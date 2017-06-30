Риккардо Минали одерживает красивую победу на втором этапе Тур Лангкави-2018 и становится лидером гонки

Риккардо Минали одерживает свою первую победу в профессиональной карьере на этапе Тура Лангкави в Малайзии. Тяжелый этап протяженностью 208.3 км с преодолением горы первой категории в начале этапа завершился красивым спринтерским финишем, победу в котором одержал молодой спринтер «Астаны».

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- Сегодня был тяжелый день – очень жаркий и с длительным подъемом в начале этапа. Я отстал в горе, но на спуске мне и моему товарищу по команде удалось вернуться в основную группу. На финише у нас была супер сильная команда, которая мне очень помогла. Я счастлив и очень рад этой победе, - рассказал Риккардо Минали после финиша.



Во время прохождения горы отстал также и лидер гонки итальянец Андреа Гуардини. После преодоления подъема и возвращения Минали в первую группу, гонщики велокоманды «Астана» взвинтили темп, чтобы нарастить создавшееся преимущество.



В результате, Минали перехватывает желтую майку и становится новым лидером гонки, лидируя так же и в очковой классификации гонки.



Хороший результат показал сегодня и молодой казахстанский гонщик Евгений Гидич, который финишировал четвертым и продвинулся в генеральной классификации на шестое место, уступая 7 секунд своему товарищу по команде.



- Гора была довольно тяжелая, но мы справились. Сегодня я финишировал четвертым, выиграл несколько секунд на промежуточных спринтах. Я доволен своим результатом, и, конечно же, очень рад победе своего товарища по команде. Впереди еще много этапов, будем настраиваться на дальнейшие победы и, конечно же, генеральную классификацию гонки - сказал Евгений Гидич после финиша.



- Сегодня у нас получилось реализовать все задуманные планы. Взвинтили темп после прохождения горы, чтобы изолировать лидера гонки, собрали дополнительные секунды на промежуточных спринтах, а также сумели одержать победу на финише. Отличная работа всей команды, - подытожил спортивный директор Сергей Яковлев.



Впереди гонщиков ожидает еще шесть этапов, включая важный горный этап на четвертый день соревнований в жаркой Малайзии.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team





