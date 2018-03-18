Грег Ван Авермат – призёр Record Bank E3 Harelbeke-2018

Грег Ван Авермат, Стефан Кюнг и Юрген Руландтс о Е3 Харельбеке-2018

Победитель Е3 Харельбеке прошлого года Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) не смог защитить свой титул, но поднялся на третью ступень подиума классики. Это его первый подиум на классической гонке в этом сезоне. 32-летний бельгийский гонщик команды BMC пытался переложиться к уехавшим за 70 км до финиша гонщикам команды Quick Step Floors Ники Терпстре и Иву Лампарту, атаковав за 56 км до финиша, но не сумел закрыть просвет. За 25 км до финиша в группу, где находился Грег Ван Авермат, переложились его товарищи по команде Стефан Кюнг и Юрген Руландтс, но добрать оставшегося впереди в сольном отрыве Ники Терпстру преследователям не удалось. Атаки на финальных 5 км также не были успешными, а затем в спринте в борьбе за призовые места Грег Ван Авермат пересёк финишную черту 3-м.

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Грег Ван Авермат: «Проблема была в том, что я потратил много сил в середине гонки, и когда нас догнала большая группа, мне было тяжело перезагрузить ноги и найти ещё немного свежести. Было трудно закрыть просвет. Нам всем надо было работать вместе, и когда мы были втроём в группе, то каждый из нас работал сменами, и пытался вернуть Терпстру, но он оказался суперсилён. На большом шоссе мы ехали довольно быстро, но не приблизились к нему. В итоге, считаю, победил сильнейший. Терпстра заслужил победу, он был одним из самых сильных.

Я доволен тем, как шла нога, как провёл гонку. Я приложил массу сил, это также стало для меня хорошей тренировкой. В итоге, я доволен своим результатом. Я на подиуме, всё хорошо, это не победа, но я понимаю, как трудно выиграть на таких гонках, поэтому я доволен.

Стефан (Кюнг) сделал всё, что мог, пытаясь догнать, Юрген тоже старался изо всех сил, атаковал несколько раз, но было очень тяжело, потому что нам пришлось возглавить группу, а другие берегли свои ноги. В группе были быстрые ребята, такие, как Трентин. И ещё был Жильбер, который не проводил смены, и вся его команда тоже не работала, поэтому было рискованно. Мы старались сделать всё, что могли».

Стефан Кюнг: «Прежде всего, я рад, что не попал в завал. Я застрял, мой велосипед сломался, но мне быстро дали запасной, потом я начал догонять. Было тяжело вернуться в группу, потому что там и дорога шла в подъём, и ветер был встречный. Но с Москоном нам удалось вернуться. Я обрадовался, что мы теперь в первой группе, но потом Юрген мне сказал, что впереди ещё около 40 человек вместе с Грегом. Если честно, когда просвет всё время держался в районе полутора минут, я подумал, что гонка кончена. Но потом мы стали проходить группу за группой, гонщик за гонщиком. Мы с Юргеном слаженно работали вместе, а с его опытом он помог мне выйти на правильную позицию. Мы смогли удержаться с сильнейшими перед тем, как догнали группу Грега.

Потом встал вопрос, что мы втроём сможем сделать. Нас было несколько, но и у Quick Step Floors всё ещё оставались двое. Если бы мы закрыли просвет, атаки начались бы снова. Я пытался проредить группу, но это оказалось сложно. Мы сделали всё, что было в наших силах, если честно, не знаю, как ещё мы могли бы действовать в этой ситуации. Мы финишировали на подиуме, мы знаем, что как команда, мы готовы к гонке. Именно этот вывод мы можем сделать после Е3 Харельбеке.

Сегодняшний результат (прим. – Стефан Кюнг финишировал 10-м) для меня лучший в классике. Я весь день чувствовал себя хорошо, и даже когда мы проходили Кваремонт, я знал, что нога идёт, что я могу удержаться с сильнейшими. Эта классика придала мне уверенности, потому что в последние годы у меня в классиках всегда были проблемы. Возможно, я слишком волновался, но мою группу всегда добирали или у меня возникали механические проблемы. Теперь всё сработало отлично. И нога шла, и я был на хорошей позиции».

Юрген Руландтс: «Некоторые капитаны других команд застряли в завале, например, Оливер Насен и ребята команды Astana, а также Сеп Ванмарке. Эти три команды очень мощно тянули всё время впереди. В каждой группе шла своя тяжёлая гонка. В какой-то момент мы поехали спокойнее, потому что в группе было 8 человек, а впереди находился Грег, так что нам не надо было тянуть. Но когда мы добрали Грега, а Терпстра всё ещё держался впереди, нам пришлось начать работать в голове. Думаю, Терпстра приложил огромные усилия, потому что мы работали, сменяя друг друга, а он был впереди один. Думаю, он заслужил свою победу. Все шли на пределе, потому что потом в нашу группу вернулись другие гонщики. За 1,5 км до финиша я попытался поехать с расчётом – всё или ничего, но Трентин закрыл просвет, и в спринте для меня всё было кончено. Грег всегда хорошо спринтует после тяжёлой дистанции, он показал это. После моего 5-го места на Милан-Сан-Ремо то, что я удержался в первой группе, думаю, хороший знак на ближайшие две недели».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Вы взяли лучшее, что смогли. Я видел, как великолепно отработали Стефан Кюнг и Юрген Руландтс. Стефан был одним из последних, кто поехал догонять после завала, но он сумел вернуться в гонку. Грег Ван Авермат проехал потрясающе, как всегда. У Quick Step Floors впереди было много гонщиков, и они осложнили остальным гонку. Результат работы нашей команды хороший – три гонщика в топ-12, Грег на подиуме. Конечно, сейчас мы будем обсуждать, что мы могли сделать лучше, а где ошиблись, и как улучшить коммуникацию на финальной части гонки, как мне в том числе что-то сделать лучше».