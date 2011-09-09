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Состав команды BMC на Тур Фландрии-2018

Грег Ван Авермат: "Тур Фландрии - классика, которая подходит мне больше всего"

 

 

  32-летний бельгийский гонщик команды BMC Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) будет стартовать на Туре Фландрии в 12-й раз в карьере. На этой классике-Монументе велоспорта он трижды поднимался на подиум – дважды финишировал 2-м и один раз 3-м. Родившийся и выросший во Фландрии, Грег Ван Авермат вновь будет пытаться одержать победу на этой легендарной классике. 

 

 Вместе с ним на старт Тура Фландрии-2018 1 апреля выйдут: Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol), Жан-Пьер Друкер (Jempy Drucker), Стефан Кюнг (Stefan Küng), Юрген Руландст (Jürgen Roelandts). Михаэль Шер (Michael Schär), Франсиско Вентозо (Francisco Ventoso).

 

Состав команды BMC на Тур Фландрии-2018

Photo © BMC

 

 

  Грег Ван Авермат: «Тур Фландрии – классика, которая подходит мне больше всего, единственная с дистанцией более 260 км, что отличает её от Харельбеке и Гент-Вевельгем. Харельбеке сложная, но всего 200 км, Гент-Вевельгем 250 км, но не такая тяжёлая. Фландрия – особенная гонка, на которой для меня легче ехать финальные 40 км, потому что остаётся не так много претендентов, которые могут бороться за победу.

 

  Я в той форме, в какой хотел находиться, но гонка будет трудная. Знаю, что выиграть на Туре Фландрии нелегко, но мы готовы снова попытаться в этом году. Думаю, у нас сильная команда. Результат на классиках на 90% зависит от ног и на 10% от удачи. Можно быть в той форме, в которой хотел, но надо, чтобы весь день всё проходило так, как надо. Надеюсь, этот год – мой год. Тур Фландрии всегда является для меня главной целью года, надеюсь, в это воскресенье все сойдётся как надо. Раньше даже с меньшими результатами до Тура Фландрии я поднимался на подиум. После этого года у меня, возможно, останутся ещё два шанса. Потом меня придётся просить снова в 2020, но мне тогда будет 35, не знаю, как чувствуешь себя, когда становишься старше.

 

  Конечно, я понимаю, что выиграть будет сложнее, чем в прошлом году. Я сказал всем, чтобы не ждали от меня результатов как в прошлом сезоне. Это просто невозможно повторить, потому что в прошлом году я был в хорошей форме, и всё прошло гладко.

 

  В среду, на Дварс дор Фландерен-2018 мы отлично проехали гонку, но нам не хватило ещё одного гонщика, который бы остался со мной в финале. Нельзя отрицать, что у команды Quick Step Floors четыре или пять гонщиков, находящихся на супервысоком уровне. Конечно, они будут фаворитами в воскресенье, что нормально, если до настоящего момента выигрываешь почти все классики».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Тур Фландрии – одна из самых важных гонок для Грега и для команды. Хотя у нас в команде один из главных фаворитов – Грег, не думаю, что на нас будет лежать ответственность за контроль над гонкой. С начала классик мы увидели много сильных гонщиков и команд, для нас важно сфокусироваться на своей собственной гонке и как можно лучше поддержать Грега.

 

  Думаю, в воскресенье мы увидим очень агрессивную гонку, но мы готовы к большой битве. Команда в порядке, и, что важно, все семь гонщиков уже выступали вместе на Е3 Харельбеке, Гент-Вевельгем и Дварс дор Фландерен».

 

 

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet BMC Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Walther

    Сегодня, 14:00 | Регистрация: 23.01.2016

    " Я сказал всем, чтобы не ждали от меня результатов как в прошлом сезоне. Это просто невозможно повторить," Вот это верно. Рад, что ГВА это понимает.

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 14:16 | Регистрация: 11.07.2015

    Это просто невозможно повторить, потому что в прошлом году я был в хорошей форме, и всё прошло гладко.

     

     

    при этих словах Саган три раза мерзко заржал и посмотрел на свои майки чемпиона мира)))

    а так,ГВА украшение ЛЮБОЙ классики)

    потому успехов и удач)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  3. Имя: Алексей

    am14

    Сегодня, 15:02 | Регистрация: 9.09.2011

    Обьективно говоря, Грегу может помочь только большая удача. Просто нет прошлогодней звенящей формы. Нет нужного взрыва, нет решающих протяжек. Бенот в среду смотрелся убедительней во время их отьезда. Но если в конце с ним останутся слабые финишеры, тогда он действительно будет сильнее на фоне большой усталости.

  4. Имя: Виталий

    atacama

    Сегодня, 15:21 | Регистрация: 29.03.2018

    согласен

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2 - 7 апреля 2018

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8 апреля 2018

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Комментарии

  • Student
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    Student-Фото
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    ога..какой Саган классик) да и побед у него ваще ноль)
    Тур Фландрии (2016)
    Гент-Вевельгем (2013, 2016, 2018)
    E3 Харелбеке (2014)
    Гран-при Квебека (2016, 2017)
    Гран-при Монреаля (2013)
    Кюрне — Брюссель — Кюрне (2017)
    Брабантсе Пейл (2013)


    мешок одним словом.неудачник полнейший(
    Я считаю только монументы. Думал, что дошло, в следующий раз роспишу подробней.
  • atacama
    Состав команды BMC на Тур Флан ... (4)
    atacama-Фото

    согласен

  • am14
    Состав команды BMC на Тур Флан ... (4)
    am14-Фото

    Обьективно говоря, Грегу может помочь только большая удача. Просто нет прошлогодней звенящей формы. Нет нужного взрыва, нет решающих протяжек. Бенот в среду смотрелся убедительней во время их отьезда. Но если в конце с ним останутся слабые финишеры, тогда он действительно будет сильнее на фоне большой усталости.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    ога..какой Саган классик) да и побед у него ваще ноль)
    Тур Фландрии (2016)
    Гент-Вевельгем (2013, 2016, 2018)
    E3 Харелбеке (2014)
    Гран-при Квебека (2016, 2017)
    Гран-при Монреаля (2013)
    Кюрне — Брюссель — Кюрне (2017)
    Брабантсе Пейл (2013)


    мешок одним словом.неудачник полнейший(
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Состав команды BMC на Тур Флан ... (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Это просто невозможно повторить, потому что в прошлом году я был в хорошей форме, и всё прошло гладко.

     

     

    при этих словах Саган три раза мерзко заржал и посмотрел на свои майки чемпиона мира)))

    а так,ГВА украшение ЛЮБОЙ классики)

    потому успехов и удач)

  • Walther
    Состав команды BMC на Тур Флан ... (4)
    Walther-Фото
    " Я сказал всем, чтобы не ждали от меня результатов как в прошлом сезоне. Это просто невозможно повторить," Вот это верно. Рад, что ГВА это понимает.
  • 0x5F375A86
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    0x5F375A86-Фото

    Хотелось бы увидеть еще раз дуель Квято против Сагана, это всегда красиво, хоть и с предсказуемым результатом biggrin

  • Student
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    Student-Фото
    Тяжело назвать Сагана настолько успешным классиком как его здесь восхваляют. Тот же Квятковский, Дегеенкольб, Кристоф, Жильбер, Авермарт по титулование будут.
  • Astanaforever
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Очень сильная скай в этом году.
  • Sezar
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    Sezar-Фото

    У меня такое же ощущение, но от ... Сагана!  Пока не вижу в этом году обычного запала. что-то непонятное НЕ ТО.

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1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 861
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
6 Демар А. (Fra) (GFC) 792
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Ванмарке С. (Bel) (EFD) 575

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