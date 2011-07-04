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Винченцо Нибали не стартует на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2018

Винченцо Нибали не выйдет на старт Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 из-за желудочного вируса

 

 

  Винченцо Нибали снялся с аргентинской гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2018 (Vuelta a San Juan Internacional). 33-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida не сможет стартовать на 1-м этапе из-за гастроэнтерита. Об этом команда Bahrain-Merida объявила через Твиттер.

 

  Последние два года Винченцо Нибали начинал сезон в Южной Америке. В прошлом году на Вуэльте провинции Сан-Хуан он занял 8-е место в общем зачёте.

 

Теперь команда Bahrain-Merida начнёт гонку, которая будет состоять из 7 этапов, вшестером. На старт выйдут Антонио Нибали, Константин Сивцов, Марк Падун, Никколо Бонифацио и Иван Кортина.

 

Как сообщается, желудочный вирус поразил не только Нибали, но и других гонщиков, поэтому сошедших с гонки может стать больше.

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная гонка Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 22:58 | Регистрация: 4.07.2011

    Твою...

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Комментарии

  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    jerzyk-Фото
    Да он просто со сна...подпух! :)
  • motte
    Винченцо Нибали не стартует на ... (1)
    motte-Фото

    Твою...

  • motte
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: motte
    Цитата: Earl57


    По Славику не соскучились?


    Не совсем.....в смысле, не совсем догоняю-:(

    На Сан-Хуане он, теперь в качестве спортдиректора Трека
     

    Где то догадывался...теперь свет пролился...прямо скажу...чужд он мне

  • EL-Fenomeno
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чем нам запомнисят ТДА 2018 (кроме 20-ки юбилея и фотками велогонщиков (как всегда) со зверюшками):

     - триумвиратом спринтеров АГ, ПС и КЮ (начали соперничать за право считаться ЛУЧШИМ СПРИНТЕРОМ ТДА 2018 ещё с самого Критериума Пипл Чойса

     - очередной победой Р.Порт на королевском этапе (подиумом в итоге)

     - ликование южно-африканцев (Импи всегда был рядом и "на_чеку" посему заслуженно и №1 в генерале, а незнакомый никому Дламини - горный король ТДА)

     - ну и наверное ещё СКАЙевским новичком Берналем. Молодой впервые серьезно показал себя на 1-й же гонке категории WT.

    Да, погоду мы тоже не забудем, все-таки Австралия и январь это всегда под 40 и за 40 (по Цельсию)

  • Гонщик
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Крайний
    Цитата: Roscomsport
    Сальбутамол, так  же как кленбутерол (в котором обвиняли Контадора) ни в какой дозе не являются допингом, как всегда в жизни медицинскими проблемами занимаются дилетанты. Жаль, что от этого зависят судьбы гонщиков. Проблемами допинга в спорте должны заниматься врачи и биохимики со спортивным прошлым и спортивной квалификацией не ниже МС

    О как! Солидно.
     
    А вы в курсе что проблема наказания Фрума лежит в плоскости нарушения им же принятых правил участия в соревнованиях?
    Принял правила игры? Играй. Нарушил их? Получай наказание.
    Завтра а антидопинговые правила внесут предельное содержание витамина С.
    Те, кто согласятся гоняться на таких условиях должны будут неукоснительно их соблюдать. Или получать бан за нарушения.
    Могли ещё пробы подменить , взять на испуг , потому как все про всех зают , либо догадываются .



    Цитата: Roscomsport
    Сальбутамол, так  же как кленбутерол (в котором обвиняли Контадора) ни в какой дозе не являются допингом, как всегда в жизни медицинскими проблемами занимаются дилетанты. Жаль, что от этого зависят судьбы гонщиков. Проблемами допинга в спорте должны заниматься врачи и биохимики со спортивным прошлым и спортивной квалификацией не ниже МС
    милдронат тоже не является , однако...  , честный спорт был давно и не правда .

  • error
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    error-Фото

    Горилла монстрюга конечно. В прямой спринт даже и не знаю кто кроме Кита может тягаться на тупо силу. Кристоф уже не может. 

  • ROSt
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    ROSt-Фото

    Дуже !!!

    Але він робе все ЯК треба !

    ukrgood

     

  • RVL
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    RVL-Фото
    пресс подкачал и щоки..;)
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: Earl57


    По Славику не соскучились?


    Не совсем.....в смысле, не совсем догоняю-:(

    На Сан-Хуане он, теперь в качестве спортдиректора Трека

     

  • motte
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57


    По Славику не соскучились?

    Не совсем.....в смысле, не совсем догоняю-:(

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3 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 335
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
7 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
8 Санчес Л-Л. (Spa) (AST) 135
9 Юин К. (Aus) (MTS) 115
10 Геррейро Р. (Por) (TFS) 100

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