил я думал он финишер судя по протоколам . Но нет это конечно очень радует , желаю гонщику не останавливаться на достигнутом , и по скорее за иметь победу в статусе гонщика уже про дивизиона. А вы мне чаще подсказывайте новые дарования , обсудим , поспорим, поделимся взглядами.

    Ныч порадовал

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