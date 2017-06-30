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Петер Саган: «Если другие гонщики не проснутся, команда Quick Step Floors продолжит побеждать»

Петер Саган о Туре Фландрии-2018 

 

 

  Действующий чемпион мира Петер Саган финишировал 6-м на Туре Фландрии-2018. Капитан команды Bora – hansgrohe атаковал за 14 км до финиша, но не сумел добрать лидировавших Ники Терпстру (Quick Step Floors) и Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) и за 9 км до финиша вернулся в группу.  

 

Петер Саган: «Если другие гонщики не проснутся, команда Quick Step Floors продолжит побеждать»

 

Петер Саган: «Если другие гонщики не проснутся, команда Quick Step Floors продолжит побеждать»

 

Петер Саган: «Если другие гонщики не проснутся, команда Quick Step Floors продолжит побеждать»

 

Петер Саган: «Если другие гонщики не проснутся, команда Quick Step Floors продолжит побеждать»

  Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

 

  Петер Саган: «С самого старта это был очень трудный и быстрый Тур Фландрии, команды Quick Step Floors, Sky, BMC задали высокую скорость.

И на Е3 Харельбеке, и здесь Quick Step Floors контролировали всё. Они растягивали все команды, все лидеры которых оказались в трудной ситуации, потому что они открывали гонку слишком рано, и не оставалось ни одного доместика, чтобы контролировать гонку.

 

  Quick Step Floors – сильная команда, потому что у них много гонщиков на хорошем уровне, они могу разыгрывать несколько карт. Они ещё раз отлично проехали гонку. Думаю, другие команды недооценивают ситуацию и сотрудничество.

 

  Я не единственный гонщик, которого нужно побеждать. Нас в гонке 200 человек. Думаю, они делают ошибку, потому что так команда Quick Step Floors поедет и выиграет все гонки.

 

  В моей позиции очень трудно ехать в группе. Если другие гонщики не проснутся, так и продолжится.

 

  Команда Sky? Не знаю, что они хотели сделать, но если берёшь Квятковского как лидера в эту гонку… Думаю, было ошибкой атаковать после Коппенберга с Ван Барле, открывать гонку так рано, имея в соперниках команду Quick Step Floors.

 

  Я доволен своим выступлением, так же, как и товарищами по команде, которые оставались рядом со мной, когда это было возможно. Я приложил большие усилия, чтобы закрыть просветы, но справиться собственными силами оказалось невозможно.  Знаете, многие вещи нельзя изменить. Я рад, что сделал максимум возможного. Сезон продолжается. Своей формой я доволен и теперь жду Париж-Рубэ».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora – hansgrohe: «Мы ожидали, что команда Quick Step Floors атакует рано. Они показали, что находятся на высоком уровне и что у них много вариантов тактики. Мы единственные, кто преследовали, Даниэль Осс сегодня приложил гигантские усилия, но мы практически были единственной командой, которая это делала. Остальные не сотрудничали, поэтому мы мало что могли сделать. Петер продемонстрировал сильную форму, атаковал на финальных подъёмах, сбросил остальных, но этого было недостаточно для победы».

 

 

Результаты Тура Фландрии-2018

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Сказал чистую правду

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Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • Earl57
    Люк Роу был дисквалифицирован ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Адриен
    Лавировал Люк Роу среди болельщиков, лавировал... Но так и НЕ ВЫЛАВИРОВАЛ - дисквалифицировали...
    Курдюков в репортаже говорил о наказании за езду по велодорожкам, Сагана упомянул. Да там и несколько других мелькнули за этим делом. Что же только Роу поплатился?

    Роу наказали за опасную езду между зрителями на тротуаре. Особенно когда он угол при повороте срезал, лавируя в толпе, там совсем экстрим был. Как видно парню не рассказали про видео-арбитра на Монументах. Показательное наказание последовало незамедлительно.

     

  • Roscomsport
    Люк Роу был дисквалифицирован ... (4)
    Roscomsport-Фото
    Справедливость найти легко - в словаре на букву "С"
  • Shega
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    Shega-Фото
    Они все очень разные и на мой взгляд не конкуренты друг другу. Слишком уж разный уровень умения, знаний и компетенции.
    Лично для меня вне конкуренции - Р. Хамидуллин.
  • Astanaforever
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Сказал чистую правду
  • Адриен
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    Адриен-Фото

    У Брейдо конкуренты - Мамучашвили,Хамидуллин, и - наоборот. Курдюков на данный момент вне конкуренции. Насчет Терпстры - что скажешь - молодец, но победил ВЕСЬ Quick Step - делали что хотели...

  • Адриен
    Люк Роу был дисквалифицирован ... (4)
    Адриен-Фото

    Лавировал Люк Роу среди болельщиков, лавировал... Но так и НЕ ВЫЛАВИРОВАЛ - дисквалифицировали...

    Курдюков в репортаже говорил о наказании за езду по велодорожкам, Сагана упомянул. Да там и несколько других мелькнули за этим делом. Что же только Роу поплатился?

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    VeloVelo-Фото

    Предсказуемая и читаемая атака?
    Да ладно вам. Была одна из атак.
    Никто на нее бы не поставил в тот момент
    как на "Решающую".
    Пересмотрите.

    Другое дело, что была недооценка. Терпстру не посчитали за серьезного зайца.
    Как и Жильбера в прошлом году. 

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, Педерсен настоящий герой и это второе место дорогого стоит для него (да и команды в целом).
    Для ГВА считаю это провал все же. Он не скрывал что главной целью весной 2018 является именно победа на Фландрии, а тут даже подиума не вышло. И ему до лампочки что Саган тоже без медали, а вот что ФилЖил второй год подряд на подиуме, а он (ГВА) нет наверное будет грызть его с недельку.
    Терпстра - красюк. Есть победа на Рубэ, теперь есть победа и на Фландрии. Немноги могут таким достижением-уловом похвастаться за карьеру.

    И вообще королевство Нидерландов рулит holl ибо на женской Фландрии все три ПОДИУМные места за голландскими девушками!!

  • M-07
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    M-07-Фото

    Чуть ли не один в один повторение Париж-Рубэ-2014, где Терпстру так же отпустили. И там вроде все против Канчелары были, как сейчас против Сагана.

    Педерсен ну просто красавчик, после долгого отрыва столько держаться на зубах, когда Терпстра догнал, и удержать 2-е место, просто нет слов, молодец.

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если честно то я так рискну немного предположить...есть крамольная мыслишка. Но сразу же оговорюсь что в этом таки есть некая вина бигов. Побоялись? Не поверили? Решили разыграть до верного (как всегда опасаясь друг дружку) на последних двух бергах?? НЕ вышло...НЕ успели, а вот Ники не побоялся, поверил, решил, успел и победил.
    Можете минусить, но это почти русская вело-рулетка))

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 1126
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
10 Солер М. (Esp) (MOV) 745

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