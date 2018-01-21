 Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Фернандо Гавирия и Никколо Бонифацио о 1-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) стал победителем 1-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018. Колумбийский гонщик команды Quick Step Floors четвёртый год подряд начинает сезон с победы в Аргентине, где сделал себе имя в 2015 году, выиграв два этапа на Туре Сан-Луиса, что обеспечив себе место в бельгийской команде Мирового тура. Это шестая победа Фернандо Гавирии на этапах аргентинских гонок, и восьмая подряд в карьере многодневная гонка, где он берёт победу на этапе (эта победная серия началась на Туре Польши в 2016 году).

Этап проходил по традиционному сценарию – отрыв дня был пойман за 15 км до финиша, поздняя атака аргентинского гонщика команды Municipalidad de Pocito была нейтрализована, и этап завершился общим спринтом. Фернандо Гавирия не оставил соперникам шансов, выиграв со значительным преимуществом.

Никколо Бонифацио, 24-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida, принёс команде первый подиум, финишировал 2-м в сложный для команды день, когда капитан команды Винченцо Нибали не смог стартовать на гонке из-за желудочного вируса, а дебютант команды Марк Падун сошёл с гонки через 60 км после старта.

Маттео Пелукки, итальянский гонщик команды BORA - hansgrohe , отмечавший в день проведения этапа, 21 января, свой 29-й день рождения, финишировал 3-м.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Фернандо Гавирия: «Неважно, еду я гонку в Сан-Хуане или Джиро д’Италия, я всегда хочу выиграть, что сегодня и сделал. Команда отлично отработала, они были идеальны. Ильо, который является нашим капитаном, сделал так, что гонка для нас проходила легко, он провёл экстраординарную работу. Он наглядно показал, как важен опыт, который он принёс в нашу команду. Альваро (Alvaro Hodeg), который едет первую в карьере профессиональную гонку, также внёс важный вклад, я горжусь им. Макс (Максимилиано Ричезе) сделал максимум возможного, вывез меня на идеальную позицию, помогая победить.

Этап был коротким и быстрым, особенно на последних километрах – знак того, что многие команды хотели выиграть. Но наша команда была сильна.

Всегда приятно взять победу на первой гонке сезона, потому что это показывает, что ты хорошо готовился зимой. Такой результат даёт уверенность. Я также рад, что возглавил генеральную классификацию и надену белую майку лидера. Надеюсь, у меня ещё будут шансы показать на этой неделе хороший результат».

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

Никколо Бонифацио: «Я сел за Гавирией, но не смог его обойти. Сейчас я не в 100-процентной форме, но уверен, что смогу её улучшить. Уже завтра финиш будет очень необычным, менее подходящим для построения спринтерского поезда. В финале мы уже пытались сделать что-то на подъёме, его протяжённость была более километра, и его прошли за три минуты. Было важно к вершине находиться не ниже первых двадцати позиций, после чего пошёл общий спринт».

Паоло Слонго, главный тренер команды Bahrain-Merida: «Результат Бонифацио очень важен для морального духа команды, который сегодня был не самым лучшим. Он хорошо провёл спринт, его обошёл лишь такой чемпион как Фернандо Гавирия. Отсутствие Винченцо и Марка, конечно, не помогает команде, но мы поедем гонку с тем же энтузиазмом, что и раньше. Уже завтра у нас будет ещё один шанс взять победу на этапе. Думаю, что попробует Никколо, но у Константина Сивцова тоже есть шанс».