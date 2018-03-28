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Дварс Доор Фландерен-2018. Маршрут

Дварс Доор Фландерен-2018. Маршрут и претенденты

 

 

 

  73-й выпуск классики Дварс Доор Фландерен (Dwars Door Vlaanderen) пройдёт 28 марта. В прошлом году классика получила статус гонки Мирового тура, а в этом году изменилось и место этой гонки в череде фламандских весенних классик. Организаторы, вдохновлённые тем, что гонка вошла в календарь Мирового тура, в этом году исполнили ещё одну мечту – изменили время проведения классики. Если в прошлом она открывала бельгийскую неделю брусчатых классик и проходила перед Е2 Харельбеке, то в этом году Дварс Доор Фландерен пройдёт 28 марта, за 4 дня до старта Тура Фландрии-2018.

 

 Протяжённость дистанции Дварс Доор Фландерен-2018 составит 180 км, но такая немного укороченная версия классики является сознательным выбором организаторов именно из-за того, что старт Тура Фландрии будет всего через 4 дня. А по количеству «хеллингенов» Дварс Доор Фландерен не уступает другим брусчатым классикам.

 

 

Дварс Доор Фландерен-2018. Маршрут

 

Дварс Доор Фландерен-2018. Маршрут

 

Участники должны будут преодолеть крутые брусчатые подъёмы 12 раз, и, как и на других классиках, начнутся препятствия лишь на второй половине дистанции. Помимо коротких крутых подъёмов с брусчаткой на Двард Доор Фландерен будет три участка брусчатки без градиентов.

 

 Клуисберг (Kluisberg) – первый подъём, который в гонке будет проходиться дважды, в первый раз через 82 км после старта. Это подъём 1,8 км протяжённости со средним градиентом 6,3% и максимальным в 15%.

 

  Трижды на маршруте придётся преодолевать подъём Кноктеберг (Knokteberg) – 1100 м со средним градиентом 8%, максимальным 13%.

Тайенберг, становившийся на других классиках трамплином для решающих атак, будет на дистанции за 52 км до финиша – 530 м со средним градиентом 6,6%, максимальным 15,8%.

 

  Ещё один подъём, который может изменить ход гонки – предпоследний, 11-й, Хольстраат (Holstraat), за 16,5 км до финиша. Его протяжённость 1 км, средний градиент 5,2%, максимальный 12%.

 

Последний из подъёмов будет всего за 9 км до финиша – Нокереберг (Nokereberg), 500 м со средним градиентом 5,7%, максимальным 6,7%.

 

  Три отрезка брусчатки – за 55,6 км до финиша протяжённостью 2400 м, за 25,7 км до финиша протяжённостью 2000 м, третий, финальный – за 6,2 км до финиша протяжённостью 800 м.

 

 

  Победитель Дварс Доор Фландерен прошлого года, гонщик команды Quick Step Floors  Ив Лампарт (Yves Lampaert) так оценил новый маршрут классики: «Думаю, маршрут отличный. Возможно, 181 км – скорее маловато для весенней классики, но это может сделать гонку более открытой раньше, чем обычно».

 

 

Претенденты.

 

 

Дварс Доор Фландерен-2018. Маршрут

 

 

Ив Лампарт (Quick Step Floors) будет защищать свой титул, однако, как всегда, команда Патрика Лефевра стартует с несколькими капитанами, помогать Лампарту будет Ники Терпстра и Зденек Штыбар, которые и сами могут побороться за победу. В случае, если гонка финиширует спринтом, у команды Quick Step Floors есть Элиа Вивиани.

 

Список претендентов, как всегда, широк. Среди основных соперников команды Quick Step Floors Алексей Луценко (Astana), который был призёром этой классики в прошлом году, Грег Ван Авермат (BMC), Оливер Насен (AG2R), Тьеш Бенот (Lotto Soudal), Сеп Ванмарке (EF Education First), Джанни Москон (Sky), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Даниэль Осс (Bora-hansgrohe), Дилан Груневеген (LottoNl-Jumbo) и другие.

 

Стартовый состав.

 

 

Дварс Доор Фландерен-2018. Маршрут

 

Дварс Доор Фландерен-2018. Маршрут

 

 

 

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Теги к статье: Дварс Доор Фландерен Dwars Door Vlaanderen классика гонка Мирового тура велоспорт велолайв

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Комментарии

  • Earl57
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (47)
    Earl57-Фото

    Цитата: irokez
    Я пересмотрел пару раз финиш. Демар с Вивиани с левой стороный полностью переместился в правую часть за полседние 75 м до финиша. 

    И подрезали Трентина. Это нормально?

  • VeloVelo
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Саган универсал. Классик и спринтер в одном флаконе. 
    Выдающийся гонщик и Редкий талант.

  • VeloVelo
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Вполне возможно. Но, там не угадаешь.
    Сагану повезло. Демару и Вивиани - нет.

    ЗЫ: Сагану очень часто не везет.
    Но и везет часто. Такое бывает у Больших спортсменов. Саган - точно один из них.

  • VeloVelo
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Петя тоже "филонил" на этой гонке. Бурхард всё сделал для него. Надеюсь, Петро отстегнет? )

    Демар тоже сидел в купе. У них с Саганом были
    примерно одинаковые условия.
    Просто Демар слегка "ступил" на финише.
    Но, надо отдать ему должное, не стал "троллить" соперников.
    Признал свою слабость в том моменте.

  • Rokka
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (17)
    Rokka-Фото
    Цитата: Бакеша
    Пусть радуется, что хоть второе место занял среди других отличных спринтеров
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Rokka
    Лефевру с его высокомерием лучше просто молча принять поражение. Говорить о то что "мистер Саган" как обычно выходит с заднего колеса - это просто верх алчности и зависти. Сколько раз Саган возил его команду на своем колесе, сколько раз бросал все из за того что тактика у этой команды в основном - сидеть и пасти чемпиона. Пусть мистер Лефевр и его впечатлительный Вивиани умеют принимать поражения! Саган был и сильнее и умнее в этот раз!
    уважаемый он комплимент сделал сагану и замечание своим гонщикам, что саган зная то что не может набрать скорость сразу разгоняется сзади , что и должен был делать и сделал. А его гонщики очередной раз оказались не готовы. Представляю какая тишина была в автобусе после финиша , Лефевр разобрал все по полочкам и в рот им положил . так что не переживайте , он сагана уважает , и называет его мистер, обычно тренеров так зовут, и вообще не знаю ни одного тренера который бы не уважал сагана, даже и без его всех побед . все видят что он не отсиживается , и отдается полностью и победы его заслуженные , и он очень весёлый . А в Бельгии это ценят очень.
    Не знал что говоря что чемпион мира выигрывает из под заднего колеса - это дань уважения ему. Да и интересно, где это Лефевр уважал Петера - в прошлом году у Сагана с его шайкой во главе с Бооненом были большие разногласия. Как правильно заметил GTX им важнее было играть против него, чем наблюдать за тем же Ван Аверматом, который в то время спокойно доехал до финиша. И Боонен и Лефевр и все остальные с пеной у рта кричали что "Саган проиграл, Саган виноват, Саган не справился". Очень уважают его, да! И кстати, мистер в разговорной английской речи означает отнюдь не уважение, а скорее пренебрежение.
  • EL-Fenomeno
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Александра, это 5 и даже с плюсом smile

  • velodoctor
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (47)
    velodoctor-Фото
    Он спринтер, просто слишком универсальный, это уже неуважение перед теми, кого он опережал все эти годы - называть его не спринтером, там были все сильнейшие. А половина спринтеров штатных в командах и вовсе его не способны обогнать на финише, как он не спринтер то.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (17)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Rokka
    Лефевру с его высокомерием лучше просто молча принять поражение. Говорить о то что "мистер Саган" как обычно выходит с заднего колеса - это просто верх алчности и зависти. Сколько раз Саган возил его команду на своем колесе, сколько раз бросал все из за того что тактика у этой команды в основном - сидеть и пасти чемпиона. Пусть мистер Лефевр и его впечатлительный Вивиани умеют принимать поражения! Саган был и сильнее и умнее в этот раз!
    уважаемый он комплимент сделал сагану и замечание своим гонщикам, что саган зная то что не может набрать скорость сразу разгоняется сзади , что и должен был делать и сделал. А его гонщики очередной раз оказались не готовы. Представляю какая тишина была в автобусе после финиша , Лефевр разобрал все по полочкам и в рот им положил . так что не переживайте , он сагана уважает , и называет его мистер, обычно тренеров так зовут, и вообще не знаю ни одного тренера который бы не уважал сагана, даже и без его всех побед . все видят что он не отсиживается , и отдается полностью и победы его заслуженные , и он очень весёлый . А в Бельгии это ценят очень.
  • Александра
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (17)
    Александра-Фото
    Цитата: jerzyk
    А вот общество, где так называемые "мужчины" плачут, носят женскую одежду и ведут себя как невоины, больное. И оно умрет.

    Ух ты! Стесняюсь спросить, а Вивиани в женской одежде прямо на старт вышел или потом уже переоделся? И даже Сагана на финише не побил?!

    Извините за эмоции, но от велофорума обычно ждешь другой аналитики.
  • jerzyk
    Эган Берналь сошёл с Вуэльты К ... (3)
    jerzyk-Фото

    А что с Рохасом? Жив - здоров? Ничего не болит? Вальверде с Кинтаной им довольны? diablo

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Гонщик Команда Очки
1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1039
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
5 Демар А. (Fra) (GFC) 792
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 766
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Нибали В. (Ita) (TBM) 570

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