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Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Фернандо Гавирия и Никколо Бонифацио о 1-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) стал победителем 1-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018. Колумбийский гонщик команды Quick Step Floors четвёртый год подряд начинает сезон с победы в Аргентине, где сделал себе имя в 2015 году, выиграв два этапа на Туре Сан-Луиса, что обеспечив себе место в бельгийской команде Мирового тура. Это шестая победа Фернандо Гавирии на этапах аргентинских гонок, и восьмая подряд в карьере многодневная гонка, где он берёт победу на этапе (эта победная серия началась на Туре Польши в 2016 году).

 

  Этап проходил по традиционному сценарию – отрыв дня был пойман за 15 км до финиша, поздняя атака аргентинского гонщика команды Municipalidad de Pocito была нейтрализована, и этап завершился общим спринтом. Фернандо Гавирия не оставил соперникам шансов, выиграв со значительным преимуществом.

 

  Никколо Бонифацио, 24-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida, принёс команде первый подиум, финишировал 2-м в сложный для команды день, когда капитан команды Винченцо Нибали не смог стартовать на гонке из-за желудочного вируса, а дебютант команды Марк Падун сошёл с гонки через 60 км после старта.

 

  Маттео Пелукки, итальянский гонщик команды BORA - hansgrohe , отмечавший в день проведения этапа, 21 января, свой 29-й день рождения, финишировал 3-м.

 

Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Фернандо Гавирия: «Неважно, еду я гонку в Сан-Хуане или Джиро д’Италия, я всегда хочу выиграть, что сегодня и сделал. Команда отлично отработала, они были идеальны. Ильо, который является нашим капитаном, сделал так, что гонка для нас проходила легко, он провёл экстраординарную работу. Он наглядно показал, как важен опыт, который он принёс в нашу команду. Альваро (Alvaro Hodeg), который едет первую в карьере профессиональную гонку, также внёс важный вклад, я горжусь им. Макс (Максимилиано Ричезе) сделал максимум возможного, вывез меня на идеальную позицию, помогая победить.

 

  Этап был коротким и быстрым, особенно на последних километрах – знак того, что многие команды хотели выиграть. Но наша команда была сильна.

Всегда приятно взять победу на первой гонке сезона, потому что это показывает, что ты хорошо готовился зимой. Такой результат даёт уверенность. Я также рад, что возглавил генеральную классификацию и надену белую майку лидера. Надеюсь, у меня ещё будут шансы показать на этой неделе хороший результат».

 

Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

 

  Никколо Бонифацио: «Я сел за Гавирией, но не смог его обойти. Сейчас я не в 100-процентной форме, но уверен, что смогу её улучшить. Уже завтра финиш будет очень необычным, менее подходящим для построения спринтерского поезда. В финале мы уже пытались сделать что-то на подъёме, его протяжённость была более километра, и его прошли за три минуты. Было важно к вершине находиться не ниже первых двадцати позиций, после чего пошёл общий спринт».

 

  Паоло Слонго, главный тренер команды Bahrain-Merida: «Результат Бонифацио очень важен для морального духа команды, который сегодня был не самым лучшим. Он хорошо провёл спринт, его обошёл лишь такой чемпион как Фернандо Гавирия. Отсутствие Винченцо и Марка, конечно, не помогает команде, но мы поедем гонку с тем же энтузиазмом, что и раньше. Уже завтра у нас будет ещё один шанс взять победу на этапе. Думаю, что попробует Никколо, но у Константина Сивцова тоже есть шанс».

 

 

Результаты 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная гонка Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan

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Комментарии

  • hodorik
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    hodorik-Фото

    Саня молодец 8 ой , так держать давай вливайся не посрами Отечество!!!

  • Earl57
    Винченцо Нибали не стартует на ... (2)
    Earl57-Фото

    Пишут, что в гостинице вирус, заразились несколько гонщиков и журналистов. У Винченцо проблемы с желудком и сильная лихорадка. Марк Падун стартовал, но вынужден был сойти по той же причине.

    На днях Сергей Курдюков, комментируя прыжки с трамплина, говорил о том, как спортсмены подхватывают инфекцию от болельщиков. С одной стороны, люди хотят получить автограф или сделать селфи, и спортсмены стараются не отказывать. С другой стороны, далеко не все настолько ответственны, чтобы будучи больными держаться на расстоянии от спортсменов.

  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    jerzyk-Фото
    Да он просто со сна...подпух! :)
  • motte
    Винченцо Нибали не стартует на ... (2)
    motte-Фото

    Твою...

  • motte
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: motte
    Цитата: Earl57


    По Славику не соскучились?


    Не совсем.....в смысле, не совсем догоняю-:(

    На Сан-Хуане он, теперь в качестве спортдиректора Трека
     

    Где то догадывался...теперь свет пролился...прямо скажу...чужд он мне

  • EL-Fenomeno
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чем нам запомнисят ТДА 2018 (кроме 20-ки юбилея и фотками велогонщиков (как всегда) со зверюшками):

     - триумвиратом спринтеров АГ, ПС и КЮ (начали соперничать за право считаться ЛУЧШИМ СПРИНТЕРОМ ТДА 2018 ещё с самого Критериума Пипл Чойса

     - очередной победой Р.Порт на королевском этапе (подиумом в итоге)

     - ликование южно-африканцев (Импи всегда был рядом и "на_чеку" посему заслуженно и №1 в генерале, а незнакомый никому Дламини - горный король ТДА)

     - ну и наверное ещё СКАЙевским новичком Берналем. Молодой впервые серьезно показал себя на 1-й же гонке категории WT.

    Да, погоду мы тоже не забудем, все-таки Австралия и январь это всегда под 40 и за 40 (по Цельсию)

  • Гонщик
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Крайний
    Цитата: Roscomsport
    Сальбутамол, так  же как кленбутерол (в котором обвиняли Контадора) ни в какой дозе не являются допингом, как всегда в жизни медицинскими проблемами занимаются дилетанты. Жаль, что от этого зависят судьбы гонщиков. Проблемами допинга в спорте должны заниматься врачи и биохимики со спортивным прошлым и спортивной квалификацией не ниже МС

    О как! Солидно.
     
    А вы в курсе что проблема наказания Фрума лежит в плоскости нарушения им же принятых правил участия в соревнованиях?
    Принял правила игры? Играй. Нарушил их? Получай наказание.
    Завтра а антидопинговые правила внесут предельное содержание витамина С.
    Те, кто согласятся гоняться на таких условиях должны будут неукоснительно их соблюдать. Или получать бан за нарушения.
    Могли ещё пробы подменить , взять на испуг , потому как все про всех зают , либо догадываются .



    Цитата: Roscomsport
    Сальбутамол, так  же как кленбутерол (в котором обвиняли Контадора) ни в какой дозе не являются допингом, как всегда в жизни медицинскими проблемами занимаются дилетанты. Жаль, что от этого зависят судьбы гонщиков. Проблемами допинга в спорте должны заниматься врачи и биохимики со спортивным прошлым и спортивной квалификацией не ниже МС
    милдронат тоже не является , однако...  , честный спорт был давно и не правда .

  • error
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    error-Фото

    Горилла монстрюга конечно. В прямой спринт даже и не знаю кто кроме Кита может тягаться на тупо силу. Кристоф уже не может. 

  • ROSt
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    ROSt-Фото

    Дуже !!!

    Але він робе все ЯК треба !

    ukrgood

     

  • RVL
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    RVL-Фото
    пресс подкачал и щоки..;)

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5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
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8 Санчес Л-Л. (Spa) (AST) 135
9 Юин К. (Aus) (MTS) 115
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