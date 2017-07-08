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Марк Солер – победитель Париж-Ницца-2018

Марк Солер, Саймон Йейтс, Горка Исагирре о 8-м этапе Париж-Ницца-2018

 

 

  24-летний испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер (Marc Soler) одержал первую в карьере победу на многодневной велогонке Мирового тура, выиграв гонку Париж-Ницца-2018, а также став лучшим в классификации молодым гонщиком. Борьба за генеральную классификацию шла до последних метров этапа.

 

  Марк Солер атаковал за 45 км до финиша в компании своих соотечественников, гонщиков команды Sky Давида Де Ла Круса  (David de la Cruz) и гонщика команды Astana Омара Фраиле (Omar Fraile). Они удержали преимущество до финиша, победителем этапа стал Давид Де ла Крус, а Марку Солеру, финишировавшему 3-м, хватило запаса, чтобы перехватить жёлтую майку лидера у британского гонщика Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott), который в итоге проиграл Солеру в общем зачёте 4 секунды.

 

  30-летний испанский гонщик команды Bahrain-Merida Горка Исагирре (Gorka Izagirre) поднялся на третью ступень подиума Париж-Ниццы-2018, а его брат Йон занял в общем зачёте 4-е место.

 

Марк Солер – победитель Париж-Ницца-2018

 

Марк Солер – победитель Париж-Ницца-2018

 

Марк Солер – победитель Париж-Ницца-2018

 Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Марк Солер: «Не могу поверить. Все мои товарищи по команде на протяжении недели работали на меня, к счастью, я смог закончить их работу таким великолепным образом. Я не ожидал такого результата, особенно после того, как в субботу проиграл на финише. Однако, мы перезагрузили свои головы, вместе с  товарищами по команде и спортивными директорами составили отличную стратегию, решили атаковать задолго до финиша. Мы подумали, что на финальном этапе, как в прошлые годы, уедет большой отрыв, но этого не произошло. Я дал полный газ на первом промежуточном спринте. Потом увидел, что попыток создать отрыв нет, и решил поберечь силы.

 

   Фраиле уже ехал впереди, я решил перепрыгнул к нему на третьем подъёме, там, где сам планировал атаковать. Де Ла Крус и Йон ко мне присоединились, потом мы с Давидом уехали, и шли на полной скорости до финиша.

 

  Я никогда раньше не побеждал на гонке Мирового тура, у меня сбылась большая мечта. Потрясающе присоединиться к списку таких известных победителей на этой престижной гонке. Теперь мы должны продвигаться вперёд шаг за шагом, хотя это большая победа, но она мало что изменит – не нужно терять голову.

 

  Я несколько раз слышал, как меня сравнивают с Индурайном и Контадором, но я пока не на их уровне. Я всё ещё учусь. Я пытался немного повторить то, что делал на Париж-Ницце Контадор. Я его большой фанат, хочу вести гонки в его стиле. Я думал, что смогу выиграть этап, и больше думал о подиуме, чем о том, что возьму майку лидера.

 

Самое важное – продолжать прогрессировать, всё делать правильно. С каждым годом я чувствую себя сильнее.

 

  Я уже привык к скорости профессионального пелотона, думаю только о том, что надо упорно трудиться дальше. Моей следующей гонкой будет домашняя для меня Вуэльта Каталонии, где я буду поддерживать Алехандро и Наиро».

 

 

  Саймон Йейтс: «Это просто был один из тех дней, когда тяжело ехать с самого старта. Команда отлично работала. Мы сделали всё, что смогли, гонка шла агрессивно, как и ожидалось. Когда Марк Солер атаковал, до финиша было далеко, мне надо было следить не только за ним, но и за другими соперниками, я не мог закрывать все атаки. Пришлось рисковать. Потом в финале мне не хватило ноги, чтобы закрыть просвет. В финале я был просто пустой.

 

  Солер отлично проехал гонку, поздравляю его, он очень сильный гонщик, мы уже давно это знаем.

 

  Вчера я выиграл этап, сегодня был близко к победе в общем зачёте. Я проиграл Тур Романдии в прошлом году на разделке, уступив 20 или 30 секунд, а теперь проиграл Париж-Ниццу из-за 4 секунд. Я всё ближе, надеюсь, смогу сохранить мотивацию и ещё больше работать, чтобы однажды подняться на верхнюю ступень. Но сегодня выиграл великолепный гонщик».

 

  Горка Исагирре: «Для нас подиум получился с горько-сладким вкусом. У нас был отличный шанс выиграть, когда мы оставили Йейтса позади».

 

  Горазд Штангели, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Мы были немного удивлены, насколько был силён Солер. Получилось как игра в покер – мы решали, атаковать или защищать позиции. После того, как Солер уехал, мы не знали, какую из этих тактик применить, потому что была опасность потерять место на подиуме. Думаю, не будь падения (Йон и Горка Исагирре упали на спуске за 6 км до финиша), они бы оба поднялись на подиум. Мы потеряли там 15 секунд. Но они решили атаковать и рисковали на спуске».

 

 

Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2018

 

 

 

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Теги к статье: Марк Солер Marc Soler Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2018 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 06:38 | Регистрация: 8.07.2017

    Практически вице-чемпион Вуэльты 17 И.Закарин пока показывает средние результаты.

    Вероятно, таков план подготовки к гран-туру.

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 09:18 | Регистрация: 24.12.2017

    Молодец Солер . погода конечно сыграла, в таких условиях победа ещё дороже

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Адам Йейтс – победитель 5 этап ... (2)
    Zhanzhak-Фото
    Летом на ЭКСПО команда привозилась его семью в Астану. После смерти Микеле организовали сбор средств. Анна под Новый год дала интервью, где очень благодарила команду, которая ее все это время поддерживала на протяжении этого года. Так что тут действительно надо отдать должное команде в горе своих не бросают, всегда поддержат. Вот пример, Кивилев погиб уже как 15 лет, до сих пор и вдове с сыном помогают и день памяти устраивают. Дела с разговорами не расходятся. Респект!
  • Brodyazhnik
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (34)
    Brodyazhnik-Фото

    Цитата: Earl57
    Ради интереса погуглила. Тем это формулируется так: человек считается невиновным до тех пор, пока суд не признает его виновным или он не признается сам.
    Основополагающими принципами британского правосудия являются состязательность процесса и прецеденты. Доказывать должны обе стороны - и обвинение, и защита.
    То есть отобрать что-либо у Уиггинса, будь то награды, рекорды, титулы, можно только по решению суда / антидопингового трибунала UCI. А в суд никто подавать не собирается, ибо антидопинговое агенство признало, что действующие нормы и правила он не нарушал.

    А поскольку есть терапевтическое исключение, то препарат найденый в пробе незапрещенный. А запрещенных не найдено. Только разрешенные :) Главное подобрать правильные слова.

  • Pi-man
    Вилко Келдерман сошёл с Тиррен ... (2)
    Pi-man-Фото

    Быстрого выздоровления Вилко.

    Очень жаль.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Марк Солер – победитель Париж- ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец Солер . погода конечно сыграла, в таких условиях победа ещё дороже
  • am14
    Париж-Ницца-2018. Этап 8. Резу ... (31)
    am14-Фото
    Сорри, но обязан уточнить: Марк Солер - чистокровный испанец, к Колумбии он отношения никакого не имеет.
    Наверное, путаете с печально известным Маурисио Солером, который колумбиец...
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Адам Йейтс – победитель 5 этап ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Только посмотрел тиррено, и интервью жены Микеле после этапа, сказала что в первую очередь благодарна Астане , всей команде , персоналу , что не дали почувствовать себя одинокой, за эти два дня которые они подарили детям катали их на автобусе.и во вторую очередь организаторам , и всему филотрано. Молодцы Астана.
  • am14
    Вилко Келдерман сошёл с Тиррен ... (2)
    am14-Фото
    Жёсткие удары по Санвебу. Команде нужно оперативно менять стратегию и программу на сезон. До Джиро недалеко, возможно, Тому стоит долечить свои болячки, дождаться полного восстановления Вилко, и дуэтом капитанов жахнуть по ТДФ.
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 5 ... (15)
    RVL-Фото

    спасибо, для опытного болельщика, все и так достаточно очевидно! но я хотел, что бы парни сами разобрались))

  • sergejdriver
    Париж-Ницца-2018. Этап 8. Резу ... (31)
    sergejdriver-Фото
    На фото не гонщик Лотто. Это Израиль Академия. Похоже так финишировали многие?
  • Yuriy 17
    Марк Солер – победитель Париж- ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Практически вице-чемпион Вуэльты 17 И.Закарин пока показывает средние результаты.

    Вероятно, таков план подготовки к гран-туру.

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
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