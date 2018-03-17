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Михал Квятковский – победитель Тиррено-Адриатико-2018

Роан Деннис, Михал Квятковски, Дамиано Карузо, Герант Томас, Петер Саган, Тьеш Бенот о Тиррено-Адриатико-2018

 

 

  Михал Квятковски одержал победу на Тиррено-Адриатико-2018, а также стал первым польским победителем «Гонки двух морей». Это вторая победа 27-летнего гонщика команды Sky на многодневной гонке в этом сезоне после Вольты Альгарве-2018.

 

  На финальном 7-м этапе, индивидуальной гонке на время протяжённостью 10 км победу праздновал Роан Деннис (BMC), опередивший ближайшего соперника Йоса Ван Эмдена (LottoNL-Jumbo) на 4 секунды. Роан Деннис проехал дистанцию со средней скоростью 53, 680 км/ч за 11 минут 14 секунд.

 

  Михал Квятковски финишировал на финальном этапе 12-м, укрепив своё преимущество в общем зачёте относительно итальянского гонщика команды BMC Дамиано Карузо с 3 до 24 секунд. Герант Томас (Sky) замкнул тройку лидеров генеральной классификации, став вторым британским гонщиком на финальном подиуме Тиррено-Адриатико после Криса Фрума, финишировавшего на итальянской гонке 2-м в 2013 году.

 

  Самым агрессивным гонщиком «Гонки двух морей» в этом году стал чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe), но он не смог надеть майку лучшего в очковой классификации, где проиграл 3 очка победителю, 24-летнему итальянскому гонщику команды Wilier Triestina - Selle Italia Якопо Моске (Jacopo Mosca).

 

  Горным королём Тиррено-Адриатико-2018 стал 23-летний итальянский гонщик команды Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini Никола Баджиоли (Nicola Bagioli).

 

В классификации лучшего молодого гонщика победу взял 24-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тьеш Бенот (Tiesj Benoot).

 

 

Михал Квятковский – победитель Тиррено-Адриатико-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Роан Деннис, победитель 7 этапа: «Я ехал на Тиррено-Адриатико-2018 не за общим зачётом. Предполагалось, что я буду помогать Ричи Порту, но когда Ричи не стартовал, то капитаном стал Дамиано Карузо. Сегодня я надеялся, что смогу повторить результат прошлого года или проехать лучше. Я проехал быстрее – это хороший знак. Мой тренер сказал, что это нормально – испытывать трудности на длинных этапах как тот, что посвящался памяти Микеле Скарпони. У меня был плотный график гонок последние два с половиной месяца, а теперь, перед тем, как стартую на Туре Романдии, я возьму небольшой перерыв. На Джиро д’Италии-2018 я не буду ставить большой целью разделку, которая откроет гонку в Израиле, потому что фокусироваться на более широкой перспективе».

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Михал Квятковский, победитель Тиррено-Адриатико-2018: «Когда разогревался перед стартом, очень нервничал, потому что шёл дождь. Я боялся, что что-то пойдёт не так, что мне придётся ехать медленнее на поворотах. Но чувствовал себя хорошо, поэтому смог и хорошо отфинишировать. Победа на Тиррено-Адриатико – одна из самых важных в моей карьере. Это прекрасная гонка с великолепным трофеем. Также эта многодневная гонка одна из самых трудных. Неделя для команды Sky выдалась тяжёлая, Геранту Томасу не повезло, но мы всё равно были решительно настроены выступить очень хорошо. И мы сделали это. Трезубец в качестве трофея вызывает удивительные ощущения. Я уверен, что команда Sky поддержит меня на Милан-Сан-Ремо, где я буду защищать свой титул и постараюсь выиграть ещё раз в субботу».

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Дамиано Карузо, 2-е место на Тиррено-Адриатико-2018: «Для себя и для команды я показал очень хороший результат, что придаёт мне уверенность перед следующими гонками. Квятковский – очень сильный парень. Этим утром перед стартом я понимал, что мне будет очень трудно его обойти. Я сделал всё, что было в моих силах. Сохранить второе место на подиуме в борьбе с Герантом Томасом, который является специалистом, это отлично!»

 

 

  Герант Томас, 3-е место на Тиррено-Адриатико-2018: «Я замедлялся на поворотах, потому что шёл дождь, не хотел упасть. Я знал, что выиграть этап не получится, но мне было важно попасть на подиум. Преимущество Карузо было слишком велико. Третье место тоже хорошо.

  Механическая проблема, когда я лидировал в гонке, стоила мне победы, но это в личном плане, а с позиции команды мы оказались достаточно сильны, чтобы взять победу».

 

 

 Якопо Моска, победитель очковой классификации: «Невероятно, что я победил Петера Сагана в очковой классификации, где он обычно побеждает. Я надеялся, что на этой гонке он не поедет в полную силу. Когда я увидел разрывы во времени, то понял, что сегодня он не сможет попасть в топ-7, и я выиграл. Всю эту неделю я прикладывал огромные усилия, и результат очень хороший».

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

  Никола Баджиоли, победитель горной классификации: «На старте Тиррено-Адриатико я не ожидал, что буду участвовать в финальной церемонии награждения. Но я боролся за горные очки на 2-м этапе, и теперь привезу горную майку домой. Надеюсь, что продолжу прогрессировать и достигну уровня сильнейших гонщиков».

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Тьеш Бенот, победитель классификации лучшего молодого гонщика: «Против Хайме Розона мои шансы были 50/50. Во время дождя разделка стала коварной. Мне пришлось ехать быстро, но я не слишком рисковал. У меня было больше шансов на победу в молодёжной классификации, чем подняться в общем зачёте. Но я финишировал 4-м на Тиррено-Адриатико-2018, для меня это огромный сюрприз, больший, чем победа на Страде Бьянке, особенно потому, что я потерял 58 секунд на открывавшей гонку разделке. А финальная разделка была не в мою пользу, но я очень счастлив тем, как провёл эту гонку».

 

 

  Петер Саган, самый агрессивный гонщик Тиррено-Адриатико-2018: «Я не взял победы на этапе, но доволен тем, как прошла неделя. Я провёл хорошую работу. Каждый день форма становилась всё лучше и лучше. Теперь для этого времени года она в порядке. Всё идёт по плану. Квятковский выиграл Тиррено-Адриатико. У нас будет другой интересный матч на Милан-Сан-Ремо».

 

Результаты 7 этапа Тиррено-Адриатико-2018

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Теги к статье: Михал Квятковский Michal Kwiatkowski Sky Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


ОПРОС

Сможет ли Петер Саган одержать победу на Милан-Сан-Ремо-2018?

Комментарии

  • Meilleur
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    Meilleur-Фото

    Что значит не тешьте мечтами? После победы Уиггинса в ТдФ многое возможно. Если паркетчик стал горняком, то гонщик уровня топ-20 ГТ Квятковски тем более мог бы попробовать. Другое дело, что вряд ли такой риск ему интересен. Это же целыми сезонами нужно жертвовать, имея мутные перспективы.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Квято НИКОГДА не будет генералом на Гранд Туры.

    не тешьте себя несбыточными мечтами.

  • Kitsune-taichou
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    Kitsune-taichou-Фото

    я еще гонку не смотрела. фрум почему так плохо проехал? сам или кто помог? или так задумывалось?

  • ZX330-5G
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    ZX330-5G-Фото

    Растет новый генеральщик в лице Квято. Я тоже дума, что Томас хороший гонец, но ГТ ему не по силам.

  • Shalam s Urala
    Дубль Марселя Киттеля на Тирре ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    мало кому понравится как на прошлой М-СР с Петей обошлись

    но, справедливости ради, Петя тоже этим грешил

  • paziz
    Дубль Марселя Киттеля на Тирре ... (7)
    paziz-Фото
    Петруха просто обязан взять эту победу, поражение в прошлом году по моему мнению вышло очень обидным Но в этом году его будут бдить еще более
  • kwwk
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    kwwk-Фото

    Москон подвел +12 сек ))

  • uran
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    uran-Фото

    Михал молодчага, даже если МС не возмет уже есть победа на многодневке.

    Мартин что-то не тянет, переквалифицировался?

  • Walther
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 6 ... (23)
    Walther-Фото
    Обложка альбома Oomph! "Defekt" 1995-го года, может быть самого зубодробительного в индустриально-металлической музыке. Клеймо соответствующее.
  • motte
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    motte-Фото

    Цитата: Gorn9k
    Фрумми выступал?

    Шкипер 11 место, после Васи, 19 сек уступил австралийцу.

    Там все по полочкам-:)

    Интересно, все как единый дизелек ибо

    Вася     18 сек

    Шкипер 19 сек

    Квято    20 сек

    Томас    22 сек

    -:)

     

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Mikel Iturria Segurola (Euskadi Basque Country - Murias)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 813
2 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
3 Солер М. (Esp) (MOV) 545
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 543
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
6 Исагирре Г. (Esp) (BHR) 500
7 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
9 Карузо Д. (Ita) (BMC) 433
10 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400

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