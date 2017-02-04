Петер Саган вернётся в гонки на Туре Польши-2017

Чемпион мира Петер Саган примет участие в Туре Польши-2017, который пройдёт с 29 июля по 4 августа, куда возвращается через 6 лет после дебюта. 27-летний гонщик команды BORA – hansgrohe на польской многодневной гонке возвращается к соревнованиям после дисквалификации с Тур де Франс-2017, где выиграл этап и собирался бороться за победу в очковой классификации.

Петер Саган поедет польскую многодневную гонку второй раз в карьере, он вернётся на Тур Польши впервые после своего блестящего дебюта на этой гонке, где в 2011 году он выиграл два этапа и стал победителем генеральной классификации в дуэли с Дэном Мартином.

Петер Саган: «Хотя с моего последнего участия в Туре Польши прошло шесть лет, я никогда не забуду, что чувствовал в 2011, когда в финале стоял на подиуме в Кракове в жёлтой майке. То была моя первая победа в общем зачёте на многодневной гонке Мирового тура. Я был молодым гонщиком, и это был один из лучших моментов карьеры. Я счастлив объявить, что вернусь в гонку в этом году и с нетерпением жду интересной недели соревнований в Польше».

Photo © Bettiniphoto.net

Чеслав Ланг, генеральный директор Тура Польши: «Я счастлив, что Петер Саган вновь будет с нами на дорогах Тура Польши. Для нас честь, что чемпион мира будет в пелотоне. Все болельщики помнят его великолепную победу в 2011 году, тот выпуск Тура Польши был полон сюрпризов до последних метров гонки, когда Марсель Киттель одержал победу в спринте, а между Петером Саганом и Дэном Мартином шла борьба за жёлтую майку. Все эти гонщики стали великими чемпионами, они подтверждают, что Тур Польши вносит свой вклад в раскрытие молодых талантов, помогает им проявиться. Я уверен, что в этом году участие Сагана поможет сделать гонку более острой и зрелищной».