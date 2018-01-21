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Роман Вильялобос – победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Роман Вильялобос выиграл 2-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 из позднего отрыва

 

 

  Роман Вильялобос (Roman Villalobos), 27-летний костариканский гонщик проконтинентальной команды Canel's-Specialized стал победителем 2-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018. На финальном подъёме Роман Вильялобос атаковал вместе аргентинским гонщиком команды A.C.A. Virgen De Fatima и бельгийским гонщиком команды Lotto Soudal Тьешем Бенотом. На последнем километре у них было всего несколько секунд преимущества, но беглецам удалось удержаться до финишной черты, которую первым пересёк Роман Вильялобос, обойдя своих попутчиков по отрыву. Он также перехватил майку лидера общего зачёта у Фернандо Гавирии (Quick Step Floors).

 

Роман Вильялобос – победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 Роман Вильялобос – победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 

Photo © Vuelta a San Juan

 

  Роман Вильялобос: «Утром перед этапом я сказал товарищам по команде, что хочу выиграть. Мы знали, что у нас сильный состав для того, чтобы находиться в голове пелотона, а с моим опытом я мог попытаться выиграть этап. Чувствовал, что надо мощно атаковать в финале. Когда я увидел, что атаковал Майка, то понял, что тоже должен атаковать. Когда ускорился Бенот, я поехал за ним, втроём с Эскуэлой и Бенотом мы образовали очень хорошую группу».

 

 Тьеш Бенот: «В первой части этапа я чувствовал себя не слишком хорошо, но потом в финале нога пошла. У нас был хороший план, который мы задействовали в финале. Я доволен своей попыткой, но в спринте двое других были быстрее».

 

Роман Вильялобос – победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 Роман Вильялобос – победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап получился трудным, учитывая крутой подъём и боковой ветер. Мы хотели атаковать на финальной секции горы, но нам не повезло. За несколько километров до финиша у Рафала произошёл прокол. Он чувствовал себя хорошо, попытался поехать за атаковавшими гонщиками, постарался что-то предпринять на последнем подъёме. Думаю если бы не неудача, мы могли бы на этом этапе показать больше. Команда работала очень слаженно, ждём разделку, а также более длинные подъёмы, которые будут на следующих этапах».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

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Теги к статье: Роман Вильялобос Roman Villalobos Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная гонка Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan

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Комментарии

  • Adriano
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (28)
    Adriano-Фото

    Величайший спортсмен современности с феноминальной харизмой. Незгибаем,жесток и дерзок-жаль таких сейчас нет в велоспорте. Теперь радужные настроения,безграничная толерантнойсть и сюси-пуси правят миром,заставляя надевать маски всем героям. 

     

    Несмотря на все грехи которые были,ему есть что рассказать и его уверен будет интересно послушать.

  • Meilleur
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (28)
    Meilleur-Фото

    Поэтому люди и следят за спортом, что нуждаются в эмоциональных крайностях, которых не достает в реальной жизни. Кому-то симпатизировать, а кого-то подспудно не любить - подспудное стремление человека. -)

     

    А Лэнса правильно позвали, конечно.

  • Leka68
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (28)
    Leka68-Фото
    Руки прочь от Лэнса! Он легенда! Он дал велоспорту больше чем взял!!!
  • bondar_a_v
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (28)
    bondar_a_v-Фото

    Красавцы!!!

     

    А Ленс уже 46 и он конечно уже не молодой перец))

     

  • Shalam s Urala
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (28)
    Shalam s Urala-Фото

    да не.. сдал что-то

    http://stars.pulsing.org/ru/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/gettyimages-648
    732094.jpg?i=1

  • Крайний
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (28)
    Крайний-Фото

    Либо фото неудчное, либо он за воротник закладывает.

  • protur
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (28)
    protur-Фото

    Лэнс – это ознаменует собой то место, где история велоспорта сделала крутой поворот на светлую сторону силы!

    Если бы  … - то в настоящем мы с вами наблюдали бы воочию гонку сверхмонстров, учитывая возможности современной научной медицины, микробиологии и т.д. Рак яичек наверное был бы самым смешным, на что обращали бы внимание «поглотители темной материи».                

  • Shalam s Urala
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (28)
    Shalam s Urala-Фото

    ЛА был, есть и будет настоящей личностью и героем велоспорта. Ок, если кому это нежную душу ранит, пусть будет - "того" велоспорта. Ну как будто-бы сейчас уже эра какого-то другого велоспорта! ))

    И на самом деле по-настоящему существенно тут только и только то, что этот простой факт признают все его настоящие соперники. А то, что его отрицают лицемерные чистюли (в основном - диванного толка) - никакого значения для истории не имеет. История эта уже написана и написана не газетными или форумными писаками. И никаким морализаторством историю не изменить.

    Кто-то никак не способен понять, что чтобы 7 раз взять ТДФ - одной лишь иглы бесконечно мало.

    На всякий случай, напомню любителям чистого велоспорта, что ЛА к Феррари рекомендовал Меркс. Ну уважаемый же человек? как его не послушать? ) Он, кстати, и сына своего (Акселя) у того же доктора "лечил". Таков тогда был "научный подход". Всего лишь. Ну а чем не научный? Много у пациентов доктора позитивов? Не-а - сплошь "кающиеся".

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (28)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Berdok
    а у него, для начала, положительные результаты тестов были? 
    Были ,дисквалификация была
  • Dmitry5588
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (28)
    Dmitry5588-Фото

    грустно...но не без улыбки(())

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