 Максимилиано Ричезе – победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

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- Дата:
- Сегодня, 08:24
Макс Ричезе побеждает на 4-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018, Фернандо Гавирия сходит с гонки
Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) принёс команде Quick Step Floors победу на 4-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 после того, как Фернандо Гавирия сошёл с гонки после падения.
Организаторы Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 были вынуждены нейтрализовать первые 20 км самого протяжённого на гонке 4-го этапа, так как после сильных дождей река вышла из берегов и залила дорогу. Этот инцидент стал не единственным на этапе перед днём отдыха. Примерно за 50 км до финиша произошёл завал, в который попал капитан команды Quick Step Floors, 23-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия. Медицинский осмотр в больнице Сан-Хуана, куда отвезли гонщика, показал, что помимо многочисленных ссадин и глубокой раны на левом колене у Гавирии нет переломов.
После завала скорость в пелотоне возросла, пелотон разбился на группы, а оставшиеся пять гонщиков команды Quick Step Floors вышли в голову пелотона и вместе с двумя другими командами контролировали ситуацию в гонке. Нео-про команды Альваро Ходег был одним из последних развозящих для Макса Ричезе, завершив работу на него за 200 м до финиша, после чего 34-летний аргентинский гонщик провёл спринт, где обошёл Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo) и Маттео Пелукки (Bora-hansgrohe), взяв первую в сезоне победу.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images
Максимилиано Ричезе: «С самого старта у меня хорошо шла нога. Мне также помог встречный ветер на подъёмах, благодаря которому я усидел на колесе сильных ребят. Всю ночь шёл дождь, мы знали, что на дороге может быть опасно, к сожалению, нам не повезло – Фернандо упал и был вынужден прекратить гонку. Радиосвязь не работала, мы только потом обнаружили, что его больше нет в гонке.
Когда узнали новости о Фернандо, подвинулись в голову группы и прибавили скорости, работая вместе с командой Lotto Soudal, чтобы догнать отрыв. Мои товарищи по команде великолепно выполнили свою работу, благодаря которой я взял сегодня победу. Они сделали то, что обычно делали для Фернандо, хочу поблагодарить всех за то, что помогли мне выиграть. Я выступаю в профессионалах уже 13 лет, но в своей родной стране выступал не часто, поэтому каждый раз, когда я здесь, я счастлив и стараюсь отплатить моим болельщикам за их фантастическую поддержку».
Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня мы весь день контролировали этап, команда великолепно отработала. После того, как пелотон порвался, в первой группе у нас остались все шесть гонщиков команды. Мы решили работать на Рафала Майку и его амбиции в общем зачёте. Усилия не были напрасными, некоторые из соперников потеряли время. Конечно, нам это тоже стоило массы сил, которых не хватило в итоге в финальном спринтерском развозе. Паскаль Акерман вывез Маттео Пелукки, и мы можем быть довольны 3-м местом на этапе».
Результаты 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018
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