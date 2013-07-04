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Ив Лампарт – двукратный победитель Дварс дор Фландерен

Ив Лампарт, Майк Тёниссен и Сеп Ванмарке о Дварс дор Фландерен-2018

 

 

  26-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Ив Лампарт (Yves Lampaert) второй год подряд одержал победу на классике Дварс дор Фландерен. 73-й выпуск классики испытывал участников проливным дождём, ветром, завалами.

 

  Уже на Тайенберге пелотон проредился и в первой группе оставалось не более 30 гонщиков, уехать из которой пытались Тони Мартин (Katusha-Alpecin), Зденек Штыбар (Quick Step Floors), а за 33 км до финиша - Тьеш Бенот (Lotto Soudal) и Грег Ван Авермат (BMC). Но успешной оказалась атака Сепа Ванмарке (EF Education First) за 25 км до финиша, первым на которую отреагировал Ив Лампарт, после чего к ним присоединились Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Майк Тёниссен (Sunweb) и Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data).

 

  На финальном километре пятёрка отрыва имела в запасе около 40 секунд над преследователями, а за 800 м до финиша Ив Лампарт уехал от своих попутчиков, застав их врасплох, создал значительный просвет, позволивший ему в одиночку пересечь линию финиша и взять победу на классике.

 

Майк Тёниссен (Sunweb) финишировал 2-м, а Сеп Ванмарке (EF Education First) замкнул призовую тройку на Дварс дор Фландерен-2018.

 

Ив Лампарт – двукратный победитель Дварс дор Фландерен

 

Ив Лампарт – двукратный победитель Дварс дор Фландерен

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Ив Лампарт: «Мы знали, что погода может повлиять на гонку, поэтому у нас было два плана – или бороться в спринте с Элиа, или осложнить гонку для остальных в том случае, если его не будет в финале.

 

  Когда Вивиани остался позади, мы с Ники и Штыби решили поднажать и посмотреть, что получится, особенно в такой дождь и холод, из-за чего многие ехали на пределе.

 

  Когда Ванмарке атаковал, Ники сказал мне тоже ехать, я прыгнул за ним. Мы в первой группе работали вместе, шли на полной скорости, набрать преимущество в финале. Когда Педерсен атаковал, я ответил и увидел, что у меня есть просвет, тогда я спринтовал, чтобы увеличить своё преимущество. Я выложил все оставшиеся силы, зная, что многие мои соперники были быстрее. Я очень счастлив взять ещё одну победу на этой гонке, при таком высоком уровне участников, так близко от моего дома. Наши победы в Бельгии дали нам огромную дополнительную уверенность перед воскресным Туром Фландрии».

 

  Майк Тёниссен: «Весь день было холодно и шёл дождь. В финале остались 40 человек, а из нашей команды – трое, благодаря работе других ребят, которые удерживали нас на хорошей позиции весь день. Когда Эдди сказал, что он чувствует себя не лучшим образом, мы с Сёреном попытались переложиться к сильным гонщикам. После этого я старался предугадать их атаки. Я знал, что в порядке, но не был полностью уверен, в итоге в конце слишком заигрался, не отреагировал. В конце концов я должен быть доволен результатом и всей работой команды».

 

Ив Лампарт – двукратный победитель Дварс дор Фландерен

 

Ив Лампарт – двукратный победитель Дварс дор Фландерен

Photo (c) EF Education First  

 

 

 Сеп Ванмарке: «Морально для меня третье место или второе, разницы мало. С прошлых выходных я знал, что в хорошей форме. Конечно, подиум – это всегда приятно, важно для команды. И хотя у меня были не лучшие ноги, хорошо подняться на подиум.

 

  Нам пришлось хорошенько поработать, чтобы удержаться впереди. Когда за 5 км у нас было 45 секунд, мы знали, что будем бороться за победу. А потом началась игра – атаки и выжидание. Когда колеблешься всего секунду, то вот что происходит. Ив Лампарт атаковал в правильный момент. Пять ребят, я только третий. Сегодня чувствовал себя не на пике формы. Когда Ив поехал, у меня осталось мало сил. После Гент-Вевельгем в воскресенье я ещё провёл дополнительную тренировку, и полностью потратил все силы, а после недостаточно восстановился. Думаю, в следующие выходные все будут готовы, и я тоже полностью восстановлюсь. В воскресенье маршрут будет на 70 км длиннее, и там будет другая гонка».

 

Результаты Дварс дор Фландерен-2018

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Теги к статье: Ив Лампарт Yves Lampaert Дварс Доор Фландерен Dwars Door Vlaanderen классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 4.07.2013

    Красивая победа.

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2 - 7 апреля 2018

Vuelta Ciclista al Pais Vasco

4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


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Комментарии

  • Earl57
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (21)
    Earl57-Фото
    Ну почему, далеко не так глупо.
    Аналитики считают, что в этом трансферном сезоне самыми привлекательными командами для агентов будут Трек и Бахрейн. Много денег и много вакансий. В том же Бахрейне контракты на 2019 год всего у пяти гонщиков. Даже если половина из остальных продлит контракты, все равно остается достаточно простора для маневра. Опять же Бахрейн в плане денег легко перебьет любое предложение французов. FDJ как спонсор решили уменьшить финансирование велокоманды в пользу других видов спорта. Именно поэтому Групама теперь титульный спонсор. Плюс Бахрейн может предлагать гонщикам трехлетние контракты, что является конкурентным преимуществом в условиях финансовой нестабильности большинства команд. Опять же они спокойно могут взять вместе с Пино двух-трех гонщиков, если они будут ему нужны.
    Таким образом будет такая раскладка: Нибс на Джиро, Пино на Тур и братья Изагирре на Вуэльту. Что устроит оргов всех грантуров. Нибс спокойно может поехать помогайкой на Тур, он никогда не заморачивается своим статусом.

    Агенты гонщиков уже разослали свои списки по командам. И в этих списках в числе прочих выставленных на трансферный рынок есть Г. Томас и Ричи Порт. Порт уже говорил, что не против пойти в Трек вместе с Томасом.

    Считают, что после Арден большая часть гонщиков уже определится, чего они хотят - продлевать действующие контракты или идти в новую команду. Соответственно, принимать или отклонить предложение той или команды тоже определятся. Разве что Ван Авермат сказал, что будет ждать до августа, ибо его вполне устраивает ВМС.
  • VeloVelo
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Но, почему нет. Нет ничего невозможного. Особенно, если у тебя много денег.



    Ольга, спасибо Вам за то, что вы следите за ситуацией в велошоссе
    и делитесь своей информацией.

  • VeloVelo
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Как-то мало верится в то, что "Бахрейн" договорится с Пино. У Тибо, вроде, всё хорошо с ФДЖ.

    И Под Пино "Бахрейну" придется перестраивать команду. И ждать два-три года до прихода Результата.
    А тут еще Нибали с его претензиями на классики.

  • Earl57
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (21)
    Earl57-Фото
    По слухам Рубе Нибс собирается ехать на следующий год.
    Кроме ЧМ, ТФ, ЛБЛ и Рубе еще Токио в планах.
    Интересы Нибса явно смещаются от грантуров к Монументам. И поэтому Бахрейн в этом трансферном сезоне ищет более-менее топового генеральщика. Вроде как сделали предложение Тибо Пино.
  • VeloVelo
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Тогда, похоже, у Нибса Большие планы.
    Все 3 ГТ, ЧИ, Ломбардия, МСР уже есть. Осталось "всего ничего" - 
    ЧМ, ТФ, Рубе и ЛБЛ moil



    Желаю Удачи Ченцо!



    А вдруг получится.

  • Earl57
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (21)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Нибали едет Фландрию? 

    Да.

  • VeloVelo
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Нибали едет Фландрию? 

  • Earl57
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (21)
    Earl57-Фото

    Самое занятное было во второй группе, когда первая пятерка отъехала.

    Ускорится кто-то и все сразу в конец группы оглядываются - как Он там, выпал, нет? Не выпал. Проедут немного, кто-то опять дергается впереди. И опять все оборачиваются - выпал или нет? Никто не хочет привозить 37-летнего ветерана на финиш. 

    Вальверде перед гонкой сказал, что опасается ездить в дождь и не хочет рисковать. Переживает за свое травмированное колено.

    А может быть уже решил ехать Фландрию и решил поберечь силы, раз победа здесь все равно ушла. В интервью испанцам намекнул, что на Фландрии они с Нибсом могли бы отъехать вдвоем и сделать что-то интересное...

     

  • VeloVelo
    Ив Лампарт – двукратный победи ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Красивая победа.

  • VeloVelo
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Вальверде примерно за 10 км взял батончик из технички. 
    Это было в трансляции на евро-1.
    Съел тут же на месте, очевидно, заголодал.

    Видимо, для Алехандро на самом деле 
    эта гонка была всего лишь приключением.
    Странно, что о штрафе ни слова. 

    В целом хороший дебют Вальверде на северных классиках. 
    Надеюсь на его такую же классную гонку на Фландрии.



    Лампарт Красавец. Как же он Классно всех сделал на последнем километре.
    Браво! )



    Не соглашусь с Мачо. В таких погодных условиях гонка получилась Замечательная.

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Mathias De Witte (Veranda'S Willems Crelan)

Ander Barrenetxea Uriarte (Euskadi Basque Country - Murias)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 861
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
6 Демар А. (Fra) (GFC) 792
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Ванмарке С. (Bel) (EFD) 575

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