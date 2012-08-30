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Тур Страны Басков-2018. Обзор 5 этапа

Обзор 5 этапа Тура Страны Басков-2018

 

  Пятый этап Тура страны Басков можно назвать не иначе как праздником для испанских болельщиков. Омар Фраиле одержал победу в стиле 11 этапа Джиро д'Италия-2017. Все-таки, чувствует он, где нужно находиться в нужное время, когда и с кем уехать в отрыв, когда пропустить смену, и когда включить «полный газ».

 

 

  Думаю, многие из нас не ожидали подобного выступления Алафилиппа, хотя молодой француз готовится к Арденнским классикам, и, возможно, победа на первых двух этапах гонки была частью плана подготовки.

 

  Складывается впечатление, что топовые генеральщики и горняки едут Тур страны Басков в качестве подготовки к Арденнским классикам, и Джиро д’Италия-2018. Ситуация с Нибали и Портом понятна, но каким образом, Барде ловит на подобном этапе 4 минуты отставания - остается загадкой. Похоже, желание показать себя во всей красе было лишь у Микеля Ланды. Проведя несколько атак, испанец понял, что уехать от Роглича и Изагирре не представляется возможным. Были ли у него варианты? На мой взгляд, идти «На все деньги» нужно было с самого начала двух предфинишных подъёмов, в противном случае уехать от своих попутчиков не представлялось возможным, все-таки, не столь протяженная гора, да и заметно, что форма у обоих соперников «Звенящая». Или же успокоиться и экономить силы к завтрашнему королевскому этапу, потому что на финише у него не было шансов даже против того же самого Йона Изагирре.

 

 

Photo © @PhotoGomezSport

 

  Порадовал молодой украинский новобранец команды Bahrein-Merida – Марк Падун, перехвативший майку горного короля. Будем надеяться, что он сможет отстоять ее, а завтра все его внимание будет приковано к Де Гендту, главному его сопернику в борьбе за гороховую майку.

 

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

 

  На мой взгляд, первая тройка после завтрашнего этапа останется неизменна, возможно, только Ланда поменяется местами с Изагирре, ну, а превосходство Роглича относительно второго места, остается комфортным, даже, окажись он завтра в мини-кризисе, 2 минут преимущества должно хватить, чтобы одержать победу в генеральной классификации. Помешать триумфу словенского гонщика может, пожалуй, лишь злой рок,  однако, испанские дороги полны сюрпризов.

 

Глеб Терентьев

 

 

Профиль 6 этапа Тура Страны Басков-2018

 

 

Результаты 5 этапа Тура Страны Басков-2018

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Теги к статье: Омар Фраиле Astana Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. шурави

    Вчера, 20:31 | Регистрация: 6.04.2018

    Роглич может уже на статре открывать txanpaina!!!

  2. RVL

    Вчера, 21:02 | Регистрация: 30.08.2012

    похоже , кроме Роглича, охотников за этапами и "молодой шпаны" эта гонка, особо никому не нужна была.

    зы. а шпана светанулась

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Vuelta a Castilla y Leon

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Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2018?

Комментарии

  • ROSt
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    ROSt-Фото

    Марк Падун просто молоток !!!

    Легкого хода тебе...

    ukr

  • Гонщик
    Врач команды Quick Step Floors ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Петер и так скинул ,2.6Готовится к инсбруку. По поводу чуши , в велоспорте вес имеет фундаментальное значение , а так же соотношение веса к силе которое выражается в кг/ватт.это правда все что написано.
    Имеет значение конечно , но только не 2кг , за гонку гонец болше теряет , поэтому и забавно , если бы 10кг скинул , другое дело .

  • RVL
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (2)
    RVL-Фото

    похоже , кроме Роглича, охотников за этапами и "молодой шпаны" эта гонка, особо никому не нужна была.

    зы. а шпана светанулась

  • Найман
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    Найман-Фото
    Фрайле красавец!
  • шурави
    Врач команды Quick Step Floors ... (13)
    шурави-Фото

    У каждого своя физиология. 

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    velodoctor-Фото

    Да Падун силён, очень полезно и  ярко едет эту гонку. За молодыми всегда интересно наблюдать. 

  • шурави
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (2)
    шурави-Фото

    Роглич может уже на статре открывать txanpaina!!!

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    Earl57-Фото

    В итоге самый проигравший - это Горка Изагирре, который поймал на этапе больше 19 минут и отлетел на 53-е место в генерале.

    А Марк Падун еще и лучшего молодого прихватил.

  • StVano
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    StVano-Фото
    Согласен на счет Кинтаны. Он не только ни чем не помог Ланде, так еще был момент, когда он за малым не построил "мостик" между догоняющей группой и группой Ланды...
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    Николай Н.-Фото

    Рад за Астану, сегодня их труд не пропал даром. Роглича можно уже поздравить с победой на этом туре. Завтра главное доехать с претендентами на призовое место.

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3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
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