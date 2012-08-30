Петер Саган: «У нас достаточно сильный состав, чтобы быть впереди на Туре Фландрии-2018»

Один из главных претендентов на победу на предстоящем Туре Фландрии-2018, Петер Саган и его команда Bora – hansgrohe провели предстартовую конференцию, на которой также был представлен новый велосипед действующего чемпиона мира. Накануне 28-летний словацкий гонщик, который уже становился победителем Тура Фландрии в 2016 году, вместе с командой провёл разведку дистанции Тура Фландрии, проехав многочисленные сектора брусчатки и подъёмы.

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Петер Саган: «Наша команда стала намного совершенней, с подписанием Даниэля Осса у нас появились дополнительные тактические варианты. Конечно, Тур Фландрии – гонка особенная благодаря своему историческому наследию, но, конечно, для меня она особенная ещё и потому, что этот маршрут мне подходит.

Выходить на старт, взяв победу в Вевельгеме, тоже важно, потому что всегда приятней что-то иметь, чем не иметь. Сейчас я доволен, наша команда более спокойна после победы на Гент-Вевельгем. Удача также влияет на гонку, но, думаю, у нас достаточно сильный состав и есть мощность, чтобы быть впереди на Туре Фландрии. Посмотрим, как повернётся гонка завтра, но я уверен, что мы сможем показать всё, на что способны.

В прошлом году команда Quick Step Floors показала нам, какой может быть гонка, если они атакуют. Мы должны быть готовы к подобному. Трудно планировать, как завоевать победу, надо думать об этом спонтанно, по ходу гонки».

Ральф Денк, менеджер команды Bora – hansgrohe: «В прошлом году мы впервые приехали на Тур Фландрии как команда Мирового тура, с тех пор мы стали намного сильнее. На прошлых гонках ребята показали, что они готовы, я уверен, что завтра у нас хорошие шансы. Я жду, что Quick Step Floors захотят рано взять на себя контроль над гонкой. Мы видели это в прошлое воскресенье.

На Гент-Вевельгем мы не были командой, у которой было больше всего топовых гонщиков, но в итоге Петер выиграл. Наша цель – вывезти его на хорошую позицию в финале, Бургхардт или Осс смогут его хорошо защитить. Потом для Петера всё возможно».