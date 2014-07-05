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Трудный день на классике E3 Harelbeke-2018 для команды Bora-Hansgrohe

Трудный день на классике E3 Harelbeke-2018 для команды Bora-Hansgrohe

 

 

  Чемпион мира Петер Саган на первой из бельгийских классик Мирового тура E3-Harelbeke-2018 финишировал через 3 минуты после победителя, Ники Терпстры (Quick Step Floors).

 

  Через 30 км после старта капитан команды Bora – hansgrohe упал, но избежал большого завала, случившегося за 108 км до финиша. Однако, когда за 75 км до финиша гонщики команды Quick Step Floors Ники Терпстра и Ив Лампарт уехали, а затем прошли оставшихся гонщиков отрыва дня, Петеру Сагану и Даниэлю Оссу не удалось закрыть просвет.

 

  А когда из группы за 56 км атаковал победитель Е3 Харельбеке прошлого года Грег Ван Авермат (BMC), за которым поехал Филипп Жильбер (Quick Step Floors) и Тьеш Бенот (Lotto Soudal), Саган остался в третьей группе. За 41 км до финиша группу Петера Сагана добрала ещё одна многочисленная группа, а когда во время прохождения связки Патерберг-Ауде Кваремонт часть гонщиков из многочисленной группы Сагана уехали вперёд, он остался позади. Когда стало понятно, что уехавших вперёд 11 человек добрать не удастся, Петер Саган вместе с товарищами по команде бросил преследование и спокойно доехал до финиша.

 

Трудный день на классике E3 Harelbeke-2018 для команды Bora-Hansgrohe

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Петер Саган: «Е3 Харельбеке получилась быстрой и нервной. До Тайенберга всё шло так, как мы планировали. Когда Quick Step Floors атаковали, мы с Даниэлем Оссом взяли на себя ответственность в погоне и закрыли просвет, соединив преследовавшие разрозненные группы вместе. На это потребовалось много сил, а когда выкладываешься так задолго до финиша, то это тяжело. Через 30 км после старта я упал, ничего серьёзного, просто ссадины на правом бедре, это не повлияло на моё выступление.

 

  И гонка сложилась для меня трудно, и я сам чувствовал себя не в лучшей форме. В конце мне было немного трудно удержаться впереди. Я видел, что ребята играют со мной – типа ты тяни, а потом они атакуют. Гонщики Quick Step работали очень мощно и вначале, и после того, как пелотон разбился на группы из-за завала. Было тяжело догнать первую группу, конечно, они были сильны.

 

  Мы держались впереди с ребятами, которые тянули раньше. А когда они устали и выпали, подъехали другие, которые были свежее, потом они упали, а я остался впереди с Даниэлем. Он пытался вести преследование уехавших двух ребят, но пошли атаки, которые он закрывал, потом начинались другие атаки, и он их возвращал. А потом он устал, как и я. Что-то идёт хорошо, что-то плохо. Такова жизнь. Думаю, в воскресенье будет лучше».

 

  Ян Валах, спортивный директор команды Bora – hansgrohe: «Е3 Харельбеке была тяжёлой для нас, но ребята боролись до конца, сделали всё, что в их силах. Руди Зелиг и Кристоф Фингштен попали в завал, который разделил пелотон, к счастью, серьёзных травм им удалось избежать. Наши ребята находились впереди, но у Quick Step Floors и других крупных команд впереди было много сильных гонщиков, оказавших давление на пелотон. Когда Терпстра и Лампарт уехали, Петер и Даниэль приложили гигантские усилия, чтобы самим закрыть просветы, другие гонщики не слишком сотрудничали. Эти усилия сказались на них. Мы хотим иметь надёжные шансы на победу, но когда тратишь все силы за 70 км до финиша, почти невозможно восстановиться. Это первая классика сезона, теперь сфокусируемся на Гент-Вевельгем».

 

 

Результаты Е3 Харельбеке-2018

 

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Record Bank E3 Harelbeke Е3 Харельбеке классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Борис

    Boris

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 5.07.2014

    С Петром теперь работают так же, как раньше со Спартаком: пусть победит кто угодно, лишь бы не он.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • Boris
    Трудный день на классике E3 Ha ... (1)
    Boris-Фото

    С Петром теперь работают так же, как раньше со Спартаком: пусть победит кто угодно, лишь бы не он.

  • VeloVelo
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (39)
    VeloVelo-Фото

    Терпстра проделал выдающуюся работу. 
    Преследователи это поняли и слились.
    Браво, Ники! Оставить не у дел таких Догонял! Блестящая победа!

  • EL-Fenomeno
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    ну Терпстра, ну молодец, а отрыву несмотря на имена там полынй неуд. (кроме Фил Жила, понятно почему); приблизится на 12 сек. и чтобы далее нагнетать, да нет, начали играть в "кошки-мышки" между собой. 3 человека из ВМС даже не использовали численное преимущество, так сказать (неужели Грег не хотел победы?). А Ники то и надо было, валил не оглядываясь, кажись даже ни разу, в одиночку грёб и грёб, отдавал все силы и награда не ушла от него.

    Фил Жилу снова отдельное спасибо.

    Цитата: Rebellix
    Да отвалил он после натяга на Кваремонте. Банально не потянул

    Цитата: Earl57
    Бора в твиттере писали, что он вроде впереди завала был и проскочил. Скорее всего просто не потянул.

    Вот чует мое сердце что через неделю на Фландрии так будет тянуть, что искры из под колес повылетают. Для этого даже пожертвует Гегнт-Вевельгемом.
    Ну а ГВА, хоть тоде наметил для себя Фландрию №1 этой весной, все же подиум Е3 захватил, за что ему честь и хвала

  • marketbk
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (39)
    marketbk-Фото
    Я пришел с работы- включаю Е1 там трамплин на англицком, включаю Е2 - там Е3 на том же заморском, думаю что-то у меня сбилось, ан нет все чики-пуки, появился "радной, русскоговорящий комментатор")))
  • Earl57
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (39)
    Earl57-Фото
    По сравнению со снукерным дедушкой Синициным Соловьев очень даже ничего комментирует)))
    По крайней мере не говорит за 10 км до финиша, что "велосипедисты разминаются" и не рассказывает про морских черепашек)))
  • marketbk
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (39)
    marketbk-Фото

    Лучше бы и не находили))

     

    Ринат наверное отлучился вторую обнову делать Фолифорову)))

  • Zanko
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (39)
    Zanko-Фото

    Цитата: uran
    Жаль не показали момент отъезда Терпстры и Ламперта

    Они тянули в голове группы, и на одном из подъёмов просто отъехали.

  • Earl57
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (39)
    Earl57-Фото
    Извинился же комментатор. Сказал, что Хамидулин должен был комментировать эту гонку, а с ним связаться не смогли. Надо полагать поэтому сначала гнали английскую версию, а потом поставили того, кого смогли найти.
  • RVL
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (39)
    RVL-Фото

    Грамотно методология разложена. Сережа хорош. Но вчера на Каталонии,да и не только на ней и не только он, не понятно куда смотрел. Мысль развивает, события уходят. Но не переключается на события. Гонит мысль.особенно, когда ЛаТура пол этапа с кем том путал. А на сдедующем прозрел....

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Неделя Коппи и Бартали-2018. Э ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Супер , Диего але але ,

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