Винченцо Нибали не стартует на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 22:52
Винченцо Нибали не выйдет на старт Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 из-за желудочного вируса
Винченцо Нибали снялся с аргентинской гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2018 (Vuelta a San Juan Internacional). 33-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida не сможет стартовать на 1-м этапе из-за гастроэнтерита. Об этом команда Bahrain-Merida объявила через Твиттер.
Последние два года Винченцо Нибали начинал сезон в Южной Америке. В прошлом году на Вуэльте провинции Сан-Хуан он занял 8-е место в общем зачёте.
Теперь команда Bahrain-Merida начнёт гонку, которая будет состоять из 7 этапов, вшестером. На старт выйдут Антонио Нибали, Константин Сивцов, Марк Падун, Никколо Бонифацио и Иван Кортина.
Как сообщается, желудочный вирус поразил не только Нибали, но и других гонщиков, поэтому сошедших с гонки может стать больше.
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