Гент - Вевельгем-2018. Превью

Гент – Вевельгем-2018. Маршрут и претенденты

25 марта Гент-Вевельгем-2018 продолжит бельгийскую неделю брусчатых классик и пройдёт в 80-й раз. С 2015 года полное название классики Мирового тура – «Гент-Вевельгем. На полях Фландрии», как напоминание о трагических событиях Первой мировой войны. «На полях Фландрии» - стихотворение, написанное канадским военным врачом, участником Первой мировой войны Джоном Маккреем (John McCrae) в память о погибшем друге.

Вот уже более десяти лет эта классика стартует не в Генте, а в Дейнце, в 20 км к юго-западу от Гента. Визитной карточкой классики является трёхкилометровый подъём Кеммельберг, который преодолевается в гонке дважды. Опасность Кеммельберга – не только его градиент, который на одном из участков зашкаливает за 22%, но и коварный спуск.

В этом году протяжённость дистанции Гент-Вевельгем составит 251 км. Количество крутых подъёмов, часть из которых покрыта брусчаткой, не изменилось – их 11, из них Банеберг и Кеммельберг будут проходиться дважды.

Через 137 км после старта участников ждёт первый подъём – Катсберг, после него один за другим придётся преодолеть Кокерельберг, Вер Монт, подъём Монт-Нуар, который будет проходиться с двух сторон, сначала по стороне Кот-дю-Равель Пю, протяжённостью 2370 м, средним градиентом 4,4% и максимальным 9%, а затем по стороне Бланшисери, протяжённостью и Равенсберг – все они находятся на территории Франции.

Затем пелотон вернётся в Бельгию, до финиша останется 100 км и начнутся решающие подъёмы. Через 168 км после старта гонщиков в первый раз встертит Банеберг – первая стена, 270 м с секцией до 9% градиента, средним градиентом 9%.

И уже через 8 км первое прохождение Кеммельберга. По стороне Бельведер, протяжённостью 3 км, 4% средним градиентом и максимальным до 22%.

Далее за 70 км до финиша – Монтеберг, 1 км без брусчатки, со средним градиентом 7,3% и максимальным 10%.

За 60 км до финиша гонщиков ждёт 4700 м гравийной дороги, а затем они во второй раз за 39 км до финиша вернутся на Банеберг, 270 м со средним градиентом 9%.

Ещё через 4 км финальное прохождение Кеммельберга (за 34,5 км до финиша), на этот раз по самой крутой его стороне со средним градиентом 11,6% и максимальным 22%.

После чего участникам остаётся преодолеть финальные километры до финиша по открытой равнинной дороге. Гонщики проедут через Ипр, мимо знаменитого мемориала Мененские ворота, которые являются памятником 55 тысячам солдат и офицеров Великобритании и Франции, погибшим в сражениях Первой мировой войны.

Претенденты.

Под номером один на старт выйдет победитель Гент-Вевельгем прошлого года Грег Ван Авермат (BMC), ставший призёром недавней Е3 Харельбеке и показавший, что находится в отличной форме. Он является одним из основных претендентов, так же, как и чемпион мира Петер Саган (Bora – hansgrohe), становившийся победителем этой классики в 2016 году.

Завершится ли Гент-Вевельгем-2018 победой небольшого отрыва или спринтом из многочисленной группы, на классике всегда есть место успешным атакам, поэтому список претендентов на подиум всегда обширен. Те гонщики, которым не повезло на Е3 Харельбеке, и тем, кто не смог догнать победный отрыв Ники Терпстры, предоставляется шанс повернуть ситуацию в свою пользу.

В случае если будет разыгран финишный спринт из большой группы, за победу могут побороться Элиа Вивиани (Quic Step Floors), Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo), Арно Демар (Groupama – FDJ), Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Саша Модоло (EF Education First), Михаэль Вальгрен (Astana), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Маттео Трентин (Mitchelton-Scott).

Также за победу могут побороться Ники Терпстра и Филипп Жильбер (Quick Step Floors), Оливер Насен (AG2R), Сеп Ванмарке (EF Education First), Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), Джанни Москон (Sky) и другие.

Стартовый состав: