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Ники Терпстра – победитель Тура Фландрии-2018

Ники Терпстра и Филипп Жильбер о Туре Фландрии-2018

 

 

  33-летний нидерландский гонщик команды Quick Step Floors Ники Терпстра (Niki Terpstra) одержал победу на Туре Фландрии-2018, выиграв легендарную классику Монумент из одиночного отрыва. Всего через два дня после того, как команда Патрика Лефевра отметила 20-летний юбилей, Ники Терпстра довёл количество побед команды Quick Step Floors на классиках – Монументах до 16, а свой список побед на Монументах – до двух , после победы на Париж-Рубэ в 2014.

 

  Кроме того, это третья победа Ники Терпстры на классиках в этом сезоне после Le Samyn и Е3 Харельбеке, и все победы нидерландского гонщика были одержаны из сольного отрыва.

 

  Команда Quick Step Floors с километра ноль продуманно вела гонку, отправив в голову пелотона работать трёх своих мощных гонщиков Тима Деклерка, Ильо Кейссе и Флориана Сенешаля, контролировавших каждую атаку, и позволивших сформироваться отрыву дня лишь через 70 км после старта. Даже когда пелотон успокоился, трое из Quick Step Floors продолжали задавать скорость, не позволяя отрыву уехать более чем на пять минут. Несмотря на серию ускорений на Мюр-Капельмюр и Коппенберге, гонка не взорвалась, фавориты удерживались вместе. Гонщики Quick Step Floors превосходили количеством представителей других команд. В группе претендентов оставались Филипп Жильбер, Ив Лампарт, Зденек Штыбар и Ники Терпстра. Штыбар ответил на атаку Грега Ван Авермата (BMC) на Тайенберге, а на Круйсберге пытался уехать сам.

 

  Решающий момент для команды наступил за 28 км до финиша, когда дебютант Тура Фландрии Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) атаковал. На рывок итальянского гонщика ответил лишь Ники Терпстра, который через два километра уехал от своего попутчика в одиночку, затем добрал лидировавших в отрыве трёх гонщиков, в числе которых был будущий призёр гонки Мадс Педерсен (Trek-Segafredo). За 18 км до финиша, на Ауде Кваремонте Терпстра прошёл отрыв. Лишь Педерсен сумел поехать за голландским гонщиком.

 

  За 2 км до финиша Ники Терпстра опережал группу, в которой находились основные предстартовые претенденты, а также его товарищи по команде, на 32 секунды. Мадс Педерсен находился в 18 секундах.

 

  Дважды поднимавшийся на подиум Тура Фландрии в 2015 и 2017 году, Ники Терпстра на этот раз первым в одиночку пересёк линию финиша в Ауденарде, утвердив свой статус одного из лучших классиков пелотона.

 

  Его товарищ по команде, защищавший свой титул Филипп Жильбер не смог опередить Мадса Педерсена, но финишировал на третьей ступени подиума.

Ники Терпстра стал лишь третьим в истории гонщиком из Нидерландов, выигравшим Тур Фландрии и Париж-Рубэ, а также первым с 1986 года голландцем, одержавшим победу на Туре Фландрии.

 

Ники Терпстра – победитель Тура Фландрии-2018

 Ники Терпстра – победитель Тура Фландрии-2018

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Ники Терпстра: «Атаковать и преследовать лидеров гонки было нелегко из-за ветра, но я продолжал изо всех сил удерживать скорость. Потом, когда увидел троих из отрыва, понял, что догоню их, и продолжил продавливать. В такой гонке надо правильно выбирать момент атаки, что я и сделал. Для меня этот год складывается великолепно, но такое было бы невозможно без команды. Ребята были невероятны, вновь оказали потрясающие способности, я отплачу им за их труд, будь это на Париж-Рубэ или на другой гонке. Для меня очень много значит быть частью такой великолепной команды, я этим очень горжусь!»

 

 

  Филипп Жильбер: «Мы снова проявили этот удивительный командный дух, показали, что ради товарищей по команде мы готовы сделать всё, чтобы победа осталась в нашей команде. Каждый знал, что ему над делать, и провёл идеальную гонку. В этой команде нет чёткого распределения ролей, мы едем вместе, знаем, как работать, и по ходу гонки решаем, кто будет впереди. Мы не распределяем роли заранее. Это правда, я хотел бы победить, у каждого есть свои собственные амбиции, но когда надеваешь эту майку команды, то едешь для того, чтобы победу одержала команда. Когда твой товарищ впереди, играешь эту карту, поэтому мы так успешны с начала года.

 

  Сильнейший сегодня выиграл, я счастлив за Ники, он ехал мощно и умно провёл гонку. Я не этому не удивился. Он уехал в правильный момент, он отлично читает гонку, но кроме этого необходимы ноги, чтобы сопротивляться тем, кто догоняет сзади.   

 

 В прошлом году я выиграл, а он финишировал 3-м, в этот раз наоборот. Мы наслаждаемся фантастической чередой успехов, надеюсь, на этом мы не остановимся».

 

Результаты Тура Фландрии-2018

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Теги к статье: Ники Терпстра Niki Terpstra Филипп Жильбер Philippe Gilbert Quick-Step Floors Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • Earl57
    Люк Роу был дисквалифицирован ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Адриен
    Лавировал Люк Роу среди болельщиков, лавировал... Но так и НЕ ВЫЛАВИРОВАЛ - дисквалифицировали...
    Курдюков в репортаже говорил о наказании за езду по велодорожкам, Сагана упомянул. Да там и несколько других мелькнули за этим делом. Что же только Роу поплатился?

    Роу наказали за опасную езду между зрителями на тротуаре. Особенно когда он угол при повороте срезал, лавируя в толпе, там совсем экстрим был. Как видно парню не рассказали про видео-арбитра на Монументах. Показательное наказание последовало незамедлительно.

     

  • Roscomsport
    Люк Роу был дисквалифицирован ... (4)
    Roscomsport-Фото
    Справедливость найти легко - в словаре на букву "С"
  • Shega
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    Shega-Фото
    Они все очень разные и на мой взгляд не конкуренты друг другу. Слишком уж разный уровень умения, знаний и компетенции.
    Лично для меня вне конкуренции - Р. Хамидуллин.
  • Astanaforever
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Сказал чистую правду
  • Адриен
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    Адриен-Фото

    У Брейдо конкуренты - Мамучашвили,Хамидуллин, и - наоборот. Курдюков на данный момент вне конкуренции. Насчет Терпстры - что скажешь - молодец, но победил ВЕСЬ Quick Step - делали что хотели...

  • Адриен
    Люк Роу был дисквалифицирован ... (4)
    Адриен-Фото

    Лавировал Люк Роу среди болельщиков, лавировал... Но так и НЕ ВЫЛАВИРОВАЛ - дисквалифицировали...

    Курдюков в репортаже говорил о наказании за езду по велодорожкам, Сагана упомянул. Да там и несколько других мелькнули за этим делом. Что же только Роу поплатился?

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    VeloVelo-Фото

    Предсказуемая и читаемая атака?
    Да ладно вам. Была одна из атак.
    Никто на нее бы не поставил в тот момент
    как на "Решающую".
    Пересмотрите.

    Другое дело, что была недооценка. Терпстру не посчитали за серьезного зайца.
    Как и Жильбера в прошлом году. 

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, Педерсен настоящий герой и это второе место дорогого стоит для него (да и команды в целом).
    Для ГВА считаю это провал все же. Он не скрывал что главной целью весной 2018 является именно победа на Фландрии, а тут даже подиума не вышло. И ему до лампочки что Саган тоже без медали, а вот что ФилЖил второй год подряд на подиуме, а он (ГВА) нет наверное будет грызть его с недельку.
    Терпстра - красюк. Есть победа на Рубэ, теперь есть победа и на Фландрии. Немноги могут таким достижением-уловом похвастаться за карьеру.

    И вообще королевство Нидерландов рулит holl ибо на женской Фландрии все три ПОДИУМные места за голландскими девушками!!

  • M-07
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    M-07-Фото

    Чуть ли не один в один повторение Париж-Рубэ-2014, где Терпстру так же отпустили. И там вроде все против Канчелары были, как сейчас против Сагана.

    Педерсен ну просто красавчик, после долгого отрыва столько держаться на зубах, когда Терпстра догнал, и удержать 2-е место, просто нет слов, молодец.

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2018. Результаты (59)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если честно то я так рискну немного предположить...есть крамольная мыслишка. Но сразу же оговорюсь что в этом таки есть некая вина бигов. Побоялись? Не поверили? Решили разыграть до верного (как всегда опасаясь друг дружку) на последних двух бергах?? НЕ вышло...НЕ успели, а вот Ники не побоялся, поверил, решил, успел и победил.
    Можете минусить, но это почти русская вело-рулетка))

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1126
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
10 Солер М. (Esp) (MOV) 745

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