Трудный день на классике E3 Harelbeke-2018 для команды Bora-Hansgrohe

Чемпион мира Петер Саган на первой из бельгийских классик Мирового тура E3-Harelbeke-2018 финишировал через 3 минуты после победителя, Ники Терпстры (Quick Step Floors).

Через 30 км после старта капитан команды Bora – hansgrohe упал, но избежал большого завала, случившегося за 108 км до финиша. Однако, когда за 75 км до финиша гонщики команды Quick Step Floors Ники Терпстра и Ив Лампарт уехали, а затем прошли оставшихся гонщиков отрыва дня, Петеру Сагану и Даниэлю Оссу не удалось закрыть просвет.

А когда из группы за 56 км атаковал победитель Е3 Харельбеке прошлого года Грег Ван Авермат (BMC), за которым поехал Филипп Жильбер (Quick Step Floors) и Тьеш Бенот (Lotto Soudal), Саган остался в третьей группе. За 41 км до финиша группу Петера Сагана добрала ещё одна многочисленная группа, а когда во время прохождения связки Патерберг-Ауде Кваремонт часть гонщиков из многочисленной группы Сагана уехали вперёд, он остался позади. Когда стало понятно, что уехавших вперёд 11 человек добрать не удастся, Петер Саган вместе с товарищами по команде бросил преследование и спокойно доехал до финиша.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Петер Саган: «Е3 Харельбеке получилась быстрой и нервной. До Тайенберга всё шло так, как мы планировали. Когда Quick Step Floors атаковали, мы с Даниэлем Оссом взяли на себя ответственность в погоне и закрыли просвет, соединив преследовавшие разрозненные группы вместе. На это потребовалось много сил, а когда выкладываешься так задолго до финиша, то это тяжело. Через 30 км после старта я упал, ничего серьёзного, просто ссадины на правом бедре, это не повлияло на моё выступление.

И гонка сложилась для меня трудно, и я сам чувствовал себя не в лучшей форме. В конце мне было немного трудно удержаться впереди. Я видел, что ребята играют со мной – типа ты тяни, а потом они атакуют. Гонщики Quick Step работали очень мощно и вначале, и после того, как пелотон разбился на группы из-за завала. Было тяжело догнать первую группу, конечно, они были сильны.

Мы держались впереди с ребятами, которые тянули раньше. А когда они устали и выпали, подъехали другие, которые были свежее, потом они упали, а я остался впереди с Даниэлем. Он пытался вести преследование уехавших двух ребят, но пошли атаки, которые он закрывал, потом начинались другие атаки, и он их возвращал. А потом он устал, как и я. Что-то идёт хорошо, что-то плохо. Такова жизнь. Думаю, в воскресенье будет лучше».

Ян Валах, спортивный директор команды Bora – hansgrohe: «Е3 Харельбеке была тяжёлой для нас, но ребята боролись до конца, сделали всё, что в их силах. Руди Зелиг и Кристоф Фингштен попали в завал, который разделил пелотон, к счастью, серьёзных травм им удалось избежать. Наши ребята находились впереди, но у Quick Step Floors и других крупных команд впереди было много сильных гонщиков, оказавших давление на пелотон. Когда Терпстра и Лампарт уехали, Петер и Даниэль приложили гигантские усилия, чтобы самим закрыть просветы, другие гонщики не слишком сотрудничали. Эти усилия сказались на них. Мы хотим иметь надёжные шансы на победу, но когда тратишь все силы за 70 км до финиша, почти невозможно восстановиться. Это первая классика сезона, теперь сфокусируемся на Гент-Вевельгем».