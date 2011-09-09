Состав команды BMC на Тур Фландрии-2018

Грег Ван Авермат: "Тур Фландрии - классика, которая подходит мне больше всего"

32-летний бельгийский гонщик команды BMC Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) будет стартовать на Туре Фландрии в 12-й раз в карьере. На этой классике-Монументе велоспорта он трижды поднимался на подиум – дважды финишировал 2-м и один раз 3-м. Родившийся и выросший во Фландрии, Грег Ван Авермат вновь будет пытаться одержать победу на этой легендарной классике.

Вместе с ним на старт Тура Фландрии-2018 1 апреля выйдут: Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol), Жан-Пьер Друкер (Jempy Drucker), Стефан Кюнг (Stefan Küng), Юрген Руландст (Jürgen Roelandts). Михаэль Шер (Michael Schär), Франсиско Вентозо (Francisco Ventoso).

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Грег Ван Авермат: «Тур Фландрии – классика, которая подходит мне больше всего, единственная с дистанцией более 260 км, что отличает её от Харельбеке и Гент-Вевельгем. Харельбеке сложная, но всего 200 км, Гент-Вевельгем 250 км, но не такая тяжёлая. Фландрия – особенная гонка, на которой для меня легче ехать финальные 40 км, потому что остаётся не так много претендентов, которые могут бороться за победу.

Я в той форме, в какой хотел находиться, но гонка будет трудная. Знаю, что выиграть на Туре Фландрии нелегко, но мы готовы снова попытаться в этом году. Думаю, у нас сильная команда. Результат на классиках на 90% зависит от ног и на 10% от удачи. Можно быть в той форме, в которой хотел, но надо, чтобы весь день всё проходило так, как надо. Надеюсь, этот год – мой год. Тур Фландрии всегда является для меня главной целью года, надеюсь, в это воскресенье все сойдётся как надо. Раньше даже с меньшими результатами до Тура Фландрии я поднимался на подиум. После этого года у меня, возможно, останутся ещё два шанса. Потом меня придётся просить снова в 2020, но мне тогда будет 35, не знаю, как чувствуешь себя, когда становишься старше.

Конечно, я понимаю, что выиграть будет сложнее, чем в прошлом году. Я сказал всем, чтобы не ждали от меня результатов как в прошлом сезоне. Это просто невозможно повторить, потому что в прошлом году я был в хорошей форме, и всё прошло гладко.

В среду, на Дварс дор Фландерен-2018 мы отлично проехали гонку, но нам не хватило ещё одного гонщика, который бы остался со мной в финале. Нельзя отрицать, что у команды Quick Step Floors четыре или пять гонщиков, находящихся на супервысоком уровне. Конечно, они будут фаворитами в воскресенье, что нормально, если до настоящего момента выигрываешь почти все классики».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Тур Фландрии – одна из самых важных гонок для Грега и для команды. Хотя у нас в команде один из главных фаворитов – Грег, не думаю, что на нас будет лежать ответственность за контроль над гонкой. С начала классик мы увидели много сильных гонщиков и команд, для нас важно сфокусироваться на своей собственной гонке и как можно лучше поддержать Грега.

Думаю, в воскресенье мы увидим очень агрессивную гонку, но мы готовы к большой битве. Команда в порядке, и, что важно, все семь гонщиков уже выступали вместе на Е3 Харельбеке, Гент-Вевельгем и Дварс дор Фландерен».