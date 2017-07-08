Марк Солер – победитель Париж-Ницца-2018

Марк Солер, Саймон Йейтс, Горка Исагирре о 8-м этапе Париж-Ницца-2018

24-летний испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер (Marc Soler) одержал первую в карьере победу на многодневной велогонке Мирового тура, выиграв гонку Париж-Ницца-2018, а также став лучшим в классификации молодым гонщиком. Борьба за генеральную классификацию шла до последних метров этапа.

Марк Солер атаковал за 45 км до финиша в компании своих соотечественников, гонщиков команды Sky Давида Де Ла Круса (David de la Cruz) и гонщика команды Astana Омара Фраиле (Omar Fraile). Они удержали преимущество до финиша, победителем этапа стал Давид Де ла Крус, а Марку Солеру, финишировавшему 3-м, хватило запаса, чтобы перехватить жёлтую майку лидера у британского гонщика Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott), который в итоге проиграл Солеру в общем зачёте 4 секунды.

30-летний испанский гонщик команды Bahrain-Merida Горка Исагирре (Gorka Izagirre) поднялся на третью ступень подиума Париж-Ниццы-2018, а его брат Йон занял в общем зачёте 4-е место.

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Марк Солер: «Не могу поверить. Все мои товарищи по команде на протяжении недели работали на меня, к счастью, я смог закончить их работу таким великолепным образом. Я не ожидал такого результата, особенно после того, как в субботу проиграл на финише. Однако, мы перезагрузили свои головы, вместе с товарищами по команде и спортивными директорами составили отличную стратегию, решили атаковать задолго до финиша. Мы подумали, что на финальном этапе, как в прошлые годы, уедет большой отрыв, но этого не произошло. Я дал полный газ на первом промежуточном спринте. Потом увидел, что попыток создать отрыв нет, и решил поберечь силы.

Фраиле уже ехал впереди, я решил перепрыгнул к нему на третьем подъёме, там, где сам планировал атаковать. Де Ла Крус и Йон ко мне присоединились, потом мы с Давидом уехали, и шли на полной скорости до финиша.

Я никогда раньше не побеждал на гонке Мирового тура, у меня сбылась большая мечта. Потрясающе присоединиться к списку таких известных победителей на этой престижной гонке. Теперь мы должны продвигаться вперёд шаг за шагом, хотя это большая победа, но она мало что изменит – не нужно терять голову.

Я несколько раз слышал, как меня сравнивают с Индурайном и Контадором, но я пока не на их уровне. Я всё ещё учусь. Я пытался немного повторить то, что делал на Париж-Ницце Контадор. Я его большой фанат, хочу вести гонки в его стиле. Я думал, что смогу выиграть этап, и больше думал о подиуме, чем о том, что возьму майку лидера.

Самое важное – продолжать прогрессировать, всё делать правильно. С каждым годом я чувствую себя сильнее.

Я уже привык к скорости профессионального пелотона, думаю только о том, что надо упорно трудиться дальше. Моей следующей гонкой будет домашняя для меня Вуэльта Каталонии, где я буду поддерживать Алехандро и Наиро».

Саймон Йейтс: «Это просто был один из тех дней, когда тяжело ехать с самого старта. Команда отлично работала. Мы сделали всё, что смогли, гонка шла агрессивно, как и ожидалось. Когда Марк Солер атаковал, до финиша было далеко, мне надо было следить не только за ним, но и за другими соперниками, я не мог закрывать все атаки. Пришлось рисковать. Потом в финале мне не хватило ноги, чтобы закрыть просвет. В финале я был просто пустой.

Солер отлично проехал гонку, поздравляю его, он очень сильный гонщик, мы уже давно это знаем.

Вчера я выиграл этап, сегодня был близко к победе в общем зачёте. Я проиграл Тур Романдии в прошлом году на разделке, уступив 20 или 30 секунд, а теперь проиграл Париж-Ниццу из-за 4 секунд. Я всё ближе, надеюсь, смогу сохранить мотивацию и ещё больше работать, чтобы однажды подняться на верхнюю ступень. Но сегодня выиграл великолепный гонщик».

Горка Исагирре: «Для нас подиум получился с горько-сладким вкусом. У нас был отличный шанс выиграть, когда мы оставили Йейтса позади».

Горазд Штангели, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Мы были немного удивлены, насколько был силён Солер. Получилось как игра в покер – мы решали, атаковать или защищать позиции. После того, как Солер уехал, мы не знали, какую из этих тактик применить, потому что была опасность потерять место на подиуме. Думаю, не будь падения (Йон и Горка Исагирре упали на спуске за 6 км до финиша), они бы оба поднялись на подиум. Мы потеряли там 15 секунд. Но они решили атаковать и рисковали на спуске».