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Петер Саган примет участие в Туре Польши-2017

Петер Саган вернётся в гонки на Туре Польши-2017

 

 

  Чемпион мира Петер Саган примет участие в Туре Польши-2017, который пройдёт с 29 июля по 4 августа, куда возвращается через 6 лет после дебюта.  27-летний гонщик команды BORA – hansgrohe на польской многодневной гонке возвращается к соревнованиям после дисквалификации с Тур де Франс-2017, где выиграл этап и собирался бороться за победу в очковой классификации.

 

  Петер Саган поедет польскую многодневную гонку второй раз в карьере, он вернётся на Тур Польши впервые после своего блестящего дебюта на этой гонке, где в 2011 году он выиграл два этапа и стал победителем генеральной классификации в дуэли с Дэном Мартином.

 

Петер Саган примет участие в Туре Польши-2017

 

 

  Петер Саган: «Хотя с моего последнего участия в Туре Польши прошло шесть лет, я никогда не забуду, что чувствовал в 2011, когда в финале стоял на подиуме в Кракове в жёлтой майке. То была моя первая победа в общем зачёте на многодневной гонке Мирового тура. Я был молодым гонщиком, и это был один из лучших моментов карьеры. Я счастлив объявить, что вернусь в гонку в этом году и с нетерпением жду интересной недели соревнований в Польше».

 

Петер Саган примет участие в Туре Польши-2017

 Photo © Bettiniphoto.net

 

  Чеслав Ланг, генеральный директор Тура Польши: «Я счастлив, что Петер Саган вновь будет с нами на дорогах Тура Польши. Для нас честь, что чемпион мира будет в пелотоне. Все болельщики помнят его великолепную победу в 2011 году, тот выпуск Тура Польши был полон сюрпризов до последних метров гонки, когда Марсель Киттель одержал победу в спринте, а между Петером Саганом и Дэном Мартином шла борьба за жёлтую майку. Все эти гонщики стали великими чемпионами, они подтверждают, что Тур Польши вносит свой вклад в раскрытие молодых талантов, помогает им проявиться. Я уверен, что в этом году участие Сагана поможет сделать гонку более острой и зрелищной».

 

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур де Франс велоспорт гонка Мирового тура Тур Польши Tour de Pologne

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  1. Имя: Марсель

    Марс

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 4.02.2017

    Это будет круто!сам Ланг неоднократно участвовал и побеждал брал этапы.Олаф Людвиг драл всех-как щас помню.была бы трансляция-с удовольствием бы еще раз посмотрел "велогонку Мира"!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD
    %D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    velodoctor-Фото
    Датчанин на амстеле был высоко а Гриф едет энеко тур хорошо, соответственно вчера был их рельеф, так же как и Луца, в больших горах они не помощники, но на таком этапе уж точно должны были быть рядом. У вас нет вопросов, а вот у меня есть вопросы.
  • RWW
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    RWW-Фото

    Комментарии какие-то перекошенные. Создается впечатление, что многие болеют не за конкретного гонщика или команду, а против Астаны, кто бы не выиграл этап. Особенно неприятно читать про "водовозов". У казахствнской команды хоть "водовозы" на туре есть, а у России кто? Ару едет в свою силу, на тур он и не замахивался, человек пол сезона проболел, о чем спор? А то, что он сопротивляется Фруму - молодец, создает интригу гонки и дает возможность некоторым комментаторам пищу для злопыхательства.



    Да, и кстати "водовоз" Зейц 56 в генеральной классификации из 176 участников, многие из "диванных" комментаторов его пожалуй и на машине не догонят, не говоря уже о велосипеде. Труд спротсменов надо уважать, как и любой другой, это аксиома для нормальных болельщиков по-моему.

  • Tomer
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    Tomer-Фото

    Поздравляю полклоников Ская и в частности Фрума с желтой майкой думаю Фрум с такой командой просто обязан выйграть тур 

  • Tomer
    Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м э ... (1)
    Tomer-Фото

    Главное бороться до конца

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото
    Жанна, вы опять в своем репертуаре )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото

    Хорош цеплятся к человеку. Николай Н. по делу пишет,
    и разбирается в велоспорте, в отличие от некоторых его (Николая) критиков.
    Мы все разные, давайте уже уважать друг друга.

    ЗЫ: Николай, хватит заниматься троллингом.
    Достаточно почитать вашу ленту комментариев, чтобы понять, 
    что у вас с русским языком все в порядке. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото

    Какие "Большие вопросы" могут быть к таким проверенным бойцам, как Гривко,
    Вальгрену и всем остальным гонцам в принципе? Не забывайте - Это трехнедельная гонка. Случится может что угодно - от падения до обезвоживания.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда перед днём отдыха будут напрягатся многие (если не все). ОТРЫВщики по своим делам, ГЕНЕРАЛьщики по своим. Наличие двух вершин 1 категории (хорошо, что вторая "ближе" к финишу) означет, что в пелотоне будет конкретный просев. А пупырь 4-й категории может сыграть даже решающую роль в том случае, если отрыву позволят разыграть победу на этапе.

    Даешь опять таки французкую победу, ну например Роллана или Пино!?
    С учётом таких минимальных разрывов в общем зачёте генеральщики просто обязанны пойти в бой на последней горе ну и потом, на остальных 30км. ломится до последнего, если конечно отрыв будет ещё в "зоне пойманости"

    P.S.

    Церковь и статуя на скалистых холмах впечатляют

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    SSS-Фото

    Сальбутамол разрешен ВАДА всем до некоторой максимальной концентрации, которую нельзя превышать никому. Так что все могут пшикаться.

    И выводы не с форумных терок, а из статей спортивных врачей.

  • RVL
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    RVL-Фото
    несомненно кто то -кто то. ну пусть Ару проиграл на таком..
    от Конты с Наиро Вы чего ожидали вообще???
    и чем удивил Фрум, Барде, Мартин и Уран?

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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