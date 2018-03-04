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Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

Тьеш Бенот, Роман Барде и Ваут Ван Арт о Страде Бьянке-2018

 

 

  23-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тьеш Бенот (Tiesj Benoot) свою первую победу в профессионалах одержал в красивом стиле, в эпическом выпуске Страде Бьянке-2018 из одиночного отрыва. Перед стартом Бенот говорил, что в этот раз хочет проехать лучше, чем на двух прошлых выпусках классики, где дважды занимал 8-е место, и ему это удалось.

 

  Погодные условия сделали классику гонкой на выживание, из 146 стартовавших до финиша доехали лишь 53. Сошли 73 гонщика, 20 не вписались в лимит времени.

 

  За 46 км до финиша из большой группы лидеров атаковал французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде (Romain Bardet), за ним поехал 23-летний бельгийский гонщик проконтинентальной команды Vérandas Willems-Crelan, чемпион мира по велокроссу, Ваут Ван Арт (Wout Van Aert).

 

  Тьеш Бенот (Lotto Soudal), оставшийся в многочисленной группе, атаковал из неё за 38 км до финиша. За ним последовала небольшая группа, но Тьеш Бенот атаковал ещё раз через несколько километров, и на этот раз с ним поехал лишь Питер Серри(Quick Step Floors). После следующей атаки за 19,5 км Тьеш Бенот уехал от своего попутчика и за 15 км до финиша добрал лидеров гонки – Романа Барде и Ваута ван Арта. На предпоследнем подъёме Страде Бьянке-2018 за 12,1 км до финиша Бенот предпринял решающую атаку и уехал от попутчиков в одиночку. Бельгийскому гонщику удалось удержать преимущество, которое за 2 км до финиша составляло 45 секунд. Этого вполне хватило, чтобы не рисковать на финальном спуске перед финишем и с уверенностью одержать первую победу. Тьеш Бенот в итоге опередил Романа Барде, финишировавшего вторым, на 39 секунд, а Ваута Ван Арта, ставшего третьим призёром гонки, на 58 секунд.  

 

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

 

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Тьеш Бенот: «После того, как отрыв с Виктором Кампенартсом был пойман, Виктор ещё долго помогал, вёз на колесе. Когда стало понятно, что в группе никто не хочет работать слаженно, и я, и мой спортивный директор Барт Лейсен подумали, что лучше всего атаковать. Было забавно, что Барт Лейсен сказал мне атаковать именно в тот момент, когда я сам решил это сделать.  Оказалось, что это решение было правильным. Тот же сценарий я повторил, когда вперёд уехали Барде и Ван Арт.

 

   Я чувствовал, что нога идёт, что мне надо что-то предпринять, потому что ни одна команда не хотела закрывать просвет. Серри оказался отличным компаньоном, он сразу стал помогать преследовать. Но я заметил, что еду сильнее него, когда он проводил смену, скорость замедлялась. Поэтому решил оставить его позади. Участок, на котором я уехал, я запомнил ещё два года назад, там на Колле Пинцуто за 19, 5 км до финиша произошёл решающий раскол. Я знал, что у меня получится закрыть просвет до лидеров. Я довольно гладко их догнал, потом понял, что являюсь сильнейшим впереди, и атаковал на финальном гравийном секторе. У меня сразу получилось создать просвет. Потом осталось лишь не упасть и не проколоться. Когда техничка команды ехала за мной, я волновался меньше. Мне не хотелось упустить первую победу в профессионалах.

 

  Когда три года назад я занял 5-е место на Туре Фландрии, бельгийские журналисты стали давить на меня ожиданиями. Но я знал, что когда-нибудь обязательно одержу крупную победу. И это случилось сегодня.

 

  Я рад, что свою первую победу одержал на Страде Бьянке, одной из самых красивых классик. Когда я проехал её впервые, финишировал 8-м, и тогда написал в твиттере, что хочу вернуться и бороться за большее. Я также приезжал сюда на выходных со своей девушкой, мы ели мороженое на Пьяцца дель Кампо, но тогда ко мне здесь было меньше внимания, чем сегодня. Я горжусь своей победой».

 

 

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Роман Барде: «Это мой первый опыт на классике такого типа, не похожей на Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс. Этой зимой я сказал команде, что хочу проехать эти гонки, включая фламандские брусчатые классики, но мне ответили, чтобы для начала я принял участие в Страде Бьянке. И это действительно тот велоспорт, которым я наслаждаюсь. Мой любимый способ ведения гонки – ехать впереди. Мы никогда не должны сдаваться. Победу в итоге одержал сильнейший гонщик. Тьеш Бенот точно был сильнейшим. Я ехал своей скоростью, на самом сложном гравийном участке у меня были механические проблемы, после чего мне оказалось сложно восстановиться. Но я смог уехать, мы с Ван Артом отлично поработали, чтобы удерживать высокую скорость. Я очень наслаждался этой гонкой, после такого первого опыта, конечно, хочу вернуться сюда и выиграть!»

 

Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Ваут Ван Арт: «Я был к победе намного ближе, чем думал, но последнюю часть гонки ехал с трудом. Я полагал, что атаковать с Романом Барде было правильно, но на финальных 50 км дистанции мне не хватило сахара. Я полностью выдохся. Думал только о подиуме, поэтому счастлив, что это удалось выполнить. Это великолепный старт в моей карьере весенних классик. Не ожидал, что настолько хорошо выступлю на шоссе, я впервые наслаждался подиумом на шоссейной велогонке самого высокого уровня. С этим третьим местом моя цель достигнута. Это уже супер. Всё, что будет в ближайшие годы, это бонус, я вернусь на Страде Бьянке в будущем за более высоким результатом».

 

 

Результаты Страде Бьянке-2018

 

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Теги к статье: Тьеш Бенот Tiesj Benoot Lotto Soudal Страде Бьянке Strade Bianche классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2018. Результаты (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не лёгкая у нашего брата работёнка 5 часов в такую холодину и постоянный грязевой душ чтобы не расслаблялись. Ван Аэрт наверное сам удивлён своему 3 месту (устоял), а как же рады в его команде такому успеху.
    А Тьеси теперь чё новый король дождевых гонок?
    И сколько же велогонщиков вне лимита (на Страде впервые такое количетсву вижу)

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    насколько Ломбардия яркая по краскам гонка,так настолько же Страде Бьянке напоминало иногда черно белую хронику 60 годов)

    Тут в превью маршрута каг бэ заказывали))

    Цитата: RVL
    А так да... может эпично получиться

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Дааа шестеренка слева какое значение имеет а ?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Страде Бьянке-2018. Женская ве ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодцы девочки! Тяжелее чем у мужиков было , но девченки все модницы ,старт в 9 утра дождь проливной ,но все в велотрусах!!! В отличии от мужиков которых 70% было в штанах и чулках. А когда мужики раздевается начали , то видно было и ветровки и термики снизу жилетка майка с длинным рукавом
  • Александра
    Страде Бьянке-2018. Результаты (20)
    Александра-Фото

    Классная гонка! Красиво и мало предсказуемо, для меня, честно говоря, оказалсь вообще не предсказуемо.

    Гонщик из Лотто - темная лошадка, Барде... как этот субтильный горняк уделал всех фаворитов?! Вальверде просто берегов не видит.))

    Наконец-то в эфире Курдюков, и мы слышим комментарий азартного, увлеченного человека, а не унылый закадровый речетатив. И, конечно, не без перлов, мне особенно понравилось "Штыбар любит грязь" и "трясет, как грешную душу".))

  • 0x5F375A86
    Страде Бьянке-2018. Результаты (20)
    0x5F375A86-Фото
    На самом деле пришлось. На финальном подъеме он неудачно переключил передачу, встал и пробежал самый крутой участок горы пешком.
  • RVL
    Организаторы Тур де Франс могу ... (36)
    RVL-Фото
    Дамы и господа минусующие, просто поверьте-он не знает что такое феминистки, вокруг него их нет. но он мегагалантен и щедр))
    ну вот такой мужчина, может бесить всех феминисток. и я не видел ни одной крутой феминистки. все замужем.
  • RVL
    Организаторы Тур де Франс могу ... (36)
    RVL-Фото
    что за гвоздь?
    Что за общепринятые стандарты?
    поясните, Николай Степаныч
  • дрокер
    Страде Бьянке-2018. Результаты (20)
    дрокер-Фото

    Это была Олдскульная Гонка!

    Погодный протокол? Не ни разу не слышал...

    Скай? Не ни разу не слышал...

     

    Кто там шаманил на Димулена? :)

  • Александра
    Организаторы Тур де Франс могу ... (36)
    Александра-Фото

    Цитата: Sezar
    Это непростой вопрос.

     

    Да, согласна. К какой бы социальной или политической группе ни относились люди, они остаются людьми. Требовать от людей (от нас всех) не впадать в крайности или хотя бы ждать взвешенности всех суждений, было бы идеализмом.) Но то, что острые вопросы обсуждаются,  и обсуждаются иногда вполне цивилизованно, а не решаются методом огня и меча, как в старые недобрые времена, это уже, на мой взгляд,  большое достижение цивилизации.

    Лучше сложные вопросы, чем черное и белое, чем простая война.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Страде Бьянке-2018. Результаты (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: 0x5F375A86
    Кто-нибудь ожидал этих людей на подиуме?)
    А почему не ожидал ? Как барде спускается знаем все один из лучших спусковиков в истории ,после савольделли и комессо. Зимой ездит кроссы во Франции .10 дней назад уехал за 24 км сам, так и приехал . победитель не угадал думал будет Вальверде. А ван аэрт я даже и не сомневался что будет на подиуме. Мальчик в прошлом году Тони Мартина на разделке наказал в бельгии или Голландии не помню почти 53 средняя была . это не брусчатка ,отличия есть , проФики и женщины чуть ли не по шоссе ехали , очень скользко правда , но это дело техники и покрышек которые выбрали, то куда андеров заводят им и не снилось . мой подиум был 1 Вальверде или Висконти 2 ван аэрт и 3 барде( по поводу барде , это лучший ответ. О целесообразности стартовать или нет такие гонки, до этого была на сайте дискуссия, я суеверный как все велики поэтому о больном ни слова.)

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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