 Петер Саган – победитель Париж-Рубэ-2018

Петер Саган: «Я хотел уехать в одиночку»

Действующий чемпион мира Петер Саган одержал победу на Париж-Рубэ-2018, став первым за 37 лет (после Бернара Ино) обладателем радужной майки, покорившим «Северный Ад». Благодаря этой победе на классике – Монументе велоспорта словацкий гонщик команды Bora – hansgrohe получил 500 очков в индивидуальный рейтинг Мирового Тура и укрепил свое преимущество, где теперь опережает Ники Терпстру, идущего 2-м, на 329 очков.

Петер Саган атаковал в одиночку за 55 км до финиша, переложился к оставшимся от отрыва дня гонщикам, опережавшим группу на тот момент на 27 секунд. За 25 км до финиша вместе с Саганом из отрыва остался только Сильван Дилье (AG2R La Mondiale). За 1 км до финиша их преимущество составляло около минуты над группой преследователей, и на велодроме в Рубэ они разыграли спринт. Петер Саган прибавил к своему списку достижений победу на второй классике – Монументе велоспорта (после победы на Туре Фландрии в 2016 году).

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Петер Саган: «Потрясающе – выиграть Париж-Рубэ! Я так устал после этой гонки, но должен сказать, что в этом году не попал ни в один завал, ни разу не прокололся, сохранил силы, а потом осталось сделать лишь один шаг – я атаковал и продолжил продавливать до финиша.

И сейчас, в этом году чувствую себя намного лучше, чем в прошлом, когда финишировал на Париж-Рубэ гораздо более уставшим, чем сегодня.

Я хотел уехать в одиночку, решил, что настал момент, и принял верное решение. В итоге, почти всё время был попутный ветер, на некоторых участках боковой, но не слишком сильный. Было лучше ехать ровным темпом. Если бы ко мне переложились, отлично, если не переложились, тоже хорошо. Так и получилось, и я рад этому, потому что ребята позади меня боролись друг с другом, атаковали, потратили на это много сил.

Я всегда считаю, что никого нельзя недооценивать. Когда я спросил Дилье, поедем ли мы вместе, он ответил, и тогда я стал с ним работать. Мы работали вместе, я больше тянул на брусчатке, в конце я тоже устал.

Было невозможно сбросить его на секторах брусчатки. Но я был уверен, что смогу хорошо спринтовать, хотя в конце у меня появились судороги, у меня получилось. Для меня это большая победа.

Я очень счастлив, должен поблагодарить всех моих товарищей по команде, потому что они проделали великолепную работу. Они удерживали группу вместе со старта. Я сделал победный рывок за 50 км до финиша, очень счастлив, что стал первым, невероятные чувства.

Когда был моложе, всегда мечтал сначала выиграть Париж-Рубэ, потом чемпионат мира и Тур Фландрии.

Сейчас могу сказать, если кто-то спросил бы меня, поменял бы я свои титулы чемпиона мира на Фландрию и Рубэ, я бы сказал – нет. Это нечто большее. Теперь у меня есть победа на Фландрии и Рубэ».

Ральф Денк, менеджер команды Bora – hansgrohe: «У нас был чёткий план на Париж-Рубэ, и он был воплощён без единой ошибки. Я находился в техничке вместе с Вилли Брукбауэром, владельцем компании BORA, нашим титульным спонсором. Это первая победа на гонке – Монументе для нашей команды! Наша стратегия состояла в ранней атаке, до которой надо было беречь энергию. Мы должны были разыграть одну карту. Я видел атаку Петера по телетрансляции, он очень быстро создал большой просвет. Я почувствовал, что это хорошая атака, и мы увидели, что другие не смогли его добрать. Всегда приятно выиграть на такой крупной гонке из отрыва, а не из общего спринта. Победы на Париж-Рубэ не хватало в списке наших достижений, это очень важная для Петера и команды победа. Нам не хватило результатов на фламандских классиках, мы выиграли Гент-Вевельгем, но проиграли на Фландрии, на других гонках также выступили не слишком хорошо. Думаю, сегодняшняя победа делает наш весенний сезон очень успешным».