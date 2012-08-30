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Петер Саган: «У нас достаточно сильный состав, чтобы быть впереди на Туре Фландрии-2018»

Петер Саган: «У нас достаточно сильный состав, чтобы быть впереди на Туре Фландрии-2018»

 

  Один из главных претендентов на победу на предстоящем Туре Фландрии-2018, Петер Саган и его команда Bora – hansgrohe провели предстартовую конференцию, на которой также был представлен новый велосипед  действующего чемпиона мира. Накануне 28-летний словацкий гонщик, который уже становился победителем Тура Фландрии в 2016 году, вместе с командой провёл разведку дистанции Тура Фландрии, проехав многочисленные сектора брусчатки и подъёмы.  

 

Петер Саган: «У нас достаточно сильный состав, чтобы быть впереди на Туре Фландрии-2018»

 

Петер Саган: «У нас достаточно сильный состав, чтобы быть впереди на Туре Фландрии-2018»

 

Петер Саган: «У нас достаточно сильный состав, чтобы быть впереди на Туре Фландрии-2018»

 

Петер Саган: «У нас достаточно сильный состав, чтобы быть впереди на Туре Фландрии-2018»

 

Петер Саган: «У нас достаточно сильный состав, чтобы быть впереди на Туре Фландрии-2018»

Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

 

  Петер Саган: «Наша команда стала намного совершенней, с подписанием Даниэля Осса у нас появились дополнительные тактические варианты. Конечно, Тур Фландрии – гонка особенная благодаря своему историческому наследию, но, конечно, для меня она особенная ещё и потому, что этот маршрут мне подходит.

 

  Выходить на старт, взяв победу в Вевельгеме, тоже важно, потому что всегда приятней что-то иметь, чем не иметь. Сейчас я доволен, наша команда более спокойна после победы на Гент-Вевельгем.  Удача также влияет на гонку, но, думаю, у нас достаточно сильный состав и есть мощность, чтобы быть впереди на Туре Фландрии. Посмотрим, как повернётся гонка завтра, но я уверен, что мы сможем показать всё, на что способны.

 

  В прошлом году команда Quick Step Floors показала нам, какой может быть гонка, если они атакуют. Мы должны быть готовы к подобному. Трудно планировать, как завоевать победу, надо думать об этом спонтанно, по ходу гонки».

 

  Ральф Денк, менеджер команды Bora – hansgrohe: «В прошлом году мы впервые приехали на Тур Фландрии как команда Мирового тура, с тех пор мы стали намного сильнее. На прошлых гонках ребята показали, что они готовы, я уверен, что завтра у нас хорошие шансы. Я жду, что Quick Step Floors захотят рано взять на себя контроль над гонкой. Мы видели это в прошлое воскресенье.  

  На Гент-Вевельгем мы не были командой, у которой было больше всего топовых гонщиков, но в итоге Петер выиграл. Наша цель – вывезти его на хорошую позицию в финале, Бургхардт или Осс смогут его хорошо защитить. Потом для Петера всё возможно».

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Camel

    Сегодня, 21:45 | Регистрация: 29.01.2017

    А Саган-то немножко начинает звездиться.

    Ну и напрасно он так уповает на Осса. Да, Осса подписали именно для него на Фландрию и Париж-Рубэ. А что, если Осс проколется, ну или просто не "пойдёт". Что делать Сагану? Прошлогодний сценарий? Тогда зачем за ТАКИЕ деньги подписывали Осса?

    Саган слишком открытые интервью даёт. Ему-бы нужно поучиться язык за зубами держать. Уж слишком он "свой парень".

  2. RVL

    Сегодня, 21:56 | Регистрация: 30.08.2012

    Сагану плевать на звёздность. Он имровизирует . И этим он крут

     

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Paris-Roubaix

11 апреля 2018

De Brabantse Pijl

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18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2018?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2018. Превью (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Посмотрев список триумфаторов Фландрии последних лет 10-15 в который раз убедился что на ТФ побеждают действительно биги/мастера северных классик. Так что считаю (и хочу) что и в этом году победу должен взять кто-то из знаковых велогонщиков...да тот самый Фили Жил (снова, а!). А в опроснике на сайте отдал голос за ГВА - пускай будет заруба

    P.S.

    Как завтра усидеть у экрана ТВ столько часов даже не знаю, хотя первые 100км. пожалуй можно и пропустить, но обязательно плотно пообедав в то вермя запасаясь силами на остальные 150 км))

  • ironharley
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (19)
    ironharley-Фото

    одни нецензурные междометия остались... оказывается такие тоже бывают

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Фландрии-2018. Превью (41)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ван аерт , саган ,осс , кто то из квиков, цабель, ван марке, хочу посмотреть на кунга , после 85 км будет ясно, Трентин. По-моему яша сатерлин , ванавермарт нервный последнее время если будет спокоен то велик не пробьет, бенот настраивается но не уверен что увижу после 150 км. Оливье легак, и кто нибудь из витал концепт. Если венинг отошёл от падения то ещё он. Думаю эта группа будет разыгрывать победу в этой последовательности. Ван аэрт только при условии что отдохнул , иначе пацан два года перерыва нет , с вела не слазит. Если восстановился то он в первой группе если нет то сойдёт на 3-5 торчке 170 не проведёт и будет кушать паску и смотреть по телику гонку. Вот мой прогноз . а кто думает иначе?
  • RVL
    Петер Саган: «У нас достаточно ... (2)
    RVL-Фото

    Сагану плевать на звёздность. Он имровизирует . И этим он крут

     

  • Camel
    Петер Саган: «У нас достаточно ... (2)
    Camel-Фото

    А Саган-то немножко начинает звездиться.

    Ну и напрасно он так уповает на Осса. Да, Осса подписали именно для него на Фландрию и Париж-Рубэ. А что, если Осс проколется, ну или просто не "пойдёт". Что делать Сагану? Прошлогодний сценарий? Тогда зачем за ТАКИЕ деньги подписывали Осса?

    Саган слишком открытые интервью даёт. Ему-бы нужно поучиться язык за зубами держать. Уж слишком он "свой парень".

  • Kreo69
    Тур Фландрии-2018. Превью (41)
    Kreo69-Фото
    Бездарные гонщики в командах протура даже по протекции надолго не задерживаются. В пелотоне на ГТ представлено около 200 гонцов, из которых большинство это рабочие лошадки, чью работу не так просто оценить сидя перед телеэкраном.

    P.S. Да и кстати, генетические данные у обоих братьев я думаю весьма похожи. Если один феноменально одаренный гонщик, то почему бы другому не быть просто хорошим грегари.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Volta Limburg Classic-2018 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Тратник пугает . лишь бы не схватили за зад.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    !!!! Тссссссс.
  • Camel
    Винченцо Нибали впервые в карь ... (2)
    Camel-Фото

    Нибали понятия не имеет, как ехать Фландрию, он едет её просто в качестве тренировки и проверки ног на брусчатке перед Туром. Там будут брусчатки и там будет Фрум. В прошлый раз он ехал на Туре брусчатку, когда Фрум сошёл.

  • Kunavi
    Винченцо Нибали впервые в карь ... (2)
    Kunavi-Фото

    Dai Nibali!

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1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 861
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
6 Демар А. (Fra) (GFC) 792
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Ванмарке С. (Bel) (EFD) 575

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