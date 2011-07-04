Винченцо Нибали не стартует на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2018

Винченцо Нибали не выйдет на старт Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 из-за желудочного вируса

Винченцо Нибали снялся с аргентинской гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2018 (Vuelta a San Juan Internacional). 33-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida не сможет стартовать на 1-м этапе из-за гастроэнтерита. Об этом команда Bahrain-Merida объявила через Твиттер.

Последние два года Винченцо Нибали начинал сезон в Южной Америке. В прошлом году на Вуэльте провинции Сан-Хуан он занял 8-е место в общем зачёте.

Теперь команда Bahrain-Merida начнёт гонку, которая будет состоять из 7 этапов, вшестером. На старт выйдут Антонио Нибали, Константин Сивцов, Марк Падун, Никколо Бонифацио и Иван Кортина.

Как сообщается, желудочный вирус поразил не только Нибали, но и других гонщиков, поэтому сошедших с гонки может стать больше.