Константин Сивцов – победитель 3 этапа Тура Хорватии-2018

Константин Сивцов и Евгений Гидич о 3-м этапе Тура Хорватии-2018

Константин Сивцов одержал победу на сложнейшем горном этапе Тура Хорватии-2018. 3-й этап финишировал на высоте 1760 м в высшей точке второго по величине горного массива Хорватии, вершине Свети-Юре (Sveti Jure) в национальном парке Биоково.

35-летний белорусский гонщик команды Bahrain-Merida атаковал из группы лидеров, в которой после этого ускорения осталось четыре гонщика, а затем сражался за победу с 37-летним нидерландским гонщиком команды Roompot - Nederlandse Loterij Питером Венингом (Pieter Weening) на 28-км финальном подъёме.

Константин Сивцов атаковал за несколько десятков метров до финиша и взял победу на этапе, а также надел майку лидера генеральной классификации Тура Хорватии-2018.

Питер Венинг является ближайшим соперником Константина Сивцова в общем зачёте, уступая белорусскому гонщику 8 секунд.

Тройку лучших на этапе и в общем зачёте замкнул 21-летний казахстанский гонщик команды Astana Евгений Гидич.

Photo credits: Team Bahrain Merida, KL-Photo, @BettiniPhoto

Константин Сивцов: «Сначала я дважды или трижды атаковал за 10 км. Потом немного подождал и за 5 км до финиша выбрал удобный момент для ещё одной атаки, после чего сделал всё, что было в моих силах. Немного тактики, немного опыта в итоге принесли мне победу, которая не только моя, - это победа всей команды. На крутом подъёме я старался распределить скорость, а потом до самого финиша выкладывался полностью».

Горазд Штангельи, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «В первой части этапа мы ехали от защиты, а вперёд вышли только у подножия подъёма, на котором Костя продуманно распределил силы. Он подождал, когда в составе группы из четырёх гонщиков приблизится к финишу, и только потом атаковал. И он выиграл этап».

Евгений Гидич: «Я доволен своим выступлением. За первые два дня гонки понял, что отлично себя чувствую после очень продуктивного тренировочного лагеря в Алматы. Сегодня я был решительно настроен что-то попробовать предпринять, и команда обеспечила мне сильную поддержку. Да, финальный подъём был длинным и тяжёлым, но я чувствовал себя очень хорошо, нога шла отлично.

В конце, когда Сивцов атаковал, я подумал, что смогу ответить на его ускорение, но не был уверен, смогу ли удержать этот ритм потом. Поэтому предпочёл идти своим темпом, что прекрасно сработало. Я смог финишировать 3-м. Теперь я иду на третьей позиции в общем зачёте, предвкушаю борьбу за подиум в ближайшие несколько дней».