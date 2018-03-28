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- Дата:
- Сегодня, 00:30
Дварс Доор Фландерен-2018. Маршрут и претенденты
73-й выпуск классики Дварс Доор Фландерен (Dwars Door Vlaanderen) пройдёт 28 марта. В прошлом году классика получила статус гонки Мирового тура, а в этом году изменилось и место этой гонки в череде фламандских весенних классик. Организаторы, вдохновлённые тем, что гонка вошла в календарь Мирового тура, в этом году исполнили ещё одну мечту – изменили время проведения классики. Если в прошлом она открывала бельгийскую неделю брусчатых классик и проходила перед Е2 Харельбеке, то в этом году Дварс Доор Фландерен пройдёт 28 марта, за 4 дня до старта Тура Фландрии-2018.
Протяжённость дистанции Дварс Доор Фландерен-2018 составит 180 км, но такая немного укороченная версия классики является сознательным выбором организаторов именно из-за того, что старт Тура Фландрии будет всего через 4 дня. А по количеству «хеллингенов» Дварс Доор Фландерен не уступает другим брусчатым классикам.
Участники должны будут преодолеть крутые брусчатые подъёмы 12 раз, и, как и на других классиках, начнутся препятствия лишь на второй половине дистанции. Помимо коротких крутых подъёмов с брусчаткой на Двард Доор Фландерен будет три участка брусчатки без градиентов.
Клуисберг (Kluisberg) – первый подъём, который в гонке будет проходиться дважды, в первый раз через 82 км после старта. Это подъём 1,8 км протяжённости со средним градиентом 6,3% и максимальным в 15%.
Трижды на маршруте придётся преодолевать подъём Кноктеберг (Knokteberg) – 1100 м со средним градиентом 8%, максимальным 13%.
Тайенберг, становившийся на других классиках трамплином для решающих атак, будет на дистанции за 52 км до финиша – 530 м со средним градиентом 6,6%, максимальным 15,8%.
Ещё один подъём, который может изменить ход гонки – предпоследний, 11-й, Хольстраат (Holstraat), за 16,5 км до финиша. Его протяжённость 1 км, средний градиент 5,2%, максимальный 12%.
Последний из подъёмов будет всего за 9 км до финиша – Нокереберг (Nokereberg), 500 м со средним градиентом 5,7%, максимальным 6,7%.
Три отрезка брусчатки – за 55,6 км до финиша протяжённостью 2400 м, за 25,7 км до финиша протяжённостью 2000 м, третий, финальный – за 6,2 км до финиша протяжённостью 800 м.
Победитель Дварс Доор Фландерен прошлого года, гонщик команды Quick Step Floors Ив Лампарт (Yves Lampaert) так оценил новый маршрут классики: «Думаю, маршрут отличный. Возможно, 181 км – скорее маловато для весенней классики, но это может сделать гонку более открытой раньше, чем обычно».
Претенденты.
Ив Лампарт (Quick Step Floors) будет защищать свой титул, однако, как всегда, команда Патрика Лефевра стартует с несколькими капитанами, помогать Лампарту будет Ники Терпстра и Зденек Штыбар, которые и сами могут побороться за победу. В случае, если гонка финиширует спринтом, у команды Quick Step Floors есть Элиа Вивиани.
Список претендентов, как всегда, широк. Среди основных соперников команды Quick Step Floors Алексей Луценко (Astana), который был призёром этой классики в прошлом году, Грег Ван Авермат (BMC), Оливер Насен (AG2R), Тьеш Бенот (Lotto Soudal), Сеп Ванмарке (EF Education First), Джанни Москон (Sky), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Даниэль Осс (Bora-hansgrohe), Дилан Груневеген (LottoNl-Jumbo) и другие.
Стартовый состав.
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