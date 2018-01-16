 Петер Саган – победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2018

Петер Саган и Дэрил Импи о 4-м этапе Тура Даун Андер-2018

Петер Саган одержал победу на 4-м этапе Тура Даун Андер-2018 и стал первым действующим чемпионом мира, выигравшим этап за 20-летнюю историю гонки. Это также первая победа 27-летнего словацкого гонщика команды Bora-Hansgrohe на этапе Тура Даун Андер и его 102-я победа в карьере.

Во время прохождения 6-км подъёма с 5% средним градиентом, вершина которого находилась за 7 км до финиша, пелотон порвался и впереди осталась группа из 30 гонщиков. На спуске, ведущем к финишу, Петер Саган работал в голове немногочисленной группы. Попытки гонщиков атаковать на последнем километре не увенчались успехом, этап завершился спринтом из небольшой группы, где Петер Саган обошёл Дэрила Импи (Mitchelton-Scott) и Луиса-Леона Санчеса (Astana). Чемпион мира не только взял победу на этапе, но и перехватил майку лидера общего зачёта.

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Петер Саган: «Это точно был один из самых жарких дней, из которых я когда-либо принимал участие в гонках. Было очень тяжело, но я был в хорошей форме. На подъёме мне удалось остаться в первой группе, где было примерно 25 гонщиков, потом я атаковал в правильный момент. Конечно, я счастлив, что впервые выиграл этап Тура Даун Андер, а также майку лидера.

Но также я очень рад за результат Джея МакКарти. Теперь он идёт третьим в общем зачёте, завтра мы будем работать на него. Эта гонка для него важна, она проходит в его родной стране, наш план – помочь ему показать как можно более высокий результат в генеральной классификации».

Дэрил Импи: «Жаль, что не удалось взять победу, но я проиграл чемпиону мира. Подъём сегодня оказался гораздо легче, чем я предполагал. Я понимал, что в финале пойдёт игра в кошки-мышки, но мне просто надо было попытаться. Единственным способом обойти Сагана было застать его врасплох. Я подумал, что мне удалось это сделать, но он всё-таки накатил и обошёл меня.

Я всё равно доволен результатом. У нас ещё есть шансы в общем зачёте, хотя на Виллунге пойдёт совсем другая игра. Этот подъём гораздо круче, а после супержаркого дня, который был сегодня, каждый восстановится по-разному. Если нога у меня будет идти так же, как сегодня, тогда что-то может получиться».