VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тьеш Бенот – капитан команды Lotto Soudal на Тур Фландрии-2018

Тьеш Бенот: «Тур Фландрии – гонка моей мечты»

 

 

  24-летний бельгийский гонщик Тьеш Бенот (Tiesj Benoot) стартует в качестве капитана команды Lotto Soudal на Туре Фландрии-2018. В 2015 году, в первый год в профессионалах, Тьеш Бенот финишировал на этой классике – Монументе велоспорта 5-м. В этом году взял первую победу в профессионалах, и одержал её на классике Мирового тура – Стаде Бьянке-2018, а также финишировал 4-м в общем зачёте Тиррено-Адритико-2018. Тьеш Бенот выбирает атакующий стиль ведения гонки, на классиках Е3 Харельбеке, и на Дварс дор Фландерен он финишировал в десятке сильнейших.

 

Помогать Тьешу Беноту в борьбе за подиум Тура Фландрии будут Ларс Бак (Lars Bak), Яспер Де Бюст (Jasper De Buyst), Йенс Дебюссер (Jens Debusschere), Фредерик Фризон (Frederik Frison), Марсель Зиберг (Marcel Sieberg) и Йелле Валлайс (Jelle Wallays).

 

 

 

  Тьеш Бенот: «Это нормально, что после моего выступления в прошлые несколько недель я считаюсь одним из фаворитов на воскресенье, хотя я не главный претендент. Саган и команда Quick Step Floors в целом на одну ступень выше, чем такие гонщики как Ван Авермат, Ванмарке и я.

 

  Меня удивит, если гонка взорвётся на Мюр ван Герардсберген, как в прошлом году. Хотя в этот момент всем командам надо в первый раз войти в состояние боевой готовности. Там всегда происходит селекция, но я жду, что гонка по-настоящему начнётся позже. Предпочитаю, чтобы финал получился долгим и изнуряющим, чтобы в конце каждый сражался в одиночку, один на один.

 

  Нам будет не хватать Андре Грайпеля, Йенса Кёкелейра и Николаса Маса, которые были в первоначальном составе. Грайпель и Кёкелейр могли быть рядом со мной в финале. Поэтому теперь в моих интересах изолировать других, хотя с такой командой как Quick Step Floors, это почти нереально, так как у них сильный состав.

 

  Возможно, если я хочу выиграть, мне надо финишировать в одиночку, потому что большинство фаворитов быстрее меня. Чувствую себя очень хорошо. Теперь ситуация немного другая, когда я выиграл Страде Бьянке, потому что это сняло с меня давление. Конечно, это не означает, что я не хочу показать высший результат на Туре Фландрии. На Е3 Харельбеке и Дварс дор Фландерен я доказал, что у меня хорошая форма, и такая же будет в воскресенье.

 

  Тур Фландрии – гонка моей мечты, с детства хотел на ней выиграть. Мы тренировались на этой дистанции, и когда я стал нео-про, то сразу финишировал на ней пятым. Я готов ехать на максимуме в воскресенье».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тьеш Бенот Tiesj Benoot Lotto Soudal Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:00 | Регистрация: 24.12.2017

    Не ну красавчик ,что говорить , надеюсь что появилась новая звездочка, и себя проявит на пасху.

  2. Rokka

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 23.01.2016

    Вперёд Тьеш! Надеюсь вырастит хороший приемник Томеке

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:09 | Регистрация: 4.07.2013

    Беноот перспективный парень. Ему по зубам Большие Победы.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen

2 - 7 апреля 2018

Vuelta Ciclista al Pais Vasco

4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • Адриен
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    Адриен-Фото

    Возможно, я ошибаюсь - поправьте - но вроде   решение о дисквалификации принимает федерация на основании заключения WADA. Во всяком случае в других видах спорта. И если спортсмен с ним НЕ СОГЛАСЕН , то тогда он обращается в CAS...  А в этой ситуации  складывается впечатление, что  UCI не желает брать на себя ответственность и принять тведое и единоличное решение, УМЫВАЕТ РУКИ, а WADA и вовсе в стороне, мол, мы предоставили вам результат анализов, а дальше - решайте сами.

  • Адриен
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    Адриен-Фото

    Надеюсь, что Нибали повторит успех Милан - Сан Ремо, а Луценко - развеет выраженные в его адрес сомнения...

  • VeloVelo
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Вот интересно - в отношении одних спортсменов "презумпция невиновности"
    действует, в отношении других - нет.


  • VeloVelo
    Состав команды Quick-Step Floo ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Замечательный состав. Кажется, что кто-то из квиков обязан выиграть. 

  • VeloVelo
    Тьеш Бенот – капитан команды L ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Беноот перспективный парень. Ему по зубам Большие Победы.

  • AzaKonta
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    AzaKonta-Фото
    Луценко вообще не торт на северных классиках. На дорогах Фландрии в этом году ничего не показал
  • DIM
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    DIM-Фото
    А васька слушает и ест)))
  • Николай Степаныч
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Для меня загадка, почему Луценко упорно записывают в фавориты северных классик. Нет, было, конечно 3 место на Dwars door Vlaanderen в 2017, но там 200 км всего и состав не настолько звездный.

  • marketbk
    Фабиан Канчелара: "Саган и Ва ... (3)
    marketbk-Фото
    Михаил не надо говорит за всех. Мне например, все равно на его мнение. Как там Ленс написал,привет Луиджи.
  • Brodyazhnik
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    Brodyazhnik-Фото

    А что, довод: "Мне надо было, а то проиграл бы" нынче не канает? О времена, о нравы" (с) Как сложно жить (по правилам).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 марта

Marco Frapporti (Androni Giocattoli)

Valerio Conti (UAE Team Emirates)

Tao Geoghegan Hart (Team Sky)

31 марта

Mads Wurtz Schmidt (Team KATUSHA-Alpecin)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 861
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
6 Демар А. (Fra) (GFC) 792
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Ванмарке С. (Bel) (EFD) 575

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2018 (181)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)