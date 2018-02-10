Жулиан Алафилипп – победитель 4-го этапа Colombia Oro y Paz-2018

Жулиан Алафилипп и Эган Берналь о 4-м этапе Colombia Oro y Paz-2018

Команда Quick Step Floors на колумбийской гонке Colombia Oro y Paz-2018 не даёт соперникам возможности отпраздновать победу. После трёх этапов, выигранных Фернандо Гавирией в спринтах, Жулиан Алафилипп выиграл 4-й этап с финишем в 4,7км подъём со средним градиентом 5,6%.

25-летний французский гонщик ответил на ускорение Серхио Энао (Sky) и Наиро Кинтаны (Movistar), которые атаковали за 500 м д финиша. Однако, Жулиан Алафилипп обошёл соперников за 100 м до финиша и отпраздновал первую в сезоне победу. Майка лидера генеральной классификации осталась в команде Quick Step Floors, перейдя от Фернандо Гавирии Жулиану Алафилиппу.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Не могу передать словами, как я счастлив, что взял победу. Когда приехал сюда на прошлой неделе, не ожидал одержать победу на этапе, ещё слаще эта победа от того, что опередил лучших горняков мира. У меня не получилось бы это сделать без великолепной команды и без помощи нашего спортивного директора Давиде Брамати, который перед стартом сказал предупредил меня, что я должен ускориться на коротком секторе со спуском перед финальным подъёмом, что я и сделал.

Сразу после финиша я поблагодарил Джонатана Нарваэса за работу, потому что он сыграл важную роль в моём успехе. Помогает этот дух «Стаи волков» (Wolfpack), о котором мы всегда говорим. Мы никогда не сдаёмся и всегда держимся вместе, помогая друг другу. Сохранить розовую майку лидера в команде – это фантастика. В то же время я понимаю, что следующие два этапа будут ещё труднее. Мы планируем идти гонку день за днём».

Эган Берналь: «Этап для нас прошёл хорошо, Серхио Энао финишировал 2-м, я 6-м мы идём на хорошей позиции в общем зачёте. Наша команда взяла ответственность в гонке, другие команды помогали, но мы контролировали гонку. Считаю, что следующий этап может принести большие разрывы. Это должен быть взрывной этап, где можно выиграть время.

Подъём Манисалес (прим. - который будет на 6-м этапе), я ни разу не проезжал на велосипеде, только на машине, так что посмотрим. Думаю, те ребята, кто на этом этапе был впереди, будут в игре и следующие два дня. Тем, кто потерял время, уже трудно вернуть его, потому что, думаю, всё решат секунды».