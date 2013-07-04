Тьеш Бенот – капитан команды Lotto Soudal на Тур Фландрии-2018

Тьеш Бенот: «Тур Фландрии – гонка моей мечты»

24-летний бельгийский гонщик Тьеш Бенот (Tiesj Benoot) стартует в качестве капитана команды Lotto Soudal на Туре Фландрии-2018. В 2015 году, в первый год в профессионалах, Тьеш Бенот финишировал на этой классике – Монументе велоспорта 5-м. В этом году взял первую победу в профессионалах, и одержал её на классике Мирового тура – Стаде Бьянке-2018, а также финишировал 4-м в общем зачёте Тиррено-Адритико-2018. Тьеш Бенот выбирает атакующий стиль ведения гонки, на классиках Е3 Харельбеке, и на Дварс дор Фландерен он финишировал в десятке сильнейших.

Помогать Тьешу Беноту в борьбе за подиум Тура Фландрии будут Ларс Бак (Lars Bak), Яспер Де Бюст (Jasper De Buyst), Йенс Дебюссер (Jens Debusschere), Фредерик Фризон (Frederik Frison), Марсель Зиберг (Marcel Sieberg) и Йелле Валлайс (Jelle Wallays).

Тьеш Бенот: «Это нормально, что после моего выступления в прошлые несколько недель я считаюсь одним из фаворитов на воскресенье, хотя я не главный претендент. Саган и команда Quick Step Floors в целом на одну ступень выше, чем такие гонщики как Ван Авермат, Ванмарке и я.

Меня удивит, если гонка взорвётся на Мюр ван Герардсберген, как в прошлом году. Хотя в этот момент всем командам надо в первый раз войти в состояние боевой готовности. Там всегда происходит селекция, но я жду, что гонка по-настоящему начнётся позже. Предпочитаю, чтобы финал получился долгим и изнуряющим, чтобы в конце каждый сражался в одиночку, один на один.

Нам будет не хватать Андре Грайпеля, Йенса Кёкелейра и Николаса Маса, которые были в первоначальном составе. Грайпель и Кёкелейр могли быть рядом со мной в финале. Поэтому теперь в моих интересах изолировать других, хотя с такой командой как Quick Step Floors, это почти нереально, так как у них сильный состав.

Возможно, если я хочу выиграть, мне надо финишировать в одиночку, потому что большинство фаворитов быстрее меня. Чувствую себя очень хорошо. Теперь ситуация немного другая, когда я выиграл Страде Бьянке, потому что это сняло с меня давление. Конечно, это не означает, что я не хочу показать высший результат на Туре Фландрии. На Е3 Харельбеке и Дварс дор Фландерен я доказал, что у меня хорошая форма, и такая же будет в воскресенье.

Тур Фландрии – гонка моей мечты, с детства хотел на ней выиграть. Мы тренировались на этой дистанции, и когда я стал нео-про, то сразу финишировал на ней пятым. Я готов ехать на максимуме в воскресенье».