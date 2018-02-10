 Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Colombia Oro y Paz-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:49
Фернандо Гавирия о 1-м этапе этапа Colombia Oro y Paz-2018
Фернандо Гавирия стал победителем 1-го этапа первого выпуска своей домашней гонки Colombia Oro y Paz-2018. Через две недели после падения и схода с аргентинской гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан 23-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors продолжил свою победную серию, которую начал с лета 2015 года, выигрывая хотя бы один этап на каждой из многодневных гонок, в которых принимал участие. Colombia Oro y Paz-2018 стала девятой многодневной гонкой, где он выиграл этап, а эта победа на этапе - 25-й в его карьере.
На финальном километре 1-го этапа помощники Гавирии Максимилиано Ричезе и Альваро Ходег задав высокую скорость, разорвали пелотон. Почти никто не смог удержаться на колесе поезда Quick Step Floors, Фернандо Гавирия спринтовал с идеальной позиции. Вторым финишировал колумбийский гонщик команды Manzana Postobon Хуан Себастьян Молано, тройку лучших замкнул товарищ Гавирии по команде Макс Ричезе.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images
Фернандо Гавирия: «Эта победа для меня особенная, потому что я одержал её на гонке в родной стране. Публика очень тепло, потрясающе нас принимала, не только сегодня, а с тех пор, как команда сюда приехала. Я очень счастлив, что такую велогонку организовали в Колумбии, и ещё счастливее от того, что выиграл здесь, потому что победа ощущается совсем по-другому, чем в Европе.
Ребята снова отработали великолепно, всё, что я должен был сделать – отфинишировать. Мне очень понравился круговой маршрут сегодняшнего этапа, это лучший способ начать эту гонку, влиться в ритм, когда окружён такими фантастическими болельщиками. Я очень рад возглавить общий зачёт, хотя знаю, что не удержу майку до конца гонки. Следующие несколько дней хочу ею наслаждаться и носить с гордостью».
Результаты 1 этапа Colombia Oro y Paz-2018
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