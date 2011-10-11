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Петер Саган – победитель Париж-Рубэ-2018

Петер Саган: «Я хотел уехать в одиночку»

 

 

  Действующий чемпион мира Петер Саган одержал победу на Париж-Рубэ-2018, став первым за 37 лет (после Бернара Ино) обладателем радужной майки, покорившим «Северный Ад». Благодаря этой победе на классике – Монументе велоспорта словацкий гонщик команды Bora – hansgrohe получил 500 очков в индивидуальный рейтинг Мирового Тура и укрепил свое преимущество, где теперь опережает Ники Терпстру, идущего 2-м, на 329 очков.

 

  Петер Саган атаковал в одиночку за 55 км до финиша, переложился к оставшимся от отрыва дня гонщикам, опережавшим группу на тот момент на 27 секунд. За 25 км до финиша вместе с Саганом из отрыва остался только Сильван Дилье (AG2R La Mondiale). За 1 км до финиша их преимущество составляло около минуты над группой преследователей, и на велодроме в Рубэ они разыграли спринт.  Петер Саган прибавил к своему списку достижений победу на второй классике – Монументе велоспорта (после победы на Туре Фландрии в 2016 году).

 

Петер Саган – победитель Париж-Рубэ-2018

 Петер Саган – победитель Париж-Рубэ-2018

 Петер Саган – победитель Париж-Рубэ-2018

 Петер Саган – победитель Париж-Рубэ-2018

 Петер Саган – победитель Париж-Рубэ-2018

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Петер Саган: «Потрясающе – выиграть Париж-Рубэ! Я так устал после этой гонки, но должен сказать, что в этом году не попал ни в один завал, ни разу не прокололся, сохранил силы, а потом осталось сделать лишь один шаг – я атаковал и продолжил продавливать до финиша.

 

И сейчас, в этом году чувствую себя намного лучше, чем в прошлом, когда финишировал на Париж-Рубэ гораздо более уставшим, чем сегодня.

 

Я хотел уехать в одиночку, решил, что настал момент, и принял верное решение. В итоге, почти всё время был попутный ветер, на некоторых участках боковой, но не слишком сильный. Было лучше ехать ровным темпом. Если бы ко мне переложились, отлично, если не переложились, тоже хорошо. Так и получилось, и я рад этому, потому что ребята позади меня боролись друг с другом, атаковали, потратили на это много сил.

 

Я всегда считаю, что никого нельзя недооценивать. Когда я спросил Дилье, поедем ли мы вместе, он ответил, и тогда я стал с ним работать. Мы работали вместе, я больше тянул на брусчатке, в конце я тоже устал.

 

Было невозможно сбросить его на секторах брусчатки. Но я был уверен, что смогу хорошо спринтовать, хотя в конце у меня появились судороги, у меня получилось. Для меня это большая победа.

 

Я очень счастлив, должен поблагодарить всех моих товарищей по команде, потому что они проделали великолепную работу. Они удерживали группу вместе со старта. Я сделал победный рывок за 50 км до финиша, очень счастлив, что стал первым, невероятные чувства.

 

Когда был моложе, всегда мечтал сначала выиграть Париж-Рубэ, потом чемпионат мира и Тур Фландрии.

 

Сейчас могу сказать, если кто-то спросил бы меня, поменял бы я свои титулы чемпиона мира на Фландрию и Рубэ, я бы сказал – нет. Это нечто большее. Теперь у меня есть победа на Фландрии и Рубэ».

 

  Ральф Денк, менеджер команды Bora – hansgrohe: «У нас был чёткий план на Париж-Рубэ, и он был воплощён без единой ошибки. Я находился в техничке вместе с Вилли Брукбауэром, владельцем компании BORA, нашим титульным спонсором. Это первая победа на гонке – Монументе для нашей команды! Наша стратегия состояла в ранней атаке, до которой надо было беречь энергию. Мы должны были разыграть одну карту. Я видел атаку Петера по телетрансляции, он очень быстро создал большой просвет. Я почувствовал, что это хорошая атака, и мы увидели, что другие не смогли его добрать. Всегда приятно выиграть на такой крупной гонке из отрыва, а не из общего спринта. Победы на Париж-Рубэ не хватало в списке наших достижений, это очень важная для Петера и команды победа. Нам не хватило результатов на фламандских классиках, мы выиграли Гент-Вевельгем, но проиграли на Фландрии, на других гонках также выступили не слишком хорошо. Думаю, сегодняшняя победа делает наш весенний сезон очень успешным».

 

 

Результаты Париж-Рубэ-2018

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Артем

    stalcker23

    Вчера, 23:53 | Регистрация: 11.10.2011

    но проиграли на Фландри

     

    Вот бы всем так проигрывать занимая шестое место и приезжая в первой группе догоняющих)

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:08 | Регистрация: 24.12.2017

    Спасибо Саган, твоя радужная майка ,твоя харизма, твой способ и манера езды украсят любую гонку, и очень много организаторов хотели бы что бы ты выиграл именно их старт. А такую гонку как эта ... Спасибо Саган.

  3. Имя: Антон Рыбаков

    Антон Рыбаков

    Сегодня, 00:18 | Регистрация: 16.05.2016

    Да. да. да.да .да.да.да.да.да... слезы... Петро, ты не просто взял РУБЭ, ты сделал гораздо больше...ты расствил все по своим местам... ЧЕМПИОН...БОННЕНУ ПРИВЕТ

    ...

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:28 | Регистрация: 4.01.2015

    Не знаю есть ли у ПС цель взять и покорить все 5 монументалок в карьере (наверное в душе таки сидит эта мыслЯ), но Фландрия есть, теперь Рубэ.

    Остается Ломбардия и ЛБЛ (можно ещё в этом году), ну и МСР потом

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Tour of the Alps

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика понравилась больше?

Комментарии

  • Hannibal
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Hannibal-Фото
    По динамике очень похоже на перелом шейных позвонков. Очень жаль парня(((
  • Astanaforever
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Да, что такое? Уже второй гонщик погибает в этой команде за два года. 28 марта 2016 года во время Критериум Интернациональ от сердечного приступа умер бельгийский гонщик Даан Мингер. А теперь Михаэль.. Казартелли, Кивилев, Воуландс, Гийо, Скарпони...и многие другие.. RIP. Никакой памятный булыжник не заслуживает того парня который отдал жизнь сегодня. Саган обьязан отдать этот приз, гонорар семье погибшего.

    Трагедия омрачила классическую бельгийскую однодневку Гент-Вевельгем-2016. За 115 километров до финиша произошел завал, в который угодили 4 велосипедиста. Одним из них оказался 25-летний бельгиец Антуан Демуатье из команды Wanty-Groupe Gober. Падение было не слишком серьезным, но когда спортсмен лежал на асфальте, его переехал мотоцикл. Гонщик был немедленно доставлен в госпиталь города Ипр, откуда его перевезли в отделение интенсивной терапии университетской клиники Лилля. Сразу после финиша гонки, которая закончилась победой чемпиона мира Петера Сагана, команда Wanty-Groupe Gober сообщила, что состояние Демуатье оценивается как крайне тяжелое. К сожалению, спасти гонщика врачам так и не удалось. Около полуночи Антуан Демуатье скончался в окружении жены и родных Саган какой то бедоносец получается. Две победы, две смерти.
  • velodoctor
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    velodoctor-Фото

    Согласен, жаль молодого парня. Омрачает всю гонку, непонятно как радоваться и чему когда погиб человек. По сути там такая мясорубка, не знаю из-за чего он погиб, но молодые рискуют сильно. 

  • VeloVelo
    Оливер Насен примет участие в ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Остаюсь при своем мнении.

  • Адриен
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Адриен-Фото

    Оглушающая новость... Все монументы скопом, все победы на них  не стоят молодой жизни, прерванной этим адом. Не знаю... Всего двадцать три года. В сущности и не пожил...

  • VeloVelo
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Соболезную родным и близким Михаэля. Печаль. 

  • Silikaat
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Silikaat-Фото

    пипец....

  • VeloVelo
    Сильван Дилье: «Я сумел превзо ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Сильван Браво! Это было Невероятно!
    Такого не было никогда.

  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2018. Результаты (77)
    VeloVelo-Фото
    Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan.
    Этот гонщик?
  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2018. Результаты (77)
    VeloVelo-Фото

    Посчитали, что Петя слишком рано отстрелил.
    До этого была попытка Штыбара неудачная.
    Народ подумал, что Саган тоже "выстрелил холостым".

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1626
2 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
6 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
9 Демар А. (Fra) (GFC) 827
10 Вивиани И. (Ita) (QST) 817

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