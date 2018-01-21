 Роман Вильялобос – победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Роман Вильялобос выиграл 2-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 из позднего отрыва

Роман Вильялобос (Roman Villalobos), 27-летний костариканский гонщик проконтинентальной команды Canel's-Specialized стал победителем 2-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018. На финальном подъёме Роман Вильялобос атаковал вместе аргентинским гонщиком команды A.C.A. Virgen De Fatima и бельгийским гонщиком команды Lotto Soudal Тьешем Бенотом. На последнем километре у них было всего несколько секунд преимущества, но беглецам удалось удержаться до финишной черты, которую первым пересёк Роман Вильялобос, обойдя своих попутчиков по отрыву. Он также перехватил майку лидера общего зачёта у Фернандо Гавирии (Quick Step Floors).

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Роман Вильялобос: «Утром перед этапом я сказал товарищам по команде, что хочу выиграть. Мы знали, что у нас сильный состав для того, чтобы находиться в голове пелотона, а с моим опытом я мог попытаться выиграть этап. Чувствовал, что надо мощно атаковать в финале. Когда я увидел, что атаковал Майка, то понял, что тоже должен атаковать. Когда ускорился Бенот, я поехал за ним, втроём с Эскуэлой и Бенотом мы образовали очень хорошую группу».

Тьеш Бенот: «В первой части этапа я чувствовал себя не слишком хорошо, но потом в финале нога пошла. У нас был хороший план, который мы задействовали в финале. Я доволен своей попыткой, но в спринте двое других были быстрее».

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Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап получился трудным, учитывая крутой подъём и боковой ветер. Мы хотели атаковать на финальной секции горы, но нам не повезло. За несколько километров до финиша у Рафала произошёл прокол. Он чувствовал себя хорошо, попытался поехать за атаковавшими гонщиками, постарался что-то предпринять на последнем подъёме. Думаю если бы не неудача, мы могли бы на этом этапе показать больше. Команда работала очень слаженно, ждём разделку, а также более длинные подъёмы, которые будут на следующих этапах».