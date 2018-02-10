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Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Colombia Oro y Paz-2018

Фернандо Гавирия о 1-м этапе этапа Colombia Oro y Paz-2018

 

  Фернандо Гавирия стал победителем 1-го этапа первого выпуска своей домашней гонки Colombia Oro y Paz-2018. Через две недели после падения и схода с аргентинской гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан 23-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors продолжил свою победную серию, которую начал с лета 2015 года, выигрывая хотя бы один этап на каждой из многодневных гонок, в которых принимал участие. Colombia Oro y Paz-2018 стала девятой многодневной гонкой, где он выиграл этап, а эта победа на этапе - 25-й в его карьере.

 

  На финальном километре 1-го этапа помощники Гавирии Максимилиано Ричезе и Альваро Ходег задав высокую скорость, разорвали пелотон. Почти никто не смог удержаться на колесе поезда Quick Step Floors, Фернандо Гавирия спринтовал с идеальной позиции. Вторым финишировал колумбийский гонщик команды Manzana Postobon Хуан Себастьян Молано, тройку лучших замкнул товарищ Гавирии по команде Макс Ричезе.

 

Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Colombia Oro y Paz-2018

 Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Colombia Oro y Paz-2018

 

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Фернандо Гавирия: «Эта победа для меня особенная, потому что я одержал её на гонке в родной стране. Публика очень тепло, потрясающе нас принимала, не только сегодня, а с тех пор, как команда сюда приехала. Я очень счастлив, что такую велогонку организовали в Колумбии, и ещё счастливее от того, что выиграл здесь, потому что победа ощущается совсем по-другому, чем в Европе.

 

  Ребята снова отработали великолепно, всё, что я должен был сделать – отфинишировать. Мне очень понравился круговой маршрут сегодняшнего этапа, это лучший способ начать эту гонку, влиться в ритм, когда окружён такими фантастическими болельщиками. Я очень рад возглавить общий зачёт, хотя знаю, что не удержу майку до конца гонки. Следующие несколько дней хочу ею наслаждаться и носить с гордостью».

 

 

Результаты 1 этапа Colombia Oro y Paz-2018

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Colombia Oro y Paz

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Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

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Volta ao Algarve

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Комментарии

  • Адриен
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (9)
    Адриен-Фото

    =Моя роль – заниматься командой и спортсменами, но также я должен думать и о велоспорте в целом=

    Нет более сильного удара по престижу велоспорта, чем оправдание Фрума...

  • jerzyk
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (14)
    jerzyk-Фото
    И где Брутт в этом году? Кто знает? Или так как с Колобневым - тишком-нишком, был человек и нет человека! :(
  • ROSt
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (9)
    ROSt-Фото

    "но не ОЧКО! обычно губит, а к одиннадцати ТУЗ!!!"...
    ЖАДНОСТЬ фраера погубит...
    Ждёмс drinks

  • dawg
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (43)
    dawg-Фото
    А те кто болел за Пантани и Лэнса, Винокурова и Конту, тоже получается за допинг? Если придерживаться такой логики тогда у нас совсем не будет героев.
  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    yayaya-Фото
    Цитата: Sm1T
    Очень эмоционально!Очень однобоко!НЕ очень правдоподобно!Что за болезнь то была? Почему Хамидулин приглашает на сборы, а потом резко меняет мнение. Без причин? Сомневаюсь!На презентации Ренат намекал, что некоторые гонщики не хотят работать по новому, и чувствуют себя не заменимыми.Не буду больше рассуждать. Правда скрытаП.с. Не думаю что от команды будет какой либо ответ, тут отвечать даже не на что.
    Болезнь не была а она имеется в данный момент, новообразование в почке. после посещения института имени Герцена в Москве Ивану поставили диагноз рак почки, этот диагноз подтвердиться или опровергнется только после операции. Про биопсию врачи пояснили нам, можно сколько угодно делать биопсий и туда куда надо можно не попасть. Про все остальные суждение это дело ваше, верить не верить, осуждать не осуждать!
  • byvshiy
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    byvshiy-Фото
    и правда недосказанность-Майкину до минимума опустил контракт ,Евтушенко выгнал ,Свешников сам ушел ,думаю скоро за ними остальные потянуться
  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    yayaya-Фото
    Цитата: Rokka
    Жена на то она и жена что бы защищать мужа! Не думаю что у Савицких был какой то план дискредитировать команду Газпром Русвело.Какой в этом смысл? Ну а я не удивлюсь если ее слова подтвердятся. Хорошо Русвело устроились, свесили ножки и почуют на лаврах одной стоящей победы на Джиро
    Верно подметили!!! Ничего плохого для команды Газпром-Русвело этим постом сделать мы не хотели. Мы рассказали историю из нашей жизни, а тут уж дело каждого как ее воспринять!!!
  • byvshiy
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    byvshiy-Фото
    дятел ты ,если ничего не смыслишь ,нехер писать
  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    yayaya-Фото
    Цитата: Khan
    адЪ какой-то.
     
    В этом письме целая куча "но" или "почему". Если команда действительно требовала от спортсмена, проходящего обследования по онкологии(!) бросить всё и явиться на сбор, то это грустно. Насколько я помню, Бассо никто не увольнял, когда у него обнаружился его диагноз. Барса Абидаля не увольняла (хотя там была не самая красивая история, но уже после выздоровления). Так не поступают
     
    Если же все обследования чистые, то к чему удаление почки, о котором написано выше. А если не вылечился, то зачем с больной почкой попёрся в Италию, да еще и с прицелом на трековые выступления? Тут вообще всё одна большая нестрастуха.
    О проблеме со здоровьем Иван узнал в ноябре месяце, прошёл все обследования, биопсию которая не выявила ничего плохого и после всего этого врачи отпустили Ивана на 2-3 месяца чтобы понаблюдать как опухоль будет себя вести. 15 января Иван пересдал повторный анализ после которого 17 января утром (как раз этим утром он прилетел из Италии) ему и позвонил врач сообщил о том что почку нужно удалять.
  • byvshiy
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (14)
    byvshiy-Фото

    Каждый раз поет красиво ,за 5 лет ничего не поменял,как были не на уровне так и есть ,с каждым годом все хуже и хуже , на самом деле с приходом Локателли ,там осталась одна база с макаронами и жополизами итальянскими ,наших директоров всех уволил \Морозова ,Ростовцева,Ефимкина ,Гончара ,Кучинского,Серова ,Климова ,Иванова ,тренера по андерам Дроздова не много  \теперь посмотрим ,что этот рыжий черт \Локателли\наковыряет ,Мария Савицкая говорит одну правду -ей респект. Я думаю что на Евроспорте ему трепаться и марафоны бегать ,хотя и там тренируясь каждый день нечего ему ловить .

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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