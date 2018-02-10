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Жулиан Алафилипп – победитель 4-го этапа Colombia Oro y Paz-2018

Жулиан Алафилипп и Эган Берналь о 4-м этапе Colombia Oro y Paz-2018

 

 

  Команда Quick Step Floors на колумбийской гонке Colombia Oro y Paz-2018 не даёт соперникам возможности отпраздновать победу. После трёх этапов, выигранных Фернандо Гавирией в спринтах, Жулиан Алафилипп выиграл 4-й этап с финишем в 4,7км подъём со средним градиентом 5,6%.

 

  25-летний французский гонщик ответил на ускорение Серхио Энао (Sky) и Наиро Кинтаны (Movistar), которые атаковали за 500 м д финиша. Однако, Жулиан Алафилипп обошёл соперников за 100 м до финиша и отпраздновал первую в сезоне победу. Майка лидера генеральной классификации осталась в команде Quick Step Floors, перейдя от Фернандо Гавирии Жулиану Алафилиппу.

 

Жулиан Алафилипп – победитель 4-го этапа Colombia Oro y Paz-2018

 

Жулиан Алафилипп – победитель 4-го этапа Colombia Oro y Paz-2018

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Не могу передать словами, как я счастлив, что взял победу. Когда приехал сюда на прошлой неделе, не ожидал одержать победу на этапе, ещё слаще эта победа от того, что опередил лучших горняков мира. У меня не получилось бы это сделать без великолепной команды и без помощи нашего спортивного директора Давиде Брамати, который перед стартом сказал предупредил меня, что я должен ускориться на коротком секторе со спуском перед финальным подъёмом, что я и сделал.

 

  Сразу после финиша я поблагодарил Джонатана Нарваэса за работу, потому что он сыграл важную роль в моём успехе. Помогает этот дух «Стаи волков» (Wolfpack), о котором мы всегда говорим. Мы никогда не сдаёмся и всегда держимся вместе, помогая друг другу. Сохранить розовую майку лидера в команде – это фантастика. В то же время я понимаю, что следующие два этапа будут ещё труднее. Мы планируем идти гонку день за днём».

 

 

  Эган Берналь: «Этап для нас прошёл хорошо, Серхио Энао финишировал 2-м, я 6-м мы идём на хорошей позиции в общем зачёте. Наша команда взяла ответственность в гонке, другие команды помогали, но мы контролировали гонку. Считаю, что следующий этап может принести большие разрывы. Это должен быть взрывной этап, где можно выиграть время.

 

  Подъём Манисалес (прим. - который будет на 6-м этапе), я ни разу не проезжал на велосипеде, только на машине, так что посмотрим. Думаю, те ребята, кто на этом этапе был впереди, будут в игре и следующие два дня. Тем, кто потерял время, уже трудно вернуть его, потому что, думаю, всё решат секунды».

 

 

Результаты 4 этапа Colombia Oro y Paz-2018

  

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick Step Floors Colombia Oro y Paz

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (30)
    Zhanzhak-Фото
    Отлично сказано! Плюсую !
  • veloster
    Сонни Кольбрелли – победитель ... (2)
    veloster-Фото

    Ну Корт, сказал же...

    Повеселило прям

  • kimi
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (32)
    kimi-Фото
    приветствую. для меня он всегда был весьма подозрительным парнем. просто было правило не пойман не вор. а теперь это правило не работает и подозрения начинают превращаться в фактаж. я мало верю что тут что-то честно решат, особенно после наезда на КАС. но так хочется сказать, тады оправдайте контадора, верните ему два грандтура. в 2008 американцам на олимпиаде прямое использование кленбутерола простили, а конту за какие-то 40 пико грамм или чего-то такого полтора года мучили и лишили честно выигранных стартов
  • Юджин
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (2)
    Юджин-Фото
    Вот понаблюдайте https://www.youtube.com/watch?v=DxiNcnA9cPs
  • ЧОРНЫЙ
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (32)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    "с таким бэкграундом кроме велоспорта никуда" - жаль конечно, что по сравнению с политикой нынешний профессиональный велоспорт проигрывает)))
  • motte
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (30)
    motte-Фото

    Цитата: rude_rider
    оставьте Фрума в покое уже.
    надо победить его разок кому то и все..сдуется скай или фрум)))

     

     

     


    Так вся фишка в том, что его то на сегодня некому поиметьaggressive

    ЗЫ прекрасная снежная зима, встаем на лыжи , а потом в баньку да с венечком....ухх...

    Прекрасных выходных всем!!!

     

  • rude_rider
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (30)
    rude_rider-Фото

    оставьте Фрума в покое уже.

    надо победить его разок кому то и все..сдуется скай или фрум)))

    а то если Фрум уйдет он уйдет не побежденным.повылазают эксперты которые все победы в постфрумовский перидо будут считать НЕполноценными ибо добыты не в гонке с Фрумом

    так было уже.с кое с кем

  • tim147
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (2)
    tim147-Фото

    Крайне любопытно было бы понаблюдать - как удалось Алафилиппу оставить не у дел элитных колумбийских горняков на их же территории?!

  • Бакеша
    Сонни Кольбрелли – победитель ... (2)
    Бакеша-Фото
    До последнего не известно кому удастся выиграть этап и в генерале. Тут почти все сильные спринтеры пелетона
  • VeloVelo
    Открытое письмо супруги велого ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Прочел версии обеих сторон. Очень мутная история. 



    Но, я точно не на стороне Команды.

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5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
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10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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