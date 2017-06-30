Петер Саган: «Если другие гонщики не проснутся, команда Quick Step Floors продолжит побеждать»

Петер Саган о Туре Фландрии-2018



Действующий чемпион мира Петер Саган финишировал 6-м на Туре Фландрии-2018. Капитан команды Bora – hansgrohe атаковал за 14 км до финиша, но не сумел добрать лидировавших Ники Терпстру (Quick Step Floors) и Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) и за 9 км до финиша вернулся в группу.

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Петер Саган: «С самого старта это был очень трудный и быстрый Тур Фландрии, команды Quick Step Floors, Sky, BMC задали высокую скорость.

И на Е3 Харельбеке, и здесь Quick Step Floors контролировали всё. Они растягивали все команды, все лидеры которых оказались в трудной ситуации, потому что они открывали гонку слишком рано, и не оставалось ни одного доместика, чтобы контролировать гонку.

Quick Step Floors – сильная команда, потому что у них много гонщиков на хорошем уровне, они могу разыгрывать несколько карт. Они ещё раз отлично проехали гонку. Думаю, другие команды недооценивают ситуацию и сотрудничество.

Я не единственный гонщик, которого нужно побеждать. Нас в гонке 200 человек. Думаю, они делают ошибку, потому что так команда Quick Step Floors поедет и выиграет все гонки.

В моей позиции очень трудно ехать в группе. Если другие гонщики не проснутся, так и продолжится.

Команда Sky? Не знаю, что они хотели сделать, но если берёшь Квятковского как лидера в эту гонку… Думаю, было ошибкой атаковать после Коппенберга с Ван Барле, открывать гонку так рано, имея в соперниках команду Quick Step Floors.

Я доволен своим выступлением, так же, как и товарищами по команде, которые оставались рядом со мной, когда это было возможно. Я приложил большие усилия, чтобы закрыть просветы, но справиться собственными силами оказалось невозможно. Знаете, многие вещи нельзя изменить. Я рад, что сделал максимум возможного. Сезон продолжается. Своей формой я доволен и теперь жду Париж-Рубэ».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora – hansgrohe: «Мы ожидали, что команда Quick Step Floors атакует рано. Они показали, что находятся на высоком уровне и что у них много вариантов тактики. Мы единственные, кто преследовали, Даниэль Осс сегодня приложил гигантские усилия, но мы практически были единственной командой, которая это делала. Остальные не сотрудничали, поэтому мы мало что могли сделать. Петер продемонстрировал сильную форму, атаковал на финальных подъёмах, сбросил остальных, но этого было недостаточно для победы».