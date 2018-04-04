 Ники Терпстра – победитель Тура Фландрии-2018

Ники Терпстра и Филипп Жильбер о Туре Фландрии-2018

33-летний нидерландский гонщик команды Quick Step Floors Ники Терпстра (Niki Terpstra) одержал победу на Туре Фландрии-2018, выиграв легендарную классику Монумент из одиночного отрыва. Всего через два дня после того, как команда Патрика Лефевра отметила 20-летний юбилей, Ники Терпстра довёл количество побед команды Quick Step Floors на классиках – Монументах до 16, а свой список побед на Монументах – до двух , после победы на Париж-Рубэ в 2014.

Кроме того, это третья победа Ники Терпстры на классиках в этом сезоне после Le Samyn и Е3 Харельбеке, и все победы нидерландского гонщика были одержаны из сольного отрыва.

Команда Quick Step Floors с километра ноль продуманно вела гонку, отправив в голову пелотона работать трёх своих мощных гонщиков Тима Деклерка, Ильо Кейссе и Флориана Сенешаля, контролировавших каждую атаку, и позволивших сформироваться отрыву дня лишь через 70 км после старта. Даже когда пелотон успокоился, трое из Quick Step Floors продолжали задавать скорость, не позволяя отрыву уехать более чем на пять минут. Несмотря на серию ускорений на Мюр-Капельмюр и Коппенберге, гонка не взорвалась, фавориты удерживались вместе. Гонщики Quick Step Floors превосходили количеством представителей других команд. В группе претендентов оставались Филипп Жильбер, Ив Лампарт, Зденек Штыбар и Ники Терпстра. Штыбар ответил на атаку Грега Ван Авермата (BMC) на Тайенберге, а на Круйсберге пытался уехать сам.

Решающий момент для команды наступил за 28 км до финиша, когда дебютант Тура Фландрии Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) атаковал. На рывок итальянского гонщика ответил лишь Ники Терпстра, который через два километра уехал от своего попутчика в одиночку, затем добрал лидировавших в отрыве трёх гонщиков, в числе которых был будущий призёр гонки Мадс Педерсен (Trek-Segafredo). За 18 км до финиша, на Ауде Кваремонте Терпстра прошёл отрыв. Лишь Педерсен сумел поехать за голландским гонщиком.

За 2 км до финиша Ники Терпстра опережал группу, в которой находились основные предстартовые претенденты, а также его товарищи по команде, на 32 секунды. Мадс Педерсен находился в 18 секундах.

Дважды поднимавшийся на подиум Тура Фландрии в 2015 и 2017 году, Ники Терпстра на этот раз первым в одиночку пересёк линию финиша в Ауденарде, утвердив свой статус одного из лучших классиков пелотона.

Его товарищ по команде, защищавший свой титул Филипп Жильбер не смог опередить Мадса Педерсена, но финишировал на третьей ступени подиума.

Ники Терпстра стал лишь третьим в истории гонщиком из Нидерландов, выигравшим Тур Фландрии и Париж-Рубэ, а также первым с 1986 года голландцем, одержавшим победу на Туре Фландрии.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Ники Терпстра: «Атаковать и преследовать лидеров гонки было нелегко из-за ветра, но я продолжал изо всех сил удерживать скорость. Потом, когда увидел троих из отрыва, понял, что догоню их, и продолжил продавливать. В такой гонке надо правильно выбирать момент атаки, что я и сделал. Для меня этот год складывается великолепно, но такое было бы невозможно без команды. Ребята были невероятны, вновь оказали потрясающие способности, я отплачу им за их труд, будь это на Париж-Рубэ или на другой гонке. Для меня очень много значит быть частью такой великолепной команды, я этим очень горжусь!»

Филипп Жильбер: «Мы снова проявили этот удивительный командный дух, показали, что ради товарищей по команде мы готовы сделать всё, чтобы победа осталась в нашей команде. Каждый знал, что ему над делать, и провёл идеальную гонку. В этой команде нет чёткого распределения ролей, мы едем вместе, знаем, как работать, и по ходу гонки решаем, кто будет впереди. Мы не распределяем роли заранее. Это правда, я хотел бы победить, у каждого есть свои собственные амбиции, но когда надеваешь эту майку команды, то едешь для того, чтобы победу одержала команда. Когда твой товарищ впереди, играешь эту карту, поэтому мы так успешны с начала года.

Сильнейший сегодня выиграл, я счастлив за Ники, он ехал мощно и умно провёл гонку. Я не этому не удивился. Он уехал в правильный момент, он отлично читает гонку, но кроме этого необходимы ноги, чтобы сопротивляться тем, кто догоняет сзади.

В прошлом году я выиграл, а он финишировал 3-м, в этот раз наоборот. Мы наслаждаемся фантастической чередой успехов, надеюсь, на этом мы не остановимся».