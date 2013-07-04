Ив Лампарт – двукратный победитель Дварс дор Фландерен

Ив Лампарт, Майк Тёниссен и Сеп Ванмарке о Дварс дор Фландерен-2018

26-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Ив Лампарт (Yves Lampaert) второй год подряд одержал победу на классике Дварс дор Фландерен. 73-й выпуск классики испытывал участников проливным дождём, ветром, завалами.

Уже на Тайенберге пелотон проредился и в первой группе оставалось не более 30 гонщиков, уехать из которой пытались Тони Мартин (Katusha-Alpecin), Зденек Штыбар (Quick Step Floors), а за 33 км до финиша - Тьеш Бенот (Lotto Soudal) и Грег Ван Авермат (BMC). Но успешной оказалась атака Сепа Ванмарке (EF Education First) за 25 км до финиша, первым на которую отреагировал Ив Лампарт, после чего к ним присоединились Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Майк Тёниссен (Sunweb) и Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data).

На финальном километре пятёрка отрыва имела в запасе около 40 секунд над преследователями, а за 800 м до финиша Ив Лампарт уехал от своих попутчиков, застав их врасплох, создал значительный просвет, позволивший ему в одиночку пересечь линию финиша и взять победу на классике.

Майк Тёниссен (Sunweb) финишировал 2-м, а Сеп Ванмарке (EF Education First) замкнул призовую тройку на Дварс дор Фландерен-2018.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Ив Лампарт: «Мы знали, что погода может повлиять на гонку, поэтому у нас было два плана – или бороться в спринте с Элиа, или осложнить гонку для остальных в том случае, если его не будет в финале.

Когда Вивиани остался позади, мы с Ники и Штыби решили поднажать и посмотреть, что получится, особенно в такой дождь и холод, из-за чего многие ехали на пределе.

Когда Ванмарке атаковал, Ники сказал мне тоже ехать, я прыгнул за ним. Мы в первой группе работали вместе, шли на полной скорости, набрать преимущество в финале. Когда Педерсен атаковал, я ответил и увидел, что у меня есть просвет, тогда я спринтовал, чтобы увеличить своё преимущество. Я выложил все оставшиеся силы, зная, что многие мои соперники были быстрее. Я очень счастлив взять ещё одну победу на этой гонке, при таком высоком уровне участников, так близко от моего дома. Наши победы в Бельгии дали нам огромную дополнительную уверенность перед воскресным Туром Фландрии».

Майк Тёниссен: «Весь день было холодно и шёл дождь. В финале остались 40 человек, а из нашей команды – трое, благодаря работе других ребят, которые удерживали нас на хорошей позиции весь день. Когда Эдди сказал, что он чувствует себя не лучшим образом, мы с Сёреном попытались переложиться к сильным гонщикам. После этого я старался предугадать их атаки. Я знал, что в порядке, но не был полностью уверен, в итоге в конце слишком заигрался, не отреагировал. В конце концов я должен быть доволен результатом и всей работой команды».

Photo (c) EF Education First

Сеп Ванмарке: «Морально для меня третье место или второе, разницы мало. С прошлых выходных я знал, что в хорошей форме. Конечно, подиум – это всегда приятно, важно для команды. И хотя у меня были не лучшие ноги, хорошо подняться на подиум.

Нам пришлось хорошенько поработать, чтобы удержаться впереди. Когда за 5 км у нас было 45 секунд, мы знали, что будем бороться за победу. А потом началась игра – атаки и выжидание. Когда колеблешься всего секунду, то вот что происходит. Ив Лампарт атаковал в правильный момент. Пять ребят, я только третий. Сегодня чувствовал себя не на пике формы. Когда Ив поехал, у меня осталось мало сил. После Гент-Вевельгем в воскресенье я ещё провёл дополнительную тренировку, и полностью потратил все силы, а после недостаточно восстановился. Думаю, в следующие выходные все будут готовы, и я тоже полностью восстановлюсь. В воскресенье маршрут будет на 70 км длиннее, и там будет другая гонка».