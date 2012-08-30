Тур Страны Басков-2018. Обзор 5 этапа

Обзор 5 этапа Тура Страны Басков-2018

Пятый этап Тура страны Басков можно назвать не иначе как праздником для испанских болельщиков. Омар Фраиле одержал победу в стиле 11 этапа Джиро д'Италия-2017. Все-таки, чувствует он, где нужно находиться в нужное время, когда и с кем уехать в отрыв, когда пропустить смену, и когда включить «полный газ».

Думаю, многие из нас не ожидали подобного выступления Алафилиппа, хотя молодой француз готовится к Арденнским классикам, и, возможно, победа на первых двух этапах гонки была частью плана подготовки.

Складывается впечатление, что топовые генеральщики и горняки едут Тур страны Басков в качестве подготовки к Арденнским классикам, и Джиро д’Италия-2018. Ситуация с Нибали и Портом понятна, но каким образом, Барде ловит на подобном этапе 4 минуты отставания - остается загадкой. Похоже, желание показать себя во всей красе было лишь у Микеля Ланды. Проведя несколько атак, испанец понял, что уехать от Роглича и Изагирре не представляется возможным. Были ли у него варианты? На мой взгляд, идти «На все деньги» нужно было с самого начала двух предфинишных подъёмов, в противном случае уехать от своих попутчиков не представлялось возможным, все-таки, не столь протяженная гора, да и заметно, что форма у обоих соперников «Звенящая». Или же успокоиться и экономить силы к завтрашнему королевскому этапу, потому что на финише у него не было шансов даже против того же самого Йона Изагирре.

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Порадовал молодой украинский новобранец команды Bahrein-Merida – Марк Падун, перехвативший майку горного короля. Будем надеяться, что он сможет отстоять ее, а завтра все его внимание будет приковано к Де Гендту, главному его сопернику в борьбе за гороховую майку.

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На мой взгляд, первая тройка после завтрашнего этапа останется неизменна, возможно, только Ланда поменяется местами с Изагирре, ну, а превосходство Роглича относительно второго места, остается комфортным, даже, окажись он завтра в мини-кризисе, 2 минут преимущества должно хватить, чтобы одержать победу в генеральной классификации. Помешать триумфу словенского гонщика может, пожалуй, лишь злой рок, однако, испанские дороги полны сюрпризов.

Глеб Терентьев

Профиль 6 этапа Тура Страны Басков-2018