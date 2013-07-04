Состав команды Sky на Тур Фландрии-2018

На старт Тура Фландрии-2018, второй классики, входящей в число Монументов велоспорта, британская команда Sky выйдет сильным составом, с которым, по словам спортивного директора команды Сервуса Кнавена, можно будет иметь в запасе несколько стратегий борьбы. В классике примут участие Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski), Михал Голась (Michal Golas), Кристиан Кнес (Christian Knees), Джанни Москон (Gianni Moscon), Люк Роу (Luke Rowe), Иэн Стэннард (Ian Stannard) и Дилан ван Барле (Dylan van Baarle).

Михал Квятковски возвращается на брусчатку после успешного старта сезона, где стал победителем Вольты Альгарве и Тиррено-Адриатико. Дилан ван Барле последние два года входил на Туре Фландрии в десятку сильнейших, заняв 4-е место в прошлом году и 6-е в 2016. Джанни Москон в прошлом году занял на Туре Фландрии 15-е место.

Сервус Кнавен: «Тур Фландрии – одна из крупнейших гонок года, конечно, каждый предельно мотивирован. В пятницу мы собираемся провести небольшую разведку маршрута. Ребята знают дороги, но это поможет почувствовать атмосферу, проверить некоторые участки дистанции, которые немного изменились. Гонщики готовы, большинство из состава уже выступало в Бельгии на прошлой неделе. Мы также взяли Квято, он впервые в этом году поедет брусчатку.

У нас очень сильный состав. Джанни, Квято, Дилан, Люк, Иэн, и их суперпомощники Кристиан и Михал, думаю, у нас отличная команда, которая может прекрасно проехать гонку и защитить лидеров на равнине и между подъёмами. У нас есть несколько карт, чтобы разыграть их перед финалом и в финале.

Гонка трудная, победить в ней нелегко. Посмотрим, как получится в воскресенье, и где решится гонка – немного раньше, на Кваремонте, Патерберге, Коппенерге. Но мы также часто видели, что два финальных подъёма были решающими. Всё будут решать ноги. Ребята готовы, мы будем бороться за победу. Битва трудная, поэтому победа на этой классике так прекрасна!»