Михал Квятковский – победитель Тиррено-Адриатико-2018

Роан Деннис, Михал Квятковски, Дамиано Карузо, Герант Томас, Петер Саган, Тьеш Бенот о Тиррено-Адриатико-2018

Михал Квятковски одержал победу на Тиррено-Адриатико-2018, а также стал первым польским победителем «Гонки двух морей». Это вторая победа 27-летнего гонщика команды Sky на многодневной гонке в этом сезоне после Вольты Альгарве-2018.

На финальном 7-м этапе, индивидуальной гонке на время протяжённостью 10 км победу праздновал Роан Деннис (BMC), опередивший ближайшего соперника Йоса Ван Эмдена (LottoNL-Jumbo) на 4 секунды. Роан Деннис проехал дистанцию со средней скоростью 53, 680 км/ч за 11 минут 14 секунд.

Михал Квятковски финишировал на финальном этапе 12-м, укрепив своё преимущество в общем зачёте относительно итальянского гонщика команды BMC Дамиано Карузо с 3 до 24 секунд. Герант Томас (Sky) замкнул тройку лидеров генеральной классификации, став вторым британским гонщиком на финальном подиуме Тиррено-Адриатико после Криса Фрума, финишировавшего на итальянской гонке 2-м в 2013 году.

Самым агрессивным гонщиком «Гонки двух морей» в этом году стал чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe), но он не смог надеть майку лучшего в очковой классификации, где проиграл 3 очка победителю, 24-летнему итальянскому гонщику команды Wilier Triestina - Selle Italia Якопо Моске (Jacopo Mosca).

Горным королём Тиррено-Адриатико-2018 стал 23-летний итальянский гонщик команды Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini Никола Баджиоли (Nicola Bagioli).

В классификации лучшего молодого гонщика победу взял 24-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тьеш Бенот (Tiesj Benoot).

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Роан Деннис, победитель 7 этапа: «Я ехал на Тиррено-Адриатико-2018 не за общим зачётом. Предполагалось, что я буду помогать Ричи Порту, но когда Ричи не стартовал, то капитаном стал Дамиано Карузо. Сегодня я надеялся, что смогу повторить результат прошлого года или проехать лучше. Я проехал быстрее – это хороший знак. Мой тренер сказал, что это нормально – испытывать трудности на длинных этапах как тот, что посвящался памяти Микеле Скарпони. У меня был плотный график гонок последние два с половиной месяца, а теперь, перед тем, как стартую на Туре Романдии, я возьму небольшой перерыв. На Джиро д’Италии-2018 я не буду ставить большой целью разделку, которая откроет гонку в Израиле, потому что фокусироваться на более широкой перспективе».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Михал Квятковский, победитель Тиррено-Адриатико-2018: «Когда разогревался перед стартом, очень нервничал, потому что шёл дождь. Я боялся, что что-то пойдёт не так, что мне придётся ехать медленнее на поворотах. Но чувствовал себя хорошо, поэтому смог и хорошо отфинишировать. Победа на Тиррено-Адриатико – одна из самых важных в моей карьере. Это прекрасная гонка с великолепным трофеем. Также эта многодневная гонка одна из самых трудных. Неделя для команды Sky выдалась тяжёлая, Геранту Томасу не повезло, но мы всё равно были решительно настроены выступить очень хорошо. И мы сделали это. Трезубец в качестве трофея вызывает удивительные ощущения. Я уверен, что команда Sky поддержит меня на Милан-Сан-Ремо, где я буду защищать свой титул и постараюсь выиграть ещё раз в субботу».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Дамиано Карузо, 2-е место на Тиррено-Адриатико-2018: «Для себя и для команды я показал очень хороший результат, что придаёт мне уверенность перед следующими гонками. Квятковский – очень сильный парень. Этим утром перед стартом я понимал, что мне будет очень трудно его обойти. Я сделал всё, что было в моих силах. Сохранить второе место на подиуме в борьбе с Герантом Томасом, который является специалистом, это отлично!»

Герант Томас, 3-е место на Тиррено-Адриатико-2018: «Я замедлялся на поворотах, потому что шёл дождь, не хотел упасть. Я знал, что выиграть этап не получится, но мне было важно попасть на подиум. Преимущество Карузо было слишком велико. Третье место тоже хорошо.

Механическая проблема, когда я лидировал в гонке, стоила мне победы, но это в личном плане, а с позиции команды мы оказались достаточно сильны, чтобы взять победу».

Якопо Моска, победитель очковой классификации: «Невероятно, что я победил Петера Сагана в очковой классификации, где он обычно побеждает. Я надеялся, что на этой гонке он не поедет в полную силу. Когда я увидел разрывы во времени, то понял, что сегодня он не сможет попасть в топ-7, и я выиграл. Всю эту неделю я прикладывал огромные усилия, и результат очень хороший».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Никола Баджиоли, победитель горной классификации: «На старте Тиррено-Адриатико я не ожидал, что буду участвовать в финальной церемонии награждения. Но я боролся за горные очки на 2-м этапе, и теперь привезу горную майку домой. Надеюсь, что продолжу прогрессировать и достигну уровня сильнейших гонщиков».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Тьеш Бенот, победитель классификации лучшего молодого гонщика: «Против Хайме Розона мои шансы были 50/50. Во время дождя разделка стала коварной. Мне пришлось ехать быстро, но я не слишком рисковал. У меня было больше шансов на победу в молодёжной классификации, чем подняться в общем зачёте. Но я финишировал 4-м на Тиррено-Адриатико-2018, для меня это огромный сюрприз, больший, чем победа на Страде Бьянке, особенно потому, что я потерял 58 секунд на открывавшей гонку разделке. А финальная разделка была не в мою пользу, но я очень счастлив тем, как провёл эту гонку».

Петер Саган, самый агрессивный гонщик Тиррено-Адриатико-2018: «Я не взял победы на этапе, но доволен тем, как прошла неделя. Я провёл хорошую работу. Каждый день форма становилась всё лучше и лучше. Теперь для этого времени года она в порядке. Всё идёт по плану. Квятковский выиграл Тиррено-Адриатико. У нас будет другой интересный матч на Милан-Сан-Ремо».