Ники Терпстра – победитель E3 Harelbeke-2018

Ники Терпстра, Ив Лампарт, Филипп Жильбер о классике Е3 Харельбеке-2018

33-летний нидерландский гонщик команды Quick Step Floors Ники Терпстра одержал победу на классике Мирового тура Е3 Харельбеке-2018. Уехав в отрыв со своим товарищем по команде Ивом Лампартом за 70 км до финиша, Ники Терпстра остался в одиночку за 22 км до финиша. И хотя его преимущество начало сокращаться на финальных 5 километрах, товарищи по команде Филипп Жильбер и Зденек Штыбар гасили все атаки соперников, что позволило Ники Терпстре удержаться до финиша, который он пересёк в одиночку с преимуществом в 20 секунд.

Когда за 108 км до финиша большой завал разделил пелотон, оставив впереди 30 гонщиков, вся команда Quick Step Floors находилась в этой первой группе. Тим Деклерк (Tim Declercq) и Ильо Кейссе (Iljo Keisse) включились в голове группы, задав бешеную скорость, в результате чего преимущество над преследователями выросло до минуты, а разрыв с отрывом дня, который составлял около 6 минут, сократился до 2 минут.

На Тайенберге, 650 м подъёме, где за прошлые годы начинались атаки, принёсшие команде Quick Step Floors победы, гонщики Quick Step Floors снова натянули впереди и просеяли группу. Перед самой вершиной Тайенберга Ив Лампарт (Yves Lampaert ) и Ники Терпстра атаковали. Оглянувшись, они убедились, что их товарищи по команде мешали атаковать соперникам, они быстро набрали 20 секунд преимущества, а затем догнали последних из гонщиков отрыва дня Дамьена Годана (Damien Gaudin) из команды Direct Energie) и Пима Лигтхарта (Pim Ligthart) из команды Roompot.

Ив Лампарт, который 28 марта будет защищать свой титул на классике Dwars door Vlaanderen, отдал все силы, работая на Ники Терпстру, доведя преимущество почти до минуты, в то время как позади Филипп Жильбер и Зденек Штыбар закрывали атаки Петера Сагана (Bora – hansgrohe) и Грега Ван Авермата (BMC).

Когда позже группы преследователей объединились в одну, дуэт Quick Step Floors впереди не потерял самообладания и продолжил держать преимущества. Перед началом прохождения Тигемберга (Tiegemberg) Ив Лампарт больше не смог продолжать помогать товарищу по команде, и Ники Терпстра остался один.

В этом сезоне Ники Терпстра уже одержал победу из одиночного отрыва на классике Le Samyn, и теперь на классике Мирового тура, использовав свои навыки раздельщика, он также удержал преимущество, хотя на длинной и широкой дороге к Харельбеке преследователи уже видели спину Терпстры и начали атаковать. Однако, Филипп Жильбер и Зденек Штыбар выполнили свою работу, отвечая на каждое ускорение, что позволило Ники Терпстре финишировать с преимуществом в 20 секунд. А Филипп Жильбер принёс команде и второе призовое место, спринтовав и обойдя победителя Е3 Харельбеке прошлого года Грега Ван Авермата (BMC).

Ники Терпстра стал первым за 15 лет гонщиком из Нидерландов, выигравшим классику Е3 Харельбеке (после Стивена Де Йонга, праздновавшего победу в 2003 году).

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Ники Терпстра: «Это одна из самых крупных побед в моей карьере, а то, она одержана на такой важной гонке, радует меня ещё больше. И победа была бы невозможна без потрясающей работы команды, которая работала весь день, от Тима и Ильо, которые потратили невероятное количество сил впереди пелотона, Филиппа, Флориана и Зденека, которые отвечали на каждую атаку, до Ива, который приложил фантастические усилия. Всё это прекрасная иллюстрация нашего командного духа «Стаи волков».

После разочарований прошлого года, когда я завершил сезон без побед, упорная работа, проведённая зимой, сегодня принесла свои плоды, и я очень счастлив. Успех на классике Le Samyn дал мне большую уверенность, показал, что я на верном пути. Многие думали, что мы сошли с ума, атаковав за 74 км, но мы знали, что сегодня сможем сделать нечто особенное. Самый тяжёлый момент был на шоссе, на финальных 10 км до финиша, но я не сдался, ехал, прикладывая все свои силы, и смог на финише завершить работу команду этой победой».

Ив Лампарт: «Нечестно винить нас за то, что мы ускорились. Наш план состоял в том, чтобы находиться впереди. Мы хотели сделать гонку. Было бы слабостью нажать на тормоза и ждать, когда другие догонят. Не мы были причиной завала, и завал не был нашей целью. В прошлом мы тоже попадали в завалы, и другие нас не ждали. Такова гонка. Она нервная. Это Фландрия. Когда едешь, понимаешь, что будут падения. Мы слышали лишь то, что впереди осталась небольшая группа. Поэтому Тим Деклерк и Ильо Кейссе начали тянуть. Они проделали огромную работу».

Филипп Жильбер: «Как команда, мы отработали идеально. Мы все находились в голове группы на Тайенберге. Группа проявила нерешительность, поэтому Терпстра и Лампарт смогли уехать. И мы начали контролировать гонку. Не только я, но и другие реагировали на каждую атаку, что морально убивало соперников.

Грег Ван Авермат ускорялся несколько раз, и вдруг мы уехали. Он очень рисковал на поворотах на брусчатке, поэтому ему удалось уехать. Я отреагировал уже на основной дороге, и снова рядом был Бенот. После этого я больше не тянул, только контролировал этих двух гонщиков. Терпстра был очень силён, потому что по радио я постоянно слышал, чтобы он подождал Ива. И вдруг он остался один, и ситуация для нас больше не была идеальной, потому что предстартовые фавориты приближались. Затем все собрались, к счастью, в группе был Штыбар, с ним вместе мы убивали все атаки. Мы делали свою работу. Я знаю, что другим от этого было невесело, и мне тоже не нравится, когда так поступает кто-то другой, но это наша работа. Мы должны были так делать. Это велоспорт. Думаю, это помогло Ники выиграть».

Вильфрид Петерс, спортивный директор: «Наша команда находилась впереди. Там узкие дороги, и мы знали их, потому что ездили на разведку. Там был уклон. Мы не знали, что будет завал, мы только понимали, что на узких дорогах очень рискованно. В итоге впереди осталось 50 гонщиков.

Мы тянули до тех пор, пока не образовался хороший отрыв.

Я хотел по радио сказать Жильберу, чтобы он атаковал (из группы и догнал своих товарищей по команде), но колебался. Он сам чувствует, как у него идёт нога, и он достаточно умён. Он сам это сделал. Потом он сумел сбросить парней с колеса, но закрыть просвет ему было трудно. Я сказал Ники подождать Лампарта, но разрыв был слишком большой, чтобы ждать Жильбера.

Мы сказали Ники ехать на полную мощность, понимали, что это риск, но на финальных пяти километрах начались тактические игры. Нам повезло, что два наших гонщика Штыбар и Жильбер идеально блокировали погоню. Это настоящая командная победа. Наша команда выиграла в Бельгии последние пять гонок. Эта классика совсем другого уровня, это гонка Мирового тура. И победа на ней важна для нас перед следующей неделей. Мы показали, что готовы к борьбе, что держим гонку в своих руках».