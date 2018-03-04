Тьеш Бенот – победитель классики Страде Бьянке-2018

Тьеш Бенот, Роман Барде и Ваут Ван Арт о Страде Бьянке-2018

23-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тьеш Бенот (Tiesj Benoot) свою первую победу в профессионалах одержал в красивом стиле, в эпическом выпуске Страде Бьянке-2018 из одиночного отрыва. Перед стартом Бенот говорил, что в этот раз хочет проехать лучше, чем на двух прошлых выпусках классики, где дважды занимал 8-е место, и ему это удалось.

Погодные условия сделали классику гонкой на выживание, из 146 стартовавших до финиша доехали лишь 53. Сошли 73 гонщика, 20 не вписались в лимит времени.

За 46 км до финиша из большой группы лидеров атаковал французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде (Romain Bardet), за ним поехал 23-летний бельгийский гонщик проконтинентальной команды Vérandas Willems-Crelan, чемпион мира по велокроссу, Ваут Ван Арт (Wout Van Aert).

Тьеш Бенот (Lotto Soudal), оставшийся в многочисленной группе, атаковал из неё за 38 км до финиша. За ним последовала небольшая группа, но Тьеш Бенот атаковал ещё раз через несколько километров, и на этот раз с ним поехал лишь Питер Серри(Quick Step Floors). После следующей атаки за 19,5 км Тьеш Бенот уехал от своего попутчика и за 15 км до финиша добрал лидеров гонки – Романа Барде и Ваута ван Арта. На предпоследнем подъёме Страде Бьянке-2018 за 12,1 км до финиша Бенот предпринял решающую атаку и уехал от попутчиков в одиночку. Бельгийскому гонщику удалось удержать преимущество, которое за 2 км до финиша составляло 45 секунд. Этого вполне хватило, чтобы не рисковать на финальном спуске перед финишем и с уверенностью одержать первую победу. Тьеш Бенот в итоге опередил Романа Барде, финишировавшего вторым, на 39 секунд, а Ваута Ван Арта, ставшего третьим призёром гонки, на 58 секунд.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

Тьеш Бенот: «После того, как отрыв с Виктором Кампенартсом был пойман, Виктор ещё долго помогал, вёз на колесе. Когда стало понятно, что в группе никто не хочет работать слаженно, и я, и мой спортивный директор Барт Лейсен подумали, что лучше всего атаковать. Было забавно, что Барт Лейсен сказал мне атаковать именно в тот момент, когда я сам решил это сделать. Оказалось, что это решение было правильным. Тот же сценарий я повторил, когда вперёд уехали Барде и Ван Арт.

Я чувствовал, что нога идёт, что мне надо что-то предпринять, потому что ни одна команда не хотела закрывать просвет. Серри оказался отличным компаньоном, он сразу стал помогать преследовать. Но я заметил, что еду сильнее него, когда он проводил смену, скорость замедлялась. Поэтому решил оставить его позади. Участок, на котором я уехал, я запомнил ещё два года назад, там на Колле Пинцуто за 19, 5 км до финиша произошёл решающий раскол. Я знал, что у меня получится закрыть просвет до лидеров. Я довольно гладко их догнал, потом понял, что являюсь сильнейшим впереди, и атаковал на финальном гравийном секторе. У меня сразу получилось создать просвет. Потом осталось лишь не упасть и не проколоться. Когда техничка команды ехала за мной, я волновался меньше. Мне не хотелось упустить первую победу в профессионалах.

Когда три года назад я занял 5-е место на Туре Фландрии, бельгийские журналисты стали давить на меня ожиданиями. Но я знал, что когда-нибудь обязательно одержу крупную победу. И это случилось сегодня.

Я рад, что свою первую победу одержал на Страде Бьянке, одной из самых красивых классик. Когда я проехал её впервые, финишировал 8-м, и тогда написал в твиттере, что хочу вернуться и бороться за большее. Я также приезжал сюда на выходных со своей девушкой, мы ели мороженое на Пьяцца дель Кампо, но тогда ко мне здесь было меньше внимания, чем сегодня. Я горжусь своей победой».

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

Роман Барде: «Это мой первый опыт на классике такого типа, не похожей на Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс. Этой зимой я сказал команде, что хочу проехать эти гонки, включая фламандские брусчатые классики, но мне ответили, чтобы для начала я принял участие в Страде Бьянке. И это действительно тот велоспорт, которым я наслаждаюсь. Мой любимый способ ведения гонки – ехать впереди. Мы никогда не должны сдаваться. Победу в итоге одержал сильнейший гонщик. Тьеш Бенот точно был сильнейшим. Я ехал своей скоростью, на самом сложном гравийном участке у меня были механические проблемы, после чего мне оказалось сложно восстановиться. Но я смог уехать, мы с Ван Артом отлично поработали, чтобы удерживать высокую скорость. Я очень наслаждался этой гонкой, после такого первого опыта, конечно, хочу вернуться сюда и выиграть!»

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

Ваут Ван Арт: «Я был к победе намного ближе, чем думал, но последнюю часть гонки ехал с трудом. Я полагал, что атаковать с Романом Барде было правильно, но на финальных 50 км дистанции мне не хватило сахара. Я полностью выдохся. Думал только о подиуме, поэтому счастлив, что это удалось выполнить. Это великолепный старт в моей карьере весенних классик. Не ожидал, что настолько хорошо выступлю на шоссе, я впервые наслаждался подиумом на шоссейной велогонке самого высокого уровня. С этим третьим местом моя цель достигнута. Это уже супер. Всё, что будет в ближайшие годы, это бонус, я вернусь на Страде Бьянке в будущем за более высоким результатом».