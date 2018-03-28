Дварс Доор Фландерен-2018. Маршрут

Earl57

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (47) Цитата: irokez Я пересмотрел пару раз финиш. Демар с Вивиани с левой стороный полностью переместился в правую часть за полседние 75 м до финиша.

И подрезали Трентина. Это нормально?

VeloVelo

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (47) Саган универсал. Классик и спринтер в одном флаконе.

Выдающийся гонщик и Редкий талант.

VeloVelo

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (47) Вполне возможно. Но, там не угадаешь.

Сагану повезло. Демару и Вивиани - нет.



ЗЫ: Сагану очень часто не везет.

Но и везет часто. Такое бывает у Больших спортсменов . Саган - точно один из них.

VeloVelo

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (47) Петя тоже "филонил" на этой гонке. Бурхард всё сделал для него. Надеюсь, Петро отстегнет? )



Демар тоже сидел в купе. У них с Саганом были

примерно одинаковые условия.

Просто Демар слегка "ступил" на финише.

Но, надо отдать ему должное, не стал "троллить" соперников.

Признал свою слабость в том моменте.





Rokka

Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (17) Цитата: Бакеша Пусть радуется, что хоть второе место занял среди других отличных спринтеров Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: Rokka Лефевру с его высокомерием лучше просто молча принять поражение. Говорить о то что "мистер Саган" как обычно выходит с заднего колеса - это просто верх алчности и зависти. Сколько раз Саган возил его команду на своем колесе, сколько раз бросал все из за того что тактика у этой команды в основном - сидеть и пасти чемпиона. Пусть мистер Лефевр и его впечатлительный Вивиани умеют принимать поражения! Саган был и сильнее и умнее в этот раз! уважаемый он комплимент сделал сагану и замечание своим гонщикам, что саган зная то что не может набрать скорость сразу разгоняется сзади , что и должен был делать и сделал. А его гонщики очередной раз оказались не готовы. Представляю какая тишина была в автобусе после финиша , Лефевр разобрал все по полочкам и в рот им положил . так что не переживайте , он сагана уважает , и называет его мистер, обычно тренеров так зовут, и вообще не знаю ни одного тренера который бы не уважал сагана, даже и без его всех побед . все видят что он не отсиживается , и отдается полностью и победы его заслуженные , и он очень весёлый . А в Бельгии это ценят очень. уважаемый он комплимент сделал сагану и замечание своим гонщикам, что саган зная то что не может набрать скорость сразу разгоняется сзади , что и должен был делать и сделал. А его гонщики очередной раз оказались не готовы. Представляю какая тишина была в автобусе после финиша , Лефевр разобрал все по полочкам и в рот им положил . так что не переживайте , он сагана уважает , и называет его мистер, обычно тренеров так зовут, и вообще не знаю ни одного тренера который бы не уважал сагана, даже и без его всех побед . все видят что он не отсиживается , и отдается полностью и победы его заслуженные , и он очень весёлый . А в Бельгии это ценят очень. Не знал что говоря что чемпион мира выигрывает из под заднего колеса - это дань уважения ему. Да и интересно, где это Лефевр уважал Петера - в прошлом году у Сагана с его шайкой во главе с Бооненом были большие разногласия. Как правильно заметил GTX им важнее было играть против него, чем наблюдать за тем же Ван Аверматом, который в то время спокойно доехал до финиша. И Боонен и Лефевр и все остальные с пеной у рта кричали что "Саган проиграл, Саган виноват, Саган не справился". Очень уважают его, да! И кстати, мистер в разговорной английской речи означает отнюдь не уважение, а скорее пренебрежение.

EL-Fenomeno

Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (17) Александра, это 5 и даже с плюсом

velodoctor

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (47) Он спринтер, просто слишком универсальный, это уже неуважение перед теми, кого он опережал все эти годы - называть его не спринтером, там были все сильнейшие. А половина спринтеров штатных в командах и вовсе его не способны обогнать на финише, как он не спринтер то.

Сейтмеметов сейтхалил

Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (17) Цитата: Rokka Лефевру с его высокомерием лучше просто молча принять поражение. Говорить о то что "мистер Саган" как обычно выходит с заднего колеса - это просто верх алчности и зависти. Сколько раз Саган возил его команду на своем колесе, сколько раз бросал все из за того что тактика у этой команды в основном - сидеть и пасти чемпиона. Пусть мистер Лефевр и его впечатлительный Вивиани умеют принимать поражения! Саган был и сильнее и умнее в этот раз! уважаемый он комплимент сделал сагану и замечание своим гонщикам, что саган зная то что не может набрать скорость сразу разгоняется сзади , что и должен был делать и сделал. А его гонщики очередной раз оказались не готовы. Представляю какая тишина была в автобусе после финиша , Лефевр разобрал все по полочкам и в рот им положил . так что не переживайте , он сагана уважает , и называет его мистер, обычно тренеров так зовут, и вообще не знаю ни одного тренера который бы не уважал сагана, даже и без его всех побед . все видят что он не отсиживается , и отдается полностью и победы его заслуженные , и он очень весёлый . А в Бельгии это ценят очень. уважаемый он комплимент сделал сагану и замечание своим гонщикам, что саган зная то что не может набрать скорость сразу разгоняется сзади , что и должен был делать и сделал. А его гонщики очередной раз оказались не готовы. Представляю какая тишина была в автобусе после финиша , Лефевр разобрал все по полочкам и в рот им положил . так что не переживайте , он сагана уважает , и называет его мистер, обычно тренеров так зовут, и вообще не знаю ни одного тренера который бы не уважал сагана, даже и без его всех побед . все видят что он не отсиживается , и отдается полностью и победы его заслуженные , и он очень весёлый . А в Бельгии это ценят очень.

Александра

Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (17) Цитата: jerzyk А вот общество, где так называемые "мужчины" плачут, носят женскую одежду и ведут себя как невоины, больное. И оно умрет.

Ух ты! Стесняюсь спросить, а Вивиани в женской одежде прямо на старт вышел или потом уже переоделся? И даже Сагана на финише не побил?!



Извините за эмоции, но от велофорума обычно ждешь другой аналитики. Ух ты! Стесняюсь спросить, а Вивиани в женской одежде прямо на старт вышел или потом уже переоделся? И даже Сагана на финише не побил?!Извините за эмоции, но от велофорума обычно ждешь другой аналитики.

jerzyk

Эган Берналь сошёл с Вуэльты К ... (3) А что с Рохасом? Жив - здоров? Ничего не болит? Вальверде с Кинтаной им довольны?