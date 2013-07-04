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Состав команды Sky на Тур Фландрии-2018

Состав команды Sky на Тур Фландрии-2018

 

 

  На старт Тура Фландрии-2018, второй классики, входящей в число Монументов велоспорта, британская команда Sky выйдет сильным составом, с которым, по словам спортивного директора команды Сервуса Кнавена, можно будет иметь в запасе несколько стратегий борьбы. В классике примут участие Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski), Михал Голась (Michal Golas), Кристиан Кнес (Christian Knees), Джанни Москон (Gianni Moscon), Люк Роу (Luke Rowe), Иэн Стэннард (Ian Stannard) и Дилан ван Барле (Dylan van Baarle).

 

Состав команды Sky на Тур Фландрии-2018

 

  Михал Квятковски возвращается на брусчатку после успешного старта сезона, где стал победителем Вольты Альгарве и Тиррено-Адриатико. Дилан ван Барле последние два года входил на Туре Фландрии в десятку сильнейших, заняв 4-е место в прошлом году и 6-е в 2016. Джанни Москон в прошлом году занял на Туре Фландрии 15-е место.

 

  Сервус Кнавен: «Тур Фландрии – одна из крупнейших гонок года, конечно, каждый предельно мотивирован. В пятницу мы собираемся провести небольшую разведку маршрута. Ребята знают дороги, но это поможет почувствовать атмосферу, проверить некоторые участки дистанции, которые немного изменились. Гонщики готовы, большинство из состава уже выступало в Бельгии на прошлой неделе. Мы также взяли Квято, он впервые в этом году поедет брусчатку.

 

  У нас очень сильный состав. Джанни, Квято, Дилан, Люк, Иэн, и их суперпомощники Кристиан и Михал, думаю, у нас отличная команда, которая может прекрасно проехать гонку и защитить лидеров на равнине и между подъёмами. У нас есть несколько карт, чтобы разыграть их перед финалом и в финале.

 

  Гонка трудная, победить в ней нелегко. Посмотрим, как получится в воскресенье, и где решится гонка – немного раньше, на Кваремонте, Патерберге, Коппенерге. Но мы также часто видели, что два финальных подъёма были решающими. Всё будут решать ноги. Ребята готовы, мы будем бороться за победу. Битва трудная, поэтому победа на этой классике так прекрасна!»

 

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Теги к статье: Sky Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:32 | Регистрация: 4.07.2013

    Ни к чему не обязывающее забавное наблюдение от ФОТО
    состава команды Скай на Тур Фландрии:

    Michal Golas: кручу педали очень хорошо.
    Christian Knees: Я уже столько Накрутил...
    Luke Rowe: А мне просто это нравится!
    Dylan van Baarle: Меня всё еще недооценивают.
    Michal Kwiatkowski: Все знают, кто здесь на самом деле КРУТ.
    Gianni Moscon: Это мы еще посмотрим.
    Ian Stannard: Парни, забейте )

    ЗЫ: Если кто-то не понял (а вдруг?) это шутка! ;)
    С Уважением к гонщикам!

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 04:12 | Регистрация: 11.07.2015

    какая разница какие составы,если победит все равно Петро))))

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  3. Имя: Harley

    ironharley

    Сегодня, 06:43 | Регистрация: 17.08.2017

    гва всех пересидит и с колеса петюни сделает своё черное дело biggrin

  4. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 06:51 | Регистрация: 11.07.2015

    по ГВА у меня чет как то диссонанс какой то.

    вот смотрел я на него в среду.желания полно,и вроде команда есть,а в НУЖНЫЕ моменты рядом НИКОГО.

    а когда даже есть кто то-то ничего сделать не могут.

    а ГВА не человек оркестр пока..не та форма.

    его надо бережно везти на финиш в этом году.

    иначе ни с какого колеса он не вылезет.

    и если год назад Аверматыч запросто решал в одиночку,уезжая от всех,то в среду он много раз дераглся и его ОЧЕНЬ легко загащивали.

    далеко не звездные гонщики.

    какой отсюда вывод? а он прост-ГВА не торт в данный момент.

    может именно поэтому он поехал в среду,а не стал ждать монумента.

    понимая,что 1 апреля ему ничего не светит.

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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Ближайшие старты

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen

2 - 7 апреля 2018

Vuelta Ciclista al Pais Vasco

4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    по ГВА у меня чет как то диссонанс какой то.

    вот смотрел я на него в среду.желания полно,и вроде команда есть,а в НУЖНЫЕ моменты рядом НИКОГО.

    а когда даже есть кто то-то ничего сделать не могут.

    а ГВА не человек оркестр пока..не та форма.

    его надо бережно везти на финиш в этом году.

    иначе ни с какого колеса он не вылезет.

    и если год назад Аверматыч запросто решал в одиночку,уезжая от всех,то в среду он много раз дераглся и его ОЧЕНЬ легко загащивали.

    далеко не звездные гонщики.

    какой отсюда вывод? а он прост-ГВА не торт в данный момент.

    может именно поэтому он поехал в среду,а не стал ждать монумента.

    понимая,что 1 апреля ему ничего не светит.

  • ironharley
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (4)
    ironharley-Фото

    гва всех пересидит и с колеса петюни сделает своё черное дело biggrin

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (32)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    отсюда вывод-Ланда мазохист.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    какая разница какие составы,если победит все равно Петро))))

  • Earl57
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (32)
    Earl57-Фото

    Болельщики 80-го уровня заметили в твиттере PSC, что Жоффрей Соуп из Кофидиса или как его правильно зовут (Geoffrey Soupe), судя его отчету в Страве пропустил третье прохождение Кнотеберга после Крюсберга.

    PSC виртуально пожали плечами - по официальным резалтам Соуп финишировал 86-м. Типа сами ничего не придумываем, что орги дают, то и публикуем.

    Реакция француза не заставила себя ждать. Он стал удивляться, что значится в финишных протоколах как финишировавший, тогда как он abandonné.

    В итоге ему поставили DNF.

     

    Барде гонка ужаснула. Сказал, что это был адский день. У него был несколько поломок велосипеда, он падал в начале гонке, дождь и ветер. Несмотря на то, что он выжил и закончил гонку в одной группе со своим соперником по ТДФ Найро Кинтаной, Барде чувствовал глубокое разочарование. "Для меня лично отсутствие знаний об этих дорогах было очевидным" - сказал он. Вывод - ему надо больше тренировать езду по брусчатке.

     

    А вот Ланда в восторге от Е3, несмотря на то, что финишировал в числе самых последних в последней группе. Сказал, что узнал много полезного для себя, какое давление в шинах надо выбирать, техника езды по булыге, как бороться за позицию и т.п. В итоге решил, что хочет еще ездить такие гонки.

  • VeloVelo
    Оливер Насен примет участие в ... (1)
    VeloVelo-Фото

    На Фландрию с травмой - жесть... Оли побереги себя для будущих побед.



    По поводу того, какая классика больше нравится - Фландрия однозначно.



    Рубэ - это не классическая велогонка. Рубэ - это Рубилово.
    Гладиаторские бои. Зрелище!

    А Фландрия - Лучшая Классика! Настоящая. 

  • VeloVelo
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Ну что ж, не едет так не едет.
    Удачи Алехандро во всех его гонках!

  • VeloVelo
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Ни к чему не обязывающее забавное наблюдение от ФОТО
    состава команды Скай на Тур Фландрии:

    Michal Golas: кручу педали очень хорошо.
    Christian Knees: Я уже столько Накрутил...
    Luke Rowe: А мне просто это нравится!
    Dylan van Baarle: Меня всё еще недооценивают.
    Michal Kwiatkowski: Все знают, кто здесь на самом деле КРУТ.
    Gianni Moscon: Это мы еще посмотрим.
    Ian Stannard: Парни, забейте )

    ЗЫ: Если кто-то не понял (а вдруг?) это шутка! ;)
    С Уважением к гонщикам!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Гонщик EF Education First Дани ... (22)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Говорят в Англии велосипедистов тоже не любят
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Дварс дор Фландерен-2018. Резу ... (32)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну гран при индурайна в Наварре в субботу . Все таки дома гонка. И Мигелон не последний испанец.

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Tao Geoghegan Hart (Team Sky)

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Mads Wurtz Schmidt (Team KATUSHA-Alpecin)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 861
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
6 Демар А. (Fra) (GFC) 792
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Ванмарке С. (Bel) (EFD) 575

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